Если заржавели петли гаражных ворот: что делать, как спасти ситуацию?

Распашная конструкция — решение классическое. Его используют в домах и квартирах, при строительстве заборов и гаражей. В последнем случае такие гаражные ворота привлекают простым изготовлением, сравнительно беспроблемной установкой и такой же эксплуатациией. Однако и эти изделия преподносят хозяевам неприятные сюрпризы. Самая распространенная ситуация — появление ржавчины, которая затрудняет открытие и закрытие створок, или делает жилище для автомобиля полностью неприступным. Что делать, если заржавели петли гаражных ворот? Сначала надо удалить ржавчину. Потом установить причины проблемы, и узнать, как проводить техническое обслуживание конструкции, чтобы не допустить повторения ситуации в будущем.

Причины появления ржавчины на петлях

Красно-бурый налет на элементах конструкции — результат окисления металла. Когда влага попадает на незащищенную поверхность, начинается взаимодействие кислорода, содержащегося в жидкости, и металла. В каплях воды образуются красноватые хлопья. Они остаются на поверхности до тех пор, пока влага полностью не испарится.

После высыхания жидкости на металле остается красноватый налет, который имеет свойство тянуть влагу из воздуха, поэтому со временем он только увеличивается. Если влажность высока, а элементы конструкции не защищены, то появление ржавчины — вопрос времени. Итогом невнимания к гаражным воротам будет ремонт, или замена деталей конструкции, а такая операция обойдется дорого.

Причин появления ржавчины на петлях любых ворот есть несколько. К ним относится:

перекос рамы створок;

неблагоприятное воздействие внешней среды;

нерегулярное обслуживание подвижных частей конструкции.

Последняя возможная причина — некорректный монтаж ворот. К появлению «ржи» нередко приводят ошибки, допущенные при сварке.

Заржавели петли гаражных ворот: что делать?

Можно использовать специальные средства, или попробовать избавиться от небольшого налета с помощью народных рецептов. Первый вариант предпочтительнее, потому что он практически гарантирует результат благодаря агрессивности жидкостей. Однако на выбор того или способа влияет сложность конкретного случая.

Если заржавели петли гаражных ворот, то сначала створки снимают с петель, потом удаляют легко отстающую ржавчину, а от оставшегося слоя избавляются тем или иным средством. Второй вариант — исправление ситуации без демонтажа. Он может быть единственным решением, если петли работать отказываются, поэтому створки открыть невозможно.

Специальные составы

В эту категорию входит нейтральный и кислотный преобразователь ржавчины, а также «палочка-выручалочка» — почти всемогущий WD-40.

Использование преобразователя ржавчины

Его второе название — модификатор ржавчины. Это состав (раствор, аэрозоль, суспензия, эмульсия), который вступает в химическую реакцию после нанесения его на заржавевшую поверхность. Его задача — нейтрализация ржавчины и превращение ее в защитную пленку. В результате на металле появляется максимально надежное покрытие: его не сможет преодолеть ни влага, ни воздух. Основой преобразователя может быть ортофосфорная кислота, многоосновные оксикарбоновые кислоты, танин (таннин).

Есть две разновидности препаратов для антикоррозионной обработки.

Бескислотные, или нейтральные преобразователи ржавчины. Это составы, в роли основы которых выступает пленкообразующее вещество — танин. Этот компонент превращает оксид железа в неактивное соединение — в водостойкую пленку, имеющую отличную адгезию. Бескислотные преобразователи более просты в нанесении и малотоксичны, они не разрушают металл. Кислотные препараты. Их основным действующим веществом является кислота, чаще ортофосфорная, реже —другая. Такие составы относятся к преобразователям двойного действия. Они разрушают налет ржавчины и одновременно создают защитную пленку. Минусы агрессивных кислотных преобразователей — необходимость их нанесения на абсолютно сухую поверхность, существующий риск частичного разрушения металла.

К наиболее востребованным модификаторам ржавчины относят ASTROhim Antiruster, DINITROL RC-800, ELTRANS, Lavr No Rust+Zn, PERMATEX Rust Treatment, RUSEFF Rust, ВСН-1, ЭП-0180, LN1435, МС-0152 (подходит для ремонта при температуре до -15°), Полиформ Красный, Цинкарь, Цинкач, ЭВА-0112 и ЭВА-01-ГИСИ.

Последовательность обработки петель зависит от выбранного антикоррозионного состава.

Бескислотные препараты

Как применять нейтральные препараты, если заржавели петли гаражных ворот? Первым делом поверхность металлических элементов тщательно подготавливают:

удаляют ржавчину, но не всю, а только рыхлую;

затем обеспыливают и обезжиривают поверхность растворителем;

после ее высыхания наносят преобразователь ржавчины: валиком, кистью или пульверизатором.

Сушка состава должна проходить естественным образом (1-3 часа), но многие предпочитают использовать строительный фен. Чтобы защитить обработанную поверхность, ее покрывают краской (автоэмалью, акриловой, алкидной, грунт-эмалью, молотковой, пентафталевой эмалью) или лаком, полиуретановым или эпоксидным.

Кислотные очистители

Более распространенные препараты — составы, основой которых является «дружелюбное» ортофосфорное соединение. Небольшое количество этой кислоты содержится не только в готовых продуктах (мармелады, сиропы, лимонады, колбасы, плавленые сырки и т. д.), но и в томатах. Именно ей помидоры обязаны своим уникальным вкусом.

Однако главным компонентом кислотного очистителя может быть азотная, серная, соляная, лимонная и уксусная кислота. В этом случае ржавчина разъедается. Преобразователи, в состав которых добавляют пассиваторы (оксиды марганца, цинка), оставляют на поверхности тонкую, но прочную защитную пленку. Чтобы предотвратить разрушение металла в препараты вводят ингибиторы, ослабляющие губительное воздействие агрессивной среды.

Кислотный преобразователь может не потребовать предварительной подготовки — механической чистки от ржавчины. При его взаимодействии с налетом ржавчины появляется пена, которая и служит доказательством его работы.

Наносят состав точно так же — кистью, валиком или распылителем. Кислотный преобразователь оставляют на 10-20 минут. Обязательно следят, чтобы масса не густела: если это произошло, то обязательно добавляют новую порцию препарата. Остатки состава удаляют, обработанную поверхность тщательно промывают водой и сушат. Оптимальная температура сушки — 50° (40-60°). Чтобы обеспечить максимальный эффект, такую очистку проводят 2-3 раза.

Поверхности, обработанные кислотным преобразователем, красят (лакируют) или сразу после высыхания преобразователя, или в течении 48 часов после удаления ржавчины. Откладывать этот этап не рекомендуют.

При приготовлении любого раствора точно соблюдают пропорции, указанные производителем препарата. Использование кислотных очистителей требует максимальной осторожности. Работа с агрессивной жидкостью предполагает полное обмундирование мастера. Ему необходимы защитные очки и одежда, респиратор и перчатки. Естественно, процедуру преобразования ржавчины выполняют при открытых гаражных воротах.

Помощь WD-40

Этот аэрозоль — универсальное, «мифическое» средство. WD — Water Displacement, или по-русски — «вытеснитель воды».

Его используют для удаления ржавчины и различных загрязнений, в качестве «противоскрипной» смазки, для защиты элементов от влаги. WD-40 помогает избавиться от жира, клея, краски, строительных смесей и т. п. Если говорить о его борьбе с ржавчиной, то аэрозоль разрушает «близкую связь» металла и слоя налета.

Универсальный состав применяют для возвращения работоспособности любым петлям: и большим, и маленьким. Работа с данным препаратом проста:

WD-40 распыляют на проблемный участок, потом оставляют состав на 10-20 минут;

затем чистят поверхность металла жесткой щеткой.

Если после процедуры остались участки с ржавчиной, то операцию повторяют.

Этот состав — спасение почти на все случаи жизни. Однако нужно знать, что WD-40 не способен гарантировать защиту от коррозии: после его использования ржавчина на поверхностях может образовываться даже быстрее. Поэтому для предупреждения возможной угрозы очищенные детали конструкции обрабатывают «настоящей» смазкой — силиконовой, графитовой, литолом или солидолом.

WD-40 окажет помощь и в другой ситуации: если «неподдающуюся» петлю (или ее часть) необходимо снять. В этом случае до обработки металла деталь прокаливают газовой горелкой или паяльной лампой (резаком). Поверхность должна слегка покраснеть, а ржавчина — превратиться в черный налет, в оксид железа. После завершения прокаливания деталь остужают. Затем ее обрабатывают WD-40, чаще несколько раз, потом смазывают.

Народные методы

Способ решения проблемы зависит от ее масштаба. Если в хозяйстве нет специальных препаратов, то можно попытаться «реанимировать» петли ворот с помощью народных средств. Однако сильно рассчитывать на успех все же не стоит. Для устранения небольших пятен ржавчины можно использовать привычные продукты, или их сочетание.

Рыбий жир: его наносят на пятно, стирают через 2-3 часа. Картофель с солью. Корнеплод разрезают пополам, затем окунают в миску с хлоридом натрия. Эти «абразивом» обрабатывают заржавевший участок. Лимонный сок и уксус. Продукты предварительно не смешивают: сначала поверхность обрабатывают одним средством, потом распыляют другое.

Для удаления ржавчины, которая появилась недавно, можно использовать сильно разведенную соляную, серную или щавелевую кислоту (2%).

Далеко не всегда серьезная проблема решается с помощью одного средства, даже препараты-профи могут оказаться бессильными. Поэтому нередко для возвращения работоспособности конструкции требуется целый комплекс мер. Но выбор метода зависит от конкретной ситуации.

Давно заржавели петли гаражных ворот: что делать с многолетним слоем ржавчины?

В легких случаях проблему можно решить простыми подручными средствами, или специальными препаратами. Однако справиться с толстым налетом не всегда возможно даже с применением сильных составов. Причина — образование стойких окислов. В этом случае при удалении ржавчины разрушается не она, а металл петель гаражных ворот.

Каким образом можно удалить многолетний слой ржавчины? Один из возможных вариантов спасения петель — «контрастные процедуры». Это сильное нагревание, за которым следует мгновенное охлаждение. Сначала элементы обрабатывают горелкой (резаком, паяльной лампой) до тех пор, пока они не начнут краснеть. Потом раскаленный участок обливают водой. Благодаря резкому изменению температуры слой ржавчины может отпасть, поэтому проблема сравнительно быстро решится.

Как поступить с петлями деревянных ворот?

В этом случае ржавчина, обнаруженная на петлях, не обязательно свидетельствует о том, что ни проржавели внутри. Поэтому чтобы подтвердить или опровергнуть догадку, надо их проверить. Для этого:

створку открывают;

затем ее приподнимают и фиксируют клином;

если ржавчина внутри обнаружилась, то ее смазывают керосином.

Через несколько часов состав снимают ветошью. Если металл очистился от налета, то все в порядке и петли еще послужат. Если нет, то их обрабатывают WD-40 или другим «жидким ключом», вазелином, силиконовым или графитовым маслом. Последние составы наносят с помощью пипетки или масленки.

Что делать, если петли заржавели намертво?

Гараж, оставленный без работы надолго, не дает возможности быстро решить такую задачу. Это самый сложная ситуация, поскольку даже попасть в помещение хозяин не сможет. В данном случае советуют использовать иные методы.

Прогрев и обработка

Эта процедура, которая состоит из двух или трех этапов:

просверливание отверстий в петле: круглого в верхней части, продольного, узкого (с заходом на палец) — в стакане;

нагревание их газовой горелкой или паяльной лампой, и многократное промывание одним из составов.

Эту работу лучше выполнять вдвоем: чтобы обеспечить более быстрый результат, дверь необходимо разрабатывать — аккуратно постукивать увесистым инструментом («кувалдометром»), приподнимать створку ломом, или пытаться ее раскачивать.

Ассортимент «помощников-чистильщиков» довольно широк. Список включает:

WD-40;

силиконовую смазку;

солярку, керосин, старую тормозную жидкость (БСК);

лимонад, содержащий ортофосфорную кислоту (Спрайт, Кока-кола, Пепси и т. д.).

Последний этап реанимации гаражных ворот — обматывание петли тканью, смоченной в уксусной кислоте. Сверху на нее надевают полиэтиленовый пакет, надежно фиксируют его, и оставляют на сутки.

Говорят, что этот способ вполне рабочий. Однако для получения результата последние этапы операции рекомендуют повторить несколько раз. Эффективным «ассистентом» хозяина сможет стать кувалда.

Применение керосина и паяльной лампы (резака)

Эта технология немного проще, но не сильно отличается от предыдущего варианта. Если дверь гараже «не туда и не сюда», то:

находят ненужную тряпку, затем ее вымачивают в керосине;

ткань накладывают на петлю, и оставляют конструкцию в покое на полчаса;

затем деталь нагревают паяльной лампой (резаком), во время или после этого этапа пытаются открыть створку.

Если дверь не поддалась, то операцию «Накладывание тряпки, нагрев и проверка» повторяют. Ткань укладывают на слегка остывшие навесы, через полчаса приступают к обработке петель лампой. Этот способ считают эффективным, однако и в «пылу борьбы» важно помнить, что работа с паяльной лампой требует максимальной осторожности.

Использование масляного ниппеля

Этот альтернативный вариант многим известен с давних пор. Он хорош тем, что сможет избавить от тяжелого физического труда («общения» с домкратом) владельцев металлических ворот. Процедура делится на следующие этапы:

Первым делом в насаживаемой части петли просверливают отверстие (ширина — 5 мм, глубина — ½ петли). Но сначала выбирают такое место, чтобы ниппель при открытии створки не «контактировал» с дверной рамой. Отверстие очищают от опилок. Потом метчиком (6 мм) нарезают резьбу. В «дыру» вкручивают масляный ниппель (тавотницу, пресс-масленку, смазочный ниппель).

Для заправки петли используют медицинский шприц, в качестве смазки — моторное масло, силиконовый, графитовый состав (ШРУС-4), либо литол.

Кардинальное решение

Если ни один из методов не помог справиться с проблемой, то у владельца гаража остается всего один выход: это срезание старой петли и приваривание новой детали. Когда в «арсенале» хозяина есть болгарка, сварочный аппарат и навыки подобной работы, задача упрощается. Если инструмента и оборудования нет, то лучше найти специалиста.

Правила ухода за гаражными воротами

Чтобы предотвратить возникновение проблем с конструкцией, и сохранить ее внешний вид, нужно соблюдать простейшие правила.

Даже небольшой дефект требует максимально быстрого устранения, поэтому все элементы ворот необходимо регулярно осматривать. В идеале петли должны постоянно работать. В противном случае большой перерыв в эксплуатации приводит к появлению ржавчины и скрипа, или к невозможности открыть створки гаражных ворот. Петли — важнейшие элементы конструкции, так как они ежедневно подвергаются серьезной нагрузке, и выход их из строя из-за ржавчины не единственная потенциальная проблема. Поэтому им нужен регулярный уход.

Оптимальный вариант обслуживания — чистка петель и нанесение новой смазки раз в 2-3 месяца.

Если заржавели петли гаражных ворот, что делать хозяину автомобиля? Сначала можно испробовать самые популярные препараты и способы. Если детали не поддаются, то нужно запастись терпением и приступать к многоэтапной операции. Когда все усилия оказались тщетными, решение одно: это демонтаж элементов и их замена новыми.

О том, что делать, если заржавели петли гаражных ворот, расскажет автор следующего видео: