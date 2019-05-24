Бурение скважин на воду вручную: «овчинка», стоящая выделки и нервов

Автономный источник воды — единственное спасение, если отсутствует ее централизованная подача, не устраивает качество, а постоянные перебои с подачей буквально отравляют жизнь. Все владельцы загородных домов или дач, где о комфорте из-за этого даже мечтать не приходится, рано или поздно сталкиваются с проблемой выбора вида индивидуального водообеспечения. Некоторые принимают традиционное решение в пользу колодца, другие задумываются о добыче воды из недр. Оба способа трудно назвать простыми, поэтому стоимость таких работ довольна велика. В этом случае бурение скважин на воду вручную даст возможность получить желаемое и окупить затраты в течение года.

Горизонты и виды скважин: доступные и не очень

Перед тем как начать подготовку к столь масштабным работам надо узнать, куда бурить, однако без проведения геологической разведки точный ответ найти не получится.

У горизонтов есть границы

Вода расположена на разных горизонтах, источники эти не сообщаются между собой. Это обеспечивают пласты непроницаемых пород — глины, известняка, плотного суглинка.

Самый неглубокий источник — верховодка, которую обеспечивают осадки и водоемы. Она может начинаться на глубине 0,4 м, а заканчиваться в 20 м от поверхности. Это самый грязный вид воды, в ней всегда много вредных примесей. Пробурив скважину до 30 м в глубину, можно «наткнуться» на более чистые грунтовые воды, также подпитывающиеся осадками. Верхняя граница этого горизонта может располагаться на расстоянии от 5 до 8 м от поверхности. Эту жидкость тоже рекомендуют фильтровать. Подземный источник воды, находящийся в песчаном слое, уже отфильтрован качественно, поэтому оптимален для водоснабжения. Именно этого горизонта необходимо достичь тем, кто хочет пробурить собственную скважину. Глубина от 80 до 100 м — недостижимый идеал с кристально чистой водой. Кустарные способы бурения не позволяют добраться так глубоко.

Так как на залегание горизонтов оказывает влияние рельеф и иные факторы, границы верховодки и грунтовых вод являются условными.

Весь ассортимент скважин

Бурение скважин на воду вручную зависит от вида будущей скважины. Типы сооружений никак нельзя назвать многочисленными, потому что их существует всего три:

абиссинская;

на песок;

артезианская.

Абиссинский колодец

Этот вариант оптимален, когда вода на участке удалена от поверхности на 10-15 м. Он не требует много свободного места. Другое преимущество — относительная несложность работы, позволяющая справиться с задачей даже новичку, только постигающему науку бурения. Это скважина-игла, представляющая собой колонну, сооруженную из толстостенных труб. В низу ее устраивают специальный фильтр, просверливая в конце трубы отверстия. Бурения как такового абиссинский колодец не требует, так как долото в грунт попросту забивают. Но самый распространенный способ сделать такую скважину все же называют ударным бурением.

Скважина на песок

Если водоносный горизонт залегает на глубине от 30 до 40 м, то существует возможность соорудить песчаную скважину, с помощью которой воду добывают из песков, насыщенных водой. Даже 50-метровое расстояние от поверхности не гарантирует чистоту питьевой воды, поэтому ее необходимо отдавать на лабораторный анализ. Так как в этом случае на пути не встретятся непреодолимые препятствия — твердые породы (полускальные, скальные), бурение скважин на воду вручную не подразумевает особых затруднений.

Артезианская скважина

Этот водоносный горизонт может находиться на глубине от 40 до 200 м, и добывать воду приходится из трещин в скальных и полускальных породах, поэтому для простых смертных она недоступна. Без знаний и серьезного оборудования для бурения задача сооружения скважины на известняк – миссия невыполнимая. Однако она может обслуживать сразу несколько участков, потому буровые услуги, заказанные сообща, сулят существенную экономию.

Профессиональные способы бурения

О виде скважин невозможно размышлять без необходимых гидрогеологических сведений, поэтому и выбор бурения без знаний об особенностях залегания пластов невозможен. Иначе мастеру грозят непредвиденные расходы и невероятно низкий объем воды, называемый дебитом.

Способы добычи зависят от того, каким образом разрушают породу. Существует 3 вида бурения:

вращательное;

смешанного типа;

ударное.

Есть 2 типа, которые используются в зависимости от характеристик почвы. Оба этих способа относятся к вращательным типам бурения.

Шнековый метод

Шнековое бурение — подходящий метод получения песчаных скважин, когда грунт мягкий, рыхлый либо мерзлый. Шнек — труба со спирально расположенной металлической лентой. Вращаясь, устройство погружается глубже, а выбранный материал выходит на поверхность. С мягким и рыхлым грунтом работают лопастями, расположенными относительно забоя под углом в 30-60°. Если в отложениях по большей части гравий и галька, то угол должен быть прямым. Поэтому перед шнековым бурением необходимо определить тип почвы.

Плюсы способа — отсутствие необходимости промывки скважины, уплотнения стенок, довольно высокая скорость. Диаметр скважины, сделанной шнековым методом, — 60-800 мм. Необходимую глубину обеспечивает наращивание дополнительными штангами.

Роторное бурение

В данном случае ротор, находящийся на поверхности, передает вращение долоту, которое опускается в скважину. Для большей эффективности инструмент утяжеляют трубами, позволяющими добиться большей степени измельчения породы. Благодаря такой технологии роторному методу поддается материал любой твердости. Именно этим способом добираются до артезианской воды, но он очень дорогостоящий. Другой недостаток — необходимость промывок скважины. Прямую операцию производят глиняным раствором, укрепляющим стенки, обратную — обычной водой.

Плюсы технологии — мощность установки, призванной раздробить твердые породы, прочность стен скважины, небольшие размеры оборудования, увеличение дебита благодаря полному вскрытию водоносного горизонта. Минусы — небольшая скорость, невозможность работ в зимний период.

Методы бурения вручную

Выбор варианта зависит от уровня залегания грунтовых вод на участке. Если эти знания есть, то подготовиться и осуществить задуманное реально. Однако многие «первопроходцы» отмечают, что работа требует огромных физических затрат, времени и крепкой нервной системы. Поэтому лучше заранее все хорошо обдумать.

Ударный метод

Его используют для обустройства элементарной дачной скважины-иглы — абиссинского колодца. Простая «буровая установка» состоит из ствола, образованного отрезками труб, и острого наконечника, разрезающего пласты грунта. В роли молотка выступает тяжелая баба (но не жена), ее опускают и поднимают веревками. Падает она на подбабок — хомут под нее. После того как один отрезок входит в грунт, его наращивают другим, меняя «дислокацию» бабки и хомута. Операцию продолжают до вхождения наконечника в водонос на две трети пласта.

Первое преимущество — простота работы, позволяющая получить скважину в любом месте, даже в подвале. Довольно привлекательно и отсутствие дополнительных трат, так как иные методы влекут большие расходы.

Канатно-ударное занятие

Это второй способ-хит, часто использующийся в дачной «самодеятельности». Установка состоит из:

высокой треноги, помещаемой над участком для бурения;

штанги, забивного стакана;

желонки, если грунт сыпучий;

тросовой лебедки.

Забивной стакан — отрезок стальной трубы, имеющий острую режущую кромку снизу. Основание «посуды» — наковальня, по которой ударяет штанга. Поднимают и опускают снаряд с помощью тросовой лебедки. Грунт попадает внутрь стакана, но удерживается там благодаря силе трения. Полную емкость поднимают наружу и избавляют от породы. Затем операцию повторяют.

Желонка — замена стакана, если грунт в нем держаться не способен. На конце ее находится специальный клапан, который закрывается, когда конструкцию поднимают на поверхность. При опускании в скважину клапан открывается.

Важный момент при использовании метода — необходимость следить за вертикальностью, так как при любом отклонении от нее арматурный материал — обсадные ПВХ трубы — установить будет невозможно. Поэтому главное требование к стакану (желонке) — минимальная длина (высота), составляющая 2 м.

Шнековое бурение вручную

Этот способ, описанный ранее, также часто применяется на практике. Описывать его дополнительно не имеет смысла, а на преимуществах остановиться можно. Плюсы таковы:

экономичность;

простота профилактики и ремонта оборудования;

отсутствие необходимости «ангажемента» техники;

практичность, так как обеспечен легкий доступ к любому участку;

эффективность вкупе с малыми временными затратами.

Недостатков шнековый бур не лишен. Это небольшая максимальная глубина, требующая очистки воды, невозможность справиться с твердыми породами.

Первое бурение скважин на воду вручную многим дачным и загородным мастерам может показаться архисложной задачей, поэтому все «разжевать» и разложить по полочкам поможет просмотренное видео. Например, этот познавательный ролик: