Чем покрыть террасу: знакомство с потенциальными претендентами

Терраса — традиционный элемент, позволяющий значительно расширить площадь дома, но остающийся открытым непогоде. Данную конструкцию обычно выбирают те хозяева, которые хотят иметь удобную площадку около здания для комфортного отдыха в летнее время, но не готовы заниматься строительством веранды. Такое сооружение можно создать из нескольких материалов: например, из досок, бетона, плитки и т. д. Поэтому прежде чем переходить к реализации проекта, его будущим владельцам нужно выбрать оптимальный вариант, а также узнать, чем покрыть террасу из дерева, чтобы она оставалась безупречной и прослужила максимально долго.

Важные качества напольных покрытий

Эти конструкции абсолютно не защищены от непогоды, они открыты всем ветрам и осадкам. К тому же, их покрытие не знает о бережном отношении, потому что хозяева ходят по нему в уличной обуви. Нагрузки на сооружение велики и постоянны. Поэтому пол террасы обязан обладать сразу несколькими важнейшими характеристиками. К ним относится:

Низкий класс истираемости. Он обязателен, потому что проходимость террасы сравнима к этим показателем самого нагруженного помещения дома — коридора или прихожей. Данная характеристика влияет не только на внешний вид, но и на долговечность пола. Минимальный показатель истираемости для террасных покрытий —IV, оптимальный — V. Влагостойкость. Поскольку терраса располагается под открытым небом, она регулярно подвергается воздействию различных осадков. На материале эта незащищенность сказывается не самым лучшим образом: например, древесина, впитавшая жидкость, деформируется, начинает гнить. Морозоустойчивость. Для террас идеалом считаются те материалы, которые имеют низкий показатель водопоглощения: не более 3%. Они не будут сильно впитывать влагу, а значит, не промерзнут на морозе, и не растрескаются. Нескользкость. Это свойство важно, поскольку от него напрямую зависит безопасность жильцов во время или после дождя. Серьезная проблема возникает в морозы, когда на поверхности появляется ледяная корка. Стойкость к ультрафиолету. Для пола террас, над которыми не планируют установку навеса, нужно обеспечить максимальный уровень защиты от УФ. Иначе покрытие быстро выгорит.

Одна из главных характеристик материала для любой террасы — высокая прочность. Напольное покрытие вне дома должно выдерживать все неблагоприятные условия. В противном случае его придется менять спустя 2-3 года. Другие важнейшие свойства будущего пола — его ремонтопригодность, простое очищение от пыли и грязи.

Возможные претенденты

Чем покрыть террасу, если требований к напольному материалу так много? Всем этим характеристикам соответствует сравнительно большой список материалов, однако в него не входят те, что используются в качестве покрытий в помещениях дома. Примеры-противопоказания — «нежная» интерьерная керамическая плитка, ковролин, ламинат и линолеум.

Дерево: потенциальные варианты и их защита

Древесина — всегда лидер, если хозяева изучают варианты напольных покрытий. Террасы тоже не являются исключением.

«Простые» деревянные доски

Обрезные доски — первые претенденты, которых рассматривают при самостоятельном создании предметов или более сложных конструкций. Натуральное дерево — тот материал, который можно назвать традиционным и любимым всеми. Он гарантирует полу великолепный внешний вид и приятные тактильные ощущения. Для защиты от различных угроз заготовки обрабатывают антисептиками и антипиренами.

Террасные пиломатериалы

Палубные, или террасные доски — второй вид изделий, он идеально подходит для создания напольного покрытия террас. Такие элементы изготавливают из максимально прочной древесины, чаще — из лиственницы.

Для террас обычно используют пиломатериалы из влагостойких пород. Помимо лиственницы к лучшим из них относится дуб, ипе, ироко, кумару, массарандуба (например, «бразильская вишня»), мербау, тик. Такая древесина отличается очень высокой плотностью, поэтому доски из нее не гниют. Кроме того, эти материалы устойчивы к плесени и способны противостоять атакам насекомых.

Термодревесина

Термообработка древесины — относительно новая технология. Она позволяет придать обычному материалу благородный вид, гарантировать максимальную надежность простым породам деревьев: березе, буку, ели, сосне, ясеню. После обработки высокой температурой они также становятся невосприимчивыми к влаге, не деформируются и не трескаются.

Оптимальным вариантом для укладки напольного покрытия являются материалы с гладкими торцами и с закругленными кромками. Их крепят к лагам (толщина — от 150 мм, шаг — 500-550 мм). Все элементы будущей деревянной конструкции до начала работы обрабатывают защитными пропитками.

Чтобы гарантировать беспрепятственное стекание влаги, предотвратить деформацию древесины и обеспечить вентиляцию пола, между элементами оставляют зазоры. Их ширина зависит от толщины выбранного пиломатериала: для досок толщиной 20-30 мм нормой считаются 4-5 мм, для более массивных изделий (30-40 мм) — 8-10 мм.

На способ фиксации напольного покрытия влияет выбранный материал. Для простых досок используют защищенные (оцинкованные) саморезы. Шляпки их углубляют в дерево, а потом закрывают водостойкой шпаклевкой под цвет древесины. Для фиксации террасных досок применяют специальные клипсы. Они обеспечивают лучший вид, поскольку такой скрытый монтаж не требует просверливания отверстий в пиломатериале.

Чем покрыть террасу: защита дерева

Природный материал экологичен и безопасен, многих владельцев привлекает его теплота, декоративность и довольно большой ассортимент. Но минус у обычной древесины есть, и он всем известен. Это необходимость ее надежной защиты от разных угроз: от ультрафиолета, огня, перепадов температур, влаги, грибков, а также от насекомых и грызунов.

ДПК — изделия, которые не нуждаются в какой-либо защите, но они требуют «отдельного разговора». Остальным материалам она необходима. Первой «обороной» смогут стать антисептические пропитки, антипирены, восковые эмульсии. Однако после обработки такими составами требуется последний этап — использование наиболее популярных продуктов — краски, лака или масла.

Краски

Эти составы хозяева террас используют довольно часто, так как покрытие просто и легко наносить — валиком либо кистью. Оно защищает от влаги и ультрафиолета, гарантирует сравнительную износостойкость поверхностей. К главным недостаткам краски относится непрозрачность покрытия, которое полностью «преображает», скрывает дерево.

Для окрашивания террас используют водоэмульсионные, алкидные, масляные, латексные («дышащие»), долговечные полиуретановые и алкидно-уретановые составы.

Лаки

Эти покрытия, в отличие от краски, дают возможность подчеркнуть красоту и уникальность натурального материала. Поэтому после такой обработки дерево будет не только более прочным, износостойким и долговечным, но и останется таким же привлекательным. Для преображения деревянных оснований используют яхтные и фасадные лаки.

Однако защита только ЛКМ не лучшее из решений. Причина — ненадежность такой «обороны». Эти слои могут относительно быстро стереться, растрескаться, а значит, древесина снова станет беззащитной перед угрозами извне. Главными из них считаются два врага — влага и «живность».

Масляные составы

Такое покрытие защитит дерева от воды, грязи и разрушения, но позволит ему «дышать». Масло предотвратит шелушение и разрушение материала, подчеркнет его красоту и текстуру, станет барьером для ультрафиолета. Выпускают несколько составов, которые смогут решить несколько задач одновременно.

Колеровочные масла. Они позволяют обеспечить защиту от внешних условий и одновременно придать поверхности более темный оттенок. Продукция с воском. Ее наносят горячей. Смесь масла с воском гарантирует надежный барьер, который нужен самым уязвимым участкам — торцам пиломатериала. Масла с антисептиками. Эти составы, нанесенные на древесину, позволяют предотвратить атаки на покрытие микроорганизмов, насекомых и вездесущих грызунов.

Еще один вариант — антискользящие масла. В этом случае долгих объяснений их работы не требуется: пол, покрытый таким продуктом, становится защищенным, так как наледь на нем не образуется.

Композитные террасные доски, или декинг

У простого, натурального (а потому уязвимого) материала есть отличная альтернатива. Это древесно-полимерный материал, или ДПК. В его состав входит измельченная древесина (около 80%) и смесь полимеров (20%). Декинг — покрытие, состоящее из модулей. Они, в свою очередь, бывают гладкими, либо имеют продольные бороздки, которые предотвращают скольжение.

Композитные доски, предназначенные для «жизни» за пределами дома, практически во всем выигрывают у традиционной древесины. Эти материалы не привлекают плесневых и гнилостных грибков, насекомых и грызунов. Они почти так же красивы, но показывают большую стойкость в неблагоприятных условиях. Композитные террасные изделия гораздо проще в уходе, потому что они легко моются. К тому же можно купить любой цвет доски, если дизайн будущей террасы предусматривает именно такое, необычное решение.

Другие достоинства досок из ДКП:

легкий монтаж и демонтаж;

высокий уровень влагостойкости;

отсутствие необходимости дополнительной защиты;

термическая стойкость: материал выдерживает температуру -45° и 80°.

Кроме композитных террасных досок можно приобрести лаги, перила, балясины, декоративные уголки, а также торцевые заглушки. Крепления их к лагам — специальные металлические или пластиковые клипсы.

Из-за удобства и максимальной защищенности такого покрытия именно декинг сейчас стал лидером, если рассматривать покупку главных материалов для террасы. Недостаток его — тактильное и визуальное отличие ДКП от натуральных деревянных досок. Однако с ним можно смириться, особенно если речь идет о максимально уязвимых уличных конструкциях. При большом желании к минусам можно отнести и необходимость поиска надежного магазина, который предлагает покупателям высококачественную продукцию по адекватной цене.

Каменные плиты

Этот материал — отличная альтернатива почти натуральному кандидату, потому что камень, как и дерево, способен без труда вписаться в любой ансамбль. Если сооруженное основание террасы приподнятая бетонная плита, то обычно используют относительно тонкие плитки (10-20 мм).

Если придомовая конструкция планируется по грунту, то выбирают более прочный материал — те изделия, толщина которых составляет 30-60 мм. Основание для них — подушка из щебня и песка. Использующиеся породы — базальт, гранит, песчаник, известняк, сланец. Террасы, выполненные в классическом стиле, требуют правильной формы элементов — прямоугольной или квадратной. Для прованса или среднеземноморского стиля оптимальными будут угловатые, оригинальные изделия.

Преимущества натурального камня — эстетичность, натуральность, долговечность, внешний вид почти «на века». Его минусы — сильный нагрев на солнце, возможность появления трещин, быстрое загрязнение швов и высокая цена некоторых пород. Для террас без навесов идеальными будут плиты из базальта, гранита, сиенита или сланца. Если площадка будет защищена от влаги, то можно рассматривать известняк, песчаник или травертин.

Керамика

Это еще один ответ на вопрос, чем покрыть террасу. К керамике для террас относится клинкер, керамогранит, а также керамическая плитка, которая предназначена только для эксплуатации вне помещений.

Клинкерная плитка

Клинкерные плитки или брусчатка — изделия из тугоплавкой глины. Они используются для строительства пола на грунте и на бетонной стяжке. Поскольку при запекании изделий применяется высокая температура (1200°), они обладают повышенной износостойкостью, морозостойкостью и устойчивостью к перепадам температур и ультрафиолету.

Клинкер совсем не поглощает воду, пор он не имеет. Его шероховатая поверхность гарантирует противоскользящий эффект во время дождя. Клинкерная плитка бывает прямоугольной и квадратной. Используют ее для оформления всей придомовой территории. С ее помощью создают не только террасы, но и садовые дорожки или парковки.

Основанием для укладки клинкерных изделий сможет стать монолит, или не совсем идеальная плита, которую выровняли с помощью стяжки. Небольшой уклон необходим всем подобным покрытиям, чтобы влага не скапливалась в их швах.

Керамогранит

Этот материал состоит из керамики и гранита. К отличительным особенностям этих плит относится высокая степень износостойкости, отсутствие боязни механических повреждений, низкая пористость, и, соответственно, почти полное отсутствие водопоглощения.

Одним из главных преимуществ керамогранита остается широчайший ассортимент. Материал успешно имитирует дерево (например, паркет), камень, кожу, мозаику и т. д. Для напольного покрытия террас приобретают неполированные, шероховатые изделия.

Керамическая плитка

В этом случае необходимо искать продукцию, которая предназначена для эксплуатации на улице. Такая плитка состоит из глины, песка и минеральных добавок, но, в отличие от домашней « коллеги», обжигается при более высокой температуре.

Достоинства уличной керамической плитки — высокая плотность, износоустойчивость и морозостойкость, широкий ассортимент. Для укладки на свежем воздухе подходят изделия с рифленой, структурированной поверхностью. Для таких работ необходима продукция с высокой степенью истирания: класса IV или V.

Бетонные изделия

В этот вид входят бетонные плиты и плитки. Первые отличаются большими размерами и такой же толщиной. Если для террасы создано массивное бетонное основание, то небольшие плитки можно укладывать на клей, предназначающийся для наружных работ. Для монтажа крупных изделий рекомендуется использование песчано-цементного раствора.

В продаже можно найти квадратные, прямоугольные, многоугольные, ромбовидные плиты и т. д. Помимо классических форм выпускают оригинальные изделия. Например, очень популярны материалы со штампованными линиями. Они разделяют плитки на несколько небольших элементов, поэтому такая продукция неотличима от настоящей брусчатки.

Плюсы бетонных изделий: прочность, легкость укладки, замены поврежденных изделий, простой демонтаж частей покрытия. К достоинствам относится широкий ассортимент и возможность создания необычных орнаментов. Минусы — необходимость корректной подготовки основания и организации водостока, сложность поиска качественной продукции, поскольку «хорошие и плохие» плиты трудно отличить по внешнему виду.

Готовые или собранные формы, с помощью которых создают самодельную плитку, — еще один возможный вариант. Его плюс — относительно небольшие расходы на материалы. Минусы — временные затраты, «лишние» усилия, необходимость пауз в работе. Их потребует бетон для набора прочности: до удаления форм раствор должен схватиться.

Штампованный, или печатный бетон

Тем, кого интересует, чем покрыть террасу, можно познакомиться с относительной новинкой. Штампованный материал — бетон, на поверхность которого с помощью форм-штампов наносят рельефный рисунок. Это имитация природного материала (камня, гальки), кирпичей, керамической плитки, деревянного паркета, досок и так далее.

Для создания оригинальной поверхности на бетонную плиту наносят еще один тонкий слой, которому придают необходимый цвет, а потом его «штампуют» с помощью полиуретановых изделий. К преимуществам таких напольных покрытий можно отнести долговечность, прочность, возможность имитировать практически любой материал, создать уникальный рисунок.

Так как плита представляет собой монолит, влага не проникнет под слой бетона. К тому же для дополнительной защиты поверхности используют водонепроницаемый состав — акриловую пропитку. За таким полом террасы довольно просто ухаживать, а выглядит он безукоризненно.

Резиновые напольные покрытия

Это последний ответ на вопрос о том, чем покрыть террасу. Такие необычные и эффектные изделия относятся к самым последним новинкам. Изготавливают их из резиновой (каучуковой) крошки. Видов материала выпускают несколько: можно приобрести крупные модули, плитки либо рулонные покрытия.

Резиновые полы не боятся повышенной влажности, морозов и перепадов температур. Такие изделия абсолютно безопасны для жильцов, нейтральны к агрессивным химическим веществам, устойчивы к механическим воздействиям, и просто эффектны. Ходить по упругому резиновому покрытию приятно, так как оно пружинит и поглощает звуки.

К тому же резина обещает максимальный комфорт: под лучами солнца материал будет таким же теплым, как деревянные покрытия. Мягкие изделия долговечны, однако при необходимости элементы пола очень просто заменить. Резиновая продукция не выгорает на солнце, и не выделяет вредных соединений.

Недостатков эти новинки не лишены. К ним можно отнести скользкость гладких изделий, которые в холодное время года могут покрыться ледяной коркой. Однако текстурные модели не имеют этого минуса. Пожароопасность — второе слабое место, поэтому очаги (печи, мангалы, барбекю), расположенные на террасе, или курящие люди не самое лучшее соседство для резинового покрытия.

Высокая цена плит-новинок — последнее «но»: гораздо дешевле простые керамические или бетонные плитки. Однако долговечность, практичность и эстетичность резинового покрытия для многих хозяев делает это препятствие несущественным. Монтируют плитку на любое основание: на максимально жесткую или на песчаную поверхность. Для фиксации изделий используют клеевой состав на основе полиуретана.

Чем покрыть террасу? Решать придется ее будущим хозяевам. Многое зависит от условий на участке и расположения конструкции (на уровне земли или выше), от личных симпатий, от возраста жильцов и т. д. Те, кто отдает предпочтение современным материалам, могут заинтересоваться резиновыми покрытиями. Владельцы, которым по душе классические решения, скорее всего, выберут проверенные временем, максимально надежные материалы.

В завершение темы «Покрытие для террасы» — интересное видео, относящееся к ней: