Гараж — пристанище для машины и место притяжения для автолюбителей, которые превращают небольшое помещение в мастерскую, в склад необходимых вещей и в удобное место отдыха. Чтобы в нем было комфортно хозяину и его железному другу в холодное время года, необходимо подобрать способ создания благоприятных условий. Чем отопить гараж зимой? Универсального ответа на этот вопрос не существует, поскольку хозяевам постройки нужно учитывать множество факторов, однако выбор у автовладельцев есть. Сначала им нужно познакомиться с существующими методами, а потом выбрать тот, который кажется самым оптимальным — эффективным, экономичным и максимально безопасным.

Способы обогрева постройки

Прежде чем переходить к вопросу, чем отопить гараж, нужно выбрать один из вариантов системы отопления. В этом случае важно место, где располагается дом для автомобиля.

Подключение гаража к домашней отопительной системе. Этот вариант — логичное решение, если постройка находится рядом с жилым зданием, либо недалеко от него. Перед окончательным выбором данного способа надо убедиться в том, хватит ли мощности котла и циркуляционного насоса для обогрева еще одного строения. Организация автономной системы отопления. Такой вариант универсален: он подойдет и для гаражей, расположенных на большом расстоянии от дома «со всеми удобствами». Именно этот способ менее трудоемок, поэтому его предпочитает большинство автовладельцев, гараж у которых не пристроен к зданию.

Понятно, что ни одно оборудование не сможет гарантировать эффективность и экономичность, если гараж хозяином не утеплен. Поэтому сначала нужно заняться теплоизоляцией постройки. Более-менее просторные гаражи из металла утепляют изнутри, строения из кирпича — снаружи. К наиболее востребованным утеплителям относится пенопласт, пенополистирол, базальтовая вата и керамзит, который используют для теплоизоляции перекрытий.

Второе необходимое условие — качественная вентиляция в помещении. Она — первая необходимость, если для отопления выбрано мощное оборудование. Эта система должна обеспечивать приток свежего воздуха и эффективный воздухообмен. Оптимальный микроклимат — это предотвращение разрушения металлических деталей и электроники, гарантия сохранности запчастей, инструментов и заготовок.

Вентиляция не только способ борьбы с повышенной влажностью: система будет отводить токсичные пары, которые являются одной из главных угроз для автовладельцев.

На какие моменты нужно обратить внимание?

Главное требование к отопительной системе — ее абсолютная безопасность, поскольку в гараже хранится большое количество легковоспламеняющихся жидкостей и предметов. Поэтому перед началом ее организации хозяину нужно заняться подготовкой помещения. Какие этапы включает данное мероприятие?

Сначала от руки делают схему постройки, затем на ней отмечают место, предназначенное для хранения ГСМ. Этот участок надо расположить на максимальном расстоянии от будущего отопительного прибора. Если для работы выбранного оборудования необходимо создание дымохода, то на схеме отмечают место его выхода через стены или потолок гаража. Деревянные поверхности, которые будут находится в непосредственной близости от отопительного прибора, требуют максимальной защиты. Их проще всего закрыть листами оцинкованной стали. Обязательный атрибут гаража — огнетушитель. Если вид будущего отопления предполагает использование горючего, то лучше найти место для ящика, в котором будет храниться асбестовая ткань.

Чтобы минимизировать риск возгорания, из помещения нужно убрать все легковоспламеняющиеся вещи, отправленные на хранение из дома. Оптимальный вариант — приобретение датчиков дыма. Они смогут вовремя предупредить о ЧС, а значит, обезопасят и гараж хозяина, и соседние постройки.

Что влияет на выбор отопительного оборудования?

При поиске оптимального способа организации системы отопления гаража учитывают следующие факторы:

стоимость монтажа, расходы на эксплуатацию;

доступность варианта обогрева;

мощность отопления;

пожаробезопасность;

размеры строения;

сложность работ.

Большие гаражи и электрические обогреватели не лучшее из сочетаний, так как большие расходы на электричество хозяев вряд ли обрадуют. Такие приборы не имеет смысла устанавливать, если в районе очень часто случаются отключения электроэнергии.

Чем отопить гараж зимой? Раньше выбор у автолюбителей был невелик: большинство обходилось обычной буржуйкой. Однако сейчас список претендентов значительно расширился.

Электрическое оборудование

Данный вид отопления многие хозяева рассматривают в первую очередь, поскольку такие приборы не требуют топлива, имеют приемлемую цену, гарантируют высокий КПД, просты в установке и в эксплуатации. Теперь нужно рассмотреть возможных кандидатов, и узнать, какие преимущества и недостатки имеет каждый из них.

Масляные обогреватели

Если говорить «проще некуда», то эти приборы — герметичные контейнеры, которые наполнены минеральным маслом. Внутри радиаторов установлен ТЭН. Благодаря его нагреву, тепло передается на корпус, затем — окружающему воздуху.

Эти агрегаты отличаются простой конструкцией, поэтому довольно надежны. Ассортимент такого отопительного оборудования широк, поэтому нужно узнать, что нужно обогревателю для гаража.

Термостат. Регулятор температуры позволит эксплуатировать прибор в зависимости от условий. Например, для обогрева холодного помещения масляный обогреватель включают на полную мощность. Если нужно просто поддерживать температуру, то ставят более низкое значение. Таймер. Если без реостата в гараже можно обойтись, то этот прибор в приборе в холодное время года будет «спасителем». Таймер включит обогреватель заранее, чтобы хозяин пришел утром в прогретое помещение, а машина без проблем завелась. Дополнительные «удобства». К ним относится защита от перегрева и датчик, следящий за корректным расположением устройства. Если масляный обогреватель случайно опрокинется, то сенсор тут же отключит его.

Теперь нужно познакомиться с плюсами и минусами масляных радиаторов. К первым можно отнести:

безопасность;

вполне приемлемую цену;

стойкость: даже удар не выведет эту технику из строя;

надежность оборудования, в котором практически нечему ломаться.

Недостатков у масляных обогревателей всего два. Сначала прибор нагревается, и только после этого процесса начинает отдавать тепло помещению. Неравномерный прогрев — вторая претензия. Однако эти минусы кому-то покажутся несущественными, поэтому для них вопрос о том, чем отопить гараж зимой, может быть решен.

Электрические конвекторы

В этих обогревателях используется иной принцип: работа их основана на разнице плотности воздуха при разной температуре. Холодный воздух засасывается в конвектор через нижние отверстия, нагретый — выходит через верхние. Чем лучше в помещении циркуляция воздуха, тем больше будет теплоотдача оборудования.

Конвекторы чаще монтируют на стены, так как для них нужно оставить достаточно свободного пространства для входа холодного воздуха снизу. Помимо электрических приборов есть газовые и водяные. Однако первые значительно легче в установке.

Достоинства электрических конвекторов:

безопасность хозяев: об корпус приборов обжечься невозможно, так как он не перегревается;

абсолютная безопасность оборудования, если в гараже нормальная влажность;

простота конструкции, она гарантирует надежную и длительную работу.

Минусом конвекторов можно считать невозможность быстрого прогрева холодных помещений. Эти обогреватели «специализируются» на поддержании оптимальной температуры. Поскольку гараж часто превращается в мастерскую, проборы потребуют регулярной профилактики и очистки от пыли.

Тепловентиляторы, тепловые пушки

Данные виды оборудования являются «бестселлерами»: для обогрева помещений тепловентиляторы покупает почти половина населения. Такие приборы тоже используют конвективный способ передачи тепла, однако в их составе есть «принудитель» — лопастный вентилятор, осевой или тангенциальный (менее шумный, но повышающий цену обогревателя).

Тепловентиляторы отличаются типом нагревательного элемента. Им может быть ТЭН, нихромовая спираль или керамические пластины. Последний вид отличается более низкой температурой, поэтому гарантирует почти полное отсутствие запаха, появляющегося при сгорании пыли и иных мелких частиц. Для отопления гаража необходимо выбирать тепловентилятор, в составе которого есть фильтр. Он предотвратит поломку оборудования, работающего в не самых идеальных условиях.

Тепловые пушки — тепловентиляторы высокой мощности (свыше 3 кВт). Поскольку для них требуется 380 В, перед покупкой очень важно реально ценить способность электросети (и приборов в ней) выдерживать серьезные нагрузки. Есть альтернативный вариант для гаражей без электричества: это использование тепловой пушки «в дуэте» с электрогенератором — бензиновым или дизельным.

Электрические тепловентиляторы приобретают из-за:

невысокой цены;

равномерного распределения тепла;

универсальности: оборудование быстро прогревает помещение и поддерживает нужную температуру.

К минусам использования таких приборов для гаражей относят необходимость защищать тепловентилятор от «летающего мусора», шумность и пыль, которую он поднимает «самостоятельно».

Инфракрасные обогреватели

Эти устройства — Солнца в миниатюре. Они нагревают не воздух, а предметы, которые потом передают тепло помещению. Главным их элементом является излучатель. Для обогрева гаражей приобретают бытовые приборы, температура их излучающей поверхности ограничивается 600°. Нагревательные элементы могут быть:

металлическими, они считаются самыми надежными;

керамическими: главная претензия к ним — не очень высокий КПД;

кварцевыми: в них используются лампы, поэтому приборы требуют осторожного обращения;

галогеновыми: вместо вакуума в них используется инертный газ, температура их выше, чем у кварцевых, присутствует видимое свечение;

карбоновыми: их главная деталь — кварцевая трубка, в которую заключена углеродистая нить, их отличия от предыдущих ламповых обогревателей — более высокий КПД и такая же цена;

микатермическими: пластины таких источников обогрева покрыты слюдой, поэтому корпус нагревается только до комфортной температуры 60°, обжечься такими приборами невозможно.

Преимущества инфракрасных (ИК) обогревателей:

возможность обогрева всего гаража, или только его части (например, автомобиля, участка-мастерской);

шанс получить оптимальную температуру в самых труднодоступных местах (например, под капотом).

Недостаток у этих устройств тот же, что и у электроконвекторов: инфракрасное оборудование не способно обеспечить быстрый прогрев гаража.

Если будущих владельцев интересует вопрос, чем отопить гараж зимой, то в этом случае фаворитами являются ИК обогреватели с металлическими (алюминиевыми) пластинами. Они дешевы, надежны, способны остаться невредимыми после механических воздействий, и не нагреваются до очень высоких температур (максимум — 300°).

Оборудование, не требующее электричества

Для большинства автолюбителей гараж — уникальное помещение: он не только пристанище для автомобиля, но и мастерская, хранилище инструментов и запчастей, мастерская и мини-СТО. Да, электросеть в большинстве построек имеется, но не всех хозяев воодушевляют лишние расходы, да и киловатт может не хватить для работы мощных агрегатов.

Тепловые пушки

В этой категории находятся тепловые пушки — газовые, бензиновые и дизельные. Надо сказать, что данные «кандидатуры» чаще рассматривают в том случае, если для автовладельцев важно быстро поднять температуру в гараже.

Принцип работы устройств практически не отличается от того, что используется в электрических агрегатах. Иной только способ получения тепловой энергии: в этом случае нагрев обеспечивает сгорающее топливо. Однако электросеть газовому и дизельному оборудованию все же нужна: питание потребуется вентилятору.

Если будущих владельцев больше всего интересует экономичность устройства, то в этом случае его выбор — дизельная тепловая пушка. Она стоит дороже, но достойных соперников у такого агрегата нет, даже если рассматривать другие виды обогрева гаража.

Газовые агрегаты имеют несколько «слабых мест». К минусам относят продукты горения: они неизбежно проникают в помещение. Быстрое сгорание кислорода — второй серьезный недостаток. Поэтому если хозяин часто и подолгу работает в гараже, то газовый вариант лучше сразу отбросить.

Неэлектрические тепловые пушки бывают двух разновидностей:

Оборудование прямого нагрева. Это худший вариант для небольших помещений: вместе с потоком теплого воздуха в них попадают и продукты горения. Агрегаты непрямого нагрева. В этих тепловых пушках для продуктов горения предназначен отдельный выход, поэтому они не смешиваются в нагретыми массами.

В чем преимущества таких тепловых пушек? В список плюсов входит:

способность быстрого прогрева и поддержания оптимальной температуры;

равномерное распределения тепла по помещению;

экономичность по сравнению с электроприборами.

Недостатки у неэлектрического оборудования тоже есть. Это быстрое сжигание кислорода (требуется безукоризненная вентиляционная система), шум и облака пыли, которую поднимает мощная струя воздуха.

Оборудование, работающее на сжиженном газе

Дешевое голубое топливо нередко становится единственной альтернативой, так как обычная печь, работающая на дровах или угле, всегда остается потенциальной угрозой. Дровяной прибор очень медленно нагревается, поэтому его использовать просто нерационально.

Поэтому многие автовладельцы рассматривают иной вариант — обогреватели, работающие с сжиженным газом. Их привлекает:

компактность, мобильность оборудования;

доступность топлива и его низкая цена;

экологичность, отсутствие сажи;

простота эксплуатации;

надежность приборов;

скорость прогрева.

Единственный серьезный минус таких агрегатов — риск возникновения пожара. Однако соблюдение элементарных правил безопасности сведет его на нет.

Газовые обогреватели бывают напольными (мобильными) и настенными. Первые — лидеры, если речь идет об отоплении в гаражах. Приборы делятся на инфракрасные, каталитические (ИК и катализ) и конвекционные (ИК и конвекция). Выбор «ассистента» зависит от нескольких факторов.

Для небольших помещений идеальны инфракрасные приборы. Газовые конвекторы долго прогревают воздух, однако хорошо поддерживают температуру. Модели конвекторного типа с вентилятором рекомендуют приобретать для обогрева больших площадей. Каталитические инфракрасные обогреватели экономно расходуют топливо, практически не выжигают кислород. Но у них есть минус — ограниченный срок службы.

Следующий вид газовых приборов — тепловые пушки, о которых уже было упомянуто. Это мощное и эффективное оборудование, которое можно назвать рекордсменом, если владельцам необходим почти моментальный прогрев гаражного помещения. Камера сгорания агрегатов может быть закрытой или открытой.

Газовые модели также выпускают с вентиляторами, и без них. Первые устройства потребуют подключения к электросети. Самым серьезным недостатком таких обогревателей считают быструю потерю тепла: после выключения агрегата в помещении быстро «холодает».

Правила эксплуатации оборудования в гараже

Электрические агрегаты более безопасны, чем тем устройства, которые работают на жидком топливе. Но и они требуют, чтобы хозяева обратили внимания на несколько важных моментов.

Перед приобретением обогревателя необходимо убедиться, что электросеть сможет справиться с мощностью выбранного прибора. Повышенная влажность остается угрозой всегда, но особенно в то время, когда отрицательные температуры сменяются положительными.

Если решено отдать предпочтение устройствам, работающим на жидком топливе, то нужно учесть, что:

возможность утечки его остается всегда, поэтому оборудование требует постоянного контроля;

повышенные меры безопасности — правило, поскольку риск возгорания при открытом огне сильно возрастает.

Нельзя забывать и о том, что работать с неэлектрическое оборудованием нужно в хорошо проветриваемом помещении. В противном случае можно отравиться продуктами горения, или столкнуться с последствиями недостатка кислорода. Признаки гипоксии — слабость, быстрая утомляемость, головная боль, головокружение и т. д.

Чем отопить гараж зимой, какое оборудование лучше выбрать? Ответ зависит от приоритетов автовладельцев. Если во главе угла экономия, то оптимальным вариантом будут агрегаты, «питающиеся» жидким топливом. Когда хозяин больше заботится о безопасности, нет конкурентов у электроприборов. Однако есть еще один вариант, но он предполагает, что владелец не против «масштабных преобразований».

Теплый пол в гараже

Все оборудование, описанное выше, позволяет получить отличный результат, но затратить на организацию отопления минимум усилий. Однако не все автовладельцы идут проторенными тропами. Поэтому таким хозяевам можно рассмотреть «кардинальные» варианты решения проблемы холода в гараже.

Обустройство теплого пола в постройке полностью решает поставленную задачу — создает комфортные условия для машины и ее владельца. Такие системы делят на 2 вида:

Водяной теплый пол. Это замкнутый контур, собранный из металлопластиковых труб, залитых стяжкой. Такой вариант подразумевает присутствие главного «истопника» — котла, поэтому данное решение можно рассматривать в том случае, если гараж пристоен к дому. Электрический теплый пол. В роли этой отопительной системы выступают греющие кабели, которые также замуровывают в бетонную стяжку.

Чем отопить гараж зимой: использовать приборы или отдать предпочтение теплому полу? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно познакомиться с преимуществами и недостатками технологии.

Достоинства решений:

возможность обогрева только одного, важного участка (например, пола под автомобилем);

экономия электроэнергии, если выбран водяной пол;

небольшое ее потребление греющими кабелями;

равномерный прогрев поверхности.

Негативные моменты тоже есть:

сложность монтажа любого теплого пола, если сравнивать методы с установкой обогревателей;

необходимость проведения водопроводной системы для водяного пола;

его возможные протечки, которые потребуют масштабных работ;

некоторое увеличение расходов при выборе электрообогрева.

Выбирая любой из теплых полов, хозяин должен быть готов посвятить организации обогрева пола много времени и усилий. Исключением станет тот, кто воспользуется услугами специалистов, но за помощь придется расплачиваться. По этой причине большинство автолюбителей выбирают менее затратные варианты.

Что предпочесть, чтобы обеспечить оптимальный микроклимат в постройке, где хозяин проводит много времени? Недостатка в вариантах нет: сейчас можно купить оборудование на любой вкус и кошелек, или пойти дальше — подобрать комбинацию, которая кажется оптимальной (например, электрический пол и конвектор).

К сожалению, не существует устройства, которое подошло бы всем без исключения. Поэтому только владелец сможет решить, чем отопить гараж зимой. В завершение темы обогрева приюта для машины — популярное видео: