Многие владельцы загородных домов на участках, где невозможен доступ к централизованной канализации, знакомы с проблемой сбора и очистки сточных вод не понаслышке. По этой банальной причине им приходится заниматься организацией их отведения собственными силами. Одним из универсальных решений не зря считается поглотительный, фильтрующий или фильтрационный колодец. Такая емкость сможет стать самостоятельной конструкцией, но нередко ее сооружают как дополнение к септику. Последний вариант — выход, когда площадь участка не дает возможности обустроить другое эффективное дренажное сооружение — поле аэрации. Чтобы создать функциональный «биологический очиститель», надо узнать, как можно сделать фильтрационный колодец своими руками, что понадобится для работы, какие требования к такому виду доочистки выдвигают.

Как работает септик с доочисткой?

Главная очистительная конструкция может состоять из одной или нескольких секций, однако предпочтительнее многокамерные септики. Канализационные стоки самотеком попадают в первый отсек, где в течение нескольких дней они отстаиваются, разлагаются микроорганизмами.

В первой камере работают бактерии, которым не нужен кислород. Они обрабатывают крупные включения до того состояния, когда становится возможным их свободное перемещение вместе с жидкостью. Разложившиеся элементы «самостоятельно» перетекают в следующую секцию, где за них «берутся» другие микроорганизмы. В данном отсеке то, что переработать невозможно, оседает на дне. Вместе с бактериями этот слой со временем превращается в активный ил, который спустя некоторое время требуется частично удалять.

Жидкость, прошедшая второй этап обработки, следует в дренажный отсек. Там она проходит через естественный фильтр и просачивается в землю, почти полностью избавившись от вредных примесей.

Разновидности дренажных систем

Дренажная система — это инженерно-техническое сооружение, которое предназначено для накапливания и последующей фильтрации канализационных стоков. Надо отметить, что ни одна из систем не способна очистить воду до идеального состояния, но 70-95% загрязнений с ее помощью удалить удается. По этой причине такую жидкость можно использовать для технических нужд, но не для более серьезных задач. Однако задача дренажного колодца другая — ее подготовка перед уходом в грунт.

Станции очистного типа сегодня пользуются большей популярностью. Они достаточно эффективны, потому что состоят из нескольких отсеков-камер, в которых вода не только отстаивается, но и последовательно очищается бактериями — анаэробными и аэробными. Первые способны работать в толще сточных вод, вторые микроорганизмы (или биопленка) «трудятся» только на поверхности, так как для существования им необходим воздух.

Полностью очистить воду в септиках нельзя, однако добиться минимального объема в жидкости легких фракций вполне возможно. Это гарантирует последний этап очистки — доочистка — прохождение «экс-стоков» через дренажные секции либо поля. Прежде чем переходить к теме «Фильтрационный колодец своими руками», надо рассмотреть не только его, но и другие системы, с успехом справляющиеся с доочисткой стоков после их прохождения через септик.

Помимо глубоких емкостей хозяева участков могут обустроить поле фильтрации (аэрации). Другие конструкции — тоннели и маты — гораздо сложнее, однако они максимально эффективны, поэтому обычно используются или для более крупных объектов, или для целых групп, состоящих из нескольких домов.

Фильтрационные колодцы

Эта фильтрующая конструкция является слегка облагороженным вариантом обычной сливной, выгребной ямы. Дно резервуара, выкопанного в земле, не изолируется, зато там устраивается естественный фильтр, состоящий из слоев песка, щебня, битого камня и других подобных материалов.

Объем колодца определяется с учетом нескольких факторов, один из них — количество жильцов, проживающих в доме постоянно. Жидкость, обработанная в септике тем или иным способом, поступает в емкость для окончательной доочистки. Затем, пройдя сквозь природный фильтр, она уходит в грунт.

Главное преимущество такого сооружения — минимальная площадь, занимаемая им. Недостаток — довольно низкая производительность простейшей системы. По этой причине данный вариант будет подходящим решением для дач. Либо для тех домов, которые предназначаются только для сезонного проживания.

Аэрационные поля

Фильтрационное поле — более серьезная система. Для ее обустройства с достаточно большой площади снимают грунт, глубина — уровень промерзания почвы. Допускается другой способ — прокладка траншей, Выбор варианта зависит от площади участка, от количества построек, плотности насаждений.

В этом случае дно также засыпают слоями песка и щебня. На этот дренаж укладывают перфорированные трубы, идущие от септика. Каждое ответвление снабжается вентиляционным выходом, заканчивающимся колпаком-грибком. При трассах большой длины их на ветке устраивают через 5-6 м. Для защиты отверстий от заиливания трубы заворачивают в геотекстиль.

Самый главный минус этой дренажной системы — большая площадь, отнимаемая у участка. Фильтрационное поле должно оставаться свободным от насаждений. «Противопоказанием» становятся даже деревья, находящиеся в непосредственной близости. Причина запрета — возможные повреждения участков магистрали их корневой системой.

Другие дренажные конструкции

Чтобы список систем, использующихся для очистки сточных вод, был полным, необходимо упомянуть и еще о паре систем, которыми оборудуются участки, но их нечасто применяют в частном секторе.

Дренажные тоннели. Этот вариант идеально подходит для гостиниц, автозаправочных станций, небольших поселков или нескольких частных домов. Аэрационное поле из труб здесь заменяют специальные, довольно вместительные тоннели. Они способны очищать максимальные объемы стоков, устойчивы к подвижкам грунта. Над тоннелями можно размещать даже парковку, но для этого требуется монтаж георешеток, которые помогают распределять нагрузку на систему. Дренажные, или геокомпозитные маты. Внутри таких изделий находится дренирующий слой, состоящий из полиамидных волокон, снаружи — фильтры, изготовленные из нетканых материалов. Это оптимальный вариант для тяжелых глинистых грунтов. Маты используются в качестве компонента различных очистных сооружений, их выбирают для создания дренажных систем, которые отводят жидкость от фундаментов разных сооружений.

Если в системе с дренажными матами используется мощное насосное оборудование, то возможен монтаж двумя способами: как горизонтальный, так и вертикальный. Максимальная глубина в последнем случае может составлять 150 м.

Если рассматривать только колодцы и поля, то с помощью данных систем обеспечить очистку стоков на все 100% просто нереально. Еще один минус этих фильтрационных вариантов — периодическое загрязнение фильтров. Песок и щебень время от времени придется извлекать, а затем заниматься его утилизацией, организацией нового фильтра.

Особенности фильтрационных колодцев

Прежде чем рассматривать конструкцию в качестве потенциального сооружения для доочистки канализационных стоков, нужно узнать, что включает в себя процесс, который называется «фильтрационный колодец своими руками».

Используемые материалы

Основой сооружения является яма. Ее отделка зависит от пожелания или возможностей собственника участка и дома. Популярными можно назвать несколько вариантов сооружения. Дренажный колодец строят из:

бетонных колец;

бутовых камней;

кирпичей, пеноблоков;

самодельного железобетона;

еврокубов, у которых срезают дно.

В последнем случае затраты минимальны, однако и объем такого резервуара может оказаться недостаточным. Если владельцы отдают предпочтение бетону или искусственным камням, то главное требование к таким конструкциям — обеспечение максимальной надежности стен. Как правило, к бетону или кольцам претензий не возникает, но кладка требует от мастера знакомства с технологией.

Альтернатива

Существует еще одно решение, самое простое. Это покупка готовой конической или цилиндрической емкости-шахты без дна. Верх конической конструкции уже, нижняя часть шире. Такие изделия изготавливают из полимерных материалов: например, из гофрированного пластика — из ПНД с перфорацией.

В комплект оборудования входит полимерпесчаная крышка, общий вес средней конструкции невелик: он составляет около 30 кг. Однако есть ограничение: эти фильтрующие колодцы предназначаются только для грунтов, способных хорошо пропускать воду — для песчаных или супесчаных почв. Недостаток — относительно высокая цена таких изделий.

Как сооружают дренажный колодец?

Дно котлована выравнивают, затем засыпают слоями песка и щебня. Минимальная толщина каждого — 150 мм. Они не только выполняют функцию очистки, но и противостоят морозному пучению. Расстояние между верхом емкости и поверхностью земли — как минимум 500 мм.

Чтобы жидкость быстрее уходила в грунт, на расстоянии 600-800 мм от дна резервуара делают небольшие отверстия. В этом случае, чтобы избежать застаивания, заиливания воды, при обратной засыпке котлована рекомендуют использовать щебень или керамзит, оптимальны фракции 10-20.

Сверху дренажный колодец закрывают крышкой, в которой предусмотрен широкий люк для контроля состояния (уровня канализационных стоков, степени загрязненности) системы, а также отверстие для монтажа вентиляционного канала, предназначенного для отвода метана.

Что нужно учесть перед операцией?

Операция «Фильтрационный колодец своими руками» предполагает соблюдение всех правил при организации потенциально опасного объекта. Прежде чем приступать к работам, необходимо точно определить тот участок, на котором они будут проводиться. Есть определенные требования к размерам конструкции:

оптимальной (максимальной) длиной и шириной считаются 2 м;

глубина находится в пределах 2,5-3 м.

Фильтрационное оборудование должно располагаться на расстоянии 5 м от жилых домов или хозяйственных построек. Это минимум: чем дальше (от 8-10 м), тем лучше для владельцев и их соседей. Расстояние от источника питьевой воды должно быть не менее 15 м (25-30 м).

Важно, чтобы в непосредственной близости от дренажного колодца не было деревьев или крупных кустарников, чьи корни могут повредить стенки конструкции. Расстояние от дна резервуара до подземных вод обязано быть не менее метра. Некоторые специалисты рекомендуют увеличивать дистанцию до 1,5 м. Существуют и другие требования для этого вида дренажных систем.

Характеристики почвы

Необходимо учитывать тип грунта. Например, песчаные и супесчаные почвы способны впитывать большие объемы воды. Глины или суглинки, наоборот, могут надолго задерживать жидкость. Поэтому данные характеристики влияют на выбор емкости. Если ошибиться с объемом, можно столкнуться к локальной экологической катастрофой, которую спровоцирует перелив неочищенной жидкости.

Если владельцам неизвестно, какая именно почва на участке, то можно провести простой эксперимент.

Сначала на участке выкапывают небольшую яму. Ее ширина и длина — 300 мм, а глубина примерно 150 мм. В мини-котлован до самого верха наливают воду, а затем засекают, сколько времени потребуется жидкости, чтобы уйти в грунт. Если грунт песчаный, то она исчезнет примерно за 18 секунд. Супеси потребуется на впитывание полминуты, суглинку — 2 минуты.

Средняя норма расхода воды одним человеком составляет 200 литров воды. Таким образом, 5 жильцов будут сливать в резервуар не менее 1 м3 стоков. Поскольку жидкость не в состоянии сразу очиститься и уйти из фильтровального колодца, то минимальный объем в этом случае будет составлять от 2 до 2,5 м3. Лучше выбрать большее из значений.

Если суточный расход воды семьей превышает 1 м3, то сооружать дренажный колодец не рекомендуют. В этом случае хозяевам необходимо задуматься об организации другого вида фильтрационной системы.

Требования к подводу стоков

Глубина закладки подводящей труб должна составлять как минимум 600 мм, небольшой уклон в сторону фильтрационного колодца обязателен. На дно траншей засыпают песок. Сам резервуар и трубопровод нуждается в теплоизоляции. Оптимальные утеплители — пенопласт, пенополистирол. Худший выбор — минеральная вата, которая имеет большой недостаток: она склонна к намоканию.

Выбор фильтрующих материалов

Как правило, используют песок и щебень, но список ими не ограничивается. Компонентом более сложного фильтра может стать бой кирпича, керамзит, кокс, шлак, или куски торфа. Важное условие — небольшие фракции: до 25-30 мм. Такими же материалами заполняется свободное пространство между колодцем и стенками котлована.

Высота донного фильтра

Этот параметр полностью зависит от типа почвы. Оптимальной толщиной донной очистки для песчаных грунтов считается слой 200-300 мм. Если почва глинистая, что у нас встречается гораздо чаще, то необходимо устроить «суперфильтр», толщина его может достигать метра.

Фильтрационный колодец своими руками

Поскольку такие резервуары можно создать из разных материалов, следует рассказать о самых популярных вариантах. Нередко емкости сооружают из кирпичей или бутового камня, но в этом случае мастера ждет достаточная масштабная, трудоемкая работа. Самый простой вариант изготовления качественной емкости — использование железобетонных колец. Некоторые владельцы отдают предпочтение самым экономичным покрышкам, другие выбирают максимальное удобство, потому покупают пластиковые изделия.

Кирпичная емкость

Конструкция из кирпича может иметь прямоугольную или круглую форму. Первая несколько облегчает работу, но вторая считается лучшим вариантом, так как она способна выдержать более серьезные нагрузки.

Котлован делают таких размеров, чтобы между стенками колодца и грунтом осталось место для фильтрационного слоя, состоящего из гравия, щебня, либо из керамзита, битого кирпича. Рекомендуемая толщина такого фильтра — 400 мм, высота засыпки — метр. Стены, находящиеся на одном уровне с ней, должны иметь отверстия.

Кирпич — материал достаточно тяжелый. Поэтому по периметру стен по всем «фундаментальным правилам» рекомендуют обустроить армированную бетонную ленту. Чтобы создать эффективный фильтр, первый метр кладки делают с отверстиями размером 20-30 мм, их располагают со смещением, как в обычных кирпичных стенах.

После завершения этого этапа отверстия заполняют щебнем или гравием. На дно резервуара засыпают фильтрующий слой таким образом, чтобы крупные фракции располагались сверху, более мелкие снизу. Отверстие для подающей трубы делают на расстоянии как минимум 100 мм от фильтрующего слоя. Идеально расположение ее края ближе к центру колодца. Чтобы предотвратить размывание донного фильтра, в место, куда попадает струя, укладывают любой рассекатель — плоский камень, небольшой лист пластика, кусок бетона или шифера.

Готовую конструкцию закрывают крышкой, в которой заранее делают люк (диаметром не менее 700 мм) и отверстие для вентиляционной трубы (сечение — 100 мм). Рекомендованная длина вентканала — 700-1000 мм. Следующие операции — заполнение пространства между колодцем и стенками ямы керамзитом, щебнем или гравием, а также теплоизоляция и засыпка крышки.

Конструкция из бетонных колец

Чтобы соорудить фильтрационный колодец своими руками из колец, потребуется приобрести три изделия. То, что предназначено для нижней части конструкции, лучше сразу покупать перфорированным. Другой вариант — создание отверстий коронкой по бетону. Вторая операция — проделывание отверстия под подводящую трубу.

В этом случае действовать можно двумя способами:

либо сразу вырыть котлован с таким расчетом, чтобы между его стенами и кольцами оставалось не менее 400 мм;

либо установить кольцо на грунт, а затем методично выбирать землю, все больше углубляя кольцо, опускающееся за счет собственного веса.

В последнем случае аналогичным образом поступают и с двумя верхними элементами. После завершения монтажа частей дренажного колодца внутрь резервуара засыпают донный фильтр. Высота его также составляет около метра. Затем этот же материал используют для засыпки свободного пространства за стенками резервуара. Установка крышки с люком и отверстием не отличается от этой операции для кирпичной емкости.

Фильтрующий колодец из шин

Этот метод хорош тем, что гарантирует минимальные расходы. Однако его можно рассматривать только для семей из 3 человек, но не более. Как правило, такие малоэффективные сооружения используются на дачных участках. На количество шин, необходимых для организации простейшей дренажной системы, влияет их размер.

В этом случае после выкапывания котлована покрышки укладывают стопкой, затем их соединяют вместе пластиковыми хомутами. Все стыки тщательно обрабатывают герметиком. Остальные этапы ничем не отличаются от тех, что проводят для более совершенных фильтрующих конструкций.

Пластиковые резервуары

Этот вариант гарантирует качество, одновременно избавляя мастера от больших физических усилий. Пластиковые фильтрующие емкости уже имеют все необходимое для доочистки канализационных стоков.

Нижняя часть готового резервуара закрыта биопленкой, на которую уже насыпан фильтрующий слой, состоящий из гравия, щебня и шлака. Поэтому для установки потребуется минимум операций — выкапывание котлована, монтаж подающего трубопровода и обратная засыпка.

Трудно ли сделать фильтрационный колодец своими руками? В большей степени ответ зависит от стройматериала, выбранного для дренажной конструкции. С одним из самых популярных вариантов создания такой емкости познакомит следующее, очень подробное, видео: