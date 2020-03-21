Хозяева загородных участков и дач стремятся сделать свою территорию максимально комфортной и уютной. Поэтому сейчас редкое владение обходится без зоны отдыха, где семьи могут отдохнуть от городской суеты, посидеть с друзьями на природе, а не собираться вместе в душном, закрытом помещении. Чтобы гарантировать интересное времяпрепровождение, многие возводят беседки. Те, кто хочет совместить полезное с приятным (отдых и застолье), устраивают в ней очаг. Беседка с мангалом своими руками — операция, имеющая кое-какие преимущества. Она не только позволит найти, а затем создать идеальное, функциональное строение, но и даст шанс сэкономить некоторую сумму. Однако о сооружении такой постройки хозяевам предстоит узнать многое.

Выбор материала для беседки

Уютная беседка с мангалом своими руками может быть построена из различных материалов. Главное условие для нее — надежность, но также требуется, чтобы она была в гармонии с ландшафтом участка, не выглядела неуместным предметом. При самостоятельном строительстве чаще используют дерево, кирпичи либо металл.

Древесина

Деревянная беседка с мангалом идеально впишется практически на любом участке. Дерево можно назвать дружелюбным универсалом: оно уместно практически всегда. Материал экологичен, податлив, потому легок в обработке, к тому же имеет несколько других преимуществ перед соперниками. К ним относится:

Приемлемая цена, а также отсутствие необходимости приобретать специальные инструменты. Эти условия позволяют провести работы в минимальные сроки. Экономия средств. Нет необходимости сооружения основательного фундамента из-за легкости деревянной постройки. Срок эксплуатации. При правильной обработке материала беседка прослужит довольно долго. Возможность сделать разборную конструкцию. Простота строительства. Экологичность.

Последнее достоинство превращается в минус: натуральный материал не отличается стойкостью. Он боится влаги, огня и насекомых, поэтому даже при качественной обработке на рекордную долговечность конструкции рассчитывать не приходится. Однако ставку на это обычно никто не делает: древесину выбирают, мирясь с ее «слабостями».

Кирпичи

Капитальные строения из этого искусственного камня славятся своей надежностью, незыблемостью, поэтому практичные хозяева нередко выбирают этот материал. Достоинств у кирпичей довольно много. Если говорить о беседке с мангалом, то нельзя не привести несколько доказательств:

Кирпичному строению не страшны искры, летящие из очага, поэтому никаких реальных угроз со стороны мангала можно не ждать. Таким постройкам не нужен особенный уход. Каких-либо ремонтных работ небольшая конструкция в скором будущем не потребует. Капитальная беседка даст шанс устраивать «посиделки» не только в дачный сезон: теплая конструкция подойдет даже для встречи Нового года. Максимально возможная защита от ветра, дождя, снега.

Теперь надо напомнить о недостатках. В первую очередь, это необходимость обустройства полноценного фундамента. Вместе со стенами такое строительство обойдется довольно дорого. В этот список минусов можно включить кладку, которая также очень требовательна к мастеру.

Металл

Первый, изящный, вариант — кованое изделие. Однако такую беседку может построить только тот мастер, у которого в распоряжении есть или кузница, или он знаком с искусством холодной ковки. Минусы кованого строения — его продуваемость «всеми ветрами», сложность создания.

По этим причинам кованые конструкции обычно заказывают. Гораздо чаще в роли строительного материала выступает профиль, обычно алюминиевый, практичный и легкий, устойчивый к коррозии. В качестве отделки такого каркаса используют стекло, пластиковые либо сэндвич-панели, любую вагонку, профнастил, поликарбонат.

Легкость алюминия — преимущество, превращающееся в недостаток: чтобы беседка была надежно установлена, нужен прочный фундамент: из камня или из цементного раствора. Для создания металлического каркаса нередко выбирают профильные трубы, но в этом случае лучше иметь навыки сварщика.

Материалы не всегда используют по отдельности. Их комбинации дают возможность создать оригинальное строение, но при этом идеально вписать его: как в ландшафт, так и в бюджет. Если говорить о самом подходящем варианте, то это кирпичная (каменная) беседка с мангалом. Большой плюс такого союза — негорючесть материалов.

Разновидности мангалов

Если запланирована беседка с мангалом своими руками, то следующим шагом хозяев станет выбор очага. Есть несколько видов жаровен.

Переносные. Это металлический короб с ножками, угли насыпаются на его дно. Достоинство конструкций — их мобильность: такой мангал легко разобрать, собрать, поместить в багажник автомобиля, перемещать по участку. Стационарные. Эти мангалы — массивные конструкции, поэтому для них требуется сооружение прочного фундамента. Стационарные жаровни делают из металла, кирпича либо камня. Электрические приборы. В таких печах для приготовления пищи используется спираль, дающая шанс максимально быстро приготовить блюдо, но особого аромата оно иметь не будет. Передвижные. Такие металлические конструкции имеют тележку, оснащенную колесами, которые дают возможность без проблем перевозить очаг-коляску с места на место.

Оригинальная альтернатива традиционным и небольшим мангалам — тандыр, пришедший к нам из Азии. Эта печь-жаровня похожа на кувшин (шар, вазу), поэтому на любом участке будет выглядеть оригинально, свежо. Более привычны другие разновидности: барбекю, имеющий решетку, и гриль, который закрывается крышкой, что дает возможность приготовить продукты, равномерно обжаренные со всех сторон.

Компактные мангалы из металла можно купить или сделать своими руками. Небольшие конструкции смогут стать достойной, практичной заменой массивных очагов. Их преимущество — пожаробезопасность, возможность быстрой очистки, мобильность, которая недоступна для стационарных печей. Времени на создание простого металлического мангала уйдет минимум. Массивная кирпичная конструкция потребует «вырвать из жизни» около месяца.

Беседка с мангалом: где и как строить?

Прежде чем размышлять над тем, в какой части участка расположить конструкцию, лучше определить то, какой будет беседка с мангалом своими руками. Есть проекты, которые подразумевают жаровни, расположенные отдельно, на небольшом отдалении, в других стационарные печи располагают в самой постройке. Оба варианта имеют право на существование.

При выборе необходимо помнить, что «спутник» любой жаровни — едкий дым, который способен вызвать дискомфорт, недовольство у людей, находящихся на соседнем участке. Именно по этой причине беседка, в которой будет сооружена печка, должна стоять далеко от дома: как от своего, так и от чужого. В противном случае может разгореться «междоусадебная война».

Однако постройка с жаровней, в то же время, не должна быть от жилого дома на слишком большом удалении. Хозяевам, принимающим «армию» гостей, придется постоянно «курсировать» между объектами: носить продукты, посуду, ножи, вилки и ложки, разделочные доски, прочие «прелести быта».

Когда выбор пал на беседку открытого либо полуоткрытого типа, обращают внимание на то, что надежные ограждения с севера гарантируют защиту от порывов холодного ветра. Съемные стены, плотные шторы — альтернативы, которые будут шансом укрыться за стенами в непогоду.

Стационарный мангал в постройке также лучше установить с холодной, северной стороны. Кладка должна производиться по всем правилам. Дымоход жаровни должен гарантировать хорошую тягу, поэтому консультации с печником до начала работ все-таки желательны.

Печи всех типов не рекомендуется сооружать около построек из легковоспламеняющихся материалов, вблизи электрических проводов или газопроводов. Гаражи, деревянные строения не лучшие соседи для таких конструкций.

Беседка с мангалом своими руками

Строительство любого здания всегда проходит по одной схеме: сначала закладывают фундамент, потом делают пол, возводят стены. В последнюю очередь оборудуют кровлю, потом занимаются отделкой. Этих же этапов требует и беседка с мангалом своими руками.

Фундамент

Вид основания зависит от типа будущего здания. Если намереваются строить летнюю конструкцию, то фундаментом может стать:

Опора из свай. Она подойдет для деревянных строений, для беседок, имеющих металлический каркас. Основание-плита. Не слишком массивный монолит будет «впору» относительно тяжелым сооружениям: например, открытой каменной конструкции. Мелкозаглубленная лента. Это кандидат на звание фундамента для кирпичной летней беседки.

Беседкам, которые будут эксплуатировать круглый год, эти варианты подойдут. Для «почти настоящих домов» хозяевам придется выбирать между заглубленным ленточным фундаментом, достаточно толстой железобетонной плитой или свайно-винтовой разновидностью. Последний вариант может стать единственным для участков со сложным рельефом.

Так как стационарная печь не может похвастаться небольшим весом, отдельный фундамент для нее — условие необходимое. Если выбор пал на свайную разновидность либо ленточное основание, то отдельная железобетонная плита для печи обязательна. Слой бетона —150-200 мм. Фундамент-монолит, залитый для беседки, легко справится с «подопечной нагрузкой», поэтому можно обойтись без дополнительных мероприятий.

Свайное (столбчатое) основание

Наиболее простой способ изготовления — превращение в опоры асбестоцементных труб. В этом случае по периметру (если площадь большая, то и внутри, шаг — 450-500 мм) будущей беседки буром делают отверстия, в них вставляют трубы, в которые потом заливают бетон. Предварительно в них вставляют арматурные пруты для фиксации обвязки.

Самый сложный из простых методов — изготовление свай-столбов самостоятельно. По углам, периметру и внутри будущего строения выкапывают ямы, на дно засыпают песчано-щебеночную подушку. Затем сколачивают опалубку из досок либо фанеры. Ее устанавливают в мини-котлованы, внутри закрепляют арматурный пространственный каркас, делая в угловых столбах вертикальные элементы-выпуски. Потом в опалубку заливают цементный раствор.

Третий, еще более легкий вариант — использование готовых железобетонных опор. Этот экспресс-способ отличается от остальных скоростью, но требует транспортировки бетонных столбов-блоков до участка. Понадобится «вмешательство» грузоподъемной техники, а значит, она обещает внесение в смету еще одной статьи расходов.

На сваях крепят раму-обвязку — ростверк. В этой роли используют либо дерево (толстый брус, доски), либо металл (уголок, профильные трубы, швеллер и т. д.). Выбор зависит только от материала каркаса беседки.

Монолит

Для сооружения плиты сначала размечают участок, он должен быть больше площади беседки: примерно на 300-400 мм с каждой стороны.

Потом с него снимают верхний слой грунта, затем роют котлован, глубина его — 400-500 мм. Дно трамбуют, засыпают песок, затем щебень (150+150 мм). Каждый слой хорошо уплотняют, а песок дополнительно проливают водой. По периметру ямы устанавливают опалубку. Она должна возвышаться над грунтом на 250-300 мм. На песчано-щебеночную подушку укладывают слой рубероида, края его заводят вверх, крепят к опалубке. На гидроизоляцию снова насыпают щебень, но на этот раз слой его небольшой: всего 50 мм. Затем собирают каркас из арматуры. Максимальное сечение прута — 10 мм. Размеры ячеек составляют 200х200 мм.

В подготовленный котлован заливают цементно-песчаный раствор. Минимальная толщина части плиты, выступающей из грунта, — 150 мм. Набор прочности бетона длится 28 дней.

Лента

Это второй популярный вид основания для довольно тяжелых построек. В этом случае по периметру выкапывают траншею глубиной как минимум 500 мм. Точно так же уплотняют дно, потом засыпают песок, за ним щебень. Делают опалубку, внутрь ее укладывают арматурный каркас, затем заливают бетон.

Через неделю опалубку можно демонтировать, однако к дальнейшим работам лучше тоже приступать только через 4 недели. Последний этап для любого вида фундамента — его защита от влаги. В роли гидроизоляции используют битумную мастику либо рулонный материал, самым популярным остается рубероид. Его рекомендуют укладывать в 2 слоя.

Сооружение пола, стен беседки

Порядок этих работ зависит от того, какой строительный материал был выбран для конструкции с мангалом.

Дерево

Если решение принято в пользу этого материала, то сначала делают нижнюю обвязку. Для ее сооружения берут брус сечением не менее 150х150 мм. Элементы крепят к столбам с помощью арматуры, выступающей из бетона. Для этого в углах рамы из бруса сверлят сквозные отверстия.

Соединяют части обвязки друг с другом методом «вполдерева», используют металлические уголки. Следующая операция на деревянном ростверке — установка лагов с шагом 300-400 мм. Затем переходят к монтажу вертикальных стоек: сначала в углах, потом по периметру постройки. После проверки вертикальности их фиксируют временными укосинами.

Для придания конструкции максимально жесткости на расстоянии 1000-1100 мм делают еще одну обвязку, которая сможет служить основой для перил открытой беседки. Все стены массивной конструкции усиливают диагональными брусьями-подкосами. Последняя операция с каркасом — сооружение верхней обвязки, предназначенной для стропильной системы.

Стены обшивают обрезными досками, рейками, обычной вагонкой, или ее самой оригинальной разновидностью — блок-хаусом, похожим на настоящие бревна. Хозяева могут обшить только северную часть постройки, оставить без облицовки или закрыть все стороны беседки.

Металл

Металлический профиль — второй достойный претендент. В этом случае ростверк-обвязку, сделанную из профиля 100х100 мм, крепят к фундаменту анкерами, а вертикальные стойки приваривают. Чтобы усилить конструкцию, используют металлические уголки.

Дополнительную жесткость большой конструкции из металла придают в помощью дополнительного пояса и подкосов. К верхней части стоек приваривают обвязку для стропильной системы. Снаружи стены обшивают сайдингом, внутри — вагонкой или фанерой, но в этом случае обязательна защита их там, где будет находиться мангал.

Кирпич

Это один из лучших материалов, однако такое сооружение обойдется недешево, к тому же операция достаточно трудоемкая. Положительный момент — надежность конструкции, которая не будет бояться ни влаги, ни жары, ни морозов. Работа начинается с кладки первого ряда на фундамент, защищенный гидроизоляцией.

Вариантов у кирпичной беседки тоже довольно много. Конструкция может состоять из одних колонн, поддерживающих крышу, иметь всего одну капитальную стену, или несколько. Самая трудоемкая работа предстоит тем, кто решит сделать мини-дом, имеющий окна, стены и дверь.

Кровля

Крыша беседки должна быть такой же, как и у жилого дома. Она обязана защищать от осадков и солнечных лучей, поэтому выбор конфигурации зависит от выбранного проекта и предпочтений хозяев. Она может иметь один или шесть скатов, быть плоской, шатровой или круглой.

Чтобы установить стационарный мангал (металлический или кирпичный), на крыше надо заблаговременно предусмотреть отверстие для дымохода. Труба должна иметь зонтик-колпак, предохраняющий дымоходный канал от попадания осадков.

Так как беседка с мангалом своими руками — операция, во время которой редко возводят «могучие» строения, кровельный материал обязан быть довольно легким. Для небольших легких беседок идеально подойдет металлочерепица, мягкая кровля, ондулин, поликарбонат либо профлист.

Мангал

Для того чтобы беседка получила печь, нужно сначала решить, какой мангал в ней соорудить. Можно рассмотреть несколько вариантов.

Металл

Самый легкий путь — изготовление мангала из толстого металлического листа. Эта операция по силам даже тому мастеру, который со сварочными работами сталкивается нечасто. Плюс конструкции — возможность перенести ее в любое место участка.

Кирпичный короб

Второй вариант — создание элементарного очага из кирпичей. Из них сооружают короб высотой 700-900 мм. Его ширина должна быть меньше длины шампуров, длина конструкции выбирается хозяевами.

Нижнюю половину печи делают сплошной. В верхней части кирпичи укладывают только по периметру. Полученное углубление обкладывают огнеупорным кирпичом, а сверху устанавливают вытяжку. Это зонтик, сваренный из металла. От него наружу выводят дымоход.

Мангал-профессионал

Самый сложный способ — строительство настоящей печи. В этом случае мастеру потребуется порядовка, а мангалу — супернадежное основание, которое сооружается на этапе обустройства фундамента (столбчатого). Ленточный и бетон-монолит позволяют начать работу после набора основанием прочности.

Иногда кирпичная печь занимает место одной из стен. Тогда дымоход становится дополнительной колонной. Топку чаще делают из толстого металлического листа. Чтобы гарантировать идеальную тягу, важно правильно сделать вытяжку, дымоход, обеспечить для конструкции заслонки.

Если беседка с мангалом своими руками — операция, которую планируют в ближайшем будущем, то нужно знать, что сил и средств на нее уйдет довольно много. Поэтому любой проект требует долгих размышлений, тщательной подготовки и скрупулезных расчетов материала. В противном случае возможны задержки и неприятные неожиданности.

В завершение темы — видео, посвященное ей: