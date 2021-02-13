Без дров не обойтись ни на дачах, ни на загородных участках. Их используют для прогрева бани, для растопки камина, мангала или печи. Для хранения большого количества топлива необходимо специальное место. Одни владельцы приспосабливают для этого сараи, другие используют навесы. Третьи поступают более дальновидно: они сооружают дровяник своими руками. И они правы, так как в этом случае дровам будут обеспечены оптимальные условия. Если такие планы у владельцев есть, то именно такой вариант им имеет смысл рассмотреть в первую очередь. Эта конструкция не отличается сложностью, но и она имеет некоторые особенности, с которыми перед началом работ нужно познакомиться.

Дровяник, дровник и дровница

Прежде чем приступать к изучению темы «дровяник своими руками», нужно становится на определениях. Героя этой статьи нередко называют дровником или дровницей. Большого «преступления» в этом нет, но надо знать, чем отличаются эти конструкции.

Дровяник — вполне «самостоятельное» здание. Оно имеет свой фундамент и располагается отдельно от жилого дома. Дровник — тоже дровяник, но более простой. Это навес, пристроенный к зданию. В этом случае опорой ему служит отмостка дома. Дровница. Это небольшая мобильная конструкция. Примеры — корзина, предназначенная для переноски дров, подставка, необходимая для загрузки топлива в камин, печи и т. д.

Поэтому если речь идет о дровянике, надо представлять себе почти настоящее здание. Остальные претенденты требуют для своего создания минимальных усилий. Исключением может стать дровник больших размеров. Такую солидную конструкцию отмостка не выдержит, поэтому ей потребуется свой фундамент.

Выбор места для дровяника

Это первый этап, с которого начинается любое строительство. От размещения дровяника будет зависеть многое, поэтому сначала нужно познакомиться с несколькими правилами, касающимися поисков идеального участка.

Такие строения, как правило, устанавливают там, где они не будут мешать передвижению хозяев. Оптимальные варианты — тыльная сторона дома, участок, который не видно с улицы. Для солидного сооружения, рассчитанного на большое количество дров, необходимо организовать удобный подъезд к нему, иначе с транспортировкой топлива могут возникнуть затруднения. Нужно соблюдать дистанцию от источников открытого огня. Расстояние от места для приготовления пищи (мангал, барбекю и т. д.) — 2 м, как минимум. Сварка, резка металла около поленницы тоже не лучший вариант. К рельефу участка, выбранного для строительства дровяника, особых требований нет. Обязательное условие для хранения дров — сухое место, так как древесине противопоказана повышенная влажность, а топливу — особенно. Постройка обязана располагаться на некотором отдалении от клумб, грядок и т. п. Так как она нередко имеет внушительные размеры, то тень от дровяника будет падать на растения. Возможный вариант — соседство тенелюбивых видов. Расположение поблизости от объекта, где топливо будет использоваться чаще всего, — условие желательное. При таком отоплении дома дровяник создают около него. Если дрова нужны только для бани, или барбекю, то строение размещают рядом с «потребителями».

Дровяник не рекомендуется располагать на самом видном месте, поскольку даже очень эффектное строение не должно быть основным декоративным элементом.

Чтобы точно и быстро найти оптимальное расположение, специалисты советуют от руки набросать схему участка. В этом случае поиск упростится, чертеж даст возможность найти место и одновременно выбрать тип будущей конструкции.

Требования и элементы конструкции

Перед началом операцией «Дровяник своими руками» нужно познакомиться с требованиями к будущей постройке. Она должна гарантировать правильное хранение топлива, которому нужна:

качественная вентиляция;

надежная защита от осадков.

Важно еще одно условие: это отсутствие контактов с влажной средой — с мокрой стеной, травой, грунтом. Поэтому любая подобная конструкция обязана иметь несколько элементов.

Фундамент. Его предназначение — защита дров от сырости. Самый простой вариант — блоки, установленные на подушку из песка и гравия. В болотистой местности, при близости водоема, либо при высоком уровне грунтовых вод идеалом остается свайная конструкция. Настил на основание. Пол обязан быть вентилируемым. Им сможет стать деревянная решетка, доски, сколоченные с небольшим зазором между ними. Главный критерий для настила — его максимальная прочность, так как вес дров может достигать несколько сотен килограмм. Вентилируемые стены. Их рекомендуют делать решетчатыми. Если выбраны доски, то необходимо оставить одну сторону постройки открытой. В противном случае недостаток проветривания приведет к появлению плесневого грибка, другими «агрессорами» станут древоточцы. Вариант «а-ля жалюзи» не оптимален, так как он не гарантирует качественную вентиляцию. Надежная водонепроницаемая крыша. Требований к этому элементу немного. Во-первых, ей необходима качественная гидроизоляция. Чтобы защитить дрова от осадков, нужно соорудить большие свесы, а также организовать эффективный отвод воды. Иначе капли, падающие с навеса, будут попадать на нижние ряды поленницы. Результатом таких условий станет их отсыревание.

Как уже было отмечено, дровяник своими руками будет удобным, если организовать площадку для подъезда и дорожку. Вариантов есть несколько: бетонирование (укладка плитки, мощение) или засыпка гальки, гравия, песка (худший вариант) или щебня.

Разновидности построек для дров

Перед принятием решения соорудить дровяник своими руками, нужно познакомиться с будущей конструкцией. Вариантов не так много, поскольку даже самая эффектная постройка довольно проста. Все дровяники (дровники) делятся на несколько видов.

Навесы — самые простые решения, что сделало такие строения очень популярными у дачников, у которых редко есть возможность отдать много сил и времени «жилью» для дров. Сооружение состоит из 3 стен, одной из них часто становится стена жилого здания, а также пола и крыши. Однако нередко строят и отдельные мини-хранилища. Настоящие беседки для дров. Данные решетчатые строения выглядят невероятно эффектно, но такие большие и нарядные конструкции потребуют немало средств на возведение. Чаще их делают отдельно стоящими. Беседка-дровяник может иметь дверь. Иногда эти постройки выполняют несколько функций, поэтому превращаются в хозблок. Открытые дровники. Эти сооружения элементарны: они состоят всего из двух стенок и пола, который приподнимают для защиты поленницы от влаги. Если рассматривать классический вариант, то он имеет один серьезный недостаток: крыша в конструкции отсутствует. Однако некоторые владельцы этот элемент все-таки добавляют.

Сарай — еще один претендент для хранения дров. Но это не самый лучший вариант, так как в обычной постройке сложно обеспечить оптимальные условия для поленницы. Кроме того, в сараях обычно хранится большое количество инструментов, оборудования и другого «добра», поэтому место в них зачастую очень ограничено.

Материалы для строительства

Следующий вопрос — из чего можно соорудить дровяник своими руками? Как правило, самым логичным материалом для сооружения хранилища для поленницы является «родная» древесина. Для строительства используют брус, рейки и/или доски, причем любой из кандидатов является фаворитом, потому что такая конструкция выглядит более эффектно, ее легко вписать практически в любой ландшафт.

Деревянные поддоны (паллеты или палеты) также используются для этой цели, потому что доступные материалы позволяют избежать лишних трат. Однако список не ограничивается, дровяники делают из тех подручных материалов, которые есть в хозяйстве: из ДСП, фанеры, металлического профиля, поликарбоната и т. д. На роль обшивки выбирают вагонку, имитацию бруса, рейки и т. п.

Самые необычные строения — кованые дровники, однако далеко не каждый мастер владеет этим ремеслом. Надо сказать, что такие конструкции становятся настоящими произведениями искусства. Другой вопрос: имеет ли смысл делать (покупать, заказывать) такое «вызывающее» хранилище для дров? Для частного дома это можно считать логичным решением, для дачи — нет.

Любой материал, выбранный для строительства дровяника, должен быть максимально защищен от разрушения. Древесине требуется качественная обработка антисептиками и антипиренам, металл нужно уберечь от коррозии.

Как соорудить дровяник своими руками?

Вид конструкции зависит от пожелания хозяев. Одним требуется простая «рабочая лошадка», которая будет спрятана за домом, другие хотят сделать привлекательное и функциональное сооружение.

Оптимальные размеры сарая для дров

Габариты конструкции каждая семья выбирает самостоятельно, так как потребности в топливе у всех разные. Если необходимо большой запас топлива, то понятно, что нужно возводить большое строение, потому что лучше «перебдеть». Главным критерием для выбора размеров является отапливаемая площадь.

Например, можно ориентироваться на средний расход дров для дома 100 м2: ему требуется 4-5 м3 топлива. Два куба добавляют на баню и камин. Оптимальным помещением для данного объема дров будет строение высотой 2 м, с площадью пола, равной 2х4 м. Что касается высоты, то к этому значению нужно прибавить зазор, необходимый для удобной укладки дров, а также расстояние, которое может «съесть» крыша.

Дровяник из дерева

Эта конструкция похожа на каркасный сарай. Достоинства таких построек — скорость возведения, поскольку максимально надежного фундамента им не требуется. Создать этот дровяник своими руками можно за 2-3 дня, включая покраску. Для строительства потребуется:

брус (100х100 мм);

доски (50х100 и 30х100 мм);

металлические уголки, пластины, гвозди, саморезы;

небольшие фундаментные блоки (6 или 7 штук, 200х200х600 мм).

Еще потребуется приобрести рубероид. Пиломатериалы перед началом строительства необходимо пропитать отработанным маслом.

Фундамент и каркас

Первым делом занимаются строительной площадкой: ее выравнивают, затем размечают, устанавливают блоки, проверяя «горизонт» уровнем. Глина, суглинок и чернозем — грунты, требующие дополнительного этапа — обустройства песчано-гравийной подушки. Для нее выкапывают неглубокие мини-котлованы (200-250 мм), затем засыпают подушку: сначала песок (около 100 мм), который проливают и трамбуют, потом добавляют такой же слой гравия (щебня), его уплотняют ногами.

На готовые площадки устанавливают блоки. Для относительно небольших объектов можно использовать 6 штук, но если строение большое, то лучше добавить дополнительный элемент там, где будет находиться вход в помещение. Идеал — пара блоков, расположенных под промежуточными вертикальными элементами, ограничивающими проем. Если в постройке планируется дверь, то 7 блоков — условие обязательное, поскольку нагрузка на стойки и фундамент возрастет.

На элементы столбчатого фундамента укладывают рубероид, как минимум два слоя. Сверху монтируют обвязку из бруса. Ее можно зафиксировать на блоках, или оставить несостыкованной. В первом случае в бетоне сверлят отверстия, в которые забивают шпильки. Оптимальное решение для бруса обвязки — соединение шип-паз, однако если время дорого, то элементы фиксируют гвоздями наискось, затем углы усиливают металлическими уголками. Их крепят саморезами.

Переходят к созданию каркаса. В углах и над промежуточными опорами будущей конструкции фиксируют стойки, не забывая о том, что высота передних заготовок должна быть больше, чем задних, так как крыше дровяника необходим уклон (15-25°). Все вертикальные элементы проверяют отвесом, фиксируют аналогично — гвоздями наискось и уголками, по два на каждую стойку. Дополнительное усиление — металлические пластины, соединяющие брусья с наружной стороны каркаса.

Создание крыши

Для защиты дров от влаги обязательно делают свесы. Минимальная их длина — 300 мм, больше — лучше. Например, показательно сравнение наших конструкций с «коллегами» из другой страны с похожим климатом: для канадских дровяников минимум для свеса составляет 380 мм.

Сзади и спереди стойки соединяют длинными досками (50х100 мм). Верхний край их должен быть расположен на одном уровне с торцами брусьев. Затем фиксируют горизонтальные элементы, соединяющие боковые стойки. Перпендикулярно длинной стороне строения прибивают стропила — доски 30х100 мм. Шаг их зависит от размеров дровяника. На них крепят обрешетку, предназначенную для фиксации кровельного материала. Ее делают из досок 30х100 мм.

Затем переходят к созданию гидроизоляции. Ею чаще становится рубероид, который укладывают с нахлестом 100 мм. Начинают монтаж снизу, чтобы влага не смогла попасть внутрь помещения. После этого этапа начинают укладку кровельного покрытия. Самые простые и легкие кандидаты — профнастил, оцинкованная сталь. Тяжелые материалы будут серьезной нагрузкой на каркас, мягкие виды просядут при редкой обрешетке, которая для сарая оптимальна.

Пол и стены

Сначала монтируют лаги (30х100 мм). В качестве пола используют доски 50х100 мм (40х100 мм). Обязательно обеспечивают зазор между элементами — 20-30 мм. Затем переходят к созданию стен. В этом случае можно выбрать любой материал, самый простой вариант — те же доски 30х100 мм, либо рейки.

Поскольку вентиляция для дровяника требование необходимое, большой зазор между элементами стен здесь обязателен. Возможные его размеры — 50, 100 мм. Минус последнего варианта — возможность попадания большого количества влаги при сильных снегопадах и боковом ветре.

Последний этап — покрытие лаком или покраска конструкции. В последнем случае подходит любой состав, который сможет гарантировать надежную защиту от живой угрозы. Говорят, что лучшим покрытием является латексная краска, не имеющая серьезных недостатков.

Особенности других конструкций

Брус и доски — материалы удобный, но есть и другие, не менее популярные кандидаты.

Дровяник из поддонов

Преимущества этого варианта — минимальные расходы, скорость создания полноценного хранилища. Для его строительства кроме поддонов потребуются доски. Собирают такую конструкцию следующим образом:

Сначала подготавливают участок. На месте, где будет находиться пол, раскладывают палеты, между собой их скрепляют с помощью досок. Стенки «возводят» из изделий, поставленных вертикально. Их соединяют аналогичным образом. С полом их скрепляют металлическими уголками. Между боковыми стенками крепят длинные доски. Они станут местом фиксации крыши, также сделанной из палет.

Варианты сборки конструкции из поддонов могут отличаться. Например, можно сделать более легкую крышу, большой дровяник разделить на несколько секций и т. д. В этом случае все зависит от «творческих способностей» автора, так как палеты — стандартный материал, позволяющий создавать абсолютно разные сооружения.

Металл и поликарбонат

Такую открытую конструкцию можно собрать очень быстро, особенно если хозяин имеет сварочный аппарат и навыки работы с ним. Каркас собирают из профильных труб. Для создания крыши используют поликарбонат, который фиксируют специальными крепежными элементами. Стены в этом случае не закрывают, поскольку дровам нужно гарантировать качественное проветривание.

Поликарбонат сможет заменить менее требовательный профнастил. Нередко такие постройки выбирают для создания хранилища недалеко от бани. Однако если на роль каркаса выбран металл, то необходимо обеспечить одно, обязательное условие. Мест его контакта с поленьями должно быть мало: материал сильно нагревается на солнце, поэтому он становится причиной неравномерной просушки дров.

Дровники-пристройки

Поскольку дровяником часто называют дровник, то можно рассмотреть и этого кандидата. Его отличие — меньшие размеры, такие же расходы на строительство. Данные сооружения рекомендуются для регионов с мягким климатом, где дрова требуются нечасто и в малых количествах.

Пристраивают дровники с южной, западной, или юго-западной стороны. Главное отличие их от дровяников — наклон крыши от дома. Так как конструкция расположена вплотную к зданию, влага должна стекать в сторону от него. Вторая особенность — открытые стены постройки. Если в дровянике можно часть стен сделать сплошными, то дровникам такое решение противопоказано. В противном случае «созревание дров» ухудшится, потому что минимального проветривания им не хватит.

Совмещенные конструкции

Это еще один вариант, который дает шанс построить одно здание, но получить не только хранилище для дров, но и мастерскую, или хозблок (туалет?). В первом случае условие одно: любые работы с огнем в пристройке, граничащей с дровами, проводить запрещается.

Соорудить дровяник своими руками — задача, которая под силу каждому. Однако сначала нужно обдумать множество моментов. Это место расположения, вид конструкции, ее размер, идеальные или оптимальные материалы, имеющиеся в наличии, и т. д.

Дебют мастера всегда усложняет задачу, так как ошибок по незнанию очень сложно избежать. Чтобы познакомиться с сооружением необходимой постройки до «начала славных дел», можно посмотреть информативное видео: