Как обустроить территорию вокруг частного дома: «помощники» и решения

Всем «свежеиспеченным» и даже «бывалым» собственникам загородного жилья приходится задумываться над вопросом о том, как обустроить территорию вокруг частного дома. Задача перед ними стоит непростая, ведь от ее оформления зависит и то, какое впечатление будет производить главное здание и участок в целом. Удачный ландшафтный дизайн двора частного дома не только сделает владение респектабельным, но и сможет превратить его в максимально комфортное место, в настоящий предмет гордости хозяев. Однако перед тем как приступить к делу, будущим дизайнерам нужно познакомиться с правилами оформления придомовой территории, с используемыми декоративными элементами и с интересными идеями.

Благоустройство и ландшафтный дизайн

Кажется, что это синонимы, однако это не совсем так. Благоустройство участка подразумевает только проведение технических работ. К ним относится мощение дорожек и площадок, сооружение и установка забора, ворот, а также предварительная подготовка территории (дренаж, коммуникации, озеленение и т. п.).

Ландшафтный дизайн — проект более сложный, поэтому он требует более серьезных расходов. В этом случае можно говорить о творчестве, так как автору приходится выбирать очень много растений, дорожные покрытия, и различные декоративные элементы. Обычно благоустройство придомовой территории — прерогатива инженера, а ландшафтным дизайном занимается дизайнер либо архитектор.

Однако если весь фронт работ собираются выполнить сами хозяева загородного участка, то они должны стать «мастерами на все руки». И в этом случае задача перед ними стоит практически непосильная. Да, если территория не очень большая, то им вполне по силам справится самостоятельно. Почти «бескрайний простор» и много различных идей — веская причина для приглашения специалистов.

Оформление двора частного дома своими руками: крупные элементы-ассистенты

Тем, кто только завершил строительство дома, сложнее всего, так как им еще предстоит решить, чему быть на их участке. В этом случае нужно познакомиться с элементами, которые помогут сделать времяпрепровождение владельцев приятным, а отдых полноценным.

В список достойных кандидатов можно внести:

беседку, идеальный вариант — строение с каким-либо очагом и мебелью для принятия пищи, оно может быть открытым или закрытым;

навес, который нередко превращается в удобную летнюю кухню, а «по совместительству» — в столовую на свежем воздухе;

бассейн: он тоже может быть открытым или закрытым, защищенным простейшим навесом, «продвинутым» павильоном и т. п.

Для семей с маленькими детьми оптимальным вариантом будет придомовая территория с детской площадкой. Возможные их элементы:

горки;

карусели;

качалки;

качели;

песочницы;

подвесные мостики и т. д.

Многофункциональный комплекс «для отдыха родителей» можно купить, а можно изготовить такую спасительную конструкцию самостоятельно. В небольшую самодельную площадку может войти горка, качели, песочница и турник.

Озеленение и благоустройство территории перед частным домом: последовательность

Чтобы представить, какая работа «дожидается» их впереди, будущим оформителям нужно познакомиться с ее этапами. Их довольно много:

уборка дома и территории после строительства (ремонта);

ее зонирование, возведение вспомогательных объектов (беседка, бассейн, пруд, забор и т. д.);

создание садовых дорожек, площадок (брусчатка, тротуарная плитка,

резиновое покрытие для игровых площадок);

приобретение и привоз плодородной земли, песка, щебня и удобрений, создание дренажной системы для участка;

высадка крупных растений и сборка декоративных конструкций для озеленения (арки, живые изгороди, перголы, шпалеры);

создание газона, цветников (клумб, альпинариев, рокариев, миксбордеров и т. п.), высадка низкорослых деревьев и кустарников.

Последние этапы — оформление детских и/или спортивных площадок, зон отдыха, установка осветительных приборов и декоративных элементов.

Благоустройство территории частного дома: первые шаги

Совсем не обязательно быть дизайнером, чтобы создать на участке рай на земле в миниатюре. В поисках вдохновения и удачных примеров можно:

найти специальную литературу о благоустройстве территории у частного дома;

смотреть по ТВ программы, посвященные ландшафтному дизайну придомовой территории.

Наконец, можно просто отправиться в интернет, чтобы найти очень удачные, симпатичные решения, которые можно перенести на «свою почву».

Проектирование

С какой стороны подступить к обустройству придомовой территории частного дома? Этот вопрос совсем не праздный, потому что многие хозяева даже не имеют представления, с чего именно начинать такие масштабные работы. Ответ прост: первый обязательный этап практически в любом деле — составление плана, проекта. В этом случае его авторы учитывают сразу несколько факторов:

рельеф территории;

размеры и конфигурацию участка;

наличие построек, площадок, пешеходных зон;

расположение дома и других строений, деревьев, кустарников и т. п.

В большей степени выбор варианта оформления зависит от рельефа придомовой территории. Не очень серьезные перепады дадут шанс относительно «безболезненно» и быстро выровнять поверхность. В противном случае серьезных расходов не избежать. Возможный выход в такой ситуации — создание террас с помощью подпорных стенок, лестниц и т. п. Эти элементы чаще сооружают из камня (габионов) или кирпича.

Большая придомовая территория дает возможность сделать реальным все то, что хотят видеть у себя ее хозяева. И напротив: скромный участок — повод для выбора только того, что крайне необходимо семье, однако и в этом случае у владельцев есть несколько решений. Коррективы в планировку может внести тип грунта и слишком высокий уровень залегания грунтовых вод. Дело в том, что такому проблемному участку может потребоваться эффективная дренажная система.

Придомовая территория должна не только радовать глаз, но и быть функциональной, максимально удобной и «дружелюбной», причем для всех членов семьи без исключения. Поэтому при планировке двора возле частного дома обязательно интересуются мнением каждого домочадца и по возможности учитывают все его пожелания.

Функции придомовой территории

В первую очередь авторам нужно точно определить, какие зоны будут более привлекательными для всех членов семьи. Потенциальных вариантов несколько. Хозяевам можно рассмотреть следующие «кандидатуры»:

Зона отдыха. Чаще она находится около естественного или искусственного водоема. Там нередко устанавливают мангал (барбекю, гриль, простую жаровню и т. д.). Зона, отданная растениям. Потенциальные жители участка — фруктовые деревья, ягодные кустарники, теплолюбивые культуры (теплица) или цветы (оранжерея). Участки, предназначенные для активного отдыха. Сюда можно с полным правом отнести бассейн (надувной, каркасный, бетонный, кирпичный, блочный), спортивную и детскую игровую площадку.

С целью максимального благоустройства территории вокруг частного дома многие хозяева сооружают пристройки к главному зданию. Некоторые владельцы отдают предпочтение открытым верандам, другие — террасам. Последние объекты могут располагаться и отдельно, вдалеке от дома: например, на естественном возвышении.

Возможное расположение зон

Даже на просторной придомовой территории может не оказаться достаточно места для всего, что хозяева хотели бы построить или обустроить. В этом случае выходов несколько:

Если на загородном участке недостает места, то несколько зон можно объединить. Например, зона отдыха может находиться рядом с фруктовыми деревьями. Она же способна превратиться в столовую. Веранда, терраса — сооружения, которые по умолчанию становятся благоустроенными местами, под крышей либо без нее. Однако некоторые функции сможет взять на себя даже относительно просторное крыльцо. Там можно расположить небольшую зону отдыха.

Третий потенциальный вариант — очень компактные функциональные зоны.

Потенциальные элементы благоустройства территории частного дома

Такого декора существует много, но нужно отметить только те «рукотворные создания», которые можно обнаружить практически на любом участке:

Разнообразные композиции и украшения из растений — цветники, живые изгороди, перголы и т. п. Садовые дорожки, тропинки. Их можно рассматривать как отдельные декоративные элементы, однако они являются и разграничителями разных зон двора. Для их благоустройства используют натуральные камни и тротуарную плитку (брусчатку), гальку, мелкий гравий. Самым недолговечным вариантом будет тропинка, сделанная из спилов деревьев. Для ограждения пешеходных зон нередко используют не очень высокие растения.

К другим востребованным элементам ландшафтного дизайна относят арки, качели, маленькие фонтаны, ограждения, садовую мебель, керамические изделия для выращивания растений и садовые фигуры.

Отдельно нужно упомянуть об осветительных приборах, которые преображают придомовую территорию в темное время суток. Они помогают выделить ее функциональные зоны, дорожки и тропинки. Автономные светодиодные светильники становятся идеальной подсветкой для растений, декоративных элементов, фонтанов и водоемов.

Что должно быть на плане участка?

При работе над планировкой территории частного дома, на эскизе обязательно отмечают:

все строения на участке, включая те, что присоединены к зданию;

капитальные бассейны, которые потребуют прокладки труб;

композиции из растений и камней (альпинарии, рокарии);

естественные либо искусственные водоемы (пруды);

места для посадки кустарников и деревьев;

садовые дорожки и площадки;

места для будущих клумб.

На плане должны быть отмечены ограждения, осветительные приборы и декоративные элементы.

Этапы проектирования

Красивую придомовую территорию в будущем практически гарантирует обращение к профессионалам. С другой стороны, только хозяева могут учесть каждую мелочь, создать уникальный ансамбль, сделать его максимально удобным, неповторимым, нестандартным.

Разработка дизайн-проекта загородного участка состоит из нескольких этапов:

В первую очередь на план наносят те объекты, что уже имеются «в реале». Потом туда добавляют все элементы, которые хозяева только планируют построить. Сначала отмечают главное здание, потом дополнительные строения. Это баня, бассейн, беседка, гараж, теплица, терраса и т. д. Если зоны отдыха еще не существует, то для нее чаще выбирают центральную часть придомовой территории. Однако большой участок дает возможность устроить ее и на отдалении от дома: например, в тени деревьев, около (будущего) водоема, на максимальном расстоянии от въездных ворот. После завершения этих этапов переходят к определению территорий, которые будут отданы под посадки, и места для искусственного водоема. Поскольку речь идет о цветниках, в этом случае нужно учитывать, что растениям необходимы определенные условия (свет либо тень, защищенность от сильного ветра и т. п.). Для бассейна потребуется прокладка коммуникаций.

В последнюю очередь занимаются разработкой проекта освещения участка. К главным объектам относится вход в дом (крыльцо, веранда, терраса), ворота гаража. Кроме того, нередко освещают декоративные элементы, эффектные деревья, лестницы и дорожки.

Оформление придомовой территории частного дома

В этом случае существует довольно много способов. Без некоторых «оформителей» не обходится ни один загородный участок, другие встречаются реже.

Живые украшения

Озеленение придомовой территории считается одним из важнейших этапов ее благоустройства. Для него используют разные виды растений — деревья и различные кустарники, цветы, декоративные злаки и т. д. Возможные украшения участка — многочисленные эффектные цветники, живые изгороди, газоны и т. д.

Самыми привлекательными для большинства хозяев, занимающихся озеленением сада, остаются эффектные «многоликие» клумбы, приподнятые альпийские горки и более лаконичные, высокие и строгие сады камней.

При украшении территории растениями обязательно обращают внимание на сочетание их цветовой гаммы, на высоту и период цветения. Кроме того, учитывают еще несколько важнейших особенностей культур. Это срок их жизни (однолетние, двулетние, многолетние), теплолюбивость или способность противостоять холоду зимой, а также требования к условиям для роста и развития — к месту (солнце, тень), поливу, почве и т. п.

Разновидности цветников

Таких композиций существует очень много. Среди популярных претендентов:

альпийские горки и рокарии (каменные сады);

моноклумбы (одна культура, цвет может быть разным);

монохромные клумбы (разные цветы, соцветия одного цвета либо одного, близкого оттенка).

Другие популярные разновидности живого декора — арабески, бордюры, рабатки, миксбордеры и модульные цветники, требующие относительно большой площади.

Возможный зеленый декор

В ландшафтном дизайне активно применяют различные декоративные емкости — конусы, кубы, вазы и вазоны. Для «жизни» в них подходят:

хвойные породы (их карликовые сорта);

теплолюбивые растения (бругмансия, камелия, цитрусовые);

различные пряные травы (лаванда, майоран и тимьян, розмарин, чабер).

В последнее время набирает популярность вертикальное озеленение. Так называют композицию, состоящую из опорного элемента и растений. Опорой для такого эффектного украшения сможет стать арка, забор, сетка, стена, столбик, решетка, шпалера и даже сухое дерево.

Чаще для этих конструкций используют вьющиеся, лазящие растения. К этому же виду живого декорирования относятся и подвесные композиции, для которых используют различные емкости (вазы, трубы, контейнеры).

Потенциальные культуры для вертикального озеленения:

актинидия коломикта и виноград (амурский, девичий);

горошек душистый и каприфоль (жимолость), клематис;

лимонник китайский, настурция и роза плетистая;

тыква и фасоль (декоративные), хмель обыкновенный.

Растения могут быть однолетними или многолетними. Оптимальным решением считают сочетание этих культур, так как однолетники вносят разнообразие, цветут пышно, ярко и сравнительно долго.

Если на участке есть естественный либо искусственный водоем, то на его берегах нередко высаживают влаголюбивые растения. Обрамлением для него способна стать астильба, бруннера, горец змеиный (змеевик), дармера, вербейник, герань садовая, живучка ползучая, калужница болотная, ирис сибирский, осока, папоротник или хоста.

Организация мест для отдыха

Нужно сказать, что данная зона одна из важнейших зон, которая делает отдых приятным, расслабляющим, полезным. И в этом случае лидерами симпатий являются сразу несколько претендентов.

Беседка

Такие небольшие, но функциональные постройки могут быть открытыми или закрытыми. Первые сооружения используют только в теплое время года, вторые могут служить хозяевам круглый год.

Одни беседки имеют довольно скромные размеры, они рассчитаны на 5-6 человек. Другие строения способны вместить до 18-20 отдыхающих. Внутри каждого сооружения располагают стулья (скамейки) и стол.

Мангальная зона

Самый востребованный вариант — защищенный очаг, расположенный под навесом или в беседке. Однако есть и «огненные зоны», оставленные под открытым небом. Чтобы обеспечить безопасность отдыхающих, пространство около мангала (гриля, барбекю, печи) выкладывают негорючим материалом.

Для защиты пола нередко используют тротуарную, керамогранитную плитку, для стен — кирпич, клинкерную (терракотовую) плитку и т. д. Как правило, любой очаг располагают на значительном расстоянии от деревьев и кустарников.

Водные объекты

Бассейны сооружают или приобретают для отдыха в жаркие дни. Небольшие водоемы (пруды, фонтаны, водопады) дают шанс обрести «водохранилища» в миниатюре даже на участках скромной площади. Они могут быть украшением, но любые источники воды способны решать несколько задач.

Водоемы повышают влажность воздуха, выравнивают (визуально) не совсем идеальный рельеф, а также служат дренажом при избытке влаги в местности.

Качели

Этот атрибут загородной жизни не менее популярен. Садовые качели можно увидеть почти на каждом участке. Они дают возможность с комфортом отдыхать, читать или дремать. Такие конструкции проще всего купить, но их можно собрать и своими руками.

Без сомнения, о том, как обустроить территорию вокруг частного дома, никто не расскажет лучше того, кто этим занимается долгое время. Например, полезным и очень информативным пособием может быть следующее популярное видео: