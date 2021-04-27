Собственный бассейн — емкость, которая спасает хозяев в жаркие дни, дарит прохладу, повышает тонус и настроение. Однако вода — коварная жидкость: если за чашей не ухаживать, то в скором времени ее содержимое зацветет, появится малоприятный запах. Поскольку купаться в такой «субстанции» станет невозможно, то владельцам придется узнавать, как очистить бассейн. К счастью, данная проблема разрешима тем или иным методом. Средств и способов, позволяющих вернуть ему первоначальный вид, есть несколько, причем хозяевам даже не придется сливать из резервуара воду.

Способы очистки водоемов

Если рассматривать обычные небольшие бассейны загородных участков, то их чаще устанавливают на открытом воздухе. В этом случае искусственные водоемы беззащитны: в них попадает листва, принесенная ветром, пыль и песок. Поскольку вода привлекательна для всего живого, на поверхности емкости скапливаются насекомые, в ней начинаются размножаться бактерии, могут появиться водоросли.

Купаться в грязном бассейне и неприятно, и негигиенично. Такие процедуры могут стать причиной появления кожных инфекций и других неприятных и серьезных патологий. Поэтому хозяев интересует, как очистить бассейн собственными силами. Способов решить задачу есть несколько. Они делятся на механические, химические и электрофизические. Методы отличаются подходом, прикладываемыми усилиями и затратами: например, последняя чистка требует использования сложного, чаще довольно дорогого оборудования, поэтому для небольших резервуаров с водой ее не применяют.

Механическая очистка

Это самый простой ответ на вопрос, как очистить бассейн. Для такой операции традиционно используют обычные инструменты, однако они позволяют убрать только крупный мусор, листву, тополиный пух и т. д. Саму толщу воды в резервуаре с их помощью очистить не получится.

Инструменты и оборудование

Механическая очистка подразумевает помощь нескольких орудий труда:

Щетки. Ими обрабатывают стенки, дно бассейна, убирают с зеркала воды крупный мусор — листья, бумагу и т. д. Сачки. Они способны избавить поверхность и толщу воды от загрязнений, но, в отличие от щеток, дают возможность убрать пену. Скиммеры и специальные пылесосы, для бассейнов. Предназначение последних приборов — очищение от налета, песка и грязи самого резервуара — его стенок и дна.

Надо сказать, что такое оборудование и инструменты способны справиться с более-менее крупным мусором. Удалить ими мелкий песок или взвесь не получится, а именно эти невесомые частички и приводят к изменению цвета воды.

Фильтры

Чтобы «расправиться» с почти «невидимым» мусором, в системе бассейна используют фильтры, призванные бороться с различными взвесями. Есть три вида приспособлений.

Песочные фильтры

Это самые простые устройства. Внутри них находится кварцевый песок. Эти фильтры пользуются популярностью из-за эффективности, возможности очистить жидкость от железа и невысокой цены.

К недостаткам устройств относится необходимость их регулярного (идеально — ежедневного) промывания под напором воды, так как эта процедура не везде доступна. Поэтому песочные приспособления рекомендуют покупать для очистки жидкости в надувных бассейнах, где воду меняют значительно чаще из-за ее небольшого объема.

Песочные фильтры задерживают частицы размером до 20 микрон. Замена их необходима каждые 3 года. Если нужен более долговечный материал, то имеет смысл обратить внимание на стеклянный песок. Этот наполнитель способен служить до 6 лет без замены.

С картриджами

В этих приборах устанавливают съемные картриджи, которые изготовлены из фильтрующего материала. Данные конструкции имеют более высокую цену, но вполне заслуженно: они гарантируют лучшую очистку воды. Эти приборы рекомендуют устанавливать в системы каркасных бассейнов.

Картриджи более просты в уходе: они легко вынимаются и промываются. Второй вариант — одноразовые изделия, подобные тем, что используются в фильтрах-кувшинах. Их главный недостаток — необходимость частой замены картриджей, которые трудно назвать «дешевым удовольствием». Сильно загрязненные элементы повторно использовать нельзя.

Эта система очистки воды резервуаров более эффективна. Картриджи блокируют то, что песок пропускает, — частицы до 10 микрон.

Диатомитовые фильтры

Диатомитовые, или диатомовые изделия — лучший вид для очистки воды в бассейне. Их фильтрующая «начинка» — ископаемый порошок, диатомитовая земля (диатомит).

Ее получают из окаменевших скелетов морского планктона (радиолярий) и водорослей, которые росли и накапливались на протяжении долгого времени — миллионов лет. Благодаря микропорам такие фильтры задерживают частички размером от 1 до 3 микронов.

Плюс (высочайшая степень очистки) их уравновешивается минусами таких элементов. К ним относится очень высокая цена и необходимость менять диатомовые фильтры довольно часто — несколько раз в год.

Использование скиммеров

Эти «шумовки» являются частью комплексной очистки воды, они помогут избавить от мусора верхние слои искусственного водоема. Скиммеры — бачки из металла, менее подверженного коррозии, или пластмассы. Приспособления могут быть навесными, поверхностными, свободно плавающими, или встроенными в стенки чаши.

Навесные конструкции недороги, они оптимальны для небольших бассейнов — надувных или каркасных, где нет возможности установки других очистительных устройств. В них вода проходит через воронку, где установлен фильтр-сетка. Навесное оборудование фиксируют с наветренной стороны. Плавающие, поверхностные скиммеры. Их чаще используют для очистки декоративных водоемов. Фильтрацию в них обеспечивает насос, с помощью которого грязная вода поступает внутрь устройства, а затем возвращается очищенная. Как правило, плавающие скиммеры не работают постоянно. Их запускают в водоем, когда ему необходима очистка.

Встроенные, глубинные модели скиммеров приобретают для больших и глубоких бассейнов, они способны очистить до 25 м2. Такие приборы подключают непосредственно к водопроводной системе. Сбоку моделей есть окошко, оснащенное плавающей заслонкой, которая разделяет чистую и грязную воды. Крупный мусор задерживается фильтром, расположенным внутри бака. Если в бассейне нет системы слива, то эта работу может взять на себя глубинный скиммер.

Химическое удаление загрязнений

Это самый эффективный метод, так как очистить содержимое бассейна специальными препаратами быстрее и проще. Они избавляют воду от микроорганизмов, которые активно размножаются в идеальных для себя условиях — в тепле, под лучами солнца. Последствием становится зеленый оттенок жидкости в резервуаре.

Все препараты выпускают в трех формах: это порошки, гранулы и таблетки. К наиболее востребованным относится несколько видов средств, которые делятся по основному «работающему» компоненту.

Перекись водорода (пергидроль)

Это очень известный, почти универсальный антисептик, которым чистят практически любые поверхности. Концентрации раствора для бассейна — 37% и 50%. У препарата практически нет недостатков. Он имеет приемлемую цену, борется с патогенными микроорганизмами, попутно избавляя стенки и дно бассейна от налета, очищает воду от мути и обогащает ее кислородом.

Одно ограничение, касающееся использование перекиси водорода, есть: после очистки пергидролем купаться в резервуаре нельзя 12 часов. Это время необходимо раствору пероксида для избавления от органики. Спустя этот промежуток времени препарат распадается на воду и свободный кислород.

Особенно эффективен пергидроль при комплексной очистке, в которую входит обработка стенок и дна бассейна хлорсодержащими (или иными моющими) средствами, фильтрация воды с помощью песочного фильтра и добавление перекиси водорода (37% или 50%, от 400 до 800 мл на 1 м3).

Медный купорос

Сульфат меди также используют для очистки бассейнов, потому что это средство сможет обеззаразить воду, привести в норму ее кислотно-щелочной баланс, удалить муть и придать жидкости голубоватый оттенок. Но многого ожидать от медного купороса нельзя: он не способен справится с микроорганизмами.

Другой его недостаток — ядовитость, поэтому данное средство запрещено использовать для детских бассейнов. Медный купорос вносят всего один раз в сезон: оптимальное, безопасное его количество — 10 г на 1 м3. Можно использовать его по-разному: высыпать как частями, так и все сразу. В роли активатора способна выступить обычная соль: ее берут втрое больше.

Химикаты на основе хлора

Такие препараты остаются популярными благодаря невысокой стоимости и эффективности. Дезинфекция воды средствами на основе хлора (таблетки, порошки) происходит быстро. Однако они далеко не лучший вариант. Причины — резкий, неприятный запах воды, возможная аллергическая реакция. Кроме того, даже слабый раствор препаратов с хлором сушит кожу, провоцирует раздражение, а также способен изменить цвет купальников и плавок.

Помощь препаратов с бромом

Этот химический элемент не изменяет pH жидкости, он не аллергенен, не раздражает кожу и слизистые. Однако бром эффективен против микроорганизмов и водорослей, и так же, как и хлор, удаляет органические загрязнения. Но с большим объемом работы он не справится, поэтому его используют вместе с химическим «коллегой». Второй недостаток средств, содержащих бром, — более высокая цена. Эту продукцию тоже выпускают в форме порошка и таблеток.

Другие препараты

Надо сказать, что не всегда простейшие средства справляются со своей задачей. Поэтому хозяевам приходится рассматривать и другие варианты.

Если грязи скопилось много, а жидкость сильно помутнела, то имеет смысл воспользоваться другими средствами — коагулянтами и флокулянтами. Эти препараты умеют связывать частицы, после чего они выпадают осадок на дно бассейна. Такие загрязнения собирают пылесосом. Примеры — AquaDoctor, Aqualeon, Bayrol Quickflook Super, Chemoform Флокфикс, Melspring Melpool DualFloc Bio, АкваСТАРТ.

Альгициды — реагенты, которые помогают справиться с плесневым грибком и водорослями, предотвращают их повторное появление. Поэтому регулярная обработка бассейна этими препаратами — защита от растительности и появления илистых отложений. Популярные препараты-альгициды — Aqualand, Альгитинн, Chemoform Альба Супер К, Максисан-альгицид, Супер-Пул.

Для дезинфекции можно использовать комплексные препараты. Их основы — бром, хлор, а также органические кислоты. Правда, цена их выше, чем у более простых аналогов: нередко они стоят вдвое дороже.

Электрофизические методы очистки

Это еще один потенциальный ответ на вопрос, как очистить бассейн. В этом случае в контур встраиваются проточные дезинфекторы. К наиболее популярным устройствам очистки относится несколько видов: УФ фильтры, озонаторы, хлораторы и бесхлорные системы.

Ультрафиолетовый фильтр

Это небольшая камера, через нее в резервуар набирается вода. Жидкость обеззараживается под действием ультрафиолетовой лампы, поэтому активность и рост микроорганизмов полностью блокируется. Данный вид очистке эффективен и абсолютно безопасен для людей. Причем результат не зависит от водородного показателя (уровня pH) жидкости.

Использование озонатора

Принцип работы данного прибора — создание молекул озона, распадающегося на кислород и воду. Этот способ сейчас применяется очень часто, причина — его максимальная эффективность. Устройства очищают и осветляют воду, устраняют неприятный запах, довольно быстро расщепляют небезопасные соединения. Озонацию считают одним из самых перспективных направлений для применения на водоочистных станциях.

Хлоратор и бесхлорные системы

С помощью хлоргенератора (хлоринатора) создают антисептическую среду. Принцип работы прибора основан на электролизе. С помощью электрода соль превращается в газообразный хлор. Он, после реакции на патогенные микроорганизмы, снова преобразуется в соль, поэтому цикл продолжается непрерывно. Главный плюс установки — отсутствие негативных реакций: вырабатываемый хлор не провоцирует кожный зуд, раздражения слизистой, сухости волос и т. д. Вода, очищенная от бактерий, не имеет неприятного запаха.

Бесхлорные системы дезинфекции воды (гидролиз, ионизация, гидролиз и ионизация) — установки, с помощью которых можно не только значительно улучшить характеристики воды, но и превратить ее из водопроводной (речной) в питьевую. Цена такого оборудования очень «пугающа», поэтому на роль системы для очистки небольших домашних бассейнов оно не подходит.

Нужна ли бассейну ручная чистка?

Она обязательна, потому что на стенках и дне резервуара копится слизь, а со временем на поверхностях появляются водоросли. Другой «популярный» мусор — насекомые, листья и песок.

Простой инструмент

Самое элементарное орудие труда — сачок, снабженный длинной ручкой. Этот инструмент поможет собрать с поверхности воды более-менее крупный мусор, однако он — только вершина «айсберга». Главная угроза бассейну и людям находится под водой.

Почти безупречные помощники

Чтобы избежать малоприятной работы, и лишний раз не использовать препараты-химикаты, лучше приобрести подводный пылесос для бассейна. Ассортимент включает ручные модели, полуавтоматы и «умные» приборы-роботы.

Ручные пылесосы для бассейнов

В комплект такого оборудования входит длинная штанга и 2 насадки — сачок для зеркала и щетка для чаши. Запустить такой пылесос просто: его нужно подключить к шлангу. Поток воды поднимет мусор со дна, а собираться он будет в сменный мешок, который находится на корпусе прибора. Все электрическая часть остается над водой. Ручные пылесосы абсолютно безопасны, однако работу с ними нельзя назвать очень простой. Очистить бассейн будет гораздо труднее, чем пропылесосить квартиру.

Пылесосы-полуавтоматы

Эти ассистенты уже более удобны для владельцев, так как они не потребуют от хозяев слишком деятельного участия. Устройство подключают к скиммеру, либо присоединяют к системе фильтрации. После включения пылесос-полуавтомат тут же присасывается к поверхности, удаляет с нее весь мусор, а затем перемещается на соседний участок.

Подводные пылесосы-роботы

Это псевдоинтеллектуальные помощники вполне самостоятельны, поэтому они — оптимальный выбор для занятых хозяева больших резервуаров. Роботы «ныряют» в бассейн, где начинают работать по заданной траектории. Для чаш с нестандартной конфигурацией или для очень грязных участков предусмотрена возможность их ручного управления.

Корректный уход за бассейном

Чтобы владельцам не пришлось искать информацию о том, как очистить бассейн, за отрытым резервуаром необходимо регулярно ухаживать, поскольку даже тент не в состоянии защитить воду от листвы, мелкого мусора, приносимого ветром, и вездесущей пыли. Чаши, защищенные крышей, не исключение, так как им точно так же угрожает «живность», размножающаяся в воде при благоприятных условиях.

Чистить иди менять воду?

Некоторые хозяева считают, что достаточно заменить воду. Однако никаких преимуществ данный способ не дает, а недостатки он имеет. Этот вариант подходит только для небольших резервуаров. Корме того, все микробы, «благоденствующие» на дне и стенках бассейна, останутся живыми и невредимыми, поэтому будут продолжать свою деятельность и в свежей жидкости.

Третий минус полной замены — цена воды, которую разумные люди привыкают экономить. Ответ однозначен: максимально эффективна только механическая очистка. А от более мелких примесей поможет избавиться качественная система фильтрации и препараты.

Уход за бассейном летом

Чтобы избежать частой замены жидкости, владельцам бассейнов нужно:

добавить в систему песочный фильтр;

ежедневно (либо через день) чистить поверхность воды сачком или щеткой;

еженедельно обрабатывать жидкость препаратами, защищающими ее от цветения;

закрывать резервуар пленкой ПВХ в тот период, когда он не используется (например, на даче — в будни).

В надувных детских бассейнах воду меняют раз в неделю, а перед наполнением новой порцией все внутренние поверхности тщательно моют: например, раствором соды. Если говорить об идеале для конструкций скромных размеров, то это жидкость, которую сливают после каждого купания.

Стационарные бассейны, в которых есть качественная система фильтрации, чистят от 3 до 6 раз в месяц. Периодичность зависит от интенсивности загрязнения воды. Ориентир один: это ее цвет. Главные признаки «непорядка» — молочный или зеленоватый оттенок жидкости. Она должна быть прозрачной в любом типе резервуара.

После завершения сезона

Перед началом зимы каркасные бассейны обязательно осушают, чистят, моют, заливают немного воды на дно и закрывают, либо разбирают и прячут под крышу. Заглубленные конструкции оставляют наполненными. В полимерных чашах полностью заменяют воду чистой жидкостью, без дезинфицирующих препаратов. Затем в них (вдоль бортов) устанавливают компенсаторы — закрытые пластиковые бутылки, к которым привязывают груз. Альтернатива емкостям — плиты из пенопласта, их толщина — 50-100 мм. Зеркало воды также защищают пленкой.

Как очистить бассейн? Лучший вариант, позволяющий добиться идеального результата, — комплексные мероприятия, включающие механическую и химическую очистку, а также помощь приборов (УФ-фильтров, озонаторов и т. д.) и удаление осадка пылесосом.

В завершение темы «Как очистить бассейн» — интересное видео: