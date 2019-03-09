Беседки своими руками из подручных материалов: целое море идей

Редкий хозяин остается равнодушным к своему дачному участку, ведь каждый с детства привык к комфорту. И совсем неважно, какая функция возложена на площадь, измеряемую в сотках. Беседка — строение, позволяющее даже в непогоду проводить вечера на лоне природы. Здесь ужинают всей семьей, принимают гостей, читают перед сном книгу или просто «витают в облаках». Если после строительства в закромах накопилось много «полезностей», то беседки своими руками из подручных материалов — тема, которая пригодится, ведь сделать такие конструкции нетрудно. Главное — найти «прообраз» строения и определить материал-фаворит.

Из чего сооружают беседки

У рачительного хозяина всегда найдется масса полезного материала, который менее практичный человек пренебрежительно назовет «барахлом». Для возведения беседки совсем не нужно тратить большие суммы, лучше сначала провести инвентаризацию остатков, бережно хранящихся на даче или в гараже.

Деревянные беседки: первая строчка рейтинга

Дерево — хит в любое время. Легкость обработки, экологичность, гармония с ландшафтом — несомненные плюсы. Минусы — обязательная обработка из-за боязни влаги, грибка, плесени, насекомых, пожаров.

Строительные поддоны стали особенно популярными в последнее время. Из них мастерят все, что на ум взбредет. Однако беседки — самое лучшее предназначение этой тары. Причины: дешевизна, скорость возведения, симпатичный вид.

Некоторые умельцы умудряются построить сказочную беседку из необработанных стволов и веток. Смотрится такая конструкция свежо, очень оригинально, а несложность работы, доступность, бесплатность природного материала, не требующего особой обработки — весомый довод для выбора такого варианта.

Кирпичные сооружения: основательный домик

Если осталось небольшое количество такого материала, можно построить открытую либо полуоткрытую беседку с кирпичными столбами, они будут опорой для крыши. В такой конструкции чаще всего устанавливают печь или мангал для пикников.

Когда материала много, сооружают самый настоящий дом со стеклопакетами, обставляют мебелью. Другой вариант помещения — летняя кухня. Плюсы — вечность строения, минусы — необходимость суперпрочного фундамента, большие временные затраты.

Металлическая открытая беседка

Если в качестве подручного материала выступает металл, то владелец должен иметь перфоратор и болгарку. Строительство в этом случае не отнимет много времени. Сварочный аппарат совсем необязателен, так как при монтаже можно использовать саморезы.

Основательный фундамент для металлических построек не нужен, поэтому подойдет любой. Преимущество выбора — долговечность, надежность. Среди недостатков — необходимость защиты от коррозии, относительная сложность работы.

Поликарбонатная беседка — универсал

Этот материал повсеместно используют для «крышевания» разнообразных строений, он особенно изящно смотрится в компании с металлическим каркасом. Плюсы: малый вес, гибкость, прочность, легкость монтажа, обработки. Он хорошо пропускает свет, есть виды, защищающие от УФ.

Среди недостатков — возможность помутнения, потеря гибкости, возникновение трещин и других механических повреждений. Самый большой минус, усложняющий монтажные работы, — интенсивность теплового расширения, ее нужно учитывать.

Каменная конструкция из «даров» моря, реки

В регионах, богатых натуральным камнем, «сворованным» у моря или реки, возможно сделать беседку с камышовой крышей. Такое строение обойдется «малой кровью», но будет симпатичным, хорошо вписывающимся в окружающий ландшафт.

Материалы — большущие оригиналы

Подручным материалом может стать любой, ведь человеческая фантазия неистощима. Потому для строительства нередко «привлекают» все, что видят и на что наступают.

Беседка из видеокассет

Прямоугольная форма кассет — причина, по которой они могут считаться подходящим материалом. Для сооружения такого открытого домика понадобится большое их количество. Еще потребуется купить клей для пластика, а также кровельный материал.

«Стеклянно-бутылочное» сооружение

Стеклотара — достойная замена кирпичам, поэтому для нее также необходим раствор. Он должен иметь идеальную консистенцию, так как и густой, и вязкий состав неминуемо приведет к ненадежности конструкции. Для этой беседки нужен ленточный фундамент.

Конструкция-хит из пластиковых бутылок

Эту тару теперь не использует только ленивый хозяин. Для сооружения такой беседки нужен деревянный каркас, бутылки, крепежные элементы и нить из капрона. В отличие от предыдущего материала пластик невесом, поэтому работа не вызовет трудностей.

Беседка, больше похожая на корзину

Помимо стволов деревьев к строительству привлекают лозу. Выглядит строение весьма интересно, так как этот материал также хорошо сочетаем с другими. Особых трат при выборе сооружения не предвидится, главное понять принцип плетения корзин.

Сооружение из полипропиленовых труб

Приемлемая цена и невесомость конструкции находят своих почитателей. Прелесть такого решения в мобильности конструкции. Каркас может быть любой формы, в роли обшивки нередко выступает другой легкий материал — поликарбонат. Для защиты от солнца используют текстиль.

Строительство беседки по этапам

Алгоритм строительства любых сооружений мало отличается, так как основные этапы присущи для строений и мало зависят от особенностей материалов. Чаще используют самый доступный — дерево.

Как найти место и выбрать проект?

Беседка — место для приятного времяпрепровождения, потому необходимо обеспечить комфорт. Замечательно, если на участке есть искусственный водоем, тогда конструкцию лучше возвести рядом с ним.

Близость хозяйственных построек, уличного туалета и дороги, по которой «снует» транспорт, нежелательны. Если в будущем запланирован мангал, надо учесть, что дым может помешать соседям. Для открытой беседки лучший вариант — соседство с забором.

Без проекта не обходится ни одно сооружение, поэтому его делают своими руками, заказывают у профессионалов. Либо подсматривают у других. Обязательно учитывают особенности материалов, количество домочадцев и потенциальных визитеров.

Подготовка места и «фундаментальный труд»

Участок для будущей беседки расчищают, основательно выравнивают. При безнадежно неровном рельефе рекомендуют свайный фундамент. В этом случае нужен тщательный расчет высоты опор. Тип фундамента выбирают в зависимости от строительного материала. Например, массивная кирпичная кладка подразумевает использование монолита, относительно легкие открытые строения обходятся армированным ленточным основанием. Обычная глубина заложения в этом случае — от 500 до 700 мм.

Деревянная конструкция позволяет использовать столбчатое основание (кирпич, пеноблоки) или свайное. Отверстия делают садовым буром, устанавливают обрезанные асбестоцементные трубы, они возвышаются над поверхностью на 150-200 мм. Вставляют пруты арматуры, заливают смесью бетона и гравия. Легкая беседка из металла не требует сооружения фундамента. Элементы каркаса заглубляют в грунт, после проверки уровнем бетонируют.

Устройство пола и сооружение каркаса, крыши

Делают нижнюю обвязку. Материал предварительно обрабатывают антисептиком, битумной мастикой, обязательной для этого этапа. Используют брус квадратного сечения. На углах его соединяют их вполдерева.

Обеспечить беседке пол можно двумя способами. Нередко устанавливают опалубку, заливают бетонным раствором, затем облицовывают плиткой. Второй вариант — настил деревянного пола. Разновидностью его можно назвать пол из строительных поддонов, скрепленных между собой.

Монтаж стоек проводят после их антисептической обработки. Опоры присоединяют к нижней обвязке с помощью арматуры и металлических уголков, соблюдают шаг в 500-600 мм. Дополняют конструкцию поперечными, горизонтальными ребрами жесткости. Обычное расстояние от последних до нижней обвязки — 100 мм. Формируют проемы, если они запланированы.

Сделав верхнюю обвязку крыши, крепят стропильную систему. Если в проекте двускатная крыша, каркас имеет вид равнобедренного треугольника. При односкатной конструкции разница между передними и задними стропилами 200-300 мм. Их перешивают.

На роль кровельного материала выбирают брезент, шифер, профнастил, ондулин либо черепицу, однако последняя требует крепкой стропильной конструкции. Для металлического «скелета» больше подходит поликарбонат — обычный или сотовый. Стены беседки оставляют открытыми либо обшивают плитами ОСБ, поликарбонатом, досками, фанерой, деревянными рейками.

Лучше увидеть своими глазами, как делают беседки своими руками из подручных материалов. Тогда этот процесс не будет вызывать особых проблем, покажется довольно легким и выполнимым. Один из вариантов «сотворения творения» запечатлен на этом видео: