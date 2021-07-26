Самостоятельное создание веранды зачастую становится единственным способом увеличить полезную площадь здания, и получить место, идеально подходящее для летнего отдыха и приема гостей. Поскольку в большинстве случаев такие конструкции строят из древесины, эти пристройки к дачным или частным домам нуждаются в надежной защите от влияния внешней среды и от живой угрозы. Использование лакокрасочных покрытий кажется одним из самых элементарных вариантов. Но мнение это все же ошибочно, поэтому сначала владельцам нужно узнать, как покрасить веранду, какие составы будут оптимальными для нее, и из каких этапов состоит такая работа.

Необходимость защиты конструкции

Дерево — материал популярный. Причин его востребованности много: это экологичность, легкость обработки, превосходный вид. Однако натуральная древесина очень уязвима, поэтому ее необходимо защитить от всех внешних воздействий. Атмосферные осадки сильно сокращают срок эксплуатации помещения, так как материал без надежного покрытия будет выцветать, набухать от влаги, гнить и разрушаться. Чтобы обеспечить защиту конструкции, ее рекомендуется красить как минимум раз в 2-3 года, в идеале — каждый год.

Вторая угроза — ультрафиолет. Под безжалостными лучами солнца материал рассыхается и теряет первоначальный цвет. «Нападки» грибков, насекомых, их личинок и грызунов — еще один неблагоприятный фактор: любая «живность» способна разрушить элементы конструкции в кратчайшие сроки. Поэтому без лакокрасочного материала дерево быстро теряет свой безукоризненный вид, ухудшаются его эксплуатационные характеристики.

Какой должна быть краска для веранды?

Перед тем как изучать вопрос о том, как покрасить веранду, ее владельцам нужно узнать, какими качествами должно обладать покрытие, предназначенное для фасадных работ. Требований к материалам есть несколько.

Способность противостоять перепадам температур. В жаркий сезон древесина рассыхается, в морозы замерзает, а при оттаивании и высыхании деформируется. Такие условия приводят к быстрому разрушению материала. Прочность. Стены (и полы открытой конструкции) не защищены от механических воздействий, поэтому одним из главных требований к покрытию является его износостойкость. Длительный срок эксплуатации. Чтобы обеспечить великолепный внешний вид веранды на длительный срок, необходим состав, который не придется часто обновлять. Эластичность. Поскольку древесина способна расширяться и сжиматься, краска также должна иметь это свойство, чтобы превратиться во «вторую кожу». Максимальная защищенность от влаги и гниения. Устойчивость к воздействию ультрафиолета. Эстетичность.

Идеальным выбором будет фасадная краска, которая уже содержит антисептик, антипирен и водоотталкивающие компоненты. Этот состав сможет упростить работу, так как предварительной подготовки древесины в этом случае не потребуется. Однако оптимальный вариант — максимальная защита: даже при использовании такой краски пиломатериалы рекомендуют предварительно обрабатывать пропитками.

Что потребуется для работы?

Помимо материалов мастеру нужно собрать комплект, в который входит рубанок или шлифовальная машина, мелкозернистая наждачная бумага, а также кисти — большие и маленькие. Альтернативой для покраски может стать краскопульт. Для качественного размешивания состава перед началом работы рекомендуют использовать дрель и насадку-миксер.

Перед тем как покрасить веранду, мастеру придется приобрести несколько необходимых материалов. В набор входит:

Пропитка глубокого проникновения. Это антисептик или фунгицид, который защитить древесину от живой угрозы. Данным материалом дерево обрабатывают в первую очередь. Необходимо, чтобы он проник в структуру максимально глубоко — на 50-70 мм. Грунтовка. Главные обязанности этого состава — защита от влаги и обеспечение идеального сцепления материалов. Это достигается за счет заполнения грунтовкой мелких трещин и пор в древесине, ее проникновения вглубь материала. Шпаклевка. Эта смесь понадобится, если на деревянном основании есть какие-либо дефекты. Оптимальная комбинация для успеха операции — все составы (краска, грунтовка, шпаклевка) одного производителя.

Краска — последний слой, который нередко становится главным защитным барьером для деревянных конструкций. Вариантов финишного покрытия существует довольно много, поэтому выбор самого подходящего из них остается за хозяевами веранды. Но сначала нужно узнать об особенностях того или иного состава.

Потенциальные краски для веранды

В данный перечень входят несколько материалов, которые смогут не только улучшить вид веранды, но и защитить ее от неблагоприятных факторов.

Антисептики

Эти составы тоже можно отнести к лакокрасочным материалам. Антисептики для древесины бывают лессирующими и покрывными.

Лессирующие смеси дают возможность создать надежное прозрачное покрытие, которое выгодно подчеркнет цвет древесины и ее текстуру. Эти составы называют лазурями. Покрывные, или кроющие антисептики эффективны, но не так эффектны: они сделают защитный слой веранды непрозрачным, однако уникальный рельеф натурального материала сохранят.

Такие составы используют для преображения и защиты дерева, которое имеет выраженный рисунок, а также красивую текстуру. В составе большинства материалов есть компоненты, защищающие от воздействия ультрафиолета. Благодаря им древесина не потемнеет, и не изменит в будущем цвет.

Сохнут антисептики очень быстро. Для надежности защиты их наносят как минимум дважды. Первый слой должен полностью высохнуть до нанесения второго слоя. Однако такая обработка возможна лишь в одном случае: если деревянная конструкция раньше не окрашивалась. Нанесение антисептических составов необходимо повторять раз в 2 года. Есть смеси, которые требуют обновления раз в 5 лет, но цена их высока.

Акриловые краски

Данная продукция является водорастворимой, основа их — сополимеры акрила либо акриловые смолы. В покрытие может быть добавлен каучук (натуральный, синтетический), антисептик и фунгицид.

Акриловые краски бывают глянцевыми, матовыми и полуглянцевыми. Составы эти очень популярны, так как позволяют деревянному дому «дышать». Кроме того, такая эластичная пленка со временем не потрескается.

Для акриловых смесей разработаны красители, позволяющие придать древесине тот или иной цвет. При покупке краски рекомендуют приобретать колеры того же производителя. В противном случае возможны неприятные последствия — очень долгое высыхание, появление пузырей, быстрое выгорание, изменение цвета или оттенка и т. д.

Акриловые краски отличает отличное сцепление с деревянной поверхностью, отсутствие едкого запаха, безопасность, защищенность от огня, экологичность и гипоаллергенность. Они малоуязвимы, так как способны противостоять атмосферным явлениям. Единственный недостаток этих смесей — их высокая цена, если сравнивать с другими фасадными составами.

Алкидные эмали

Эти краски можно назвать современными версиями классики — масляной краски. Их изготавливают из алкидных смол. В роли растворителя выступает нефрас, ортоксилол или Уайт-спирит. Алкидные краски являются универсалами. Они подходят для дерева, кирпича, камня и металла.

Составы отличает морозостойкость, хорошая адгезия и отличная укрывистость, а также быстрое высыхание. Краски образуют прочную и плотную пленку, которая остается эластичной при сушке, температурном расширении и изменении размеров пиломатериала.

Два слоя материала придают покрытию водоотталкивающие свойства и низкую степень паропроницаемости. Поэтому пиломатериал должен быть сухим. При изготовлении в алкидные краски некоторые производители добавляют антисептики и антипирены. Если их нет в составе, то предварительная обработка деревянной конструкции обязательна.

Алкидные краски — главные конкуренты акриловым составам, так как они имеют схожие характеристики, но более привлекательную цену. Недостатки у этих смесей есть: это токсичность и горючесть, однако после высыхания покрытия оно становится негорючим.

Масляные составы

Такие краски, разбавляющиеся олифой или другими натуральными маслами, долгое время были единственными ЛКМ. Их плюсы — универсальность, прочность, влагостойкость и доступная цена.

Сейчас эта традиционная продукция постепенно теряет свои позиции: все больше компаний отказывается от ее производства. Причины — длительное высыхание красок, сложность использования, недостаточно впечатляющие характеристики масляных смесей, если сравнивать их с современными видами лакокрасочных покрытий.

Масляные краски под действием ультрафиолета быстро выцветают. Из-за толщины слоя на поверхности образуются трещины, появляются сколы. Из-за недолговечности покрытия эти составы редко используют для защиты дома и пристроек. Теперь их «удел» — оформление ограждений.

Резиновые, латексные краски

Данные инновационные составы, наоборот, становятся все более популярными, поскольку достоинств у них довольно иного. Резиновые краски создают покрытие, которое отличается экологичностью, великолепным сцеплением практически со всеми существующими материалами, повышенной эластичностью, стойкостью к ультрафиолету и к механическим воздействиям.

Такой прочный слой не мешает воздухообмену, поэтому древесина под ним может «дышать». Состав сохраняет свойства в любых условиях: диапазон его рабочих температур — от -60 до 120°. Для резиновой краски характерна хорошая укрывистость, высокая степень атмосферостойкости и очень быстрое высыхание: одному слою достаточно 1 часа. Со временем это покрытие не теряет свой цвет.

Минусы резиновых красок все-таки относительны. К претензиям можно отнести их матовость, так как глянцевых составов не выпускают. В этот же мини-список добавляют необходимость работы только при плюсовой температуре.

Другие возможные «защитники» дерева

В эту категорию входят масло-воски, аквалаки и яхтные лаки. Одним из оптимальных вариантов для напольных покрытий являются террасные масла.

Масло-воски

Масло-воски не только предохраняют древесину, но и облагораживают ее, сохраняя натуральный вид конструкции. В состав таких покрытий входят масла (жожоба, льняное, оливковое), натуральный пчелиный воск и пигменты. Чтобы сделать средство менее густым, в продукт вводят небольшое количество растворителя. В составы, предназначенные для веранд и террас, производители добавляют водоотталкивающие присадки.

Минусы у этих продуктов-комбинаций есть. Они требуют периодического обновления и ухода: обработка понадобится несколько раз в год. Масла-воски отличаются высокой ценой, однако и эффективность их давно доказана, поэтому защита обязательно окупится. Однако есть и другие востребованные, но менее дорогие претенденты.

Лаки на водной основе

Аквалаки, или лаки на водной основе — следующие кандидаты. Они паропроницаемы, быстро сохнут, не имеют запаха и вредных компонентов, отлично сцепляются с деревянными поверхностями. Например, акриловые аквалаки очень легко разводить водой, работа с ними тоже проста. Противопоказание для таких составов — влажные поверхности, поскольку материал в них плохо впитывается.

Данное покрытие — прекрасная защита от влаги, и от плесневых грибков. Аквалаки создают эластичную паропроницаемую пленку, поэтому дерево сможет «дышать». Лаки на водной основе выпускают для наружных и внутренних работ. Есть универсальные составы, которые можно использовать для разных поверхностей — из бетона, дерева, камня, кирпича и т. д. Для защиты фасадов деревянных конструкций необходима морозостойкая разновидность аквалака. Стоимость такой продукции вполне приемлема.

Яхтные смеси

Яхтные лаки — универсальные составы: они очень прочны, износоустойчивы и морозоустойчивы. Такие смеси долговечны, они гарантируют отличную адгезию, максимальную защиту от влаги, легкость нанесения и экономичность. Яхтные лаки имеют густую консистенцию, однако этот вид ЛКМ очень хорошо распределяется по поверхности.

Составы бывают глянцевыми и полуматовыми. Первые лаки требуют качественной подготовки поверхности — ее шлифовки, вторые способны замаскировать небольшие дефекты деревянных элементов «самостоятельно».

Террасные масла

Эти покрытия используют для защиты напольного покрытия: как внутри, так и вне помещений. Террасное масло — продукт универсальный, но основные его задачи — придание прочности и защита пола от деформации, гниения, загрязнений и ультрафиолета. Это продукцию используют в комплексе. После обработки террасным лаком поверхность покрывают финишным лакокрасочным материалом.

Для защиты напольного покрытия рекомендуют использовать масла, в состав которых входит натуральный воск. Этот компонент повысит прочность слоя, защитит основание от влаги и от дефектов: например, от появления трещин. Идеальные составы для фасадных работ — масла с антисептиками и колорантами. Покрытия с антискользящими добавками — вариант, подходящий для напольных покрытий открытых пристроек.

Защитные террасные масла изготавливают на синтетической и натуральной основе. Для фасадных работ оптимальны первые составы, так как цена последней продукции высока.

Лучшие претенденты

Чем и как покрасить веранду? Если отвечать на первую часть вопроса, то оптимальными вариантами можно считать акриловые, латексные (резиновые) и алкидные краски. У первых двух кандидатов практически нет слабых мест. «Ахиллесова пята» третьего ЛКМ — потеря яркости цвета со временем.

Для покрытия пола открытых пристроек «почти идеалом» будет яхтный лак, который способен сопротивляться и повышенной влажности, и механическим нагрузкам. Но и этот материал будет нуждаться в периодическом обновлении.

Как покрасить веранду?

Для любой работы с составами мастеру потребуется респиратор или специальная маска, защитная одежда, перчатки и очки. Работу рекомендуют начинать либо рано утром, либо вечером, когда можно не бояться «пагубного» влияния солнечных лучей. В эти периоды краска будет сохнуть равномерно. Окраска веранды снаружи состоит из нескольких последовательных операций.

Подготовка деревянной конструкции

Как покрасить веранду, чтобы покрытие служило максимально долго? Первый, и самый важный этап — предварительная очистка и подготовка поверхности древесины.

С элементов конструкции с помощью чистой воды и тряпки удаляют грязь и пыль. Если есть старое лакокрасочное покрытие, то его удаляют. На этом же этапе зачищают те участки, на которых обнаружен плесневый грибок. Верхний слой древесины шлифуют до тех пор, пока не появится первоначальный цвет материала. Прогнившие элементы заменяют новыми. Имеющиеся трещины обрабатывают грунтовкой, дефекты сушат и заполняют шпаклевкой. После высыхания состава эти участки поверхности шлифуют. Если в конструкции есть металлические элементы, то их предварительно обезжиривают растворителем. Для этой цели подойдет Уайт-спирит, керосин, ацетон и т. д. При обнаружении ржавчины добавляют еще одну процедуру — дополнительную обработку металла антикоррозийным грунтом.

Затем поверхность снова очищают от пыли и мелкого мусора. Чтобы избежать ее сильного увлажнения, для процедуры используют чуть влажную тряпку. Следующий этап подготовки после высыхания стен веранды — пропитка антисептиком (антипиреном). Поверхности тщательно обрабатывают, максимальное внимание уделяют труднодоступным участкам и торцам пиломатериала. Как правило, используют кисть.

После высыхания пропитки приступают к нанесению грунтовочного состава. Два слоя — необходимый минимум, но чтобы обеспечить максимальную защиту и отличное сцепление материалов, лучше прогрунтовать древесину трижды. Каждый слой обязан сохнуть самостоятельно.

Покраска веранды

После полного высыхания грунтовочного состава переходят к нанесению финишного покрытия. Как покрасить веранду правильно? Чтобы гарантировать хороший результат, сначала нужно прочитать инструкцию производителя приобретенной смеси.

Первый этап — тщательное размешивание краски, эту процедуру проводят не менее 2-3 минут. Для покраски веранды также применяют кисти, либо валики. При использовании краскопульта состав предварительно разводят водой (до 10%). Первый слой наносят вдоль пиломатериала очень тонким слоем. Избегают появления потеков и разводов. Если хозяева хотят получить более яркое покрытие, то состав наносят в 2-3 слоя. Нижний из них самый важный: он должен сохнуть не менее суток.

Нельзя сказать, что операция «Как покрасить веранду» очень сложна, однако внимание к малейшим деталям и тщательное соблюдение технологии — требования обязательные. Об особенностях этой работы расскажет дуэт мастеров из следующего видео: