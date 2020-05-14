Английская поговорка-пословица «мой дом — моя крепость» не зря стала очень популярной на российских просторах. В отличие от других, «цивилизованных» стран, наши ограждения служат не только для украшения: они являются полноценной защитой здания и придомовой территории от косых взглядов, от посягательств нежданных гостей. Причем речь идет не только о двуногих созданиях, но и о «братьях наших меньших», любопытных и пронырливых, о ветре, который может нанести вред красивым, но нежным садовым растениям. Соорудить защиту можно из различных материалов, однако более практичным считают профлист. Но в этом случае неизменно возникает вопрос о том, из какого профнастила лучше сделать забор, чтобы он был надежным, непоколебимым, но красивым.

Что такое профнастил?

Другое его название — профилированный лист, или профлист. Этот материал — крупные листы, сделанные из гнутого железа холодным способом, без нагрева. Для большей прочности на поверхности профнастила есть волны (гофра) — ребра жесткости, их задача — противостояние деформации. Высота и форма изделий бывает разной, эти параметры зависят от того, для каких целей предназначается продукция.

Несмотря на небольшую толщину, профлист имеет несколько слоев, поэтому он максимально защищен. Его основа — низколегированная сталь. Для защиты «голого» металла наносят слой цинка, эту операцию делают горячим либо холодным способом. Следующим этапом становится обработка материала антикоррозионным составом. Затем, перед покраской, будущий профнастил грунтуют.

Последний этап — нанесение полимерной краски, которая состоит из пластмассы и синтетических смол. Более дорогие полимерные покрытия — пластизол, пурал, поливинилиденфторид (PVDF, фторопласт-2). Для них характерна максимальная устойчивость к перепадам температур, к механическим повреждениям. Повышенная коррозионная стойкость, долговечность и эффектный вид (например, имитация кожи) оправдывает их высокую цену.

Достоинства и недостатки профлиста

Далеко не все, кто ищет ответ на вопрос, из какого профнастила лучше сделать забор, уже окончательно отдали «пальму первенства» этому кандидату. Поэтому прежде чем отправляться далее, нужно «превознести» все достоинства материала, а потом честно «ткнуть носом» в его недостатки.

К преимуществам профнастила в роли забора с полным основанием относится:

возможность не беспокоиться о коррозии, повреждениях и выцветании краски: качественное защитное покрытие гарантирует длительный срок эксплуатации — минимум 50 лет;

нетребовательность материала: за ним легко ухаживать, при повреждении проблемный участок зачищают, затем наносят новый слой покрытия;

приемлемая цена простых изделий, она даже при строительстве большого ограждения не «съест» слишком много средств;

широкий ассортимент металлической продукции: можно приобрести профлист любого цвета и текстуры;

возможность комбинировать профнастил с другими стройматериалами: кирпичом, камнем, поликарбонатом;

прочность, надежность ограждения;

простота, скорость работы.

Недостатком (с большой натяжкой) профлиста можно считать невозможность использовать при монтаже сварочное оборудование. Причина — защитное покрытие, которое будет повреждено. Однако для многих «домохозяев» это, наоборот, не минус, а плюс. Не все из них имеют навыки сварщика, но с сооружением забора традиционным, ручным способом справятся относительно легко.

Другие слабые места профнастила:

риск появления коррозии, поскольку он, несмотря на качественную защиту, остается всегда;

высокая ветровая нагрузка на забор: она требует фиксации опор на большой глубине;

недостаточная вентиляция участка, так как у конструкции будет низкая воздухопроницаемость;

возможный урон, который могут нанести брошенные камни и другие тяжелые предметы.

У металлического ограждения есть еще одна «ахиллесова пята». Это потенциальная деформация листов профнастила, если один из столбов по каким-то причинам искривится.

Из какого профнастила лучше сделать забор?

Этот вопрос не так прост, поэтому придется рассмотреть его максимально подробно. Важна не только марка материала, но и качество продукции, покрытия, толщина, а также расцветка.

Подходящие марки профлиста

Это первый пункт ответа на вопрос, из какого профнастила лучше сделать забор. Марок профлиста существует много, но не все они подходят для сооружения заборов. На конструкции ограждений, расположенных вертикально, вес материала, дождевые, снеговые нагрузки оказывают минимальное воздействие, но не всегда.

Заборы, стоящие на открытой местности, становятся сплошной преградой для ветра. В этом случае воздействие на стену из металла может быть значительным. Однако если зона застройки достаточно плотная, то таких серьезных ветровых нагрузок на сооружение не предвидится. Это и есть причина, по которой чрезмерная прочность листа на изгиб не требуется.

При сооружении ограждений обычно используют специальный профлист, стеновой, поэтому в его маркировке обязательно присутствует буква «С». Идущая за ней цифра обозначает высоту волны. Этим показателем стеновой профнастил отличается от кровельного «коллеги». Большая цифра — выше жесткость изделия, а значит, забор будет способен выдерживать большую ветровую нагрузку. Популярных «подзаборных» марок довольно много.

С-8

У этого листа меньшая высота волны-гофры (8 мм). Его плюсы — небольшой вес и такая же цена. Данные изделия не могут похвастаться особой прочностью, поэтому если владельцы планируют длинную пролеты, это не лучший выбор, так как монтаж дополнительных стоек делать нецелесообразно (к тому же затратно).

С-10

Этот настил уже может претендовать на звание золотой середины, потому что в этом случае соотношение цены к качеству почти оптимально. Материал имеет четко очерченную волну, а значит, достаточную прочность. Стоимость его дороже, чем цена С-8, однако этот профлист «без потери лица» прослужит дольше.

С-14

Это следующее изделие по прочности. С-14 будет идеальным выбором для монтажа заборов в тех местностях, где повышенные ветровые нагрузки, а также существует большой риск механических воздействий. Форма того профильного листа — трапеция. Он одинаково хорошо смотрится в любой части ограждения: как на ровных участках, так и там, где сложная конфигурация. Нередко им обшивают ворота.

С-15

Данную продукцию легко узнать даже издалека, так как она отличается от уже рассмотренных кандидатов — ребра у нее широкие. Этот профлист, как и марки, следующие за ним, одинаково успешно применяют при сооружении ворот и кровли, для оформления фасадов. В роли материала для заборов он выглядит несколько непривычно, но достоинств прочного материала-универсала у этого профнастила не отнять.

С-18, С-20, С-21

Эта продукция относится к самой прочной. Такие марки профлиста используют для ограждений и кровель, находящихся в самых неблагоприятных условиях. Отличия С-18, С-20 и С-21 по внешнему виду не очень велики, однако если хозяевам необходим суперпрочный, высокий забор (более 2500 мм), то лучше отдать предпочтение последнему из материалов, его без преувеличения можно назвать «супернадежным».

Как выбрать «идеальный идеал»?

Надо заранее учесть все факторы. В список входят климатические условия в регионе, ландшафт и рельеф. Когда планируют сооружение не слишком высокого забора в местности с низкими ветровыми нагрузками, то останавливаются на профнастиле недорогих марок — С-8 или С-10.

Если пространство, где расположен дом, совершенно открытое, а само ограждение будет высоким, то лучшими претендентами станут С-14, С-15 либо С-18. Для максимальной прочности длинной и высокой конструкции выбирают листы из «супертяжеловесов» — С-20 или С-21.

Влияние высоты ребер

Особенности марок не единственное, на что надо обращать внимание. Любой профнастил изготавливают из металлических листов стандартных размеров, ширина всех «полуфабрикатов» одинакова, она составляет 1250 мм. Во время производства она уменьшается из-за появления ребер. Чем они выше, тем менее узким становится готовый профлист. Например, ширина С-8 составляет 1195 мм, а С-20 теряет гораздо больше, его размер всего 1150 мм.

По этой причине изделий с высокими ребрами потребуется гораздо больше, особенно если речь идет об очень длинных заборах. При ощутимой разнице в цене расходы сильно возрастут. Чтобы их минимизировать, необходимо корректно рассчитать ширину пролетов. Учесть придется минимальный нахлест: он составляет одну волну. Встык металлические заборы делать не рекомендуют. Исключения — временные или легкие переносные ограждения.

Покрытие для профнастила

Это следующий важный критерий. Поскольку сталь, из которой изготавливают профилированный лист, подвержена коррозионным процессам, затормозить их призваны специальные защитные покрытия. Поэтому «долгожительство» забора зависит от их вида и толщины слоя. Однако качество самого защитного покрытия напрямую влияет на цену профнастила.

Цинк

Это самый дешевый из возможных вариантов. Поэтому гарантировать долгий срок службы ограждения «одинокий» цинк не в состоянии. Многие производители, перестраховываясь, дают минимальную гарантию продукции с цинковым покрытием, она составляет всего пять лет, но на самом деле такие заборы могут простоять вдвое дольше.

Минимальная толщина слоя цинка — 90 мкм. Самый большой минус таких изделий — их непривлекательность. По этой причине их чаще используют в качестве стройматериала для временных конструкций, на дачных участках, для ограждения складов, строительных площадок.

Алюмоцинк, или алюцинк

Второй недорогой претендент — смесь цинка и алюминия: доля первого составляет 45%, второго — 55%. Такая защита обладает лучшими качествами — большей устойчивостью к влиянию внешней среды. В этом случае минимальный гарантийный срок уже более привлекателен — 10 лет, реальный, скорее всего, тоже больше.

Отличие данного покрытия от цинкового — матовый, серебристый цвет. Этот профнастил можно декорировать красками (акриловыми, алкидными, масляными), однако такой вариант подразумевает большие расходы, поэтому он не слишком популярен.

Полиэстер

Данное покрытие подходит для профлиста, выбранного для сооружения забора на любом объекте: как для загородного дома, так и для дачного участка. Материал химически нейтрален, не боится растворителей, устойчив к атмосферным явлениям, известен своими грязеоотталкивающими свойствами.

Любые пятна и брызги легко стираются влажной тканью, исчезают после дождя или отмываются струей из шланга. Благодаря глянцевой поверхности, заборы из такого профнастила выглядят аккуратно и опрятно, так как грязь на них не задерживается. Матовые ограждения требуют регулярного ухода, так как на них остаются следы, а загрязнения полимерному слою противопоказаны.

Пластизол, поливинилиденфторид, пурал

Если полиэстер относится к экономичным видам покрытий, то эти материалы не отличаются демократичной ценой. Но они более долговечные, максимально устойчивы к царапинам, ударным воздействиям. Такие дефекты профилированные листы из-за неизбежного трения нередко «зарабатывают» еще во время транспортировки. Срок службы дорогих листов впечатляет: он (минимальный) составляет около 50 лет.

Профнастил с этими покрытиями используют для участков со сложными климатическим условиями. Они считаются лучшими материалами, наиболее востребованными для элитного строительства. Однако если подсчитать стоимость такого профнастила, учитывая все годы эксплуатации, то получится, что дорогостоящая «овчинка» обойдется дешевле, что она стоит покупки.

Из какого профнастила лучше сделать забор, какое покрытие предпочесть? Вопрос не имеет однозначного ответа. Демократичная цена привлекательна, однако на долгий срок эксплуатации недорогих изделий покупателю рассчитывать не приходится. Качественный товар далеко не дешев, но прослужит от намного дольше. Это общеизвестный факт.

Толщина: цинкового слоя и листа

Антикоррозионная стойкость стальной продукции зависит от толщины слоя цинкового покрытия. Вес его (100-300 г/м2) существенного влияния на массу листа не оказывает, однако большее количество цинка гарантирует максимальную защиту металла. Если говорить о заборах, то минимальным количеством цинка для «оградительного» профнастила считают 150 г/м2. Больше (180 г/м2), естественно, лучше.

О зависимости прочности конструкции от толщины материала (в нашем случае — стального листа) осведомлены все. Но здесь не все так гладко и явно. Некоторые продавцы убеждают покупателей, что толщина профлиста, подходящего для строительства забора, составляет 0,5 -1 мм. А некоторые мастера уверяют, что можно использовать материал меньшей толщины, но при этом соорудить более надежный каркас.

Второе утверждение верно, так как максимально усиленная конструкция, без сомнения, позволит создать жесткое ограждение, которое будет успешно противостоять парусности. Конечно, стоимость работ, а также расходы на материалы увеличатся, но если хозяев больше волнует прочность сооружения, то они должны согласиться, что забор стоит определенных жертв.

Что делать категорически не рекомендуют? Приобретать профилированный лист, толщина которого 0,33-035 мм. У него довольно низкая упругость, на таком тонком профнастиле останутся следы даже после минимального физического воздействия. Элементы этого ненадежного ограждения потребуют замены уже в ближайшем будущем. А это «сулит» новые, и немалые, расходы.

Оптимальным выбором монтажников-практиков остается сталь толщиной 0,45-0,6 мм, но в этом случае речь идет только о качественном металле. Важную роль могут сыграть отклонения, допустимые ГОСТом (EN 10143, 24045-2010). Они составляют +/- 0,06 мм. Эту цифру при выборе стройматериала надо «держать в уме».

Если самым главным критерием для забора остается его надежность и долгий срок эксплуатации, то лучше приобретать продукцию у известных компаний, имеющих незапятнанную репутацию. Производители известных брендов, как правило, не обманывают покупателей. Заявленной толщине и виду покрытия в этом случае можно доверять. Если не слепо, то почти.

Основываясь на мнении счастливых обладателей/строителей заборов из профнастила, можно составить небольшой список компаний, которые можно причислить к надежным, проверенным. В него входит ArcelorMittal (Люксембург), Emimar (Латвия), RUUKKI (Финляндия), Металл Профиль, Профметалл, Стил-Пласс (Россия).

Расцветки, текстура материала для забора

Цвет — последняя характеристика, которая не влияет на свойства профлиста, но от нее зависит восприятие конструкции. Расцветку выбирают с оглядкой на архитектурный стиль дома, вид участка, личные предпочтения в этом случае играют решающую роль. Цветов профнастила существует просто «безобразное» количество: их, как минимум, 213.

Несмотря на большое число производителей профилированных изделий, цвета их продукции кардинально не отличаются. Подавляющее большинство использует таблицу цветов RAL, она была разработана в Германии очень давно — в 1927 году. Некоторые компании (из 19 стран) используют шведскую модель NCS (Natural Color System). Еще одна шкала-стандарт принадлежит финскому производителю RUUKKI. Эта компания использует свою, «родную» цветовую карту RR (RaColor).

Если говорить о самых популярных оттенках, то к ним относится бордовый, цвет бразильская вишня, зеленый, желтый, коричневый, светло- и темно-зеленый, светло-серый и синий, темно-коричневый. Все чаще можно увидеть ограждения, сооруженные из профлиста, изготовленного по технологии Принтек (Printech). Такие изделия имитируют текстуру различных материалов — дерева, камня, кирпича, кожи. Самым популярным остается первый, «природный» вариант.

Как выбрать профнастил для забора?

Самый простой ответ на вопрос, из какого профнастила лучше сделать забор, логичен: из качественного материала. Поэтому при выборе и перед покупкой надо обращать внимание на несколько «мелочей», которые ими не являются.

Форма, размеры, геометрия профлиста. У продукции не должно быть больших отклонений от указанных параметров. Большие отличия изделий от норм ГОСТа — серьезный повод насторожиться. Внешняя сторона изделий. Отслоения и царапины — верный признак скорого появления ржавчины. Вмятины не окажут никакого влияния на срок службы элементов забора, но точно не украсят его. Качество реза. Зазубрины на краях металлического листа — достаточное основание для того, чтобы отказаться от покупки. Гильотина, использующаяся на производстве, всегда делает ровный срез. Наличие пленки — бонус, свидетельствующий в пользу производителя. Такой товар, с большой долей вероятности, не будет случайно поврежден при перевозке. Это защиту перед монтажом необходимо снять, иначе при солнечной погоде пленка прилипнет практически намертво. Двустороннее покрытие — решение идеальное, причем с любой точки зрения.

Из какого профнастила лучше сделать забор? Из подходящего конкретному участку и дому. Только от владельцев зависит, какие именно изделия они выберут. На решение может повлиять длина, высота будущего ограждения. Сыграет роль желание либо нежелание потратить сразу большую сумму, чем планировалось. Передумать, возможно, заставит присутствие или отсутствие больших/маленьких «вредителей» поблизости.

Советы, касающиеся того, из какого профнастила лучше сделать забор, даст автор этого видеоролика: