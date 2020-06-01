Летний отдых на природе трудно назвать полноценным, если поблизости нет водоема, в прохладную воду которого можно было бы окунуться в сильный зной. По этой причине владельцы дач и загородных домов со всей решимостью приступают к исправлению ситуации. Есть несколько вариантов заполучить желанную емкость. Помимо покупки готовой конструкции, которая смотрится как-то не слишком солидно, легкомысленно, многие хозяева рассматривают другой способ получения искусственного водоема: они решают сделать бассейн своими руками из кирпича. Не сказать, что это очень простой вариант: чтобы соорудить прочную, надежную конструкцию, придется отдать ей много времени и сил.

Кирпичный бассейн: плюсы или минусы?

Традиционная надувная емкость и сооружение из бетона многим кажутся не очень привлекательными идеями. Первый бассейн отнимет некоторую сумму, да и выглядеть на участке будет не самым лучшим образом. Однако один огромный плюс у этого вариант есть. Это возможность в любое время освободить занятое пространство.

Сооружение полностью бетонной конструкции кажется и вовсе непривлекательным: сначала мастеру придется заливать бетонное основание, потом ждать набора прочности, а через месяц заниматься заливкой стен. Да, эти операции можно выполнить в один прием, однако такая сложная работа — «удел» профессионалов.

Третий способ — создание каркасного водоема из подручных материалов — из дерева, пластиковых, металлических труб. Такое сооружение отнимет минимум времени, однако хозяевам придется покупать эластичную чашу, затем подбирать лучший вариант для ее обрамления. Если размер резервуара не будет большим, то это возможный выход.

Бассейн своими руками из кирпича — «авантюра», позволяющая соорудить полноценное место для купания. Такая конструкция будет капитальной, основательной, впечатляющей. Однако любое будущее начинание требует предварительной оценки. Поэтому сначала принято рассказывать о преимуществах и недостатках такой «затеи».

Достоинства

Плюсы кирпичного бассейна:

прочность, основательность, красота;

возможность выбора: как формы, глубины, так и площади;

использование кирпича, оставшегося в хозяйстве после строительства;

простой монтаж дополнительного оборудования (например, горок, гидромассажа).

Как и сооружение из бетона, кирпичная емкость будет настоящим бассейном, а не полуфабрикатом. Однако без слабых мест такие резервуары не обошлись.

Недостатки

К минусам относится:

зависимость от грунта;

сложность обработки кирпича;

потенциальное просачивание воды;

высокая теплопроводность материала;

необходимость строго следовать технологии;

долгие сроки строительства, затраты, которые будут серьезными;

сложная технология, которая требует от мастера знания всех нюансов кладки;

невозможность строительства бассейна в регионах с высокой сейсмической активностью.

Серьезны или нет недостатки? Если бассейн не нужен «здесь и сейчас», то со всеми остальными пунктами можно смириться, когда позволяют финансы. Непроницаемость, которую многие скептики ставят под сомнение, обеспечит качественная гидроизоляция. Конечно, на любом этапе строительства резервуара для воды экономия неуместна.

Особенности строительства, подводные камни

Предстоящая работа хорошо известна тем, кто своими руками строил какое-либо кирпичное здание. Этапов предстоит «одолеть» несколько. Это:

рытье котлована;

бетонирование площадки;

возведение стен бассейна;

его внутренняя, наружная гидроизоляция;

облицовка резервуара, монтаж всего оборудования.

Стройка потребует времени. Практически для каждого важного этапа требуется технологическая пауза. Первый перерыв нужен после заливки бетонного основания, которое будет набирать прочность 4 недели. Готовые кирпичные стены также должны выстояться, чтобы застыл раствор, а кладка дала усадку.

Особенности работы

Если говорить о том, справятся ли хозяева со всеми трудностями, которые повстречаются им на пути к цели, то здесь все зависит от их желания сделать кирпичный бассейн «на века». Надо учесть несколько особо важных моментов.

Абсолютная герметичность стен, дна, стыков конструкции. Это главное требование. Жидкость из резервуара не должна просачиваться наружу. Необходимо оградить чашу от подземных вод, содержащих в составе «бог знает что». Герметизация нужна как внутри, так и снаружи. Давление воды на стены. Так как средний искусственный водоем вынужден сдерживать колоссальную массу воды (12-18 тонн, 1м3 весит 1 тонну), стены должны быть суперкрепкими. Сила морозного пучения. Поскольку стены состоят из небольших элементов, их легко повредить. Поэтому обустройство надежного основания обязана стать задачей №1.

Организация отведения воды — еще одно требование. Рядом с резервуаром выкапывают приямок, его глубина больше, чем у бассейна. В него заводят трубу слива, монтируют фильтр. В стенах чаши делают переливные отверстия, которые позволят обеспечить постоянный уровень воды, помогут удалять мусор, регулярно накапливающийся на поверхности водоема.

Зависимость от грунта

Чаще всего сооружают кирпичные бассейны, которые заглубляются в землю. И в этом случае главную роль может сыграть особенность почвы. Поэтому перед планированием операции необходимо определить вид грунта, уровень грунтовых вод и точку промерзания.

Самый худший вариант — уровень грунтовых вод, заходящих в зону промерзания. В этом случае велика вероятность того, что из-за морозного пучения в кладке появятся глубокие трещины. Армирование здесь не поможет. Песчаные грунты, напитывающиеся водой, еще больше подвержены морозному пучению. Глинистый грунт достаточно прочен, но если вода расположена близко, то он будет раскисать.

Место расположения бассейна

Прежде чем начать знакомство с технологией строительства кирпичной чаши, необходимо определить вид конструкции, вернее, высоту стенок и степень их заглубления в грунт.

Чаши, полностью погруженные

Это самый распространенный вариант. Верх стенок бассейна в этом случае может находиться:

над землей: расстояние от грунта может составлять 200 или более сантиметров;

вровень с поверхностью: уровень воды в нем на 150-200 мм ниже уровня земли.

Второй, полностью заглубленный, вариант имеет несколько преимуществ. Он облегчает спуск в чашу, к тому же такие стенки не придется облицовывать, а значит, можно гарантировать небольшую экономию. Другой плюс варианта — уравновешенное давление, так как на резервуар будут влиять две противоположно направленные силы — вода в резервуаре и грунт снаружи.

Полупогруженные емкости

Верх стенок этих бассейнов находится на расстоянии 600-1000 мм от земли, зеркало воды тоже располагается выше уровня грунта. Этот вариант можно рассматривать семьям с маленькими детьми: надежный барьер предохранит их от падения в воду. Еще один плюс полупогружных резервуаров — меньший объем земляных работ, если хозяева планируют достаточно глубокую емкость. Это возможное решение, если на месте строительства имеется серьезный перепад рельефа.

Поверхностные бассейны

Дно такого сооружения находится на поверхности земли. Это самый неудобный вариант, так как для принятия «водных процедур» хозяевам придется сначала взбираться по одной лестнице, затем опускаться по другой. Такой вариант используется для сборных, легких конструкций — для чаш, изготовленных из пластика или полипропилена. Возведение поверхностного кирпичного бассейна оправдано, когда, как и в предыдущем случае, на участке сложный рельеф.

Как сделать выбор?

На выбор способа расположения влияет не только особенность конкретного участка. Важно правильно подобрать глубину, учитывая привычки и возраст купальщиков. Высота стенок для взрослых, которые предпочитают не ощупывать дно ногами, может составлять как 2, так и 2,5-3 м. Для обычного плавания достаточно 1100 мм. Если бассейн будет местом для обучения подрастающего «олимпийского резерва», то 1500 мм — минимум необходимый.

Бассейн своими руками из кирпича

Строительство кирпичного сооружения — довольно дорогой способ создания настоящего бассейна, поэтому в первую очередь надо произвести расчет всех материалов, которые понадобятся. Если пропустить этот этап, то можно столкнуться с неприятными ситуациями — с нехваткой кирпичей, цемента, или средств.

Работы лучше начинать весной, когда достаточно прогреется грунт. Однако ожидать, что для стройки хватит одного сезона, не стоит, особенно когда планируется резервуар, имеющий большую площадь и серьезную глубину.

Проектирование

Если на руках нет проекта, то хозяевам необходимо сделать точный чертеж самостоятельно. Схема поможет корректно определить длину, высоту стенок резервуара, учитывая размеры кирпичей и толщину кладочного шва.

Без чертежа не получится более-менее точно рассчитать количество материалов. Строительство на придомовой территории потребует обустройства площадки для бассейна, поэтому лучше рассмотреть все вероятные варианты оформления еще на стадии планирования.

Самый простой вариант — возведение стен для поверхностного бассейна. В этом случае выбирают ровный участок, удаляют плодородный слой почвы. Затем засыпают площадку песком и щебнем. Поверхность разравнивают, трамбуют. Потом приступают к сооружению опалубки. Однако многие отмечают, что открытый кирпичный бассейн не сможет выдержать натиск десятка тонн воды. Поэтому лучший способ — вкапывание чаши в грунт, хотя бы наполовину.

Земляные работы, подготовка к заливке

Бассейн своими руками из кирпича — операция, начинающаяся с выкапывания котлована. Он обязан иметь уклон к сливу. Если говорить о форме чаши, то для кирпича лучше не пытаться придумывать что-то оригинальное, а остановиться на самых простых вариантах — на квадрате либо прямоугольнике. Эти фигуры останутся единственными логичными решениями для возведения бассейна на проблемных грунтах, так как сложная геометрия всегда больший риск повреждения конструкции.

При рытье котлована обязательно учитывают, что в будущем должна быть возможность для гидроизоляции стенок резервуара. Поэтому к ширине и длине чаши прибавляют как минимум 800-1000 мм. К высоте чаши прибавляют 400-500 мм, однако величина больше зависит от толщины монолитной плиты, которая будет служить основанием конструкции. Для бассейнов глубиной до 1500 мм толщина ее должна быть не менее 200 мм. Для глубоких конструкций необходимо большее значение.

Рядом с котлованом выкапывают приямок, его делают глубже. Затем укладывают трубу, предназначенную для слива воды. Она должна иметь небольшой уклон, ее верхний конец закрывают заглушкой. На дно котлована насыпают песчано-гравийную подушку. Слой первого материала 150-200 мм, его проливают водой, второго — 50-100 мм. Засыпав гравий, оба слоя тщательно трамбуют. Затем на дно укладывают гидроизоляцию: например, очень плотный полиэтилен. Стыки его проклеивают скотчем. Лучший вариант — гидроизоляционная мембрана. Ее расстилают с нахлестом, а края располагают на стенках котлована. Стыки закрывают водостойкой самоклеящейся лентой.

Опалубка, заливка фундамента

Первым делом сооружают опалубку для бетонного монолита. Чаще ее собирают из широких досок. В опалубку укладывают армирующую сетку. Ее изготавливают из стальной арматуры сечением не менее 12 мм. Размер ячеек — 20х20 либо 30х30 мм.

Так как армирование предполагает полное погружение конструкции в бетон, в качестве подставки используют обломки кирпичей или специальные изделия, сделанные из пластика. Высота расположения сетки — 7-10 мм. Когда сооружают глубокий бассейн, используют пространственный каркас, состоящий из двух ярусов. Расстояние между поясами составляет 7-8 мм. Этот же объемный вариант надо рассматривать при пучинистом грунте.

Для изготовления раствора для дна бассейна покупают высокую марку цемента — как минимум М350, лучше М400. В этом случае целесообразно заказать готовый раствор, в котором будут присутствовать все компоненты (включая водоотталкивающие, гидрофобные добавки) в идеальных пропорциях. Если смесь делают самостоятельно, то используют щебень (гравий) мелкой фракции и песок, очищенный от примесей. Пропорции — 1 доля цемента, 3 песка, 5 щебня.

В состав добавляют пластификатор (жидкий, сухой), а также водоотталкивающую добавку (Пенетрон, полимерные материалы) или жидкое стекло (1 л на 10 л раствора). Некоторые мастера из жидкого стекла делают грунтовку для обработки готового бетона. Для этого смешивают воду, цемент и силикатный клей. На литр жидкости берут примерно 400 г силиката.

После заливки бетон уплотняют, разравнивают, затем укрывают плотной пленкой, которую в первые дни периодически снимают, а бетон увлажняют. Следующий этап работ начинают спустя 28 дней.

Сооружение стен

Кладка — один из важнейших этапов операции «бассейн своими руками из кирпича». Процесс этот не только долгий, он имеет свои особенности, отличия от классической конструкции, так как стены должны противостоять огромной нагрузке. Поэтому минимальная толщина стен для глубоких сооружений составляет 2 кирпича. Для небольших, невысоких (до 1500 мм) резервуаров может быть достаточно стен в 1,5 кирпича.

Для строительства бассейнов используют красный керамический полнотелый кирпич, который считают единственным возможным вариантом. Через каждый ряд (либо каждый второй) кладки укладывают армирующую сетку: диаметр прутьев составляет 4-5 мм, размер ячеек — 100х100 мм. В стены вмуровывают трубу перелива.

Еще одно отличие от традиционной кладки стен — разница швов снаружи и внутри бассейна. Если в первом случае раствор должен быть вровень с кирпичами, то во втором необходимо оставить место для более качественной адгезии стен с облицовочным материалом.

Гидроизоляция кирпичной чаши

Герметичность — единственное условие для длительной, комфортной эксплуатации бассейна. Если бетонное дно способно обеспечить надежную защиту от влаги грунта, то гидроизоляции стен надо уделить максимум внимания.

Что предстоит?

Работа включает несколько этапов:

герметизацию стыков между стенками и дном резервуара;

тепло- и гидроизоляцию стен снаружи;

герметизацию поверхностей внутри.

Определенную защиту стен обеспечивают гидрофобизаторы, которые были добавлены в раствор. Точно такие же компоненты должны быть в используемой штукатурке. Пенетрирующие (проникающие) смеси надежно закупорят все поры, оставшиеся в кладочном растворе.

Самый сложный этап — гидроизоляция по внутреннему периметру бассейна. Все поверхности, стыки монолита и кирпичных стен необходимо герметизировать максимально качественно. Способов добиться идеального результата есть несколько.

Использование гидроизоляционной штукатурки. В таких сухих смесях присутствуют не только водоотталкивающие добавки: в составах есть армирующее волокно, повышающее сопротивляемость материала воде. Если планируют отделку чаши мозаикой, то этот материал тоже станет хорошим вариантом, но клей для плитки тоже должен быть водоотталкивающим. Чтобы обеспечить хорошее сцепление стен и штукатурки, используют такую же грунтовку глубокого проникновения. Напыляемая гидроизоляция. Первый кандидат — жидкая резина. Второй — полимочевина, материал эффективный и абсолютно безопасный. Она легка, прочна, устойчива к химикатам. Большой ассортимент расцветок — еще один ее плюс. Так как полимочевина имеет отличные теплоизоляционные характеристики, при наружных работах какой-либо дополнительный утеплитель не потребуется. Минус ее — более высокая цена.

Отдельно надо сказать о еще одном способе герметизации стыков кладки и бетонного основания. В этом случае рекомендуют использовать саморасширяющийся бентонитовый шнур. Его забивают в места стыков, затем по периметру промазывают раствором. Последний этап — заклеивание шва гидроизоляционной лентой.

Отделка, теплоизоляция

В завершение операции стены обрабатывают грунтовкой, а после ее высыхания приступают к отделочным работам. Когда грунт склонен к морозному пучению, для защиты стен используют армирующую металлическую сетку. Ее набивают, затем штукатурят гидрофобным составом, и только после этого переходят к нанесению гидроизоляции.

Утепление производят с помощью пенополистирола. После оштукатуривания снаружи на стены наклеивают плиты пенополистирола, обычно в два ряда со смещением. Затем их закрывают гидроизоляционной мембраной (пленкой). Пространство, оставшееся между чашей и стенками котлована, засыпают песком, щебнем или грунтом, смешанным с ним.

Как защитить бассейн из кирпича зимой?

Чтобы предотвратить потенциальное растрескивание, хозяевам не придется сливать воду полностью.

Достаточно слить воду так, чтобы ее уровень находился на расстоянии 500 мм от верха стен резервуара. После замерзания воды всю поверхность закрывают полной пленкой или другим материалом, который даст возможность легко убрать мусор, когда придет весна. Чтобы компенсировать давление на стены при замерзании, в емкости вертикально размещают несколько 5-литровых пластиковых бутылок, к которым привязывают груз, либо насыпают в них небольшое количество песка. Для зеркала площадью 20 м2 хватает 5 таких емкостей. Другие «спасители»-компенсаторы для бассейна — резиновые мячики, покрышки, большие куски пенопласта.

Сложно ли построить бассейн своими руками из кирпича? Многие говорят, что это просто, или не слишком трудно. Однако если мастер впервые сталкивается с подобными работами, он не знаком с заливкой фундамента и кирпичной кладкой, то помощь опытного человека не только желательна. Она необходима.

Следующее видео покажет, как строят бассейн своими руками, но не из кирпича, а из его «близкого родственника»: