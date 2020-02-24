Стандартность и безликость — те качества, которых стараются избегать владельцы любого жилья: как квартир в многоэтажных зданиях, так и хозяева собственных домов. Больший простор для придания строению индивидуальности дает загородная недвижимость, которую нередко украшают внутри и снаружи. Одним из популярных видов «функционального декора» являются необычные флюгеры. Эти конструкции, которые были известны с давних времен, по какой-то причине оказались незаслуженно обойденными вниманием. Сейчас все «хорошо забытое старое», наконец, получает право на вторую жизнь, поэтому вопрос о том, как сделать флюгер, снова становится актуальным. Этот механизм не слишком сложно «сотворить» своими руками, но с особенностями «ветряной работы» сначала нужно познакомиться.

Функции флюгера

Есть конструкции, которые служат только украшением, однако герой этой статьи к ним не относится. Более того, его нередко нагружают дополнительной работой. На загородных участках оригинальные флюгеры могут быть установлены не только на крыше. Эти изящные устройства совмещают сразу несколько функций. Определение силы, направления ветра — главное их предназначение. Однако выполняют они и другие обязанности. К ним относится:

Защита от потенциальных агрессоров, непрошеных гостей: грызунов, птиц, соседских котов. В этом случае устанавливают дополнительный элемент — пропеллер. Предохранение дымохода от ветра, осадков. Украшение здания.

Эти конструкции популярны в Прибалтике и северной Европе, где флюгеры считаются не исключением, а почти обязательным атрибутом. Каждый владелец дома старается придумать и установить такую конструкцию, чтобы соседи просто «лопнули» от зависти.

Слово «флюгер», произошедшее от нидерландского Vleugel, не было известно в России, но такие устройства были. До XVIII века эти конструкции называли «прапором» или «прапорицей». При Петре Первом, прорубившем проем в Европу, их стали называть «флюгелями».

Знакомство с конструкцией

Ветроуказатель — довольно простое устройство. Перед тем как размышлять, как сделать флюгер, нужно с ним познакомиться. Он состоит из нескольких элементов.

Флажок. Благодаря его движению, конструкция точно указывает направление ветра. Форма флажка может быть самой простой, однако для декоративности конструкции их делают в виде фигурок людей, животных — птиц, кошек, кораблей, самолетов, трубочистов и т. д. Стрела, на которой располагается флажок. Эта деталь показывает сторону, в которую дует ветер. В большинстве случаев «метательный снаряд» в составе флюгера есть, но этот элемент не обязателен: иногда фигурку просто располагают на вертикальном стержне. Противовес. Его помещают напротив флажка, его предназначение — уравновешивание стрелы. Если фигурку располагают ближе к вертикальной оси, эта деталь, как правило, не требуется. Противовесом становится сама стрела. Стержень — вертикальная ось. Ее устанавливают в корпус, оснащают подшипниками, располагающимися в специальном блоке. Более простой вариант — установка стержня в трубу большего диаметра. Ось ставят на металлический шарик для легкого вращения. Колпак. Его устанавливают для защиты корпуса флюгера от воды. Роза ветров. Ее монтируют на неподвижной части конструкции.

Если раньше флюгеры были единственной возможностью узнать, откуда дует ветер, то теперь эти устройства являются больше украшением, а не приборами.

Материалы для изготовления

Перед тем как сделать флюгер, надо принять решение относительно материала, который обязан быть прочным, должен без проблем переносить любые погодные условия. Для изготовления конструкции, «парящей» над домом, можно рассматривать несколько кандидатов.

Толстая листовая сталь (2-5 мм). Она дает возможность изготовить практически долговечную модель, однако с этим металлом очень трудно работать. Выпиливание всех заготовок отнимет у мастера максимум времени. Оцинкованная сталь. Из нее делают объемные ветроуказатели: одинаковые заготовки скрепляют вместе. Но в этом случае проблема в другом: оцинковке подойдет только порошковая (либо некоторые автомобильные) краска. Алюминиевые листы, их толщина — 2 мм. Такой материал достаточно легко разрезать ножницами по металлу, и соединять, используя болты либо заклепки. Фольгированный текстолит. Его можно назвать почти идеалом для работы: он довольно легко режется, покраска тоже не вызывает особых проблем. Листовой пластик, толщина — 4-5 мм. Этот материал самый легкий в обработке, однако лучше сразу подобрать нужный цвет, чтобы не красить его. Влагостойкий вид фанеры. Такие фигурки очень просто вырезать, но торцы рекомендуют защищать пропиткой, а красить в несколько слоев.

Если говорить о долговечности кандидатов, то у металла достойных соперников нет. Резка его может усложнить работу, но тонкие листы (до 3 мм) можно раскроить с помощью электролобзика с качественными пилками, их потребуется много. Другие материалы в списке для обработки этим инструментом подходят идеально.

Флюгер может быть медным или кованым, однако последние модели мало кому под силу сделать самостоятельно, а за работу хорошего мастера придется дорого заплатить. Еще один их минус — приличный вес.

Нередко в ход идут популярные подручные материалы: например, CD и DVD диски, особо любимые пластиковые бутылки. Эти варианты можно рассмотреть, если хозяева хотят установить флюгер на небольших строениях (беседках, верандах) либо в саду, на огороде.

Как сделать флюгер: этапы творчества

Поиски эскиза для флюгера — первоочередная задача. Можно найти готовые образцы, с уже проставленными размерами. Другой вариант — скачать любую понравившуюся картинку, увеличить ее до необходимых размеров, а потом распечатать. Такую операцию можно сделать практически в любом фоторедакторе, даже бесплатном.

Если у авторов будущего шедевра нет навыков работы с программным обеспечением, то они поступают по старинке. Маленький рисунок расчерчивают на небольшие квадратики, затем его переносят на ватман с увеличенными параметрами. Оптимальная длина для фигурки-флажка — от 300 до 500 мм.

Список инструментов

Чтобы избежать любых пауз, связанных с тем, что какой-то инструмент забыли, лучше подготовить заранее весь «джентльменский набор». В него входит:

дрель со сверлами;

зубило (узкое) либо шило;

карандаш (маркер);

молоток;

напильники, надфили;

паяльник;

плоскогубцы;

сварочный аппарат;

тиски (струбцины);

шлифовальная машинка;

электролобзик (болгарка и шлифовальные диски).

Болгаркой можно вырезать прямые или не слишком закругленные участки. С ее же помощью ускоряют работу: делают шлифовку, используя круги разной зернистости. Для этих же целей потребуется наждачная бумага.

Перенос эскиза на материал

Рисунок, выполненный в натуральную величину, приклеивают на более плотный материал: например, на толстый картон, тонкий пластик. Затем его вырезают.

Чтобы перенести его на простой материал для заготовок (пластик, текстолит, фанеру), используют карандаш или маркер. Для металла подходит кернение. Контур наносят точечно. Берут молоток и узкое зубило (или крепкое шило). Острие ставят на контур, затем по рукоятке ударяют молотком, получая вмятины. По ним заготовку вырезают электролобзиком. Для любого материала можно воспользоваться дрелью с крепким сверлом маленького диаметра. По контуру делают отверстия с минимальным шагом. Он должен быть почти микроскопическим там, где изгибы резкие. Затем оставшиеся перегородки вырезают, а края приводят в порядок шлифовальной машинкой.

Фиксация готового шаблона струбцинами непосредственно на материале — еще один возможный способ. Минус его — некоторое неудобство при вырезании, но все же с ним можно смириться.

Изготовление флажка, стрелы и розы ветров

Совсем не важно, какой материал был выбран для модели. Этапы в любом случае будут абсолютно одинаковыми. Основными элементами такой конструкции являются ось для фиксации флажка, а также корпус для нее. Стержень устанавливают на подшипник, поэтому диаметры деталей должны идеально подходить. Минимальный диаметр оси — 10 мм. Чтобы избежать попадания влаги на подшипник, его помещают в корпус, а сверху конструкцию дополняют колпаком.

Фигурка

Однако первый шаг — изготовление флажка. Нередко его и стрелку делают вместе. Полученный трафарет укладывают на металл, затем надежно фиксируют на нем струбцинами. Потом вырезают заготовку электролобзиком. Можно воспользоваться и ручным инструментом, однако такая работа требует навыков, потому что справиться с коварным металлом «врукопашную» достаточно сложно.

Вырезав одну часть фигуры, струбцины ослабляют, лист переворачивают, затем его снова закрепляют. Только такие действия позволят сделать края максимально аккуратными. Оптимальная рабочая поверхность для данной операции — металлическая столешница. Вырезанную фигурку, также на струбцинах, обрабатывают шлифовальной машинкой. Если есть небольшие отверстия, то их делают дрелью, а зачищают либо расширяют напильником, надфилем.

Стрелка

Если элементы не соединены, то после изготовления флажка вырезают стрелку, причем обе части отдельно. Сначала тем же лобзиком вырезают наконечник, трафарет которого переносят на материал. Аналогично стреле подготавливают часть с оперением. Обе заготовки тщательно отшлифовывают. В дальнейшем их приварят к противоположным сторонам стержня.

Роза ветров

Ее делают из металлического прута. Длина каждого элемента — примерно 200 мм. Приваривают их к корпусу, обязательно нужно соблюдать угол 90°. Для обозначения сторон света обычно используют буквы латинского алфавита, но хозяева могут выбрать и кириллицу. Минимальная высота каждой буквы — 700 мм.

Работа над поворотным механизмом

Чтобы флюгер был работающей декорацией, ему необходимо обеспечить подвижность. Причем сделать это нужно так, чтобы он реагировал на малейшее дуновение ветра. Этой «чувствительности» добиваются с помощью поворотного механизма. Флюгер со стрелой крепят к верхней части конструкции, а нижнюю его часть — к крыше либо к дымоходу. Соединение обоих элементов должно быть подвижным. Это условие обеспечивают подшипниками, шариками либо конусами.

Конструкция с шариками

Самый простой вариант — использование вместо подшипника шарика подходящего диаметра. Для создания поворотного флюгерного механизма используют два отрезка труб разного диаметра, один должен без проблем двигаться во втором. Либо металлический прут и трубу. В последнем случае между элементами должен оставаться минимальный зазор (2-3 мм).

Более широкую трубу запаивают с одного конца. К этой стороне приваривают сам флажок и обе части стрелки. Трубу меньшего диаметра (или стержень), предназначенную для фиксации розы ветров, тоже запаивают (заваривают) с одной стороны, а открытым концом крепят к крыше. Внутрь широкого элемента для гарантии плавного вращения заливают немного машинного масла, затем в трубу помещают шарик, извлеченный из подшипника. В этот корпус устанавливают узкую трубу (стержень), затем ее закрепляют на законном месте.

При отсутствии шарика, но при присутствии в друзьях токаря, можно заменить этот элемент конусом. В этом случае схема сборки аналогична, разница только в главной, двигающейся, детали.

Оформление флюгера

Чтобы гарантировать большой срок службы, а также придать изделию презентабельный вид, все внешние поверхности сначала необходимо «довести до ума». Первым делом с элементов наждачной бумагой удаляют всю ржавчину. Работы останавливают, когда появляется чистый металл. Затем флюгер покрывают несколькими слоями автомобильной грунтовки. После высыхания изделия его окрашивают.

Подойдет практически любые краски, предназначающиеся для наружных работ: как автомобильные, так и масляные. Очень оригинально выгладят изделия, декорированные молотковыми красками, сохраняющими привлекательный вид как минимум три года.

После окрашивания флюгер не трогают 2 дня, так как любая несвоевременная проверка пальцами может оставить на флюгере «неизгладимый след». Готовую конструкцию устанавливают на крыше.

Монтаж ветроуказателя

Если флюгер имеет буквы, обозначающие стороны света, то монтажнику лучше заблаговременно раздобыть компас. Когда небольшая погрешность хозяевами допускается, монтировать его можно, ориентируясь на восход или заход солнца. Главные условия для устройства, продуваемого всеми ветрами, — строго вертикальное положение и максимально надежная фиксация. Установку конструкции делают по-разному:

с помощью металлических пластин на колпак дымохода;

на шпиль либо на конек крыши;

на ветровую доску.

Для монтажа флюгеров используют полосы металла, к которым приваривают основу, либо делают это с помощью специальных кронштейнов. Такие изделия отличаются формой, так как предназначаются для разных видов крыш.

Металлический флюгер сможет служить отличным громоотводом (теперь правильнее — молниеотвод). В этом случае к нему (к неподвижным элементам) крепят металлическую проволоку, другой конец которой закапывают в землю на глубину не менее 1,5 метра.

Флюгер из пластиковых бутылок

Не все могут купить флюгер, далеко не каждому нужна сложная конструкция на крышу. Для изготовления простейшей модели, которую устанавливают в саду, чаще всего используют «спасительные» пластиковые бутылки. Они — идеальный материал для большого количества поделок. Подойдут они и в этом случае, так как сделать флюгер из них можно очень просто.

Флюгер-пропеллер

Это довольно массивная конструкция, поэтому для нее потребуется найти еще два элемента:

велосипедное колесо (обод);

металлическую трубу.

Такой флюгер — шумный «сосед», поэтому на крыше его не монтируют.

Обод делят на равные сектора, затем на них размечают места для крепления бутылок. Количество их для каждой части должно быть одинаковым. В отмеченных местах саморезами фиксируют крышки от бутылок. Одну сторону у всех емкостей отрезают. Пластиковые «полуфабрикаты» вкручивают в крышки. Колесо крепят к трубе вертикально таким образом, чтобы оно смогло вращаться.

Готовый флюгер устанавливают на открытом участке.

Вертушка-юла

Для создания этого пластикового шедевра потребуется всего одна двухлитровая бутылка и тонкий металлический прут.

от верха и низа тары отмеряют примерно по 100 мм;

оставшееся пространство разрезают на вертикальные полоски острым ножом;

в крышке и донышке бутылки проделывают отверстия для стержня;

подготовленную вертушку надевают на прут и сдвигают ее дно к крышке.

Снизу и сверху изделие фиксируют гайками, или другим крепежом. Готовую вертушку устанавливают на предназначенном для нее месте.

Таким же способом можно сделать более сложную конструкцию, в которой есть 2 ряда лопастей, разделенных узкой полоской. Их в этом случае делают не вертикальными, а полукруглыми. Потом их выгибают под прямым углом к стенке бутылки.

Мини-флюгер

Для изготовления этой модели уже берут большую пластиковую бутыль (5-6 литров). Еще потребуется металлический прут.

На дне бутылки рисуют пять лопастей, совмещенных в толстой центральной части. Они должны заходить на стенки тары. Затем заготовку вырезают, а лопасти отгибают. Крышку бутылки фиксируют на металлическом стержне, а на ней — заготовку.

Чтобы придать изделию привлекательный вид, лопасти красят в разные цвета.

Как сделать флюгер: легко или сложно? Если речь идет о надежном, долговечном металлическом приборе, то главным условием является присутствие все инструментов для работы, а также умение обращаться с ними и таким оборудованием, как сварочный аппарат. Когда конструкцию-ветроуказатель изготавливают из более податливых материалов, то больших проблем у мастера возникнуть не должно.

Наглядные примеры лучше всего помогают познакомиться с объемом и порядком любых непростых работ. По этой причине лучше хотя бы один раз увидеть, как сделать флюгер, со стороны. Например, можно узнать все об изготовлении симпатичной модели, посмотрев следующий ролик: