Частный дом, расположенный за городом, предполагает наличие у владельцев хотя бы одного транспортного средства. Чтобы автомобиль служил долго и без проблем, он также нуждается в защите от холода и осадков. Если участок имеет большую площадь, то здание-пристанище можно построить в любом подходящем месте. Когда территория невелика, оптимальный вариант у хозяев один: это помещение, пристроенное к жилому зданию. Самостоятельное строительство — непростая задача, но все же эта операция вполне осуществима. Чтобы жилище для машины было прочным, красивым и долговечным, нужно узнать, как пристроить гараж к дому своими силами, какие этапы предстоит пройти владельцу автомобиля.

Гараж-пристройка: плюсы и минусы

Перед строительством любого сооружения нужно познакомиться с достоинствами и недостатками выбранной конструкции. Если рассматривать операцию «Как пристроить гараж к дому», то у нее значительно больше плюсов, чем у отдельно стоящего мини-здания. К преимуществам этой «затеи» относится:

Возможность сэкономить на строительстве. Поскольку одна из стен конструкции уже готова, и является частью жилого дома, то расходы значительно уменьшатся. Поскольку главное здание отапливается, то гараж, «прилепившийся» к нему, тоже будет забирать часть тепла. Проведение всех коммуникаций к пристройке, находящейся рядом, обойдется дешевле. Значительная экономия свободного пространства. Далеко не у всех владельцев загородной недвижимости участки поражают размерами. Если в распоряжении хозяев скромная территория, то гараж-пристройка — единственный выход, позволяющий оставить место для других необходимых или желанных объектов. Максимальное удобство. Гараж, находящийся вплотную к дому, гарантирует комфорт. Как правило, у таких сооружений есть дверь, соединяющая помещение для автомобиля с жилым зданием. В этом случае хозяевам не придется выходить на улицу, что несомненный плюс для холодного времени года. Экономия времени. Машина, стоящая в сравнительно теплом помещении с герметичными воротами, не потребует предварительного прогрева, поэтому быстро заведется даже в сильные морозы. Есть и еще одно преимущество полноценного здания: в жару автомобиль не превратится в раскаленную печку.

Минусов у пристроенного гаража практически нет. К претензиям можно отнести шанс проникновения злоумышленников в дом через гараж, а также запах бензина, который может ощущаться в доме. Однако эти потенциальные проблемы решаются еще на стадии строительства.

От «визитов» криминальных элементов спасут надежные гаражные ворота и сигнализация. Чтобы не столкнуться со второй, «невкусной» неприятностью, в пристройке организуют качественную вентиляцию и устанавливают герметичную дверь, соединяющую гараж с домом. Спасением от «ароматов» сможет стать дополнительный элемент — тамбур.

С шумом при ремонте и обслуживании машины многие члены семьи смогут смириться. Возникновение пожара в гараже — еще одно возможное опасение. Однако при строительстве и эксплуатации любого здания необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В этом случае риск возгорания будет минимальным.

Особенности расположения и строительства гаража

Любой автовладелец, интересующийся тем, как пристроить гараж к дому, сначала должен узнать правила, которым следует следовать.

Рекомендации

Важных моментов есть несколько.

Гараж можно пристроить к любой стене дома, однако при выборе учитывают несколько особенностей расположения. Южная сторона даст шанс уменьшить потери тепла, весной с этого участка быстрее сойдет лед. Северная стена дома или не имеет окон, или их мало, поэтому это расположение подойдет тем, кто не хочет, чтобы в дом попадали выхлопные газы и другие неприятные запахи. Идеальный вариант — строительство гаража одновременно с возведением дома. В этом случае работа упрощается. У обоих зданий будет общий фундамент: разделит их несущая стена. Плюс данного способа — возможность не бояться дефектов при усадке гаража. Еще одно преимущество — шанс соорудить общую крышу для 2 зданий. Въездные ворота. Именно они определяют, с какой стороны, будет располагаться гараж. Отсутствие проблем гарантирует минимальное расстояние от гаража до въезда на участок. Поэтому первая задача хозяина — поиск кратчайшего пути до нового строения. Ворота и дверь, соединяющая пристройку с домом, — необходимый минимум. Однако максимальное удобство и полную безопасность членов семьи гарантирует наличие запасного выхода — калитки в гаражной конструкции. Выбор типа постройки. Гараж может иметь 4 стены, но более рациональное решение — три несущие стены, пристраиваемые к жилому зданию.

Оптимальный вариант — один кровельный материал для крыши дома и конструкции гаража. Одинаковая отделка для обоих строений — идеал: в этом случае пристройка будет выглядеть полноправной частью главного здания.

Требования

При разработке проекта учитывают следующие требования и нормативы:

стена гаража должна находиться на расстоянии 2500 мм от окон или двери жилого дома;

два метра обязаны разделять конек крыши пристройки и окна/балконы основного здания.

Для гаража, который строят для защиты мопедов или мотоциклов, оба норматива увеличивают: минимальные расстояния в этом случае — 5000 мм. Главное требование для возведения любой пристройки для хранения транспорта — негорючесть строительных и отделочных материалов.

Материалы

Сооружение гаража своими руками — довольно сложная задача. Постройка обязана быть максимально прочной и надежной, чтобы выдерживать вес автомобиля, оборудования и инструментов. Однако самостоятельное строительство — всегда тяжелый труд и немалые траты. Поэтому для многих мастеров-любителей в приоритете легкость работы, скорость возведения и небольшие расходы.

Для возведения гаража своими руками выбирают кирпич или блоки из ячеистого бетона. Первый материал предполагает наличие навыков каменщика. В последнем случае работа чуть проще, но более уязвимому строению потребуется не только внутренняя, но и внешняя отделка.

Сооружение конструкции из металла — способ, позволяющий закончить строительство в ближайшие сроки, однако такая гаражная коробка прослужит недолго. Причина — подверженность материала коррозии.

Способы соединения двух строений

Как пристроить гараж к дому, но гарантировать отсутствие проблем при эксплуатации? Главная сложность в этом случае — корректное соединение оснований. Причина — усадка: если у главного строения она уже завершилась, то пристройке этот процесс только предстоит. Неправильная стыковка фундаментов приведет к перекосу гаража, а последствием станет деформация и быстрое разрушение конструкции.

Способов стыковки старого и нового фундамента есть несколько.

Жесткое соединение

У основания жилого здания выкапывают траншеи аналогичной глубины. Или чуть меньшей, создавая запас на усадку. На дно засыпают подушку из песка и щебня (гравия). В фундаменте дома с помощью перфоратора делают горизонтальные отверстия для арматурных прутьев: их диаметр немного меньше, чем у стержней.

Затем арматуру длиной 300-400 мм забивают в основание, оставляя свободными примерно 150-200 мм. На подушку укладывают армирующий каркас, потом к нему привязывают проволокой прутья. Альтернативный вариант соединения элементов — сварка. После сборки и установки опалубки в нее заливают песчано-цементный раствор.

Мягкое соединение

Оптимальный вариант для беспроблемного «сосуществования» готового дома и будущей пристройки — два независимых основания. В этом случае возможную опасность устраняет деформационный шов.

Этот элемент создают из:

просмоленной пакли;

двух слоев рубероида;

жесткой минеральной ваты;

пенопласта высокой плотности;

экструдированного пенополистирола;

пиломатериала, обработанного антисептиком, и т. д.

Для защиты шва используют герметики. Такая деформационная «прослойка» будет гарантией того, что усадка пройдет без проблем — без трещин и перекосов.

Строительство облегченного гаража

Каркасная конструкция из сэндвич-панелей — еще один возможный ответ на вопрос, как пристроить гараж к дому. Как можно соединить оба здания? Этот вариант позволяет обойтись без сооружения суперпрочного фундамента, соединения с основанием дома ему тоже не потребуется. Для сооружения такого фундамента выкапывают траншеи глубиной 500-600 мм.

Форма основания — традиционная, замкнутая или незамкнутая, П-образная. Несмотря на относительную простоту и легкость конструкции, первый, классический фундамент можно использовать не только для каркасных зданий, но и для скромных строений из арболитовых, газо-, пено-, керамзитобетонных или шлакобетонных блоков. Идеальны оба варианта и для деревянных домов.

Как пристроить гараж к дому?

Масштабная работа включает несколько этапов. Каждый из них требует максимального внимания и точного соблюдения технологии.

Сооружение фундамента

Выбор конструкции зависит от особенностей грунта на участке. Если говорить о самом популярном варианте, то им остается ленточный фундамент, который подходит практически для любых условий.

Бетонное основание

Сооружение классического фундамента предполагает прохождение следующих этапов:

Строительную площадку очищают от мусора. Если есть необходимость, то обеспечивают беспрепятственный подъезд техники. В соответствии с проектом размечают участок. Копают траншею шириной 400-500 мм. Ее глубина составляет от 700 до 1000 мм. Величина зависит от уровня промерзания грунта в местности. Дно и стенки траншеи проверяют и выравнивают. На дно засыпают песок, его проливают водой и тщательно утрамбовывают ручным инструментом. Потом добавляют слой щебня (или гравия), его также уплотняют трамбовкой. Сколачивают и устанавливают опалубку. Внутри нее располагают армирующий каркас из прутьев, соединенных вязальной проволокой. Поскольку этот элемент должен находиться в толще бетона, его устанавливают на обломки кирпича (высота — 50-60 мм), на небольшие плоские камни и т. п. Самодельные кирпичные подставки размещают на кусках полиэтилена.

Затем заливают песчано-цементный раствор. Его избавляют от воздушных пузырей, протыкая арматурным прутом, поверхность выравнивают. В жаркую, сухую погоду ленту обязательно закрывают плотной полиэтиленовой пленкой. В первую неделю бетон увлажняют.

Бутобетонный фундамент

Этот второй популярный вариант сооружения основания. Секрет его успеха — шанс экономии на материалах. В этом случае поступают так:

В подготовленную траншею также засыпают подушку из песка и щебня. Затем готовят раствор (1 часть цемента, примерно 1 часть воды и 2 — песка). На дно траншеи укладывают слой бутового камня, который заливают раствором. Затем снова укладывают бут, и снова закрывают его смесью.

Чередуя слои, доходят до верха фундамента. Дальнейшую работу продолжают или после набора бетоном прочности, или через год.

Плитное основание

Данный железобетонный фундамент предполагает большие расходы. Но он — идеальный вариант и для больших кирпичных строений, и для построек небольшой площади, но на участках с пучинистым грунтом. Плиту рекомендуют выбирать для гаражей из пеноблоков, газобетона и т. п. Причина в их уязвимости: такие материалы плохо переносят нагрузку на изгиб.

Создание основания-монолита делится на несколько этапов:

Сначала выкапывают котлован, в который засыпают песчаную подушку. Ее выравнивают, потом застилают гидроизоляцией — двойным слоем рубероида. На гидроизоляционном слое размещают пространственный каркас. Для его установки используют те же куски кирпичей на пленке, камни или обрезки канализационных труб из полимера, диаметром 70-100 мм.

Другие кандидаты на роль опор для армирующего каркаса — готовые пластиковые фиксаторы, или небольшие кубики, заранее изготовленные из раствора. После завершения этого этапа в котлован заливают раствор. Этот способ упрощает организацию пола в гараже. Для его создания на гидроизолированное основание заливают обычную стяжку.

Минус у данной технологии один: если хозяину требуется смотровая яма, то монолит не подойдет. В этом случае идеалом будет заглубленная лента. Альтернатива для ненадежного грунта — комбинированное основание, свайно-ленточное.

Возведение стен гаража

В теории после набора прочности фундаментом можно приступить к дальнейшим работам. Исключение в этом правиле есть: это пристройка, жестко связанная с домом. Для того чтобы проверить надежность новой конструкции, ей нужно дать время. Поэтому фундамент оставляют в покое на год. Если никаких дефектов за этот период не обнаружилось, то вывод один: ничто не помешает возведению стен гаража.

Чаще в роли строительного материала для самостоятельного строительства стен используют не кирпич, а блоки, изготовленные из ячеистого бетона. Это новые материалы имеют небольшой вес, они легки в обработке и в укладке. Благодаря большим размерам блоков хозяева имеют шанс сравнительно быстро «разделаться» с гаражом.

На фундамент укладывают гидроизоляцию: в ее роли нередко выступает тот же рубероид. Второй претендент — жидкий материал: например, битумная либо битумно-полимерная мастика. Количество слоев гидроизоляции зависит от ее вида: как минимум 2 для рулонной, и от 2 до 4 для обмазочной. После завершения подготовительного этапа на основание наносят слой раствора или клея для ячеистых блоков. Укладку начинают с угла конструкции. Для соединения стены дома и гаража используют арматуру, ее диаметр — 10 мм.

Стержни вбивают в основание на уровне кладочного раствора. Для пристройки из кирпича такие связки используют каждые 6-10 рядов, для здания из строительных блоков — через 3-5 рядов. Армирующая сетка между ними также обязательна. Для соединения дома с деревянной конструкцией используют анкера, саморезы для дерева и металлические уголки. С домом соединяют каждый брус пристройки. Пиломатериалы для той стены, которая примыкает к дому, обязательно обрабатывают не только антисептиком, но и антипиреном.

Сооружение крыши

В большинстве случаев для гаражей-пристроек выбирают простейшую конструкцию — односкатную крышу. Угол наклона ската выбирают в зависимости от снеговой нагрузки в регионе. Возможные варианты — от 10 до 30°. Односкатный тип конструкций относительно прост и экономичен.

Первым делом определяют высоту готовой конструкции. На этом уровне на стене дома фиксируют горизонтальный коньковый прогон: его размер — как минимум 50х100 мм. На метод его крепления влияет материал стены главного здания. Потенциальные варианты — металлические или пластиковые дюбели, анкеры, кронштейны, а также перфорированные уголки, гвозди или длинные саморезы (для стен из дерева). На противоположной стене фиксируют мауэрлат. Затем с помощью элементов конструкции крепят стропильные ноги (фермы), их шаг зависит от размеров строения. Используют запилы или традиционные крепежные элементы — металлические уголки и саморезы по дереву. Рекомендованное расстояние между соединениями — 200 мм. На стропильные ноги набивают обрешетку. Затем расстилают гидроизоляционный материал. После этого приступают к монтажу кровельного материала. Мягкие виды покрытий потребуют создания сплошной обрешетки из досок.

Лучшее решение — один кровельный материал для обоих зданий. В этом случае гараж превратится в гармоничное продолжение дома.

Гаражные ворота

Выбор этого элемента зависит от предпочтений и возможностей хозяев. Ассортимент дает шанс выбрать одну из трех конструкций:

традиционную распашную;

секционную;

роллетную.

Два последних типа ворот хороши тем, что они не потребуют свободного пространства для открывания, поэтому даже сугробы не станут для ворот препятствием. Но это не единственные достоинства относительных новинок: такие конструкции максимально герметичны, а значит, проблем со звуко- и теплоизоляцией у владельцев гаража не будет. Кроме того, для открытия и закрытия секционных и роллетных ворот используют системы радиоуправления.

Утепление гаража

Нужно ли утеплять гараж-пристройку? Специалисты считают, что данный этап лучше не игнорировать. Однако нередко вопрос состоит в том, какую именно часть помещения защищать от холода.

Стену, находящуюся между домом и гаражом, советуют теплоизолировать независимо от того, какого типа новое строение — отапливаемое или неотапливаемое. Однако нужно помнить, что оптимальная температура для автомобиля составляет всего 5°. Большая величина станет причиной ускорения коррозии металлических деталей автомобиля.

Что касается вида утеплителя, то к популярным вариантам относится почти универсальная минеральная вата, экструдированный пенополистирол (ЭППС) и пенопласт. Для гаражей рекомендуют использовать самозатухающие марки искусственных утеплителей, с добавками-антипиренами. Фаворитом остается минвата, главные причины предпочтения — экологичность, негорючесть материала и его приемлемая цена.

Минераловатный утеплитель обязательно защищают пароизоляционным материалом, так как вата неравнодушна к влаге, которая станет причиной потери утеплителем теплоизоляционных качеств. Для укладки этого материала создают каркас на любом основании. Защищенную поверхность обшивают огнестойким гипсокартоном.

Потолочное перекрытие утепляют в любом строении — и снизу, и сверху. К недорогим, но эффективным кандидатам относится минвата (толщина 100-150 мм), пенопласт и керамзит. Дополнением для потолка нередко становится фольгированный утеплитель. Такая комбинация не только защитит от холода, но и предотвратит перегрев помещения в жаркое время года.

Пол утепляют только в отапливаемых помещениях. В роли теплоизоляции выступает плотный пенопласт или экструдированный пенополистирол. Плитный материал укладывают на гидроизолированный бетон. Все стыки закрывают клеем для ЭППС, жидкими гвоздями или монтажной пеной. Сверху заливают армированную стяжку толщиной 50-60 мм.

Гаражные ворота оставляют «как есть», если помещение не отапливается. В благоустроенном здании для их утепления используют минвату, пенополистирол, в роли дополнения — фольгированный материал. Второй возможный выход — покупка теплых секционных ворот.

Как пристроить гараж к дому, насколько сложна такая операция? Работа трудна, но миссия выполнима, а доказательством тому станет интересное видео: