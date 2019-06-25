Бассейн в теплице: крытая мокрая красота, требующая расходов и жертв

Тепличные условия нравятся не только растениям, но и людям. К сожалению, летний сезон в средней полосе России не может похвастаться своей продолжительностью, поэтому владельцам загородных, дачных участков приходится предпринимать разные ухищрения, чтобы добиться комфортного существования. Те, кто имеют большие участки, мечтают о бассейне, но отказываются от идеи из-за необходимости постоянного ухода — чистки от листвы и мусора. Однако выход из положения всегда найдется. В этом случае он называется непривычно — бассейн в теплице. Если выражаться правильнее, то надо сказать (написать), что это теплица, раскинувшаяся над бассейном.

Что это такое и нужно ли оно?

Бассейн в теплице предназначен не для полива рассады или соревнований по плаванию муравьев, тли и их соперников. Это водоем, спрятавшийся от непогоды в павильоне, сделанном из прозрачного материала, чаще — поликарбоната. Ухаживать за такой конструкцией относительно легко, а пользоваться ее благом можно с ранней весны до поздней осени. Установка специального нагревателя в бассейне и вовсе позволит владельцам купаться круглый год.

Обустройство такого «спортивного объекта» недешево, однако хозяева, решившиеся на «авантюру», получат приятные бонусы:

чистый бассейн без мусора, отсутствие мошкары, возможность регулярного проветривания, если предусмотреть окна или форточки;

купание в любое время года, так как летом помощником станет парниковый эффект, зимой — тоже, если была запланирована установка обогревателей;

защиту от ультрафиолета, обеспечивающуюся крышей, она даст возможность находиться в бассейне даже в самые опасные часы солнцепека;

экономию, так как обслуживание крытого водоема требуется минимальное.

Перевес плюсов или минусов?

Хозяева, уже оборудовавшие на участке теплицу над бассейном, отзываются о сооружении только положительно. Если говорить о достоинствах, то «букет» их включает:

доступность материалов для конструкции, возможность ее самостоятельного сооружения;

альтернативный способ получить желаемое — это покупка готовой теплицы, собрать ее в состоянии даже начинающий мастер «парниковых дел»;

гармоничный ансамбль со своими «коллегами», которые исполняют свои прямые обязанности, так как чаще используют одинаковый укрывной материал для всех подобных объектов;

большую экономию финансов благодаря отсутствию необходимости подогрева воды, которая летом в теплице всегда подходящей — приятной — температуры;

комфорт — защищенность от осадков, ветра, насекомых, листвы, пыльцы.

Помимо этих плюсов можно отметить еще один — малую испаряемость воды. Недостатков всего два, но они существенны. Это трудоемкость и довольно большие вложения, если сравнивать возведение крытой конструкции с сооружением обычного, «обнаженного», искусственного водоема.

Поликарбонат — главный фаворит

Если нужна только защита от ветра, мусора и «вездеснующих» насекомых, то для строительства павильона используют простую конструкцию, она состоит из деревянного каркаса и полиэтиленовой пленки. Такой вариант обойдется дешевле, свои функции укрытие выполнять будет, но комфортной температура внутри теплицы над бассейном в холодный сезон не будет.

Второй потенциальный способ — использование стекла. В этом случае бассейн станет более комфортабельным, однако у материала есть существенные недостатки, из-за которых от стекла для теплиц все чаще отказываются. Это тяжесть наряду с хрупкостью, высокая теплопроводность. Последний минус становится главной ахиллесовой пятой в зимний период.

С появлением нового укрывного материала все остальные спрятались в тень. Поликарбонат стал хитом вполне заслуженно, в этом «виноваты» его характеристики:

прочность, надежность, оба важных качества к тому же сочетаются с легким весом;

завидная гибкость, позволяющая получить конструкции необычных форм;

отличная светопропускаемость, высокая способность рассеивать свет;

долговечность и неприхотливость в уходе;

устойчивость к влаге, возгоранию;

огромный ассортимент.

Поиски идеального места

Стационарный бассейн, прячущийся в теплице, — большое сооружение, поэтому все зависит от метража участка и количества насаждений. Если на нем есть высокие деревья, то лучше не сооружать купель рядом с ними. Листва в закрытую теплицу не попадет, зато тень не даст воде достаточно прогреться. Значение при выборе места имеют и другие факторы:

близкая доступность системы водоснабжения;

сторона света: лучше солнечная, чтобы вода была комфортной даже вечером, однако окончательное решение вопроса — законное преимущество владельцев;

общий дизайн, только его продуманность позволит теплице-бассейну выглядеть гармонично;

удобство расположения, дающее шанс дойти до желанного объекта, не заблудившись на пути к цели — грядкам, кустам, парникам;

пожелания всех членов семьи, которые лучше загодя рассмотреть сообща.

Сомневающимся хозяевам участка поможет предварительный набросок, позволяющий до начала работ оценить целесообразность сооружения бассейна в выбранном месте.

Материалы для каркаса, формы теплиц

Любые помещения с высокой влажностью нуждаются в материалах с определенными техническими характеристиками. Там, где к тому же будет располагаться водоем, важно предотвратить коррозию. Расходниками для каркаса бассейна-теплицы становятся алюминий, нержавеющая, оцинкованная сталь, профиль, защищенный полимерным покрытием. Каркасы, сделанные из древесины или обычной стали, не лучшие варианты.

Любая теплица должна быть достойным противником ветру и осадкам, поэтому второй пункт для рассмотрения — ее форма для бассейна, ведь обычно он имеет довольно большие размеры.

Арочные сооружения. Их отличают великолепные аэродинамические свойства. Такое теплицы успешно противостоят порывам ветра, способствуют быстрому сходу «снежных лавин». Ассиметричные помещения. Они состоят из полуарки, опирающейся на вертикальную стену. Преимущество варианта — простота монтажа, возможность обустройства зоны отдыха. Купольные теплицы устраивают над круглыми бассейнами. Красивый вид — причина, из-за которой над обустройством защиты для водоема придется покорпеть, так как монтаж сложен. Двускатные, односкатные конструкции. Их относительно легко возводят самостоятельно, однако снег на этих сооружениях может задерживаться.

Выбор напрямую зависит от многих факторов — количества домочадцев и потенциальных гостей, размеров участка, климата в регионе, функций теплицы. Если рассматривать их предназначение, то укрытия бывают:

низкими (500-800 мм), только охраняющими бассейн от «нападок» мусора, двери могут раздвигаться, либо быть откидными;

высокими, чтобы служить людям, желающим передвигаться в полный рост, находиться в удобном бассейне с дверями, мебелью, обогревателями.

В зависимости от особенностей теплицы стенки бывают статичными (у больших сооружений) и телескопическими, которые удобны для низких конструкций. Недостаток второго варианта — более сложное изготовление.

Чаша бассейна

Классическая заглубленная конструкция — котлован, дно и стены которого заливают бетоном, затем облицовывают кафельной плиткой или искусственным камнем. Трудоемкость работ — причина отказаться от такой затеи, подвластной только профессионалам. Более практичный выход из почти тупиковой ситуации — приобретение готового изделия — полипропиленового либо композитного.

Ассортимент таких чаш довольно велик, но более популярны модели из полипропилена. Материал однороден, не предрасположен к растрескиванию, имеет низкую теплопроводность, устойчив к химическим дезинфекционным средствам, практичен, так как легко очищается. Композитные чаши — достойный конкурент, имеющий такие же характеристики, однако причина нелюбви многих покупателей — их цена, бюджетной ее не назвать.

Помимо заглубленных чаш есть поверхностные конструкции — каркасно-брезентные. Их недостаток — лимитированная глубина. Такие бассейны обыкновенно делают «высотой» не более 1500 метров. Другой минус — необходимость сооружения «рослых» поликарбонатных павильонов.

Собираясь сооружать бассейн в теплице, ни к чему выбирать нетипичные формы чаш. В погоне за оригинальностью можно гарантировать сложности при монтаже, а система фильтрации откажется работать эффективно из-за неправильной конфигурации. Причина — неравномерность потока, требующая частых чисток и замены воды.

Оптимальны прямоугольные, квадратные модели, также популярны круглые, овальные. Такие классические чаши легко накрываются фабричными теплицами из поликарбоната.

Оборудование для очистки

Его надо предусмотреть заранее. Для бассейнов, сооружаемых из готовых чаш самостоятельно, существуют 2 варианта фильтрационных систем.

Скиммерная. Это устройство, означающее в переводе «шумовку», «водорез», сначала очищает поверхность воды. Потом жидкость очищается в фильтровальной установке, нагревается, проходит химическую обработку. Затем она, кристально чистая, снова возвращается в чашу. Переливная. В этом случае вода, выливающаяся за борт во время купания, собирается в переливные желоба, которые располагаются вдоль бортов чаши. Оттуда она следует в нижнюю емкость, где вода подогревается, фильтруется, полностью очищается, затем возвращается на законное место.

Скиммерная фильтрация отличается эффективностью, простотой, доступной ценой. Переливные бассейны — синонимы постоянного уровня воды, так как он не зависит от количества одновременно плещущихся в чаше «ихтиандров». Минусы у них есть, это солидная стоимость оборудования и сложность обслуживания.

Порядок работ

Для сооружения бассейна приобретают пластиковые водопроводные трубы, фитинги, кабель и трубы для него, влагозащищенные светильники (по желанию) и серьезное оборудование — скиммер для фильтрации, циркуляционный насос.

Теплица, собранная своими руками, не всегда получается такой, какой задумана мастером, поэтому в случае бассейна имеет смысл купить готовое изделие, которое останется лишь собрать и укрепить на ленточном фундаменте. Минимальное расстояние между ним и бортами чаши — 300 мм. Больше — лучше, так как проход даже для одного человека должен быть достаточным.

Установка готовой чаши

Сначала занимаются землеройными работами — выкапывают котлован, предназначенный для чаши, и траншеи для кабеля. Первый должен иметь размеры, превосходящие все параметры готовой чаши на 250-300 мм. Дно трамбуют, прокладывают геотекстилем, эта ткань защитит почву от вымывания. Затем засыпают толстую песчаную подушку, ее обильно проливают водой, хорошо утрамбовывают. Далее делают обшивку стен: используют для нее доски (25 мм), обработанные антисептической пропиткой.

В котлован опускают чашу, снаружи борта утепляют пенополистиролом, зазоры между досками послойно засыпают песком мелкой фракции, каждую «порцию» тщательно трамбуют. Другой вариант — заливка пространства бетоном, однако эту операцию делают одновременно с поступлением в бассейн воды. Таким образом избегают возможных прогибов чаши, достигается это благодаря выравниванию разницы давления.

Потом занимаются укладкой труб в траншеи, подводят их к чаше, все стыки обрабатывают герметиком. Траншеи закапывают, саму купель защищают от мусора — накрывают щитами, сколоченными из таких же досок.

Сооружение из пенополистирольных блоков

Этот вариант — компромисс между бетонной и покупной чашей. Пенополистирол легок, но прочен, хорошо вентилируется, но обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, поэтому вода будет оставаться теплой даже ночью. Из пенополистирольных блоков нередко делают разноуровневые чаши и лестницы, предназначенные для удобного входа.

Для сооружения чаши используют крупноформатные блоки, их размер — XXL. Каждый из них имеет пазы, позволяющие скреплять элементы конструкции арматурой. Пенополистирол легко режется ножовкой, поэтому трудностей с их подгонкой не возникает. Мастеру останется только вырезать отверстия для труб (для фильтрации, слива). Изолируют их монтажной пеной.

После сборки и установки конструкции в котлован в пустоты — отверстия, специально сделанные для вертикальной арматуры, — вставляют прутья, которые обязательно связывают. Разводят раствор, заливают его в межблочное пространство, особое внимание обращают на стыки. Затем чашу оставляют в покое на несколько дней, а после высыхания придирчиво инспектируют — проводят осмотр, выявляя потенциальные трещины. Если они есть, щели немного рассверливают, проводят обработку шпаклевкой.

После ее высыхания отверстия заполняют раствором, который оставляют до окончательного затвердевания, потом поверхности штукатурят. Дно и стены готовой чаши застилают гидроизоляционным материалом, облицовочной пленкой ПВХ, антискользящей плиткой. Бортики по периметру декорируют керамическими плитами.

Тепличные труды

Сверяясь с чертежами каркаса, размечают грунт вокруг бассейна. Внутри получившегося контура снимают слой почвы, его толщина — 200 мм. По периметру выкапывают траншею для ленточного основания (500 мм). Устанавливают туда опалубку, затем — усиливают конструкцию арматурным поясом. Заливают траншею бетоном, затем, не дожидаясь полного схватывания, вставляют закладные детали, предназначенные для стоек теплицы.

Спустя полмесяца пространство между основанием и чашей засыпают песком и гравием, на них укладывают тротуарную плитку. Сверяясь с инструкцией, монтируют каркас — болтами любо сваркой. Готовый «скелет» покрывают антикоррозийным составом, красят. Затем, используя термошайбы, к нему крепят листы поликарбоната, в стыках устанавливают соединительные профили, монтируют раздвижной механизм. Последний этап — установка двери, монтаж светильников, отопительных приборов.

Бассейн в теплице — мечта, которая может стать реальностью, однако сил для воплощения она потребует немало. Многие специалисты утверждают, что самостоятельные работы по сооружению чаши не лучшая идея, но благосклонно относятся к сборке теплиц и павильонов. Поэтому, до того как решиться на «авантюру», лучше посмотреть, как совершают этот подвиг другие мастера. Например, в этом видеоролике: