Приусадебное хозяйство дает владельцам большой простор для деятельности. Например, многие задумываются о том, не заняться ли им разведением домашней птицы. И в этом случае потребуется инкубатор — конструкция, которая даст гарантию, что все яйца в свое время превратятся в цыплят, утят или гусят, и что молодняк этот будет здоровым. Такое оборудование можно купить, но те хозяева, которые решают заняться птицеводством в небольших масштабах, не готовы отдать за полезный, но дорогой аппарат большую сумму. Поэтому они интересуются, как сделать инкубатор своими руками. Для птицеводов-любителей изобретателями придумано несколько способов. Многие из них не потребуют ни больших вложений, ни серьезных усилий.

Инкубатор и требования к устройству

Перед тем как интересоваться, как сделать инкубатор, надо познакомиться с этой «яйцевысиживающей» конструкцией. Чтобы из потенциального пищевого продукта появился цыпленок, ему надо создать оптимальные условия. К ним относится:

отсутствие перепадов температур;

необходимый диапазон температур в аппарате — 37,5°-38,3°;

возможность равномерного обогрева — устройство для смены положения яиц;

качественная (принудительная) вентиляция, исключением станут маленькие конструкции;

разная влажность на определенных этапах инкубации: от 60 до 65% и 65-70% перед самым выводом.

Инкубатор — «родильный дом», в котором может быть как одна, так и две камеры. Первый вариант обещает большую площадь, однако затрудняет обогрев и поддержание оптимального температурного режима. В двухкамерных конструкциях устройство нагрева вынесено за пределы отсека для яиц, а теплый воздух подается в него с помощью вентилятора.

В заводских моделях в обязательном порядке предусматриваются датчики (влажности, температуры), терморегуляторы, есть система, предназначенная для автоматического переворота яиц. Такие инкубаторы дают возможность настройки режима под конкретную породу птиц. В них разводят гусей, индюков, кур, перепелов и уток.

Заводские инкубаторы — максимально удобные и продуманные устройства, однако далеко не все хозяева готовы отдать за них круглую сумму. Такая возможность совсем не прельщает начинающих птицеводов. К счастью, есть альтернатива, так как сделать инкубатор своими руками можно, но сначала нужно познакомиться с требованиями к нему.

Корпус устройства должен быть изготовлен из материала, который способен сохранять тепло. Удобство работы с оборудованием — второе обязательное условие: инкубатор придется открывать для проверки «будущего потомства», системы обогрева и проветривания, а также для регулярной уборки.

Последнее требование — оптимальные размеры. Между яйцами необходимо оставить расстояние — как минимум сантиметр. Оно гарантирует не только прогрев, но и качественную вентиляцию в камере.

Что нужно учитывать при создании инкубатора?

Несложность конструкции еще не означает, что требования к ней минимальны. Эмбрионы и птенцы требуют тепла, определенного температурного режима и влажности. Яйца необходимо регулярно переворачивать. Поэтому при изучении вопроса о том, как сделать инкубатор своими руками, придется тщательно рассмотреть все правила и необходимые элементы.

Оптимальные размеры

Параметры инкубатора зависят от того, какие задачи ставят его владельцы. На размеры конструкции может повлиять выбранная система обогрева, а также материалы, из которых будут создавать инкубатор.

Если говорить о небольшом хозяйстве, то в этом случае рекомендуют создавать аппараты на 80-100 ячеек. Их можно задействовать полностью, или часть оставлять пустыми. Оптимальные размеры ячеек: диаметр — 45 мм, высота — как минимум 65 мм. Когда хозяева хотят иметь возможность разводить несколько пород птиц, они предусматривают замену решетки на конструкцию для более крупных (или мелких) яиц.

Обогрев и контроль температуры

Поддерживание оптимальной температуры — самое важное условие для выведения потомства. Поэтому сначала будущим авторам нужно корректно выбрать нагревательные приборы. Их можно расположить по периметру камеры: как под лотком, так и над ним. Требование к устройствам — бесперебойная работа и равномерный прогрев мини-помещения.

Список потенциальных нагревательных приборов включает несколько кандидатур.

Лампы накаливания. Это не лучший вариант, потому что постоянное освещение для инкубатора использовать не рекомендуют. К тому же лампы накаливания не всегда могут гарантировать равномерный нагрев камеры. ТЭН. Электронагреватели, наоборот, обеспечат идеальный микроклимат. Однако и у этих приборов есть недостатки: это сложность замены, если устройство неожиданно выйдет из строя, необходимость иметь запасной ТЭН на случай ЧП. Инфракрасные обогреватели. Этот лучший, экономичный вариант. Для инкубаторов используют инфракрасные коврики, которые фиксируют на крышке и полу камеры. Они не имеют недостатков, и гарантируют равномерное распределение тепла.

Относительный минус последних приборов — сложность замены инфракрасных обогревателей. Для этой операции советуют приглашать специалиста. Поэтому при изготовлении самодельного аппарата чаще выбирают не их или ТЭНы, а традиционные лампы накаливания.

В инкубаторе, собранном своими руками, используют лампы небольшой мощности, так как чем меньше этот параметр, тем равномернее будет распределяться тепло. Это приборы на 25, 40 Вт. Например, для конструкции, изготовленной для вывода 50 птенцов, суммарное значение не должно превышать 80 Вт. Минимальное расстояние от маломощных ламп до лотков — 150 мм, для приборов на 40 Вт — 250 мм. Все источники должны быть равномерно распределены по камере.

Строгое соблюдение температурного режима — условие обязательное. Поэтому и для самодельных инкубаторов необходим терморегулятор и датчик (или несколько) температуры. Последние приборы располагают максимально близко к лоткам, в идеале — на них. Термометр в этом случае — дополнительное средство контроля. Оптимальным вариантом будет электронное устройство. Его устанавливают над лотками. Обычный прибор иногда укладывают на лоток.

Особенности вентиляции

Хорошее проветривание — насущная необходимость. Именно оно обеспечивает равномерное распределение тепла и постоянный приток воздуха. При отсутствии вентиляционной системы яйца неминуемо перегреются и зародыши погибнут. Причина — нехватка кислорода, который поступает внутрь через микроскопические поры в скорлупе. Исключение есть: это маленькие инкубаторы, рассчитанные на 50 яиц.

Вентиляция может работать как постоянно, так и периодически, но оптимален первый вариант, который даст возможность поддерживать постоянную температуру и обеспечить непрекращающийся приток воздуха. Для инкубаторов не требуется мощное устройство. Будет вполне достаточно компьютерного кулера диаметром не менее 80 мм. Чтобы защитить лопасти прибора от пуха, перед ним советуют устанавливать сетчатый фильтр.

Рекомендуемое расстояние между лампами (25 Вт) и лотками — минимум 150 мм, такую же дистанцию необходимо выдержать и между соседними решетками. Зазор между ними и стенами необходим для хорошей вентиляции. Он должен составлять 40-50 мм, не меньше. Отверстия, предназначенные для вентиляции, делают сверху (вытяжка) и снизу (приток). Их диаметр зависит от размеров аппарата, и может составить 10-20 мм.

Переворачивание яиц: ручное или автоматическое

Чтобы инкубация проходила успешно, яйца нужно постоянно переворачивать, причем на 180°. В естественных условиях этим занимается несушка, в искусственных изменение положения должен обеспечить человек. Так как вручную проводить операцию долго, используют поворотные механизмы. Устройств есть несколько:

передвижная сетка;

вращающиеся ролики;

лотки, наклоняющиеся на 45°.

Первый вариант — способ, подходящий для небольших конструкций из картона, пенопласта или дерева. Принцип работы устройства довольно прост: сетка-лоток с маленькой скоростью движется, поэтому яйца, находящиеся в ее ячейках, вынуждены переворачиваться. Данный процесс можно проводить вручную — куском проволоки, привязанным к сетке, и выведенным наружу. Однако есть и возможность его автоматизации.

Роликовое вращение для самодельных инкубаторов применяют крайне редко. Причина — необходимость большого количества деталей. В этом случае переворачивание гарантируют ролики, закрытые москитной сеткой. Чтобы яйца оставались на своих местах, создают деревянную решетку-лоток с бортиками высотой 700-800 мм. Когда лента начинает движение, будущие птенцы переворачиваются.

Наклоняющиеся лотки применяют для больших инкубаторов: например, для конструкций из старых холодильников. В этом случае лучшее решение — автоматические устройства, поворотные лотки, состоящие из определенного количества мелких элементов. Вращение каждого из них можно настроить отдельно. В таких комплектах предусматривается двигатель и блок питания.

Правила изготовления инкубатора

Несмотря на простоту и скромные размеры конструкции, будущим создателям нужно предусмотреть все. Поэтому перед тем как сделать инкубатор, им необходимо познакомиться с несколькими правилами создания птичьего «родильного отделения».

Материалы для инкубатора должны быть сухими, очищенными от загрязнений, краски, жирных пятен и т. д. На них не должно быть ни малейшего следа плесени. Максимальное внимание при сборке нужно уделить местам потенциальной утечки тепла. Все щели между стенками необходимо закрыть герметиком. Чтобы обеспечить необходимый уровень влажности, в инкубаторе предусматривают место для установки емкости с водой. Приточные отверстия обычно делают в нижней части аппарата, вытяжные — в верхней части конструкции.

Чтобы иметь возможность контролировать инкубационный процесс, необходимо устроить смотровое окошко: например, в крышке или в одной из стенок. Терморегулятор, датчик температуры, термометр и гигрометр — приборы обязательные. В противном случае не большое поголовье рассчитывать не придется.

Как сделать инкубатор своими руками?

Выбор у будущих хозяев есть: в домашних условиях аппарат для инкубации можно сделать из нескольких материалов. Часто в инкубаторы превращают картонные коробки, фанеру или дерево, пенопласт и даже холодильники.

Устройство из картона

Это простейший и самый дешевый вариант. Его можно рассматривать в качестве временного решения. Для инкубатора, предназначенного для 100 яиц, нужно подготовить:

лампы накаливания и патроны для них: 3-4 штуки, по 25-40 ватт;

картонную коробку: ее размеры — 500х500х500 мм;

вентилятор (компьютерный, от ноутбука);

пенопласт для теплоизоляции крышки;

сетку: москитную или металлическую;

термометр и гигрометр (психрометр);

электрический кабель — 2-3 метра;

полиэтиленовую пленку.

Для утепления инкубатора используют войлок или бумагу. Еще потребуется дерево (брус, рейки) и клей. Работа состоит из следующих шагов.

Внутренние или внешние поверхности коробки обклеивают несколькими слоями бумаги либо войлоком. Альтернатива — фольгированный теплоизоляционный материал.К крышке приклеивают пенопласт. На расстоянии 40-50 мм от дна коробки делают 6-7 приточных отверстий, их диаметр — 3-7 мм. На высоте 80-100 мм к станкам крепят деревянные рейки, на которых будут устанавливаться лотки. Дно застилают полиэтиленовой пленкой, затем устанавливают гигрометр и емкость с водой. На рейки укладывают несколько небольших деревянных брусков, их устилают сеткой с мелкими ячейками, затем размещают лотки для яиц.

Для организации вытяжки в крышке делают 3-4 отверстия диаметром 40-50 мм. Рядом с ними устанавливают термометр, делают проходы для кабеля ламп. В ней вырезают небольшое отверстие (150х150 мм), которое позволит наблюдать за процессом, проводить уборку, менять воду и проверять показатели влажности и температуры. Закрывают его или стеклом, или прозрачным пластиком. Идеальное оборудование для любого инкубатора — терморегулятор и датчик температуры.

Инкубатор из дерева и фанеры (ДСП)

Если нет картонных коробок, или они кажутся ненадежным решением, то устройство изготавливают из дерева. Это более прочная и теплая конструкция. Каркас собирают из бруса, а стены вырезают из фанеры или ДСП. . Чтобы гарантировать сохранность тепла, их делают двойными, а в промежутки укладывают теплоизоляционный материал: например, войлок, пенопласт или поролон.

На потолке вырезают отверстия под патроны ламп. К боковым стенам прибивают бруски, предназначенные для лотка. На дне с помощью бруска монтируют еще один осветительный прибор. Его задача — обеспечить лучшее испарение жидкости из емкости. Расстояние от этой лампы до лотка — как минимум 150 мм.

В крышке или стенке предусматривают смотровое окошко: стекло должно сдвигаться для проверки и проветривания инкубатора. Чтобы гарантировать качественную вентиляцию, в нижней части боковых стен просверливают отверстия для притока воздуха. Лотки делают из сетки и бруса круглого сечения. Как правило, в таких устройствах используют переворачивание яиц вручную.

Аппарат из пенопласта

Это еще один несложный способ, позволяющий получить комфортное жилище для эмбрионов. Преимущества таких легких конструкций — отличные теплоизоляционные характеристики, невысокая себестоимость и простота изготовления. Для этой цели идеально подходит пенопласт толщиной 50 мм. Мастеру потребуется:

лампы и патроны для них;

кусок стекла и рейка;

скотч, герметик.

Также ему нужно раздобыть кулер, купить терморегулятор и датчик температуры.

Собирают инкубатор из пенопласта так:

Сначала готовят простой чертеж, определяя размеры конструкции. Затем в соответствии с ними разрезают листы. Элементы короба склеивают скотчем, а с внутренней стороны промазывают герметиком. Крышку подгоняют максимально плотно, приклеивая по краю полосы полистирола шириной 20-30 мм. Расстояние от края крышки 50 мм. В этом элементе вырезают небольшое окошко, к которому приклеивают кусок стекла, оставив небольшой зазор для вентиляции. Снизу к крышке прикручивают рейку. С ее помощью фиксируют лампы, которые подключают к терморегулятору. В нижней части инкубатора, в его боковых стенках делают приточные отверстия. Их диаметр — 10-12 мм. Для качественной вентиляции внутри подготовленной камеры устанавливают вентилятор (кулер). К стенкам и дну приклеивают пенопластовые подставки для лотка.

На крышке короба устанавливают терморегулятор. Температурный датчик фиксируют внутри, на расстоянии 10 мм от яиц. Отверстие для него делают в крышке, с помощью шила. На дно устанавливают емкость с водой, сверху на бруски — лоток. Расстояние между ним и стенками — 40-50 мм. Чтобы гарантировать максимальное сохранение тепла, все внутренние поверхности можно защитить фольгированным теплоизоляционным материалом.

Инкубатор из старого холодильника

Из этих приборов можно сделать несколько полезных приспособлений. Не самое последнее место в списке занимает инкубатор. В этом случае работа состоит из таких этапов:

Первым делом из холодильника удаляют все полки и убирают морозильную камеру. В верхней части просверливают отверстия: несколько для ламп и сквозное — для вентиляции. Стенки прибора внутри оклеивают теплоизоляционным материалом. Там же устанавливают датчик температуры, снаружи фиксируют терморегулятор. Не небольшом расстоянии от дна просверливают не менее 3 отверстий для вентиляции. Их диаметр — 15 мм. Чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха, около ламп и в нижней части камеры устанавливают по вентилятору.

Затем изготавливают лотки для яиц, или превращают в них решетки холодильника. Чтобы иметь возможность следить за происходящим без открывания прибора, в дверце делают отверстие для смотрового окошка. Его закрывают прозрачным пластиком либо стеклом, все щели запечатывают герметиком.

Самодельный и простой аппарат, собранный и оборудованный правильно, будет вполне рабочей альтернативой заводским изделиям. А о том, как сделать инкубатор своими руками, расскажет автор следующего видеоурока: