Дачный участок, или частное владение вдали от цивилизации дает возможность воплотить в реальность разные задумки. Имея свою землю, можно благоустроить жилье, оформить по своему вкусу придомовую территорию, подарить детям интересные, незабываемые приключения. Например, многих родителей интересует, как сделать дом на дереве самостоятельно. И не зря: оригинальная конструкция станет отличным подарком не только ребятне, но и взрослым, особенно тем, у которых в детстве такого чудесного жилья не было. Чтобы построить хижину, замок или военный штаб, родителям потребуются минимальные навыки владения инструментами и большое желание. К сожалению, у нас пока такие строения встречаются не очень часто. Познакомиться с тем, как создают «избушку на деревянных ножках», предстоит каждому мастеру, который хочет удивить и порадовать детей.

Особенности и требования к дому на дереве

Оригинальная постройка, уютно расположившаяся на дереве (или деревьях), выглядит необычно, сказочно и романтично, а для детей любого возраста она станет первым «почти настоящим» домом, где они будут чувствовать себя единственными, полноправными хозяевами.

Однако еще рано приступать к изучению вопроса о том, как сделать дом на дереве. Первым делом будущим строителям следует познакомиться со списком рекомендаций, относящихся к сооружению таких необычных жилищ. Потом им предстоит выбрать на участке подходящее древесное растение, а также найти оптимальный вариант здания. В этом случае возможно два решения: строение, действительно опирающееся на ствол (ветки), и просто приподнятая конструкция, где дерево является только антуражем.

Правильный выбор участка

Естественно, для таких построек, как и для их больших коллег, существует несколько требований, с которыми перед началом проектирования обязательно нужно познакомиться. В первую очередь, надо позаботиться о том, чтобы новое «здание» не мешало соседям. Оно должно находиться в границах придомовой территории, не отбрасывать тень на их сад, не создавать проблем. Например, вряд ли кому-то понравится, если на их участок будут падать крупные предметы или мусор.

Если будущая хижина максимально похожа на настоящий, капитальный дом, то требования к ней строже. Для такой постройки нужно соблюдать дистанцию:

до любого строения — как минимум 1 м;

до высоких деревьев — 4 м, или более;

не менее 3 м — до жилого дома соседей.

Когда деревья есть недалеко от детской площадки, то лучшего места родителям просто не найти. Существует еще один момент, о котором нельзя не упомянуть. Желательно, чтобы конструкция не оказалась настоящим штабом, из которого можно вести «скрытое наблюдение» за соседями. В этом случае они могут потребовать демонтажа нового жилья.

Важные требования к конструкции

Это не все: есть еще несколько факторов, которые обязательно принимают во внимание.

Безопасность для детей. Главной угрозой дома на дереве является его высота, однако в этом случае на данный параметр влияет возраст будущих жильцов. С другой стороны, они быстро растут. Но, в любом случае, поднимать необычную игровую площадку более чем на 2-2,5 метра над землей все-таки не надо. Тщательное проектирование конструкции обязательно. Небольшие размеры не повод строить, как вздумается. Нужно хорошо обдумать соединение элементов между собой, а также выбрать самый надежный вариант фиксации постройки на ветках, стволе. Если около входа в нее предусмотрена небольшая площадка, то потребуется создать надежное ограждение вокруг нее. Территория под деревом. Там запрещено организовывать замощенные дорожки, оформлять пространство бордюрами, коммуникационными люками и т. д. Под жилищем не должен располагаться каменистый участок. Идеал — газон или достаточно рыхлая земля. После завершения строительства дома на дереве прилегающую территорию рекомендуют «умягчить» — засыпать опилками, песком или соломой.

Пологая, максимально удобная лестница (для маленьких детей – с перилами) — элемент обязательный. Да, можно устроить «экстремальные» виды подъема и спуска — веревочную лестницу, канат, сетку либо скалодром. Однако нормальное сооружение со ступенями (перилами) тоже должно присутствовать. Хотя бы для того, чтобы взрослые смогли изредка посещать домик.

Выбор деревьев-опор

Надежность, прочность, длительность эксплуатации такого дома зависит от одного — от того, какое дерево выбрано в качестве своеобразного фундамента. Главное требование к нему — диаметр ствола: он обязан быть как минимум 300 мм. Самый подходящий вариант — мощное прямое дерево с толстыми ветками. Такой кандидат дает возможность построить вокруг себя настил, а уже на нем возводить жилище. Ограничения есть: не подойдут старые дуплистые деревья, те, ветки которых уже высохли.

Идеалом будет большое растение с раздваивающимся или растраивающимся стволом. В этом случае дополнительные опоры будут совершенно лишними. Однако чаще ни того, ни другого дерева на участке не оказывается, поэтому приходится выбирать из того, что имеется в наличии. Как правило, это одно или несколько тонких растений, растущих рядом.

Нередко конструкция, которая будет располагаться между ними, требует создания дополнительных опор. Например, два дерева плюс две «ноги». Если растения слишком ненадежны, то выбирают иное решение: опоры ставят около него, или с одной стороны. Такое дерево не несет никакой нагрузки, так как является только декоративным дополнением.

В последнюю очередь нужно остановиться на кандидатах на эту роль. Самый лучший вариант — дуб. Другие «достойные» породы — граб, клен, орех, пихта и ясень. Березу, иву, каштан или тополь выбирать не рекомендуют, потому что корневая система их ненадежна. Древесина липы способна максимально усложнить фиксацию конструкции на ней.

Фруктовые деревья «обижать» не рекомендуется. Такой «вандализм» может нарушить плодоношение. Сосна также не самая подходящая кандидатура — ее лапы колются, а само вечнозеленое растение атакуют огромные «полчища» вредителей. Одни питаются хвоей, другие селятся на корнях, побегах и стволах.

Разновидности построек

Ответ на вопрос о том, как построить дом на дереве, зависит не только от деревьев, поскольку вариантов существует довольно много. Например, для дачных участков можно выбрать легкую конструкцию, которая будет служить маленьким хозяевам только летом. Поэтому с видами потенциальных домиков надо познакомиться заранее — до выбора и проектирования конструкции.

Домик-шалаш — самый простой вариант. Он легко создается, так как имеет довольно скромные размеры. Такая постройка состоит из небольшой площадки, и опор, с помощью которых добавляют крышу из водонепроницаемой ткани. Зеленое жилище. Это второй незамысловатый дом. В этом случае сначала делают опоры и площадку. Затем на ней создают каркас из бруса, который просто обтягивают сеткой. Последний этап — высаживание вьющихся растений. Конечно, такой дом не крепость, он не спасет от дождя, но в солнечные дни будет удобным и красивым. Избушка — деревенская изба в миниатюре. Чаще эти конструкции строят из родного материала — из дерева, иногда используют сруб. Такие конструкции выглядят необычно, поэтому привлекают не только детей, но и взрослых. Двухуровневые дома — самый сложный, но «благоустроенный» вариант. В этих постройках сразу два этажа (2 домика), каждый из которых предназначен для разного времяпрепровождения.

Еще один необычный и сложный вариант — дом, повторяющий сказочные конструкции. Например, жилище гномов или Бабы-Яги, замок. Игровой площадкой сможет стать миниатюрный корабль или такая же ракета.

Как сделать дом на дереве?

Если подходящее дерево уже найдено, то в первую очередь занимаются его подготовкой. Тонкие веточки снизу обрезают секатором. С большими надо обращаться осторожно, так их некорректная обрезка способна стать причиной гибели растения. Поэтому лучше оставить все большие ветки, а дом строить вокруг них.

Изучение вопроса о том, как сделать дом на дереве, — задача-минимум, так как главным этапом подготовки к будущим «свершениям» является покупка или поиск всего необходимого. Мастеру придется найти инструменты и приобрести материалы. Для работы понадобится:

обрезная доска (2,5х15 мм и 5х25 мм), брус (150х150 мм, 50х50 мм);

надежные балки для опор, их диаметр — 200 мм;

антисептик, масляная отработка (солидол);

дрель, дисковая пила (ножовка);

строительный уровень, рулетка;

цементный раствор;

наждачная бумага;

молоток, рубанок;

шуруповерт;

ручной бур.

Еще надо запастись саморезами по дереву, гвоздями, крепежными металлическими пластинами (уголками). Все детали для будущего домика необходимо заблаговременно обработать антисептическим раствором, а затем хорошо высушить на солнце. Длина балок-опор должна быть на 1000-1500 мм больше, чем расстояние от земли до площадки постройки, так как их предстоит вкапывать и бетонировать в грунте. Нижнюю часть этих элементов после обработки антисептиком защищают дополнительно. Их пропитывают масляной отработкой, покрывают солидолом либо битумной мастикой.

Установка опорных элементов

Первым делом проводят подготовку к работе на дереве — измеряют расстояние между соседними ветками, где будут находиться границы основания конструкции. Эти точки проецируют на грунт, затем их отмечают маячками. В этих местах буром делают отверстия для несущих балок. Их минимальная глубина — 1200 мм, минимальный диаметр — 300 мм.

Сначала дно засыпают песком (100 мм), затем аналогичным слоем щебня. Опоры опускают в ямы, выставляют, используя уровень. Потом надежно фиксируют их распорками из бруса, либо шлакоблоками. Проверяют уровень, на котором расположен верх всех опор. Их края должны находиться в одной плоскости. Потом готовят цементный раствор, заливают его в отверстия и дают время на схватывание. После того как состав начнет набирать прочность, временные распорные элементы удаляют.

Сооружение платформы

Каркас основания изготавливают из бруса. Его отрезают в соответствии со сделанными замерами.

Платформа на 4 опорах

В том случае, если для конструкции сделаны 4 столба, обвязку делают по периметру будущей платформы.

Брусья поднимают до уровня пола, выравнивают по горизонтали, затем прикручивают их к внутренней поверхности опор. Для надежности ее по углам обвязку дополнительно укрепляют металлическими пластинами. Внутри конструкции набивают ребра жесткости — брусья, шаг между которыми составляет 200-300 мм. В том месте, где растет дерево, оставляют отверстие, которое укрепляют дополнительными элементами.

С нижней стороны платформы ее усиливают двумя поперечными досками, которые располагают с противоположных сторон ствола. Все внутренние детали каркаса дополнительно фиксируют металлическими пластинами, используют болтовое соединение.

Если одной опорой служит дерево

Когда одним (несколькими) из опорных элементов является дерево, делают по-другому. Брус поднимают до уровня платформы, прикручивают к столбам, а затем прибивают его гвоздями к дереву. Точно так же действуют с другой стороны ствола. Следят за тем, чтобы элементы находились на одном уровне. Затем сверху набивают остальные брусья. Они должны быть перпендикулярны нижним, рекомендованный шаг — 500 мм. На этом этапе тоже используется соединение пластинами с болтами.

Сооружение без столбов-балок

В этом случае платформа для дома будет «сидеть» только на дереве. Если такой вариант возможен (например, два растения рядом), то брусья прибивают к дереву с обеих сторон ствола, отступая от плоскости будущего пола вниз на 300 мм. Затем на них перпендикулярно фиксируют остальные брусья. Расстояние между элементами — 500-600 мм. С торцов их соединяют толстыми досками. Конструкцию усиливают распорками. С одной стороны их крепят к нижним брусьям, с другой — крест-накрест к стволу.

Укладка пола

Для него берут отшлифованную, качественную доску (альтернатива — толстая фанера). Древесина должна быть лишена сучков, избавлена от всех шероховатостей. Если надо, то проводят дополнительный этап — шлифование. Доски разрезают, потом укладывают для разметки на земле. Эта подготовка даст возможность точно вырезать отверстие для ствола (веток) дерева. Операцию проводят так:

Доски укладывают в прямоугольник, оставляя между заготовками зазоры 10-20 мм. Затем меряют окружность ствола, переносят границы на деревянное основание. Обязательно прибавляют к кругу несколько миллиметров, потому что между корой и отверстием должно оставаться достаточное пространство, необходимое для роста растения. Отверстие вырезают (лучше — электролобзиком), потом делают примерку на дереве. Если с первого раза обошлось без ошибок, то приступают к следующему этапу — к фиксации элементов на каркасе.

Доски укладывают на платформу точно так же — с зазорами, необходимыми для беспрепятственного стока воды. В роли крепежных элементов могут выступить как саморезы, так и гвозди. Перед фиксацией досок обязательно проверяют поверхность пола уровнем.

Возведение стен домика

Сначала по периметру будущих стен домика монтируют каркас из бруса. В этом случае подойдет более «скромный» пиломатериал — 50х50 мм. Элементы обрезают, затем прикручивают к основанию, используя анкерные болты и металлические пластины (уголки).

Между угловыми стойками устанавливают промежуточные элементы, их шаг — 400-500 мм. Все стойки дополнительно фиксируют распорками. В месте оконного и дверного проема обязательно добавляют перемычки.

Строительство каркаса завершают созданием верхней обвязки из бруса. Его фиксируют гвоздями и металлическими уголками. На роль стен выбирают различные материалы. Ими сможет стать фанера, те же обрезные доски, что использовались для пола, листы ОСП либо панели МДФ.

Сооружение крыши

После сооружения верхней обвязки приступают к созданию крыши. Для этого элемента конструкции придумано довольно много различных вариантов, от простых до самых сложных. Но оптимальным решением для легкой конструкции, «сидящей» на дереве, все же является традиционная двускатная крыша, которая будет защитой мини-дома от скопления снега. В этом случае нужен облегченный вариант, поэтому поступают следующим образом:

собирают минимальное количество стропил: достаточно четырех элементов с каждой стороны;

для придания системе жесткости фиксируют несколько поперечных элементов — 2-3 широкие доски, которые набивают, начиная с верхней части конструкции;

в крыше (еще на земле) прорезают отверстия для ствола и веток, размеры вырезов также должны превышать их диаметр;

закрывают конструкцию не слишком тяжелым материалом: например, профнастилом, ондулином либо поликарбонатом.

Фиксировать кровельное покрытие вплотную к стволу и ветками тоже не рекомендуется. Чтобы крыша не протекала, используют какой-либо защитный материал.

Установка лестницы

Для создания этого элемента существует множество вариантов-образцов, но самым удобным и безопасным из них остается классическая конструкция со ступенями, расположенными под углом 45°. Ее тоже собирают на земле, а потом присоединяют к входу в домик.

Сначала измеряют длину будущего «трапа», потом из бруса вырезают две элемента. Между ними прибивают ступени таким образом, чтобы их поверхность при подъеме была горизонтальной. Для них берут качественную, плотную древесину, рекомендуемая толщина этих элементов — как минимум 50 мм. После установки лестницы ее присоединяют к платформе с помощью металлических уголков. Там, где будет находиться ее нижняя часть, в землю вкапывают упор, изготовленный из толстого бревна. Его укладывают в яму, на дно которой заранее насыпают слой песка и щебня. Лестницу и колоду соединяют гвоздями.

Для изготовления перил берут длинный брус. На лестницу с шагом 300-400 мм крепят короткие детали, к которым потом прибивают перила. Если дети уже взрослые, то можно обойтись простой вертикальной конструкцией.

Отделка дома на дереве

В этом случае настойчиво рекомендуют защитить постройку и лестницу снаружи. Первый материал — обычная краска, но возможно использование других материалов, не скрывающих красоту древесины. Внутренняя отделка не обязательна, главное для детского домика — идеальная гладкость стен. Но выбор варианта оформления зависит только от будущих хозяев и их родителей.

Небольшая и оригинальная игровая площадка — вариант, который достоин рассмотрения, так как сделать дом на дереве при желании сможет любой родитель, имеющий навыки работы с деревом. Главное — создание безопасного «стратегического объекта». Только в этом случае за здоровье чад волноваться взрослым не придется.

О том, как сделать дом на дереве, расскажет следующее популярное видео: