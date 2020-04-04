Наличие водоснабжения в загородном доме — один из самых важных факторов, обещающих комфортное проживание семьи. Центральное водоснабжение — благо многоквартирных домов, однако для частного здания ЦВС чаще остается недоступным, поэтому приходится думать об автономном источнике воды. И в этом случае у хозяев есть два варианта: скважина или колодец. Нельзя сказать, что какое-то сооружение имеет серьезное преимущество из-за простоты и минимальных затрат. У обоих решений есть как достоинства, так и недостатки. Поскольку первый способ сейчас более популярен, то лучше подробно остановиться на том, что такое скважина в доме, рассмотреть ее плюсы и минусы, познакомиться с видами, особенностями конструкций.

Выбор водоснабжения

Если у владельцев есть выбор между центральным и автономным водоснабжением, то сначала надо оценить их достоинства и недостатки.

ЦВС. Центральное водоснабжение устроить проще, к тому же оно обойдется в приемлемую сумму, однако для этого придется получить разрешение от организации-поставщика. Неограниченный объем воды позволяет без проблем обеспечить ей все точки разводки. Еще один плюс — независимость от электричества. Минус — невозможность достичь цели из-за отсутствия центрального водопровода. Местный источник. Его выбирают чаще, причем даже в том случае, если есть возможность подключения к ЦВС. Вода из колодца или скважины, в отличие от «подозрительной» жидкости из городских сетей, будет чистой, без многочисленных добавок, в том числе механических. Перебоев водоснабжения из-за планового ремонта или аварий тоже не будет. Дополнительный плюс — отсутствие платы за пользование водой.

Поскольку сейчас на первый план выходит безопасность и экологичность, то многие без сомнений выбирают второй вариант, поэтому теперь останется решить, чему отдать предпочтение: колодцу или скважине. Если первый известен всем, то со второй, имеющей несколько разновидностей, нужно сначала познакомиться поближе.

Возможные источники воды

Есть три основных водоносных пласта, из которых добывают воду:

Верховодка. Она располагается на глубине 4-8 метров, наполняется водонос благодаря осадкам. Качество этой жидкости оставляет желать лучшего, поэтому ее необходимо фильтровать. Грунтовые воды. Они находятся от поверхности земли уже на значительном расстоянии — до 30-50 м. Этот водоносный слой стабилен. Он также наполняется за счет осадков, однако благодаря естественной фильтрации качество жидкости выше. Артезианская вода. Этот слой находится на глубине 70 и более метров, между пластами горной породы. Он находятся под давлением, поэтому при вскрытии водоноса вода может подниматься самотеком. Эта жидкость считается лучшей, но иногда ее все же приходится фильтровать.

Если на участке находят не слишком глубокий водонос, то нередко у конкурентов выигрывает традиционный источник — простой колодец. Когда верхние пласты не могут гарантировать достаточное количество воды, или качество ее очень низкое, то у владельцев участков остается один возможный вариант добычи жидкости — сооружение глубокой скважины.

Виды скважин, их плюсы и минусы

Все скважины делятся на 3 типа: абиссинский колодец (игла), фильтровая и артезианская.

Абиссинский колодец

Эта конструкция — скважина-игла, она может иметь глубину от 4 до 12 метров. Несмотря на название, включающее слово «колодец», ее отличие от него существенно. Для ее сооружения используют трубы небольшого диаметра. Первый элемент, являющийся фильтром, снабжают острым наконечником, затем забивают в землю, наращивая следующие отрезки. Нередко применяют шнековое бурение. Чтобы поднимать воду на поверхность, используют насос. Средняя производительность иглы составляет 1 м3/ч.

Главное достоинство этой конструкции — возможность сооружения ее в любом месте. Например, для многих идеалом становится скважина в доме, в подвале. Другие плюсы этого способа:

простота конструкции, она дает возможность справиться с работой самостоятельно, причем даже за день;

независимость от электричества, если используется ручной насос;

небольшие траты, поскольку комплектующие доступны;

относительно легкий монтаж, простой демонтаж;

неплохой дебит (производительность).

Минусы:

неудовлетворительное качество воды;

невозможность сооружения, если грунт твердый.

При постоянном использовании игла способна функционировать без проблем около 10 лет. Если забор воды будет осуществляться в определенные сезоны, то игле грозит заиливание. Источник потребует чистки.

Фильтрующая скважина

Ее еще называют скважиной на песок. В этом случае глубина гораздо больше — 15-50 м. Фильтровая скважина включает обсадную трубу с оголовком, придонный фильтр, оборудованный в нижней части колонны, и насоса. На участках с мягким грунтом, используют шнековое бурение, в других случаях применяют роторные буровые установки. Ее производительность больше — уже 1,5-4 м3/ч.

Достоинства:

более долгий срок службы;

хорошее качество воды;

отличный дебит.

Недостатки:

сложность обслуживания;

большие траты на сооружение;

обязательное разрешение на проведение работ;

повышенная минерализация, требующая фильтрации воды.

Фильтрующая скважина прослужит дольше абиссинской: ее минимальный срок эксплуатации — 15 лет. В большинстве случаев, из-за сложности работ, для бурения таких скважин нанимают подрядчика.

Артезианский источник

Это самый дорогой вариант из-за глубины залегания водоносной жилы: она находится между слоями горных пород (чаще это известняк), расположенных в 70-100 м от поверхности. Конструкция аналогична предыдущей скважине, однако для нее необходим мощный погружной насос. Самый большой плюс источника — характеристики воды. Производительность артезианской скважины — более 3 (5) м3/ч.

Преимущества:

вода идеального качества;

большой ее объем в любое время;

длительный срок эксплуатации источника;

автономность, не требующая серьезного обслуживания.

Слабые стороны:

невозможность добывать воду вручную;

обязательное лицензирование источника;

бурение, которое проводят только специалисты;

большие траты на сооружение артезианского источника;

необходимость максимально мощного насосного оборудования.

Артезианская скважина способна служить более полувека, однако расходы на такую конструкцию очень велики. Нередко из-за высокого уровня минерализации воды (большого количества железа) необходимо дополнительно покупать станцию водоподготовки. По этим причинам такие источники не слишком часто выбирают для водоснабжения загородных домов.

Скважины: достоинства и недостатки решения

Сооружений идеальных не бывает, поэтому такие источники воды, как и колодцы, имеют и сильные, и слабые стороны.

Преимущества

К плюсам относится:

Качество воды. Однако ее чистота гарантирована только в том случае, если рядом отсутствуют промышленные предприятия или негерметичные выгребные ямы. Большие ее объемы. Из-за большой глубины залегания водоносных слоев забор воды практически ничем не ограничивается в любое время года. Простота эксплуатации, поскольку такое водоснабжение в большинстве случаев полностью автоматизировано. Минимальное техническое обслуживание — необходимы только профилактические мероприятия. Долгий срок службы оборудования, но зависит он от качества материалов. Защищенность воды от осадков, грязи, пыли, насекомых. Возможность получить воду, не выходя из дома.

Сделать источник можно в любом месте участка. Однако есть и другой вариант расположения: в последнее время стала популярной скважина в доме. Бурильные работы, если речь идет о фильтрующей разновидности или игле, можно при желании провести самостоятельно. Однако, рассмотрев плюсы такого источника, необходимо оценить минусы этого варианта.

Недостатки

Самый большой минус — серьезные финансовые вложения. Если говорить о первых двух вариантах, то они окажутся не такими пугающими. В случае артезианской «впадины» траты будут очень ощутимыми. Кроме того, надо иметь в виду, что фирмы занимающиеся бурением, высчитывают стоимость, исходя из глубины будущей скважины, а эта величина зависит от специфичности местности. По этой причине сложно сказать, в какую сумму обойдется сооружение источника на конкретном участке.

Поскольку «артезианка» и скважина на песке являются технологичными источниками, то для их обустройства необходимы дополнительные конструкции и оборудование.

Чтобы защитить оголовок, нужен кессон — герметичная емкость, имеющая донное отверстие для него. Гидроаккумулятор потребуется, чтобы ограничить число циклов включения/выключение насоса. Данную емкость устанавливают в кессоне, либо в подвале дома. Защиту насоса и контроль его работы возлагают на автоматику, а для ее монтажа и пуска необходимо приглашение профессионалов.

Обслуживание — второе обязательное условие.

Чтобы предотвратить снижение дебита, необходимо регулярная очистка скважины. Фильтровой источник можно обслуживать собственными силами, однако для артезианского нужны специалисты. Регулярная проверка глубинного насоса и автоматики, ежегодная промывка гидроаккумулятора — следующие рекомендации. Для первых процедур тоже необходима профессиональная помощь, вторую можно делать самостоятельно.

Последняя необходимая операция — периодическая проверка герметичности кессона, особенно в том месте, где оголовок входит в резервуар.

Скважина в доме или на улице: плюсы и минусы

От расположения источника зависит многое, поэтому при выборе места рассматривают абсолютно все аргументы. Оба варианта имеют не только достоинства, но и недостатки, о которых лучше узнать заранее.

Скважина в доме

Такое решение может быть оправдано в двух случаях.

Участок по застройку полностью свободен, на нем нет ни хозяйственных зданий, ни жилых объектов. Такой широкий «простор для деятельности» позволяет хозяевам найти идеальное место для скважины, пробурить ее, а потом заняться составлением проекта и строительством дома, уже над ней. Здание стоит на ленточном фундаменте, оно имеет земляной пол. В этом случае можно соорудить абиссинскую скважину в подвале либо погребе. Если в доме уже сделана бетонная стяжка, то такое решение не приветствуется, так как ее придется разбивать, что негативно скажется на гидроизоляции.

Преимущества скважины, располагающейся в доме:

Экономия места на участке. Этот фактор крайне важен, если площадь его небольшая. Шанс сделать разводку водоснабжения с минимальными финансовыми потерями. Возможность обойтись без дополнительного утепления конструкции (под вопросом). Легкая транспортировка жидкости — покупка менее мощного насоса. Отсутствие риска обмерзания верха обсадной колонны.

Минусы у варианта есть. Это:

Невозможность соорудить глубокую скважину в готовом доме, так как использование спецтехники в этом случае станет проблемой. Сложность подготовки источника: откачка воды должна происходить до тех пор, пока не пойдет чистая жидкость, лишенная песка. Грязь внутри строения, появление ее в больших количествах неминуемо даже при сооружении «тонкой» абиссинской иглы. Дискомфорт из-за шума работающего в подвале насоса. Громкие звуки потребуют трат на качественную изоляцию. Необходимость гидроизоляции из-за потенциальной сырости, которая грозит скорым «визитом» плесневого грибка. Важность (необходимость) утепления, хотя многие утверждают обратное.

Самый большой недостаток — проблемы, которые возникнут, когда потребуется обслуживание системы при заиливании скважины, если понадобится поднимать глубинный насос. Поскольку любое сооружение имеет свой срок эксплуатации, шахту через некоторое время придется тампонировать. В подвале эту операцию сделать невозможно.

Источник за его пределами

В этом случае никаких серьезных ограничений нет. Метод работ — колонковый, роторный, ударно-колонковый — подбирают после определения характеристик грунта.

У скважины, расположенной вне дома, есть несколько преимуществ. Это:

Отсутствие ограничений относительно глубины источника. На участок можно без проблем «загнать» любую спецтехнику. Возможность сделать скважину с большим дебитом. Ее хватит абсолютно для всех нужд жильцов усадьбы. Устройство защитного кессона. Конструкция позволит избавить жильцов от шума, который издает насос. Простота полива сада/огорода: шланг для него не придется тянуть из здания. Легкость обслуживания либо ремонта системы в дальнейшем.

Список минусов можно объединить в одну короткую строку: это большие расходы, если сравнивать их с тратами на создание «одомашненной» скважины. В эту статью входит покупка большего количества труб, мощного глубинного насоса, утеплителя для кессона, а также траты на его сооружение.

Источник за периметром или скважина в доме?

Владельцы загородных участков, которые все еще не определили для себя наилучший вариант, должны рассмотреть способы размещения со всех позиций.

Жилое здание: есть или только планируется? В первом случае лучше предпочесть уличную конструкцию, так как работа и сооружение ничем не ограничены: ни площадью, которая нужна для техники, ни глубиной скважины. Выбор вида источника. Идеальной для дома остается минимально глубокая абиссинская игла, которую сравнительно легко можно устроить на «ПМЖ» в подвале. Более серьезные скважины все-таки лучше сооружать на улице. Расходы. Если жилое здание еще не построено, то внутренние работы обойдутся вдвое дешевле наружных. Когда оно уже полностью готово, ситуация противоположная: сооружение в доме будет в 2 раза дороже, чем вне его. Возможность использования специальной техники: как «сей момент», так и в дальнейшем, для обслуживания. Самое лучшее место — у ворот, рядом с автомобильным проездом. В этом случае можно предусмотреть в ограждении съемную секцию.

Срок эксплуатации — еще один важный критерий. Считается, что уличные скважины долговечнее тех, что находятся под защитой дома. Есть и еще один вариант — скважина, расположенная под постройкой, но не под жилой (мастерская, гараж, отдельный погреб, теплица). Лучше, если будет возможность конструкцию частично демонтировать, чтобы обеспечить источнику воды беспроблемное плановое обслуживание или ремонт.

Что же выбрать?

Теперь на очереди выводы, к которым можно прийти после ознакомления с плюсами и минусами автономных источников воды для загородного владения. Они таковы:

если хозяева имеют небольшое жилое здание и не хотят вкладывать много средств, то лучший вариант — скважина в доме;

когда дом владельцы участка только собираются возводить, этот совместный вариант является оптимальным, наиболее выгодным;

если хозяева думают о перспективе «долгой счастливой жизни» вместе со скважиной, то единственное логичное решение — уличный источник.

Сооружение, располагающееся вне здания, практически не имеет недостатков, если не считать таковыми большие траты. Скважина в доме, где жидкость нужна только для бытовых нужд, а не для полива сада/огорода, имеет право на существование, однако большинство компаний, занимающихся бурением, придерживается иного мнения. Они считают такое «соседство» нецелесообразным. Многие говорят, что проблемы с обслуживанием внутреннего источника неизбежны, а результатом, скорее всего, станет бурение новой скважины, но уже за периметром дома.

Долгое размышление на тему «Скважина в доме» приводит к двум серьезным аргументам. Один из них — относительная дешевизна обустройства подвальной конструкции, другой — неизбежные сложности с ее дальнейшим обслуживанием. Какая чаша весов перевесит, зависит только от владельцев участка: каждый хозяин весомость «за» и «против» оценивает по-своему, поэтому последнее слово всегда остается за ним.

Чтобы узнать, что думают на счет такой экономии люди компетентные, можно познакомиться с этим видеороликом: