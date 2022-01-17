Самостоятельное оформление придомовой территории — альтернатива, которую нередко выбирают хозяева загородных участков. Как правило, у мастеров возникает множество вопросов, и один из них касается заключительного этапа работ — защиты нового покрытия от мусора и влаги. Далеко не все знают, чем затереть или просыпать швы тротуарной плитки, чтобы обеспечить долговечность свежеуложенного материала. Вариантов решения задачи есть несколько, и с каждым из них нужно познакомиться заранее. Именно такой подход позволит выбрать оптимальный вариант, а значит, обеспечит успех и предохранит участок от преждевременного разрушения.

Зачем нужна заделка швов брусчатки и тротуарной плитки?

Данный вид покрытия отличается большим количеством швов, поэтому именно к ним предъявляются повышенные требования. От их качества будет зависеть надежность, долговечность и вид замощенной территории. Защищенные швы тротуарной плитки выполняют сразу несколько функций.

Они обеспечивают защиту от влаги и мусора. Зимой и ранней весной осадки (талая вода) нередко попадают внутрь покрытия. Последствием становится расширение трещин, появление все большего количества дефектов, что приводит к постепенному разрушению покрытия. Влага, приникшая в песчаную подсыпку, провоцирует оседание участка, или расхождение элементов, составляющих его. Затирка швов тротуарной плитки предохраняет покрытие от проникновения других «угроз» — семян растений и мусора. Оба варианта нежелательны. В первом случае не исключен подъем некоторых элементов мощения при прорастании семян. Во втором серьезной проблемой становится загнивающий органический мусор. Он превратится в желанную добычу для насекомых и птиц. Максимально надежные швы предохраняют замощенный участок от воздействия вибрации, больших весовых нагрузок. Если на территории остались щели, то при ходьбе или езде плитка начнет расшатываться или раскалываться. Зазоры постепенно будут увеличиваться, поэтому в скором времени покрытие придет в негодность. Межплиточные расстояния — защита тротуарного покрытия. Эти компенсационные зазоры предотвратят разрушение материала при значительных перепадах температур. Рекомендованное расстояние между элементами — 3-7 мм.

В некоторых случаях затирка швов брусчатки позволяет добиться необычного визуального эффекта: например, с ее помощью легко подчеркнуть четкую геометрию элементов покрытия. Есть и еще один оригинальный вид мощения — с «зеленым оформлением». Данный вариант декоративного оформления выглядит необычно. Такое покрытие опрятно, красиво и экологично.

Когда можно начинать последний этап?

Некоторых хозяев может интересовать другой вопрос: когда можно приступать к заполнению швов брусчатки. На ответ повлияет качество и вид основания.

Если операция будет проводиться непосредственно после бетонирования участка, то нужно сделать паузу, необходимую для схватывания раствора. Как правило, работу начинают через 72 часа после заливки бетона. Когда основа для плитного материала цементно-песчаная, то к процедуре можно приступать незамедлительно: после завершения укладки плитки.

Обязательные условия для проведения работ — сухая погода и такие же швы. В них не должно быть и намека на влагу. Для проверки состояния межплиточных зазоров рекомендуют использовать сухие бумажные салфетки.

Заделка швов тротуарной плитки: способы и материалы

Швы между тротуарной плиткой заполняют различными составами. Каждый метод требует своего набора инструментов и материалов. К последним относится:

речной песок;

цементно-песчаная или песчано-цементная смесь (ЦПС, ПЦС);

готовая фуга, самодельный состав — грунтовка и шпаклевка;

полимерные смеси.

Чем заделать швы в тротуарной плитке после укладки? Перед тем как принять решение, нужно познакомиться с преимуществами и недостатками материалов.

Последние, полимерные составы могут быть растворами, либо сухими смесями. Первые используют сразу, вторые замешивают непосредственно перед началом работ. В обоих случаях межплиточные швы получаются влаго-, морозо- и износостойкими. Минус этих вариантов — сравнительно высокая цена, поэтому многие мастера выбирают другие, более «дружелюбные» материалы.

Фуга или грунтовка, смешанная со шпаклевкой, — второй возможный вариант. Смесь доводят до консистенции майонеза или сметаны, делают ее ни густой, ни слишком жидкой. Плюс самодельного комбинированного состава — невысокая цена материала. Минус — невозможность обеспечить идеальный вид цветного покрытия, поскольку такая отделка потускнеет, потеряет вид через некоторое время.

Цементно-песчаная смесь — оптимальный вариант для заделки швов тротуарной плитки только в одном случае: если выбран серый цвет покрытия. Дело в том, что данную смесь после просыпки надо проливать водой. Именно этот этап может вызвать затруднения: он требует предельной аккуратности. В противном случае на плитах останутся некрасивые разводы.

Речной песок — самый простой способ заделки швов тротуарной плитки и брусчатки. Если выбор пал на данный материал, то за уровнем его придется постоянно следить. Поскольку песок без дополнительной фиксации способен быстро выветриваться и вымываться, он потребует регулярной подсыпки. Возможная (и почти безукоризненная) замена ему — полимерный сыпучий материал.

Подготовка инструментов и участка

Заполнение швов брусчатки — операция, требующая определенного набора инструментов. В него обязаны входить:

узкие кисти для очистки зазоров;

резиновые шпатели: широкий и узкий;

совок, тряпки, губки, швабра, щетка или веник из сорго;

бетономешалка (или емкость для ручного приготовления смеси).

Не исключено, что мастеру потребуется ведро для воды или шланг (лейка), лопата и сито для песка.

Перед началом заделки швов брусчатки с поверхности замощенного участка сметают весь мусор. Потом занимаются зазорами: их очищают с помощью кисточек, или используют тонкие палочки. Однако лучший «ассистент» для этого этапа работы — пылесос с одноразовыми мешками.

Заполнение швов: особенности технологий

Межплиточные зазоры можно оформить двумя способами. В некоторых случаях выбирают просыпку для швов тротуарной плитки, в других используют затирку. Первую операцию выполняют с помощью сухой смеси, вторую — относительно густой пастой. Выбор состава для заполнения щелей в большей степени зависит от материала тротуарной плитки. Мелкопористые изделия из бетона (керамики и т. п.) «предпочитают» сухую ЦПС. Гранитным и мраморным покрытиям больше подходит цементный раствор.

Засыпка (просыпка) швов тротуарной плитки ЦПС

Самым популярным материалом для заполнения швов брусчатки остается сухая цементно-песчаная смесь, или гарцовка. Средство для заполнения пустот можно купить, или приготовить самостоятельно.

Самый простой готовый продукт — смесь, в состав которой входит речной песок и цемент. Более сложные гарцовки могут включать измельченный доломит, керамзит, мраморную муку, гипс или известь. Пропорции компонентов (цемент плюс песок) самодельного состава зависят от марки первого.

Если используют связующее М400, то выбирают соотношение 1:5, если М500 — 1:6. Песок перед смешиванием обязательно просеивают: максимальный размер материала — 0,3 мм. После получения наполнителя нужной фракции оба материала высыпают в бетономешалку, затем тщательно перемешивают, без добавления воды.

После приготовления сухой смеси ее высыпают на покрытие. Затем прометают вдоль швов шваброй, щеткой либо веником. Орудуют инструментом до тех пор, пока все щели не заполнятся. Остатки смеси сметают с поверхности. Потом ее поливают из шланга (лейки), и снова чистят.

Через 3-4 дня, когда засыпка схватится и просядет, операцию повторяют.

Использование песка: обычного или модифицированного

Еще один вариант решения задачи — просыпка песком швов тротуарной плитки. Данную технологию можно отнести к самым простым способам оформления замощенных участков. Ее обычно используют для таких же, песчаных оснований. Многих интересует, как просыпать швы бетонной тротуарной плитки натуральным песком. Работа состоит из нескольких этапов:

Все промежутки засыпают песком. Затем его тщательно распределяют, используя щетку или веник. Затем песок для уплотнения проливают водой. Если необходимо, то процедуру повторяют несколько раз.

Однако использование обычного сыпучего материала имеет ряд недостатков:

зимой песок будет пропускать воду, поэтому замерзшая влага разрушит швы;

песчаная засыпка не может предотвратить прорастание травы, поэтому плитке грозит повреждение.

Совсем иной результат гарантирует применение модифицированного, полимерного песка. Его используют при создании детских песочниц, для заполнения швов в уличных покрытиях. При попадании влаги этот материал твердеет, но следов на плитке не оставляет.

Как просыпать швы бетонной тротуарной плитки модифицированным песком? Данный материал в использовании очень прост.

Полимерный песок распределяют по поверхности по диагонали. После заполнения всех щелей покрытие поливают водой из шланга. Потом лужи удаляют тряпкой или губкой. После высыхания поверхности остатки песка сметают щеткой или веником.

Как видно, работа не обещает трудностей, а плюсов у модифицированного материала довольно много. Этот песок поглощает влагу, не вымывается, препятствует росту сорняков. Такие швы легко восстанавливаются. Чтобы вернуть им прежний вид, насыпают порцию материала, затем заливают участок водой. Благодаря жидкости старый и новый слои соединяются, превращаясь в монолит.

Затирка для брусчатки — применение цементного раствора

В данном случае перед приготовлением смеси песок также просеивают. Раствор готовят либо в емкости, либо в бетономешалке. Пропорции для цемента М400 и песка — 1:3, для М500 — 1:4. Густота раствора должна соответствовать консистенции обычной, не слишком густой сметаны.

Как используется цементно-песчаная затирка швов для брусчатки?

Сначала раствор заливают в зазоры между тротуарной плиткой. Затем материал выравнивают резиновым шпателем. После завершения заполнения свободного пространства покрытие протирают слегка влажной тряпкой или поролоновой губкой, чтобы удалить остатки смеси.

В том случае если раствор дал усадку, спустя 3-4 дня цементную затирку наносят снова. Действуют точно так же, как и на первом этапе операции.

Заделка швов брусчатки фугой, смесью грунтовки и шпаклевки

Самый простой вариант для тех, кто не горит желанием заниматься приготовлением раствора, — приобретение готового материала, фуги. Плюсов у этого средства много. Среди них:

широкий ассортимент, позволяющий выбрать нужный цвет;

наличие противогрибковых добавок;

простое нанесение состава;

высокое качество швов.

Единственный недостаток готовой смеси — ее цена. Как проводят заделку швов фугой?

Если решают использовать самодельную затирку, то составы смешивают, получая затирку, чья консистенция напоминает майонезную или сметанную. Полученное средство аккуратно распределяют по щелям из пистолета для герметика. Альтернатива — самодельный «кондитерский» шприц, сделанный из полиэтиленового пакета. Наносят фугу так, чтобы смесь выступала над поверхностью на 1 мм. Затем ее аккуратно сглаживают, используя узкую щетку или подходящий инструмент. После высыхания швов (через 24 часа) поверхность моют с помощью шланга, слабый напор — условие обязательное. Последний этап — очистка налета широкой щеткой и водой.

Самодельная смесь обойдется дешевле готовых полимерных составов. Однако это не лучший вариант для оформления цветных покрытий. Со временем такая затирка неминуемо потеряет насыщенность цвета, поэтому привлекательности участку не добавит.

Создание «зеленого обрамления» плиток

Этот метод заполнения пространства между плитами пока относится к экзотическим решениям. В этом случае используют на смесь для заделки, а почву и семена газонной травы. Реализуют оригинальную идею так:

При укладке плитки (брусчатки) между соседними элементами оставляют расстояние 30-40 мм. Затем в зазоры засыпают плодородную землю, и засеивают газонную траву (многолетние сорта).

Какого-то сложного ухода «зеленый шов» не требует. Для полива ему хватит дождевой воды. Однако регулярная стрижка живого украшения обязательна.

При выборе материала и способа оформления покрытия обязательно учитывают его свойства. Как заделать швы в брусчатке, чем затирать тротуарную плитку? На эти вопросы ответит мастер из следующего популярного видео: