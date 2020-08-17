Максимально надежная защита здания — залог его долгожительства, поэтому хозяева предпринимают все меры, чтобы обеспечить своему жилью условия, близкие к идеальным. Одним из самых уязвимых элементов дома остается фундамент, который вынужден выполнять самую сложную работу: не только выдерживать все серьезные нагрузки, но и успешно противостоять разрушительному действию влаги. Для его дополнительной защиты после завершения строительства дома большинство владельцев обустраивают отмостку — бетонную ленту, опоясывающую здание. Материал этот нельзя отнести к «ослепительным красавцам». Да, бетон достаточно прочен, надежен, но нахождение на открытом воздухе ему противопоказано. Поэтому у хозяев полосы нередко возникает вопрос о том, чем покрыть бетонную отмостку вокруг дома.

Причины необходимости защиты отмостки

Бетон — искусственный камень, который отличается большим сроком эксплуатации, но и у него есть «враги». Самый злейший из них — вездесущая влага, проникающая в поры материала. Зимой она замерзает, становясь причиной микроразрывов бетона. Со временем дефекты увеличиваются. Причин постепенного разрушения есть несколько. Все они, так или иначе, относятся к нарушению технологии на каком-либо этапе строительства.

К серьезным упущениям относится некорректный выбор глубины и/или ширины отмостки, отсутствие песчано-гравийной подушки или армирования, неравномерная заливка, недостаточное уплотнение или некачественно сделанная гидроизоляция. К технологическим ошибкам относится неправильно приготовленный раствор — несоблюдение пропорций компонентов. Недостаточное количество цемента приводит к тому, что бетон начинает крошиться. Избыток вяжущего вещества становится причиной растрескивания поверхности полосы. Отсутствие уклона в сторону улицы. Эта ошибка ведет к самым неприятным последствиям. Влага отводиться не сможет, а ее постоянный контакт с поверхностью бетона неминуемо приводит к небольшим трещинам, которые в зимний период превращаются в широкие и глубокие разрывы.

Последняя причина — отсутствие демпферных швов: продольных и поперечных. Они позволяют уменьшить нагрузки, вызванные температурными колебаниями линейных размеров. Если деформационных швов не было предусмотрено, то риск дефектов отмостки возрастает многократно.

В большинстве случаев, если не было серьезных нарушений, конструкцию можно защитить от губительного влияния внешней среды. Поэтому владельцам «подпоясанного дома» не помешает узнать, чем покрыть бетонную отмостку вокруг дома, какие варианты возможны, и какие материалы используются.

Способы восстановления конструкции

Перед тем как переходить к тому, чем покрыть бетонную отмостку вокруг дома, надо рассказать о возможных вариантах восстановления отмостки, если на ней уже обнаружились какие-то дефекты. Сложность работы зависит от вида и размеров повреждений. Ее проводят в определенной последовательности.

На первом этапе занимаются расширением трещин. Участки с большим количеством дефектов объединяют в зоны. Сначала в них удаляют мусор и пыль, затем грунтуют и оставляют сохнуть. Небольшие трещины между отмосткой и фундаментом обрабатывают грунтовкой и запечатывают влагостойким герметиком. Подготовленные поверхности заливают новым раствором. Для заполнения мелких трещин в его состав добавляют клей ПВА. Спустя несколько суток участки обрабатывают грунтовкой, предназначенной для наружных работ. Если дефекты имеют большие размеры, то поврежденные зоны удаляют полностью, организуют новую подушку, опалубку, армирование и производят заливку бетона. В этом случае делают длительную паузу для застывания раствора. Серьезное разрушение всей полосы подразумевает заливку нового слоя на старую отмостку. Однако лучший выход в этой ситуации — полный демонтаж поврежденной ленты и сооружение «свежей» конструкции.

Такие работы рекомендуют проводить либо ранней весной, либо глубокой осенью. В это время обнаруживают большинство дефектов, а относительно холодная погода — идеальное условие для застывания цементно-песчаного раствора.

Варианты защиты готовой отмостки

Вопрос, чем покрыть бетонную отмостку вокруг дома, может иметь два ответа. Первый из них — виды материалов, которые могут гарантировать предохранение бетона от внешних воздействий. Второй — другие изделия, выполняющие сразу две функции — защиты и декоративного покрытия. Поэтому придется досконально рассмотреть оба варианта. Сначала о защите.

Использование пропиток

Это первый ответ на вопрос, чем покрыть бетонную отмостку вокруг дома для защиты от внешних воздействий. Искусственный камень, которым, по сути, является бетон, не может противостоять влаге так же хорошо, как делают это его натуральные «братья». Любые дефекты отмостки сразу же превращаются в потенциальную угрозу для фундамента, а постоянный контакт основания с влагой губителен уже для самого здания.

Для того чтобы максимально защитить бетонные конструкции, используют специальные добавки-гидрофобизаторы и пропитки для обработки поверхностей. Первые примешивают на стадии изготовления раствора. Вторыми защищают готовый бетон, который набрал прочность. Их можно использовать и для конструкций, уже бывших в эксплуатации.

Разновидности материалов

Существует 4 вида пропиток.

Защитные. Это универсальные составы, которые предохраняют бетонные поверхности от разных угроз — от агрессивных веществ, влаги, возникновения высолов, механических воздействий, плесневого грибка и воздействия ультрафиолета. Обеспыливающие. Такие пропитки применяют для поверхностей с большой проходимостью. Первый пример — тротуары. Составы, придающие некоторые влагоотталкивающие свойства, нередко применяются для обработки отмосток. Упрочняющие. В большинстве случаев они же являются обеспыливающими, потому что обеспечивают не только герметизацию, но и упрочнение бетонных поверхностей. Компоненты способны проникать вглубь материала на 4-5 мм, или более. Цветные пропитки — только декоративный материал, поэтому их используют в комбинации с другими, защитными составами. Особенность таких смесей — «умение» проникать на 2 мм вглубь бетона, поэтому они более эффективны, чем некоторые виды лакокрасочных покрытий.

В роли основы этих пропитывающих составов выступают либо органические, либо неорганические соединения. Органика обеспечивает максимальную защиту поверхностей, устранение всех неровностей, прочность покрытия. Это основы из акрила, полиуретана, эпоксидной смолы.

Если рассматривать «трио» материалов с точки зрения их эффективности, то идеальны вторые смеси. Полиуретановая основа гарантирует высокую проникающую способность (до 10 мм), максимальную прочность, соответствующую марке бетона М600. Однако в этом случае точное следование инструкции — главное требование. Даже незначительные нарушения пропорций станут причиной потери пропиткой проникающих свойств.

Неорганические смеси действуют по-другому. Они приникают в бетон (глубина — 5 мм) затем вступают в реакцию с поверхностями на молекулярном уровне. Этот процесс называют флюатированием. Такое покрытие превращается в монолит, который становится неуязвимым для всех угроз извне. Основа неорганических пропиток — силикаты (жидкое стекло). Герметичной пленки составы не образуют, поэтому поверхности остаются паропроницаемыми.

Использование для восстановления бетона

Любой защитный материал требует тщательной подготовки поверхностей. Основание должно быть очищено, а все дефекты устранены. Рекомендуют использовать определенный метод — сухую шлифовку. Когда работа предстоит с новой конструкцией, после заливки раствора выжидают 2 недели.

Перед восстановлением бетонной отмостки надо познакомиться с несколькими правилами.

Пропитка, независимо от ее вида, всегда наносится на сухую поверхность, поэтому препятствием для работы станет не только дождь, но и туман. При работе нужны дополнительные меры предосторожности. Защитная экипировка — респиратор, перчатки, очки — при таких операциях условие обязательное. Следование инструкции. Это относится не только к соблюдению пропорций. Необходимо точно выжидать время — интервалы между нанесением слоев. Часовая пауза обязательна. Полное высыхание пропиток занимает от 12 до 15 часов.

Оптимальный температурный диапазон для обработки бетона защитными составами — 5-40°. В этом случае можно гарантировать идеальный результат — максимальную защиту основания.

Железнение

За этим понятием скрывается достаточно простая операция: нанесение на бетонную отмостку состава, основой которого также является цемент. Цель — придание полосе большей износостойкости, максимальной прочности. Благодаря химической реакции компонентов смеси и бетона они заполняет малейшие дефекты, оставшиеся на поверхности.

В состав защитного раствора могут входить различные наполнители: композитные, металлические, полимерные. В зависимости от требований к материалу в смеси добавляют базальт, кварцевый песок, корунд, красители. Есть три метода железнения.

Сухая защита

Это самый простой, не очень затратный вариант. В данном случае работают с сухой песчано-цементной смесью (1:1): ее готовят самостоятельно, либо приобретают в магазине. Состав насыпают на влажную бетонную поверхность, используя сито. Толщина слоя составляет 2-3 мм.

После равномерного распределения сухую смесь втирают в поверхность. Делают это радиусными движениями, пользуются пластмассовой (полиуретановой) теркой или кельмой. Правильным составом считают тот, что изменяет цвет бетонной поверхности на темный. После такой защиты отмостку дополнительно обрабатывают водоотталкивающим материалом. Пользоваться дорожкой-полосой можно будет спустя 4-5 суток.

Мокрый состав

Если первый материал годится только для горизонтальных поверхностей, то мокрый более универсален. Метод используют для старого покрытия, либо через 2 недели после заливки отмостки, это минимальный срок. В данном случае работа состоит из достаточно простых этапов.

Участок традиционно очищают от грязи и пыли, затем его обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Готовят раствор. В песчано-цементную смесь (1:1) добавляют жидкое стекло (до 5%), микрофибру (3-4%), известковое тесто (0,1%). Готовый раствор наносят на поверхность отмостки, разглаживают. Затем ее закрывают плотной пленкой и оставляют на 2 суток.

Если работы по каким-то причинам проходят в жаркое время года, то в первые дни обязательно делают дополнительную операцию — увлажнение с помощью пульверизатора. Она гарантирует отсутствие трещин на поверхности сохнущего бетона.

Полимерное железнение

Этот способ отличается от традиционного мокрого железнения не очень сильно. В данном случае тоже используются жидкий состав, однако это полимерная пропитка, чаще из полиуретана, реже в роли защиты выступает жидкое стекло. Сама технология аналогична: при работе используют затирочный инструмент, распределенный материал «вмуровывают» в поверхность, потом ее полируют.

Разница у «мокрых дел» есть: для полимеров идеальна металлическая терка. Существует еще несколько особенностей. Полимерная смесь позволяет проводить работы при более низкой температуре (до 0°). Чрезмерная влажность бетонной отмостки не даст возможности равномерного распределения материала, а значит, при финальной шлифовке могут возникнуть затруднения. Минус полимерного железнения — дорогая цена составов.

Гидроизоляция отмостки

Для готовых бетонных конструкций используются два варианта гидроизоляции. Это защита мастикой или приникающей изоляцией.

Применение жидкого гидроизоляционного состава на основе битума. Мастику наносят в несколько слоев на тщательно подготовленные поверхности. Бетон должен быть сухим, хорошо прогрунтованным. Инструменты — валик или кисть с достаточной жесткостью. Максимальная толщина каждого слоя — 2 мм. Использование проникающей гидроизоляции. Этот вариант считается оптимальным, так как специальные компоненты состава проникают глубоко в капилляры (до 100-120 мм). При контакте гидроизоляции с водой образуются кристаллы. Они заполняют все поры, становясь для влаги непреодолимым препятствием. Реакция возобновляется при повторном контакте с водой.

В последнем случае перед работой поверхность хорошо увлажняют. Наносят приникающий состав тем инструментом, что указан в инструкции. Обычно в этом качестве предпочитают использовать кисть. Для жидких средств рекомендуют отдать предпочтение более практичному устройству — краскопульту.

Если инструкция была «благополучно» потеряна, то гидроизоляцию советуют наносить сразу в два слоя. Первый из них распределяют по поверхности кистью, затем тщательно втирают в нее щеткой либо грубой губкой. Второй наносят перпендикулярно предыдущему, в этом случае пользуются кистью.

Чем декорируют бетонную отмостку?

Сама по себе серая бетонная полоса выглядит не лучшим образом, поэтому многие хозяева домов хотят облагородить дорожку. И в этом случае ответов на вопрос, чем покрыть бетонную отмостку вокруг дома, тоже есть несколько.

Отделка плиткой/камнем

Данный способ довольно популярен. Однако чтобы конструкция получилась на слишком «выдающейся», рекомендуют делать отмостку заглубленной. Тогда поверхности газона и отделочного материала будут находиться на одном уровне.

В роли облицовочного материала сможет выступить:

бетонная тротуарная плитка;

клинкерная брусчатка;

натуральный камень;

керамогранит.

Каждый из кандидатов станет дополнительной защитой отмостки от механических нагрузок и воды. В этом случае сначала советуют по периметру монтировать бордюры, которые будут удерживать отделочные материалы, а также придадут конструкции завершенный вид. Расстояние от поверхности уложенной плитки до нижней части бордюрных элементов составляет 300-400 мм. Основанием для облицовки чаще становится песок, гарантирующий отсутствие перенапряжений конструкции. Работа идет по такому сценарию:

Если подготовка отмостки не была выполнена заранее, то сначала занимаются гидроизоляционными работами. Выбор зависит от хозяев: это может быть мастика, рулонная защита или проникающие составы. На высохшее основание насыпают и тщательно разравнивают слой песка. Его толщина — 30-50 мм. На него укладывают плитку, а швы затирают сухой песчано-цементной смесью.

После окончания работы отмостку поливают из шланга. Этот этап необходим, чтобы уплотнить швы, активизировать раствор, который начнет затвердевать. На стадии укладки плитки советуют произвести монтаж желобов для отвода излишков влаги — полимерных или металлических лотков.

Покраска отмостки

Это второй способ изменить «унылый вид» бетона. В целях основной защиты поверхностей от внешних факторов его не рассматривают.

Существующие технологии

В этом случае есть два разных метода, один из которых позволяет совместить покраску со строительством конструкции.

Добавление пигмента на стадии замешивания бетона. Минус способа — его дороговизна, однако можно сделать тонкий слой-стяжку только сверху. Плюс — возможность добиться отличного результата, поскольку равномерное окрашивание бетонной полосе гарантировано. К тому же о таком покрытии можно не волноваться: оно не протрется, не сойдет со временем. Покраска готовых бетонных полос. Для этой цели выпускают специальные составы для бетона, для наружных работ. Некоторые материалы способны впитываться на определенную глубину. Минус у варианта один: это необходимость наносить краску в несколько слоев, если хозяева хотят получить насыщенный цвет.

Краска — привычный, традиционный вариант, поэтому она более популярна.

Виды красок для бетона

Чем покрыть бетонную отмостку вокруг дома? Как и для фундамента или цоколя, вариантов есть несколько.

Акриловые краски на водной основе. Раньше такие составы применялись только для внутренней отделки помещений. Теперь выпускают фасадные материалы, которые создают надежный и прочный слой. Латексные составы (резиновые). Они также относятся к водным эмульсиям. Эти необычные краски эластичны, они обладают грязе- и водоотталкивающими свойствами, легко наносятся на бетон, сравнительно быстро сохнут. Полиуретановые. Эта разновидность обладает всеми характеристиками, необходимыми для использования в неблагоприятных условиях. Особенность красок — способность противостоять резким перепадам температур. Минус — их долгое высыхание. Эпоксидные. Высыхая, эпоксидная смола превращается в твердое вещество, похожее на искусственный янтарь. Эти краски становятся прочным покрытием, на которое не будет оказывать влияния ни ультрафиолет, ни агрессивные среды грунтовых вод.

Любая из «кандидаток» требует качественной подготовки основания. Сначала с поверхности удаляют загрязнения, ее обеспыливают и обезжиривают. Следующий этап — обработка грунтовкой глубокого проникновения. Минимальное количество слоев — 2. Каждый из них должен полностью высохнуть.

Покраску начинают спустя месяц после заливки бетона. Оптимальная температура воздуха — 10° или выше. На основание состав наносят кистью, очень тонкими слоями. Каждому из них на высыхание дают как минимум 12 часов. Если было решено использовать валик, то исключение одно: это поролоновое изделие, нередко оставляющее на поверхности пузырьки воздуха.

Чем покрыть бетонную отмостку вокруг дома? Вариантов довольно много, поэтому хозяевам остается найти для себя самый оптимальный. Нередко выбирают удачную комбинацию способов: сначала обеспечивают максимально надежную защиту отмостки от влаги, а потом занимаются ее облицовкой. Однако в этом случае необходимо заранее точно рассчитать глубину опоясывающей конструкции.

О том, как можно «защитить защиту» фундамента, рассказывает следующее видео: