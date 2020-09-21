Существование в стесненных условиях не нравится ни людям, ни животным, ни растениям. Человек и его меньшие братья, которые также не привязаны к одному месту, могут смириться с такой жизнью. Она в любой момент может измениться к лучшему. Но для комнатных или садовых цветов, вынужденных «сидеть» в горшках и вазонах, очень важен правильный уход. Им необходимо обеспечить комфортную жизнь в «тюрьме» — в маленькой емкости, где для корневой системы крайне мало места. Чтобы растение чувствовало себя хорошо, ему нужен благоприятный микроклимат: воздух, дополнительные питательные вещества и вода. Поскольку лишняя жидкость является серьезной угрозой для корневой системы, ее надо выводить через почву. Для этой цели используют простейшую систему водоотведения. На эту роль можно выбрать несколько подходящих материалов, поэтому будущим и настоящим растениеводам нужно узнать, как можно сделать дренаж для цветов из подручных средств.

Задачи дренажной системы для растений

Лишняя вода является одной из главных угроз для корневой системы цветов, которые выращиваются в горшках. Чрезмерное увлажнение грунта для них опасно точно так же, как и его недостаточный полив.

Избыток воды нередко приводит к гибели зеленых «питомцев». Происходит его из-за недостатка воздуха в почве, из-за развития во влажной среде микроорганизмов, которые становятся причиной загнивания отростков. Влага способствует уплотнению почвы, такая неблагоприятная среда не только тормозит рост растений: она может стать причиной их «скоропостижного» увядания.

Дренаж — это средство спасения цветов от «невыносимой тяжести существования» в очень влажной почве. Простейший вариант такой системы — отверстия в дне вазонов, однако они лишь паллиатив, полумера. Настоящий дренажом может называться только слой из крупно- или мелкофракционного материала, уложенного на дно емкости.

Эта защита позволяет растениям дышать, потому что пропускает воздух. Она способствует беспрепятственному отведению влаги, тем самым уберегая корневую систему от закисания и загнивания. В горшках с дренажным материалом влага не скапливается в грунте: она беспрепятственно вытекает наружу благодаря отверстиям, сделанным в дне емкости. Или накапливается, а потом забирается корнями, когда возникает ее дефицит.

Как правильно организовать дренаж?

Многое зависит от размеров и высоты горшка. Например, для «рослой» и узкой емкости, которая не дает возможности равномерного высыхания влаги, дренажный слой должен максимально толстым. Широкие горшки лишены этого недостатка, в них грунт высыхает одинаково хорошо, поэтому слой может быть небольшим.

Вид растения — второй пункт, требующий внимания. Есть влаголюбивые растения, которые комфортно чувствуют себя при повышенной влажности. Другим требуется быстрый отвод излишков жидкости. Его можно обеспечить увеличением количества отверстий в дне емкости. Есть растения с максимально плотной корневой системой. В этом случае идеальным будет минимальный дренажный слой и большее число отверстий. Другой «вариант для варианта» — система из гальки, но вне горшка.

Материал дренажа — третий критерий, который нужно рассмотреть. Какими качествами должен он обладать? Кандидат для дренажной системы обязан:

отлично пропускать воду, не впитывая ее;

препятствовать образованию плесени;

противостоять загниванию;

быть химически инертным.

Комфортные условия для растений обеспечить совсем не сложно. И в этом случае о большинстве проблем можно будет навсегда забыть. Чтобы гарантировать хороший отток воды, нужен не только дренаж. Надо, чтобы отверстия вазона соответствовали предпочтениям растения, грунту и дренажному материалу.

Не менее важно обеспечить воздушное пространство между дном вазона и поддоном, куда будут стекать излишки жидкости. Рекомендуется время от времени рыхлить почву, чтобы улучшить доступ кислорода к корневой системе. Если не выполняется даже одно из этих условий, то в некоторых случаях не спасает даже правильно сделанный дренаж.

Дренаж для цветов из подручных средств: кандидаты

Для организации дренажной системы используют большой ассортимент всевозможных материалов. Одни из них можно назвать «профессионалами», другие — просто подручными кандидатами, достойными этой «должности».

Керамзит

Этот материал — обожженная глина — профи, который используется не только для звукоизоляции и утепления, но и для дренажных систем, в том числе — в цветоводстве. По этой причине его можно приобрести в магазинах, которые занимаются продажей цветов и товаров, предназначенных для их разведения.

Керамзит производят различных размеров, что очень удобно и в «дренажном случае». Крупнофракционные материалы (до 20 мм) являются идеальным вариантом для больших растений и таких же емкостей. Мелкие камни для них не лучший выбор: они могут застревать в отверстиях. Маленькие комнатные растения и аналогичные емкости требуют такого же наполнителя, но размер гранул для них обычно не превышает 5 мм.

Главное достоинство этого материала — способность поглощать воду, и отдавать ее тогда, когда ее не хватает. Это качество керамзита используют для питания растений: если пропитать материал микроэлементами, то отдавать их он будет растениям. Через 5-6 лет эксплуатации такой дренаж разрушается (рассыпается), поэтому он потребует замены.

Минус у материала-универсала есть. Это нелюбовь к нему некоторых видов растений. Яркий пример — адениумы. Корни «розы пустыни», которые достигли керамзита, становятся причиной проблемы: листья начинают желтеть и сбрасываться. В этом случае спасением-лечением для них становится мелкий щебень.

Вермикулит, перлит

Если говорить о самом предпочтительном варианте, то лучше этих материалов претендентов не найти. Вермикулит, похожий на стружку, — минерал, имеющий слоистую структуру. Природный материал экологичен, поэтому цветам не навредит. Его главные задачи — насыщение микроэлементами, создание оптимального воздушно-водного режима. Судя по отзывам, с ними он справляется отлично.

Перлит — порода вулканического происхождения. Она представляет собой гранулы серого либо белого цвета. Этот «жемчужный» минерал, как и керамзит, умеет впитывать влагу, а в случае необходимости он дарит ее корням. Единственный минус такого выбора — цена, особенно если дома или в саду живут не несколько растений, а почти настоящий сад.

Керамика

Это еще одно возможное решение, которое рекомендуют использовать как замену керамзиту. Для дренажа оптимальны небольшие осколки керамических емкостей. Черепки достаточно плотно укладывают на дно горшка, но обязательно выпуклой стороной вверх.

После этого импровизированную дренажную систему засыпают песком (до 5 см), а затем грунтом, в который будут высаживать цветы. Крупные осколки не лучший вариант: в таком случае между ними будет проходить песок, а он способен засорить отверстия.

Гравий, щебень

Данные материалы тоже мастера своего дела, без них не обходится ни одно строительство. Гравий и щебень отвечают всем требованиям к дренажным системам, однако имеют два более-менее серьезных недостатка. Это неспособность сохранять тепло и большой вес.

Из-за первого минуса горшки с таким дренажом рекомендуют устанавливать только на подоконниках комнат, выходящих на южную сторону. Иначе комфортное существование растений не гарантировано. Вес — недостаток некритичный, а для меленьких, крайне неустойчивых емкостей он тут же превращается в достоинство.

Пенопласт

Этот кандидат хорош тем, что он найдется в любом доме и квартире. Другие его привлекательные характеристики — невесомость и влагостойкость. Материал не подвержен гниению, поэтому чрезвычайно популярен. Минус, тем не менее, у пенопласта есть: это возможное врастание корней в материал. Поэтому при пересадке цветов требуется внимательность. Лучше пенопласт не крошить, а резать небольшими кубиками.

Бой кирпича

Это еще один претендент, который найдется как на дачном участке, так и в хозяйстве загородного дома. Качествами (из-за одинакового сырья) он схож с идеалом-керамзитом. Однако перед его использованием придется проводить одну важную операцию. Чтобы обеспечить максимальную безопасность корневой системы, все острые углы обломков надо предварительно закруглить, подточить. Говорят, что лучший вид кирпича для дренажа — белый.

Сфагнум

У этого натурального материала, который хорошо подходит для организации дренажа для орхидей, минус один. Он требует предварительной подготовки. Чтобы насытить будущий дренаж влагой, перед выкладыванием мха в горшок его замачивают в теплой воде (45°) как минимум на полчаса, лучше на час. Собирают мох осенью, хранят сфагнум в прохладном месте. Использовать для этой цели полиэтиленовые пакеты запрещается.

Древесный уголь

Известный антисептик незаменим во многих областях, подходит он и на роль дренажной системы. Этот материал отлично впитывает излишки влаги. Когда надо, древесный уголь отдает ее растениям. Чтобы получить эффективную дренажную систему, слой угля нужно делать достаточно толстым — не менее 2-3 см. Фракции должны быть относительно крупными: такими, чтобы не забивать отверстия.

Камни для аквариумов

Это еще одна потенциальная замена предыдущим материалам. Недостаток у этого решения один: это высокая цена. Однако если материал уже есть в доме, то использовать его для растений можно.

Другие возможные «заменители»

Речная галька первый логичный вариант, который можно легко раздобыть и так же просто подготовить. В этом случае камешки достаточно промыть проточной водой. Больше никаких манипуляций проводить не нужно. Для маленьких горшков галька способна служить и в другом качестве — утяжелителем. Другие кандидаты на роль дренажа:

битая черепица;

разрезанные пробки;

разбитые чашки-тарелки.

Список «разношерстных» претендентов, оцениваемых как дренаж для цветов из подручных средств, уже рассмотрен. Однако осталась еще одна тема: что использовать нельзя? Под запретом находится любая органика. Например, измельченная яичная скорлупа, скорлупа грецких или других орехов, кора или ветки деревьев. Небольшие ракушки не лучший вариант, как и известняки, гипс, мел.

При контакте с влагой органические материалы начнут гнить, появится плесень. Это скажется на кислотности почвы, поэтому такие условия спровоцируют разнообразные болезни цветов. Если вовремя не принять меры, то растение может погибнуть. Куски гранита или мрамора также использовать не рекомендуют. Причина — выделение солей после контакта с водой. Результатом станет сильное закисление грунта.

Горшок, дренаж и дренажные отверстия

Иногда в том, что цветы чувствуют себя некомфортно, виновато несоответствие дренажа, вазона и отверстий в нем. Поэтому перед покупкой горшков цветоводы рекомендуют обращать внимание не только на размер и вид изделия, но и на наличие, на размер дренажных отверстий в нем.

Какой слой оптимален?

Первый пункт — толщина дренажного слоя. Эта величина зависит от размеров емкости-жилища. Если говорить о средних значениях, то это 2-3 см. Однако на толщину влияют три фактора.

Форма горшка

Узкая и высокая емкость требует засыпать дренажом ¼ объема, так как грунт в ней сохнет неохотно. Широкая и низкая посуда дает возможность засыпать 1/8 высоты. Если горшок идеален (не низок, не широк, не узок, не высок), стандартен, то будет достаточно засыпать 1/6.

Материал сосуда

Глина дает возможность обойтись минимальным слоем, так как пористая структура в этом случае плюс. Воздухонепроницаемые горшки из пластмассы, стекла, глазурованной керамики не так хороши. Они, наоборот, потребуют более толстого слоя дренажа.

Размер, количество отверстий

Большее количество — меньший слой, меньшее число — больший. Но в этом случае роль играет их диаметр. Большая величина — причина для засыпки меньшего слоя, маленькие размеры «дырочек» означают большую толщину.

Так как разные цветы нуждаются в своих условиях, необходимо учитывать потребности конкретного растения. Поэтому надо знать, как влияют отверстия на самочувствие зеленых домашних питомцев.

Большие отверстия станут причиной того, что влага будет быстро покидать почву. Это может быть хорошо для видов, которые не очень любят влагу, но и в этом случае следить за состоянием земли придется постоянно. Маленькие отверстия спровоцируют другую проблему: они не позволят жидкости быстро покинуть горшок, поэтому станут причиной гниения корневой системы. Для растений, которым необходим быстрый отвод воды, оптимальным вариантом станет небольшой вазон с достаточно рыхлым грунтом и небольшими отверстиями. Влаголюбивым цветам больше понравится плотный почвенный субстрат и минимальное количество отверстий в дне горшка.

Поскольку высокие емкости не так охотно расстаются с влагой, то их лучше покупать только для растений, которые комфортно себя чувствуют в «мокрых» условиях.

Правила организации дренажа

Дренаж для цветов из подручных средств или из купленных материалов предполагает знание нескольких моментов.

Материалы, уже служившие дренажом, без тщательной обработки повторно использовать нельзя. Перлит, мелкофракционный керамзит, мелкие обломки кирпича, такие же камни трудно отделить от почвы, поэтому их, как правило, выбрасывают. Мокрые и грязные материалы использовать нельзя. Если дренаж куплен, то сначала нужно изучить инструкцию к нему. Точно так же поступают после покупке нового растения: в его «паспорте» может быть указан вид предпочтительного дренажа. Идеалом считают дренаж, уложенный в два разных слоя. Первый (нижний) — крупнофракционный материал, второй — «мелочь» (битый кирпич, перлит или крупнозернистый песок).

Природные и подручные дренажные материалы надо промыть и обеззаразить. Последнее правило: дренажный слой обязан быть максимально ровным. Если для цветов необходим только мелкофракционный материал, то его, предварительно встряхнув для лучшего распределения, закрывают ровным, но тонким слоем земли. Когда верхним слоем планируют сделать речной песок, его предварительно промывают, прокаливают на сковороде (в духовке) и остужают.

Дренаж для цветов из подручных средств: вопросы и ответы

Несмотря на то, что дренажная система достаточно проста и понятна, некоторые вопросы у цветоводов-любителей все-таки могут возникнуть. Поэтому не лишним будет дать ответы на самые популярные из них.

Что делать, если материал горшка (например, керамика) не дает возможности сделать дренажные отверстия? В этом случае емкость максимально заполняют дренажным материалом — на 3-5 см, или на четверть объема. Когда отверстия есть, для керамики вполне хватает сантиметрового слоя. Если планируется пересадка, то надо ли заменять дренаж? Любой синтетический материал, работающий в контакте с водой, через некоторое время неминуемо разрушается. По этой причине система требует замены каждые 5-6 лет. Можно ли заменить дренаж обычным песком? Только песком — нет. На дно укладывают крупнофракционные материалы, затем его слой покрывают небольшим количеством песка, на который уже насыпают грунт или торф.

Однако некоторые виды дренажа можно использовать повторно — после обработки. Например, бой кирпича, мелкие камни или черепки керамики сначала тщательно промывают в проточной воде, затем помещают в раствор марганца (хлоргексидина), чтобы избавиться от микроорганизмов и плесневых грибков. Затем материалы сушат.

Иногда все условия созданы, но растения все равно растут неохотно, или буквально «чахнут на глазах». В этом случае надо перевернуть горшок и посмотреть, не забились ли отверстия. Если «затор» обнаружен, то его легко можно убрать любым тонким и острым предметом.

Дренаж для цветов из подручных средств — тема обширная, поэтому мнений и рекомендаций очень много. Чтобы убедиться в этом, можно посмотреть следующее видео: