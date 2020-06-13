Владельцы приусадебных участков и дач стараются оформить их так, чтобы придомовая территория выглядела безукоризненно. Для создания особой атмосферы используют клумбы, обустраивают зоны отдыха, возводят симпатичные беседки, устанавливают маленькие скульптуры и светильники. Кажется, что ничего не мешает сделать собственный участок идеальным, но нередко на пути к совершенству хозяевам встречаются препятствия. Например, колодцы, которые присутствуют как на дачах, так и в садах некоторых загородных домов. Их неоформленный оголовок нередко выглядит, мягко говоря, не очень. Чтобы превратить его в красивый элемент, нужно узнать, как можно облагородить колодец своими руками. Вариантов возможного преображения существует несколько.

Особенности оформления источника воды

Чтобы в результате получить идеально декорированный элемент, надо определить стиль оформления сооружения. Колодец должен гармонично вписаться в ландшафтный дизайн, сочетаться со стенами главного строения на участке.

Например, если дом деревянный, то аналогичную облицовку следует выбрать и для колодца. Однако такой вариант не всегда получается воплотить в жизнь, поэтому возможны и другие сочетания. В случае оформления здания и источника разными материалами рекомендуют осторожный подход, потому что резких контрастов нужно избегать.

К колодезной облицовке предъявляют те же требования, что и к отделке дома: она должна быть влагостойкой, морозостойкой, по возможности — максимально долговечной. Первая характеристика более важна, так как контакт с водой у облицовочного материала ее источника будет постоянным.

Какие материалы лучше использовать?

Для декорирования колодцев кандидата выбирают не из слишком большого списка. Требования к материалам такие же, как к фасадной отделке дома. Они должны:

предназначаться для облицовки наружных стен;

иметь высокую степень износостойкости;

противостоять влажности.

В перечень входит дерево, камень, кирпич, краска и штукатурка. Бюджетным решением является облицовка сайдингом, самым простым — украшение живыми растениями.

Дерево

Этот материал, несмотря на свою «чувствительность» к влаге, к разнообразным видам живой угрозы, популярности своей не теряет благодаря великолепному внешнему виду, натуральности. Древесина достаточно прочна, эстетична, обрабатывать ее легко, поэтому при желании стенки колодца можно сделать даже резными.

Качественная защита всех деревянных элементов влагозащитой, антисептиками и антипиренами необходима всегда. Над шахтой таких колодцев устанавливают крыши-навесы, защищающие воду от мусора и осадков. Они же делают конструкцию завершенной.

В роли облицовки способны выступить несколько пиломатериалов. Это:

бревно оцилиндрованное;

брус профилированный;

горбыль;

доска.

Чтобы облагородить колодец своими руками, можно выбрать одного из претендентов. Более дорогим является бревно, однако после качественной обработки этому пиломатериалу не будут уступать и другие конкуренты. На выбор влияет дизайн конструкции. Простые колодцы обшивают доской. Если задумано сооружение домика в русском стиле, то бревна остаются единственными кандидатами.

К этой же категории относится отделка деревянной вагонкой (например, блок-хаусом) или сайдингом. Такая обшивка потребует создания обрешетки, на которую и будут крепиться планки-ламели.

Камень

Натурального «тяжеловеса» вряд ли кто-то назовет идеальным вариантом из-за его высокой цены. Искусственная каменная облицовка тоже не может считаться бюджетным вариантом, однако в обоих случаях вид преобразившегося колодца станет впечатляющим.

Этот материал обычно выбирают те хозяева, чей дом также имеет такую же отделку. Более демократичные виды облицовки — булыжники, бутовые камни или их имитация, галька (крупная, средняя), песчаник либо пластушка (дикий камень, плитняк).

Кирпич

Это еще один серьезный претендент на звание отделки для колодца. Брать можно любой из видов кирпича, однако самым лучшим все же будет полнотелый красный керамический блок, который стоит дороже. Самый простой способ — выкладка прямых стен вокруг.

Более изящное решение — круговая кладка. Однако для того чтобы облагородить колодец своими руками таким «кольцом», придется обрезать искусственные камни, а эта работа вдохновит не каждого. Знание особенностей кладки в этом случае обязательно.

Штукатурка, краска, лак

Первый материал используется на завершающем этапе отделки, если колодец был сооружен из бетонных колец, поверхность которых далека от идеала. Штукатурка и краска (зеленая) используются вместе в том случае, если бетонные стенки колодца планируют украсить не обычной отделкой, а растительностью.

Лак — традиционная дополнительная защита колодезных стенок, обшитых деревянными элементами. Обычно его выбирают, когда необходимо сохранить естественный вид конструкций, превращенных в домики-срубы.

Другие варианты

На этом список материалов не заканчивается: облагородить колодец своими руками можно и по-другому.

Клинкерная, керамическая плитка, мозаика. Первые материалы обычно выбирают для облицовки колодцев прямоугольно формы, второй — для круглых конструкций. Широкий ассортимент таких изделий дает возможность выбрать отделку, подходящую для любого участка. Виниловый фасадный сайдинг. Этот бюджетный вариант гарантирует долговечность, прочность, устойчивость к любым погодным условиям. Широкий ассортимент изделий — еще один плюс выбора материала: можно приобрести модели, имитирующие дерево, натуральные камни или кирпич.

Покрышки — еще один способ изменить вид конструкции, однако этот подручный материал рассматривать в качестве претендента-оформителя для настоящего источника смысла не имеет. Вряд ли примитивные шины способны декорировать (тем более, облагородить) колодец, даже абиссинский. Покрышки гости обязательно узнают, даже если скаты покрасить, а потом разрисовать их под кирпичную кладку.

Какие варианты оформления лучше?

Многое зависит от того, какие функции выполняет конкретный колодец. Если его обязанность хранить чистую воду, то его обязательно нужно защитить от осадков, пыли, листвы и другого мусора, умеющего летать. Открытыми оставляют только те сооружения, вода в которых вовсе не пригодна для питья, мытья, поэтому идет она только на технические нужды. Например, на полив.

Виды оформления

Для защиты от осадков используют навес, имеющий два ската. Полноценное «жилище»-дом выбирают в нескольких случаях:

если надо защитить колодец от шалостей детей;

когда родители беспокоятся об их безопасности;

если владельцам не хочется, чтобы источником пользовались посторонние люди.

Для защиты своей собственности от проделок мини-хозяев взрослые делают щеколды. Лучший способ защиты от посягательств чужаков — врезание замков.

Типы домиков

Домики колодцев могут быть как открытыми, так и закрытыми.

Открытые конструкции

Первые сделать гораздо проще, к тому же понадобится меньшее количество материалов. Кольцо колодца отделывают деревом, камнем, кирпичом или плиткой, затем изготавливают крышку, делают стойки и сооружают навес: либо из того же дерева, либо из металла. Минус такого варианта — потенциальное замерзание воды в морозы. Но решение «открытой проблемы» существует.

Покупка утеплителя — скорлупы из пенополистирола. Дефицита размеров этих изделий нет, поэтому можно сначала утеплить колодец, надежно закрепить теплоизоляцию, а потом ее облицевать. Утепление крышки/люка источника. Самый простой, но эффективный способ — создание деревянных конструкций из нескольких слоев древесины. Чтобы устранить все стыки, каждый пласт рекомендуют укладывать перпендикулярно предыдущему.

Если у владельцев участка нет желания «городить огород», то им лучше сразу планировать изготовление настоящего маленького домика.

Закрытая «жилплощадь»

Полноценные колодезные домики все же предпочтительнее: воду можно без проблем добывать и использовать даже в зимнюю стужу, так как прослойка воздуха сама будет достаточной теплоизоляцией.

Если в регионе суровые зимы, то лучше перестраховаться — устроить дополнительную защиту между стенами «здания» и колодцем. Подойдет любой материал: как обычный пенопласт, так и пенополистирольная скорлупа.

Как облагородить колодец своими руками?

Так как самым популярным строительным материалом для сооружения источников воды остаются традиционные бетонные кольца, то их оформление и надо рассмотреть в первую очередь.

Облицовка кирпичом

Такую отделку трудно назвать самым лучшим вариантом, так как любая кирпичная стена требует надежного основания. По этой причине сначала вокруг колодца сооружают фундамент.

На расстоянии 800-1000 мм от его стен удаляют слой грунта (300 мм), дно мини-котлована трамбуют. Из досок сколачивают опалубку. Ее устанавливают, засыпают слой песка, который проливают и тщательно трамбуют. На невысокие поставки (30-40 мм) выкладывают арматурную сетку или прутья, связанные вязальной проволокой. Из цемента, щебня и песка (3:4:3) готовят раствор. Его заливают, уплотняют, потом закрывают плотным полиэтиленом. При жаркой погоде первую неделю его ежедневно поливают водой.

После набора бетоном прочности в нем просверливают несколько отверстий (6-8) на одинаковом расстоянии от стенок колодца и друг от друга. В них забивают дюбели, вкручивают саморезы, затем соединяют все элементы леской.

Ориентируясь на эту причалку, начинают кладку кирпича с перевязкой рядов. Проверку горизонтальности, вертикальности конструкции проводят после каждого ряда. Швы формируют сразу, не дожидаясь застывания раствора.

Каменная облицовка

Чтобы придать привлекательный вид бетонному кольцу, мастеру потребуется:

песчано-цементный раствор;

емкости (для него и стройматериала), шпатель, мастерок;

камни небольшого размера: например, галька средней фракции.

В этом случае работа выглядит так:

Сначала поверхность бетона очищают от пыли, моют, после высыхания обрабатывают грунтовкой Бетоноконтакт. Камни замачивают в воде. Затем замешивают раствор. Его наносят на небольшой участок мастерком не слишком толстым слоем, вдавливают отделочный материал. После завершения этого этапа швы быстро затирают, так как состав может схватиться. Потом раствор аналогичным образом наносят на следующий участок, операцию повторяют.

Эта работа предстоит тем, кто выбрал небольшие камни. Если для крыльца планируют использовать крупные булыжники, то дело усложнится. Для кладки тяжеловесов потребуется армирование кольца металлической сеткой. Ее крепят с помощью толстого слоя раствора, который состоит из цемента М500 (1 часть), песка средней фракции (3 части) и плиточного клея (1/3). Технология укладки булыжников ничем не отличается от операции с галькой, если не считать большего расхода раствора. Камни перед работой точно так же замачивают.

Открытая конструкция

Она максимально проста. Это две стойки, установленные напротив друг друга. Они являются опорой для крыши, а также местом для крепления ворота — устройства, помогающего поднимать ведро с водой.

Вертикальные элементы можно вкапывать на любом этапе работ: как после отделки колодца, так и перед ней. Последовательность зависит от того, где опоры будут находиться — между облицовкой и стенками колодца, или снаружи отделки. В обоих случаях качественная защита стоек от влаги обязательна.

Сначала занимаются навесом: делают 2 треугольника-фронтона. Длина крыши конструкции тоже зависит от того, где будут располагаться стойки. Ширину выбирают самостоятельно, в зависимости от ширины колодца и личных предпочтений. Однако чтобы осадки не смогли попасть в источник, рекомендуют прибавлять к размерам колодца как минимум 200 мм. Большее расстояние — лучше. Конструкцию собирают из бруса или металлического профиля. В последнем случае советуют остановиться на профильных трубах: прямоугольного либо квадратного сечения.

Домики на колодце

Эти варианты используют для оформления бетонных колец в том случае, если погода позволяет обойтись без утепления хранилища для воды. Такие домики, устроившиеся на бетонном кольце, бывают открытыми и закрытыми.

Открытая «надстройка»

Если стойки планируют крепить непосредственно к бетонному кольцу, то порядок работ изменяется. Сначала из бруса (досок) собирают раму-обвязку, которая будет охватывать колодец. В ней надежно фиксируют стойки, усиливая соединения накладками. Минимальная толщина деревянных заготовок составляет 30 мм. Когда запланирован тяжелый, большой навес, используют материал большей толщины.

На месте строительства собирают стропильную систему. Верхние концы стоек соединяют коньком, затем делают верхнюю раму, к которой крепят стропила. Можно действовать и по-другому: сначала собрать стропильную систему «на земле», а потом закрепить ее в готовом виде на стойках. Крышу зашивают фанерой, затем покрывают кровельным материалом.

Зарытое сооружение

Этот мини-дом отличается от предыдущего варианта тем, что вся верхняя часть колодца будет спрятана за стенами и скатами. Дверцу устраивают непосредственно в крыше. Поскольку эта конструкция более требовательна к автору, надо привести список материалов, которые следует заготовить заранее. Потребуются:

два длинных бруска для стоек (100х200 мм);

два таких же, но коротких бруска для соединения элементов каркаса;

брус для двух поясов обвязки (30х60 мм);

доски для настила (примерно 30х100 мм);

брус треугольного сечения;

фанера для обшивки.

Работа состоит из нескольких этапов:

Сначала изготавливают две рамы из бруса, затем их соединяют с помощью высоких стоек и коротких элементов, их располагают напротив друг друга. Собирают стропильную систему, не забывая о дополнительном элементе — раме для дверцы. Для надежности конструкции устанавливают укосины. Настил обшивают досками, каркас — листовым материалом.

Завершающие этапы — навешивание дверей, монтаж кровельного покрытия (например, легкой мягкой черепицы). Аналогичный закрытый домик-«наседку» можно создать из профиля.

Закрытый домик

Так как часто колодцы имеют достаточную глубину, чтобы воду можно было использовать для питья и приготовления пищи, их надо защищать как от пыли, так и от мусора. Обычные сооружения имеют навесы, которые зафиксированы на опорах. Однако лучший способ защитить воду от мороза и жары — создание полноценного домика, имеющего не только крышу, но и стенки, доходящие до грунта.

Готовые домики на колодцы можно купить, выбрав понравившуюся модель, так как ассортимент этих мини-«хаток» достаточно разнообразен. Но тем, для кого строительство (или изготовление мебели) давно стало любимым делом, ничто не помешает создать «избушку» самостоятельно.

Дерево — традиционный материал для домиков, однако не единственный. Например, есть бюджетный вариант: сооружение каркаса из профиля, а затем его обшивка пластиковыми панелями.

Что нужно?

Для создания «жилого дома» для колодца придется найти и приготовить такие материалы и инструменты:

оцинкованный профиль (труба квадратного сечения);

мягкую черепицу для крыши (профнастил);

виниловый сайдинг, вагонку;

листы фанеры либо доски;

щебень мелкой фракции;

строительный уровень;

ножовку по металлу;

саморезы, болты;

шуруповерт;

маркер.

Сборка дома

Первым делом вокруг колодца выравнивают грунт, затем на площадку насыпают слой щебня (40-50 мм). Его проливают водой, тщательно утрамбовывают.

Из профиля изготавливают 2 рамы одинакового размера. Они будут полом и потолком домика. Затем их соединяют в углах стойками. Для придания максимальной прочности конструкции в нее добавляют вертикальные (диагональные) ребра жесткости. Изготавливают крышу. Сначала к центральной оси «фасада» крепят стойку, высота конторой равна высоте всей конструкции, затем, напротив, фиксируют вторую. Потом отрезают элементы-стропила, у них с одной стороны подрезают боковины. Из профилей, подрезанных с боковых сторон, формируют внешние треугольники-фронтоны, которые соединяют в единую конструкцию элементом, исполняющим роль конька. Так как в одном из скатов необходимо сделать дверцу для доступа к воде, на нем крепят раму (стойки, поперечины), предназначенную для нее.

Готовый каркас устанавливают над колодцем, затем его и дверцу обшивают сайдингом, вагонкой либо пластиковыми панелями, имитирующими кирпичную или каменную кладку. Для стропильной системы делают обшивку из фанеры или досок. На нее крепят мягкую черепицу (профлист). На дверь прикручивают петли, ручку, затем ее устанавливают на скат.

Вариантов, как облагородить колодец своими руками, существует довольно много, но работа над небольшой конструкцией отличается не очень сильно. Один из ответов на вопрос, как можно облагородить колодец своими руками, находится в этом видеоролике: