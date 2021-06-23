Чтобы превратить загородный дом в комфортное и защищенное жилище, без забора не обойтись. При сооружении ограждения для участка у его владельцев довольно богатый выбор материалов: это кирпич, камень, профиль и профнастил, сетка-рабица и т. д. Однако многие по-прежнему выбирают древесину, которая доступна, привлекательна, может вписаться в любой ландшафт, и максимально проста в обработке. Но есть у дерева и отрицательные стороны. Самый главный его недостаток — натуральность, из-за которой таким ограждениям нужна надежная защита. Поэтому владельцам, отдавшим предпочтение древесине, сначала нужно узнать, чем обработать забор, чтобы сделать его более долговечным.

Конструкции из дерева: плюсы и минусы

Забор — ограждение, которое защищает участок и его владельцев от непрошеных гостей, от любопытных глаз, частично от пыли и ветра. Чаще именно древесине отдается предпочтение, поскольку натуральный материал:

красив, доступен и экологичен;

практически идеален для любого строения;

прекрасно сочетается с большинством строительных материалов;

прост в обработке, поэтому возведение забора не станет проблемой для хозяина, умеющего работать с привычными инструментами.

Еще одно достоинство деревянного ограждения — то, что оно не нагревается на солнце, поэтому около конструкции без опаски можно высаживать деревья, кустарники и цветы.

Единственный серьезный минус дерева — необходимость качественной и регулярной обработки материала, который уязвим и «неравнодушен» к воздействиям окружающей среды.

От чего надо защищать деревянный забор?

Для него губительны перепады температур и контакты с влагой. Древесина становится мишенью грызунов, различных насекомых, гнилостных и плесневых грибков. Она горюча, поэтому нуждается в защите от огня.

Климатические условия

Деревянные конструкции, находящиеся на улице, необходимо защищать от ветра, осадков и перепадов температуры. Зимой влажный материал промерзает, а такие условия приводят к изменению цвета, появлению трещин и неминуемому разрушению элементов забора.

Не менее опасен для древесины ультрафиолет, разлагающий лигнин, обеспечивающий прочность материала. При длительном воздействии солнечных лучей незащищенное дерево теряет свой естественный цвет, становится серым.

Невидимая угроза

Самый страшный враг древесины — микроорганизмы. К ним относятся патогенные грибки, вызывающие синь и ржавчину, плесень — белая, черная, зеленая. Гнилостные бактерии, размножаясь, запускают процесс разложения древесины, которая начинает чернеть, постепенно превращаясь в труху.

Насекомые-вредители

К маленьким «агрессорам» относятся жуки-долгоносики (трухляки), древоточцы (шашели), белые муравьи (термиты), точильщики, короеды и т. д. Взрослые особи и личинки этих насекомых быстро разрушают древесину, проделывая в ней ходы.

Огонь

Если недалеко от забора располагаются какие-либо строения из горючего материала, то защита от возгорания ему необходима. В этом случае используют готовые пропитки — антипирены.

Защитные препараты дают возможность предотвратить разрушение материала. Однако такую процедуру владельцам придется регулярно повторять. Чем обработать забор из древесины? Есть несколько видов составов: как специальных, так и тех, которые можно отнести к народным средствам.

Народные способы защиты

Использование подручных материалов — первый ответ на вопрос, чем обработать забор из дерева. В эту категорию входит несколько популярных средств.

Медный купорос. Из сульфата меди и воды делают раствор (на литр воды — 10 г), затем доски тщательно смазывают. После высыхания первого слоя обработку повторяют. Живица или березовый деготь. Данные составы используются для защиты столбов от гниения. Подземную и надземную часть опор промазывают дегтем или живицей — еловой либо сосновой. Обжиг и битум. Сначала деревянные заготовки очищают, затем обжигают на огне, или с помощью газовой горелки. Потом обожженное дерево обрабатывают горячим битумом. Альтернатива ему — гудрон. К одним из самых безопасных средств относятся растительные масла. Для обработки древесины особенно рекомендуют льняной продукт. Другой состав, который советуют тщательно втирать в дерево, — смесь из прополиса и подсолнечного масла (3:1). Отработанное машинное масло. Этот способ — самый дешевый. Предварительно отработку нагревают. Столбы обрабатывают несколько раз, причем первый слой должен надежно закрыть все поверхности. Особое внимание уделяют торцам брусьев. Еще один потенциальный натуральный вариант — масляная олифа, которая создает на поверхности прочную пленку, защищающую древесину от влаги и ультрафиолета. Такой продукт относится к экологичным материалам. Олифа не выделяет в атмосферу вредных соединений, и не имеет неприятного «химического» запаха. Минус натуральных масел и олифы — недолговечность защиты. Поэтому данные материалы используют в качестве предварительной подготовки дерева: например, к покраске.

Защиту подземной части опор рубероидом использовать не рекомендуют, поскольку герметичность в таком случае гарантировать практически невозможно. Влага, проникшая в пространство между материалами, только ускорит разрушение древесины.

Помощь готовых препаратов

Народные средства использовать можно, однако рассчитывать на их максимальную эффективность все же опрометчиво. Поэтому лучше выбрать иной путь — покупку одного или нескольких специальных составов. К этой категории относятся краски, лаки, грунтовки, пропитки, мастики и пасты, масляные и жидкие растворы. Есть в продаже и комбинированные средства, которые предназначены для защиты от нескольких угроз.

Грунтовки, пропитки

Есть несколько видов таких составов: это антисептики, фунгициды, антипирены и комбинированные препараты.

Антисептики

Данные жидкие средства, разрушающие клетки патогенов, используют для защиты натурального материала от гнилостных бактерий и плесневых грибков. Обработку такими препаратами проводят в сухую погоду.

Антисептики делятся на поверхностные и те, что предназначены для глубокой пропитки. Первые обеспечат защиту дерева на 5-7 лет. Срок службы вторых — около 30 лет. Есть и специальные составы — торцевые, временные и пленкообразующие.

Торцевые жидкости гарантируют максимальную безопасность самой уязвимой части пиломатериалов — их спилов, которые беззащитны перед влагой и микроорганизмами. Временные антисептики используют на этапе сушки древесины. В это время материалу также нужна надежная защита. Как правило, действуют такие препараты около года. Пленкообразующие составы. Большая часть бытовых антисептиков — водный раствор солей (фтористый, кремнефтористый натрий или аммоний, хлористый цинк и т. д.), которые впитываются в дерево. Пленкообразующие препараты защитят такие составы от испарения, вымывания и разложения под действием ультрафиолета. Они идеальны для труднодоступных и максимально уязвимых мест.

Фунгициды — второй вид защиты древесины от плесени и гнилостных грибков. Эти составы способны остановить развитие организмов, если заражение уже произошло. Если сравнивать оба жидких препарата, то антисептики предпочтительнее, поскольку они более активны против плесени и насекомых-вредителей, так как имеют широкий спектр действия.

Антипирены

Это жидкости, в состав которых входят вещества, проникающие в структуру материала, значительно снижающие его горючесть. Основным ингредиентом таких препаратов может быть мочевина, сернокислый и фосфорнокислый аммоний, соли кремниевой или борной кислоты, фтористый натрий и т. д.

Огнезащитные пропитки бывают поверхностными и глубинными. К этой же категории можно отнести огнезащитные краски и лаки. При повышении температуры до 200-300° такие покрытия начинают пениться, защищая поверхность от контакта с огнем. Выделение негорючего газа во время этого процесса создает дополнительное препятствие для «стихии».

Комбинированные, универсальные составы

Эти средства могут содержать антисептики, антипирены и фунгициды, а также эмульсию льняного масла. Комбинированные огнебиозащитные препараты предназначены для обработки стен, фасадов, заборов, обрешеток, стропильных систем и напольных покрытий. Такие составы наносят в 2-3 слоя.

Все средства, защищающие от угроз извне, делятся на два вида. Это лессирующие и кроющие материалы.

Лессирующие пропитки — полупрозрачные составы. Они лишь слегка меняют оттенок древесины. Кроющие грунтовки дают возможность изменить тон материала, поэтому подойдут как для новой конструкции, так и для старого забора, очищенного от слоя краски.

Для работы с любыми составами необходимы очки, перчатки и респиратор, поскольку все препараты токсичны и опасны даже во время операции, проходящей на свежем воздухе.

Жидкий пергамин

Это еще одно чудо-средство, которое является полимерным гидроизоляционным материалом, которое одновременно защищает дерево не только от воды, но и от грибка. К преимуществам нового материала можно отнести:

простоту использования однокомпонентного состава;

эффективность для любого основания: для дерева, бетона, кирпича и т. д.;

всепогодность: обработка возможна летом и зимой (до -15°), а также во время небольшого дождя;

морозоустойчивость: гидроизоляция не отслаивается и не трескается при максимальных температурах — от -50° до 50°;

отсутствие необходимости качественной подготовки основания: для пергамина не страшна ни влага, которую он вытесняет, ни грязь.

Жидкий пергамин используют для защиты стен, полов, деревянных перекрытий, стропильных систем, каркасов. Этим универсалом гидроизолируют деревянные столбы из древесины: врытые в землю, либо находящиеся в воде. Максимальная (зафиксированная) глубина проникновения полимерного состава в этот материал — 50 мм.

Краски

Выбирая, чем обработать забор из древесины, многие рассматривают эти составы, так как они гарантируют защиту, надежность покрытия и привлекательный вид ограждения. В этом случае краска обязана быть фасадной, предназначенной для дерева.

Для деревянных заборов можно использовать несколько видов красок.

Акриловые, водно-дисперсионные. Срок службы таких покрытий составляет 5-7 лет. Им не страшны перепады температур, солнечные лучи и осадки. Акриловая продукция имеет вполне приемлемую цену. Масляные составы. Растворителем в них выступает олифа, которая защитит материал от влаги и патогенных микроорганизмов. Минусы этого вида краски — выгорание на солнце (исключение — суриковые составы), появление трещин, очень медленное высыхание. Плюс — невысокая цена. Алкидные эмали. В этих смесях, состоящих из полимерной смолы и растворителя (Уайт-спирита, сольвента, скипидара и т. д.), тоже привлекает их бюджетность. Однако данный вариант не отличается стойкостью к перепадам температур и ультрафиолету, поэтому забор придется обновлять каждые 2-3 года.

Другие потенциальные претенденты для преображения забора — латексные, полиуретановые, алкидно-уретановые краски. Среди серьезных преимуществ этих видов ЛКП перед остальными составами — их максимальная прочность, долговечность, хорошая сопротивляемость влаге и ультрафиолету, глянцевость покрытия и небольшой расход материала. Единственный минус такой продукции — ее высокая цена, которую можно оправдать долгим сроком службы.

Известь — еще один претендент, который имеет недорогую цену, гарантирует защиту, совершенно безопасен для жильцов и окружающей среды. Серьезный минус простейшего покрытия — его недолговечность, недостаточная защищенность от влаги. Повторной обработки побеленный забор потребует через 6-8 месяцев.

Лаки

Чем обработать забор, если владельцы не хотят скрывать дерево под слоем краски? В этом случае идеальным решением будет лак. Ассортимент такой продукции тоже широк. Для защиты заборов из натурального материала можно использовать алкидные, акриловые водно-дисперсионные, нитроцеллюлозные, полиуретановые и алкидно-уретановые лаки.

Самыми экологичными считаются акриловые лаки на водной основе. Однако для конструкций, находящихся на свежем воздухе они не подходят, так как эти смеси очень чувствительны к перепадам температур, поэтому покрытия могут потрескаться. Среди фаворитов алкидные составы, которые способны подчеркнуть рельеф и текстуру древесины, придают поверхности глянец и отлично защищают материал от всех угроз извне. Минусы — их токсичность и неприятный запах, однако для работы на улице эти недостатки не слишком существенны. Полиуретановые или алкидно-уретановые составы гарантируют максимальную защиту от влаги. Эти лаки отличаются легким нанесением, отличной адгезией, относительно быстрым высыханием, долгим сроком службы, эластичностью, устойчивостью к механическим повреждениям и химическим веществам. Их минусы — токсичность и «неприлично» высокая цена.

Одними из самых популярных материалов некогда были нитролаки, которые почти мгновенно сохнут (15-20 минут), не боятся ни влаги (составы с алкидными смолами), ни перепадов температур. Однако они очень токсичны, поэтому обработку забора необходимо проводить в респираторе. Другие минусы нитроцеллюлозных составов — низкая свето- и износостойкость, пожароопасность.

Как и чем обработать забор из дерева?

В этот вопрос входят несколько. Первый из них относится к орудиям труда.

Выбор способа нанесения средства

Самый простой и быстрый вариант — использование пульверизатора или краскопульта. Данный метод будет оптимальным решением для сплошных и ровных конструкций. Главное его преимущество — минимальный расход краски. Минус — необходимость «участия» компрессора, который придется приобретать или арендовать.

Кисть — следующий инструмент, позволяющий без особого труда обработать любые поверхности и труднодоступные участки. Такой способ идеально подходит для заборов из штакетника, для конструкций с ажурными вставками или с резьбой. Успех гарантирует широкий ассортимент этих изделий.

Валик — орудие, для которого важны большие площади и максимально ровные поверхности. Этот инструмент обеспечит равномерность нанесения состава, полное отсутствие «проплешин». Для сложных участков обычно используют дополнение-кисть.

Этапы операции

Обработка любым составом требует сухой и безветренной погоды. Идеальное время — раннее утро, когда на улице вполне комфортно. Высокая температура противопоказана краске, которая очень быстро высыхает, поэтому не способна создать надежную защитную пленку на поверхности забора.

Для подготовки конструкции к покраске или обработке лаком собирают такие материалы и инструменты:

наждачную бумагу разной зернистости;

металлическую щетку для удаления старого покрытия;

шпаклевку, грунтовку, краску (лак), узкую и широкую кисть, широкий валик.

Ни в коем случае не забывают о респираторе, очках и перчатках.

Как поступают с элементами нового ограждения?

Помимо вопроса о том, чем обработать забор, хозяев может заинтересовать другой: на каком этап лучше проводить подготовку элементов конструкции. Поскольку защиты много не бывает, лучше выбрать идеальное решение — провести такую операцию до и после сборки конструкции.

Необрезные доски избавляют от коры, зачищают наждачной бумагой, либо обрабатывают на станке. Потом их нарезают по размеру, верхнюю часть спиливают под углом, чтобы обеспечить быстрый сход влаги. Один из вариантов дальнейших действий — обработка антисептиком (кистью, две операции с суточной паузой) и антипиреном, затем нанесение лака, минимум — два слоя.

Как можно защитить старый деревянный забор?

Прежде чем обработать забор, нужно избавить его от старого ЛКМ, проверить его элементы и заменить детали, которые подгнили. Поэтому сначала поверхности очищают щеткой, затем шлифуют. Подготовленное основание проверяют. Если замены штакетин не требуется, то незначительные дефекты обеспыливают, обрабатывают грунтовкой и шпаклюют.

После высыхания состава выровненные поверхности снова шлифуют, а потом переходят к нанесению двойного слоя пропитки. Через пару суток приступают к окрашиванию, или к защите дерева лаком. Направление в любом случае одинаково — сверху вниз. Каждый следующий слой наносят после полного высыхания предыдущего.

Любая «неведомая» работа требует предварительного знакомства с предстоящей операцией. О том, как и чем обработать забор, будущих мастерам расскажет популярное видео: