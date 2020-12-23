Большое разнообразие отделочных материалов, а также разные технологии значительно усложняют выбор оптимального варианта, когда грядет очередной ремонт. Это справедливо для всех поверхностей, включая потолки, которые более требовательны, поскольку в этом случае работы значительно усложняются. В последнее время, наряду с уже имеющимися способами оформления этих поверхностей, становятся все более востребованными относительные новинки — реечные потолки. Эти необычные конструкции завоевывают популярность по вполне понятным причинам: они оригинальны, прочны и максимально устойчивы к неблагоприятным условиям — к перепадам температур, к высокой влажности. Чтобы создать реечный потолок своими руками, сначала надо познакомиться с такими системами, узнать о них максимум информации, понять, что требуется для работы, как она происходит. Процесс не назвать очень сложным, особенно если сравнивать его с монтажом других подобных покрытий. При наличии всех инструментов и инструкции с работой в состоянии справиться даже тот мастер, который пока имеет небольшой опыт строительных работ.

Что такое реечный потолок?

Прежде чем изучать тему «Реечный потолок своими руками», необходимо понять, что это за конструкция, узнать о достоинствах системы, а также познакомиться с ее недостатками. Знание даст возможность вынести окончательное, взвешенное решение: быть или не быть таким потолкам в доме или квартире.

Конструктивные особенности

Если говорить просто, то реечный потолок является разновидностью уже привычных конструкций — подвесных потолков. В состав данной системы входят несколько элементов.

Панели, или рейки. Их изготавливают из алюминия или оцинкованной стали, но продаются не только металлические, но и пластиковые, деревянные панели. Последний вид делает потолок очень похожим на пол. Максимальная длина реек — 6 метров, стандарт — 3, 4 м. Толщина изделий зависит от выбранного материала, она может составлять 0,32-0,5 мм, ширина — 76-150 мм. Все панели потолка могут выглядеть единым целым. Друг с другом элементы соединяются быстро, но прочно и надежно. Гребенки, их другие названия — стрингеры, траверсы, шины. Это металлические зубчатые профили (швеллеры), которые изготавливают из оцинкованной стали либо из алюминия. Это основа для реечного потолка. Гребенки закрепляют на перекрытии с помощью подвесов, а также заводят в стартовые профили. Межреечные вставки. Задача этих дополнительных элементов — закрыть зазоры, остающиеся между панелями. Они имеют такой же цвет, как и у реек, либо могут сильно от них отличаться. Например, для белых панелей часто используют золотистые (серебристые) вставки. Угловая направляющая, или пристенный уголок. Эти элементы фиксируют на стенах в первую очередь. Главная задача мастера — гарантировать их идеальное положение по горизонтали.

Способ монтажа зависит от особенностей конкретного помещения, а также от желания хозяев: панели можно расположить вдоль длинных стен комнаты, поперек их, либо по диагонали. Однако вопрос о направлении надо решить еще до начала работ, потому что в этом случае может быть важна корректная ориентация зубцов некоторых видов гребенок.

Алюминиевые реечные потолки можно увидеть в офисных и общественных помещениях: например, в саунах, банях, бассейнах, в холлах больших административных зданий. В домах и квартирах такие нетребовательные системы чаще выбирают для кухонь, ванных или санузлов, для коридоров и нежилых помещений. Однако постепенно ситуация меняется: практичные рейки «перебираются» и в другие комнаты — в гостиные, спальни, детские.

Разновидности реечных потолков

В этом случае выбор у хозяев есть, но он невелик. Потолочные конструкции могут быть открытыми, закрытыми и бесщелевыми.

Открытый тип. Данные панели фиксируют так, чтобы между ними оставались промежутки. Максимальная ширина зазоров — 10 мм. Именно для таких систем предназначены межреечные вставки, которые скрывают свободное пространство. Закрытый тип. Эти рейки имеют язычок, который при монтаже панели закрывает зазор между элементами. Поэтому при создании таких потолков нет необходимости в дополнительных элементах. Этот же принцип используется при монтаже вагонки. Бесщелевой тип. В этом случае панели дополнительно стыкуются между собой. Каждый элемент имеет боковины с системой шип-паз. Поэтому стыки панелей такого реечного потолка совершенно не бросаются в глаза: на первый взгляд покрытие кажется сплошным.

Все варианты можно использовать в любых помещениях. Исключение — открытый тип без помощи вспомогательных вставок. Этот способ монтажа применяют только для больших помещений, где высота потолка составляет как минимум 5 метров.

На выбор материала влияют несколько факторов: например, высота потолков, площадь оформляемых комнат. Ассортимент покрытий достаточно широк: помимо реек разных расцветок есть матовые и зеркальные изделия, продукция, имитирующая разные материалы.

Преимущества и недостатки

Поскольку большим успехом пользуются металлические конструкции, именно их и надо оценить. Несмотря на то, что появились такие потолочные системы относительно недавно, они быстро завоевали доверие владельцев домов и квартир. Чтобы понять, почему, надо узнать о достоинствах данной технологии, а потом полюбопытствовать о недостатках, если они есть.

Плюсы реечных конструкций

К главным преимуществам этого вида подвесных потолков относят:

легкость конструкции;

максимальную надежность;

экологичность используемых материалов;

элементарный уход за конструкциями: для чистки таких потолков понадобится только влажная ткань;

максимальную влагостойкость, которая позволяет устанавливать систему в любом «мокром» помещении, где влага присутствует всегда;

безопасность благодаря использованию негорючих материалов: в этом случае панели не станут причиной распространения огня;

экономию электроэнергии, потому что рейки, изготовленные из металла, хорошо отражают свет, а значит, комнате не потребуется большое количество осветительных приборов;

относительная простота работы, такая же замена поврежденных деталей конструкции: в этом случае заменить рейки можно быстро, без демонтажа остальных элементов потолочной системы.

Другие достоинства реечных конструкций — их привлекательный, оригинальный вид, стильность, долговечность. Гарантийный срок составляет 20 лет, но срок эксплуатации значительно дольше. Если обеспечить покрытию регулярный уход, то реечный потолок будет радовать хозяев не менее 50 лет (пока не надоест).

Есть ли у реек существенные минусы?

При желании недостатки найти можно, однако они относятся не к реечному виду потолков, а ко всем подвесным системам. Например, к минусам относят уменьшение высоты потолков, однако количество «украденных» сантиметров не так велико, чтобы эта особенность кого-то останавливала или сильно расстраивала. Кроме того, компенсировать этот недостаток легко: достаточно подобрать светлый или зеркальный материал. Поэтому реечный потолок своими руками — тема, которая становится все более популярной.

Если говорить о конструкциях, собранных из «настоящих реек», то их недостатком считается «болезненное неравнодушие» к влаге, поэтому такие решения можно выбирать только для «сухих» помещений. Однако смотрятся эти потолки очень необычно.

Как сделать реечный потолок своими руками?

Прежде чем приступать к работе, необходимо точно определить, каким он будет. Главная задача мастера — правильно подобрать зазор между «двумя потолками». В большей степени это значение важно для одной операции — для установки точечных светильников. Обычно расстояние между навесным потолком и основанием делают на 10 мм больше, чем внутренняя часть осветительных приборов. Это минимальная величина, обычно выбирают большее расстояние — 20 мм.

Расчеты для покупки материалов

Подготовительный этап стартует с измерений комнаты, которая будет оформляться реечным потолком.

Сначала измеряют периметр помещения. Результат — общая длина направляющего профиля, который будет служить обрамлением конструкции, даст возможность обеспечить качественно примыкание потока к стенам. Затем высчитывают общую длину гребенок — стрингеров. Чтобы выполнить эту часть работы, на основании чертят прямые линии, перпендикулярные выбранному направлению реек. Рекомендуемый шаг — 1 метр.

В последнюю очередь определяют площадь потолка, необходимую для определения количества панелей. Как правило, любой отделочный материал приобретают с небольшим запасом, на случай возможного брака во время работы. Примерно 10% рекомендуют добавить, когда монтаж реек будет производиться параллельно стенам. Если мастер запланировал диагональную установку панелей, то лучше прибавить 15-25%. Причина — сложность обрезки элементов под углом.

Инструменты и материалы

Чтобы сделать реечный потолок своими руками, мастеру потребуется приобрести и собрать в комнате целый набор. В него входит:

комплект для речного потолка, включающий профили, гребенки и панели;

строительный уровень (лазерный либо гидравлический);

ножницы по металлу, малярный нож, плоскогубцы;

элементы для фиксации стрингеров — подвесы;

дрель, перфоратор, шуруповерт;

шнур — малярная отбивка;

линейка, рулетка;

киянка, стусло;

напильник.

Для фиксации элементов конструкции потребуются саморезы, дюбели. Любая подобная работа требует присутствия маркера либо карандаша. Плинтусы — дополнительные элементы, которые традиционно используют для «обрамления» подвесных потолков.

Разметка и монтаж направляющих

Операция «Реечный потолок своими руками» начинается с разметки. Сначала находят самую низкую точку потолка. От нее отмеряют расстояние до будущей линии для направляющего профиля. Этот ориентир с помощью уровня переносят в ближайший угол. Такие же точки выставляют в оставшихся углах. Затем проводят линии, используя малярный шнур. Их обязательно проверяют с помощью уровня. Если есть провода, то их предварительно прячут в гофру и закрепляют на потолке.

Первым делом на всех стенах фиксируют направляющие профили. Перед этим профили обрезают под углом 45°. Легче всего это сделать ножовкой по металлу. Заусенцы удаляют, а острые кромки обрабатывают. В середине полки чертят линию, на которой с шагом 350-400 мм просверливают отверстия. Затем подготовленные элементы по очереди прикладывают к стенам, совмещают отверстия с линиями на стене и ставят отметки маркером.

После этого направляющие убирают. В стенах сверят отверстия, в которые забивают дюбели. Затем прикладывают профили и фиксируют их саморезами.

Установка подвесов, монтаж стрингеров

Поскольку линии уже проведены во время расчетов, приступают к разметке точек для монтажа подвесов. Расстояние между ними зависит от площади комнаты, первый и последний из них должен находиться в 350-400 мм от стены. Затем устанавливают остальные элементы, максимальный шаг составляет 1200 мм.

Точно так же монтируют подвесные опоры для следующих гребенок. По сделанной разметке поочередно просверливают отверстия, затем в них забивают дюбели. Подвесы фиксируют саморезами. Для каждого осветительного прибора нужен персональный подвес.

На направляющие профили укладывают стрингеры. После монтажа их соединяют с подвесами. Если монтаж гребенок был произведен корректно, то никаких проблем на этом этапе не возникает. После завершения фиксации элементов их проверяют уровнем. Аналогично действуют при монтаже остальных гребенок. Самое важное условие — их параллельность.

Реечный потолок своими руками

После завершения первой части работы переходят к главной, самой требовательной операции — к монтажу реек.

Установка панелей

Перед установкой все элементы обрезают по длине. Для этого:

измеряют расстояние между стенами, которые расположены перпендикулярно гребенкам;

от результата отнимают 5 мм, чтобы с каждой стороны панели оставался зазор в 2,5 мм;

рейку переворачивают, затем маркером или карандашом отмечают линию реза;

ножовкой, ножом либо ножницами по металлу изделия отрезают.

После обрезки все элементов переходят к установке реек. Край панели заводят на полку направляющего профиля, второй ее край фиксируют на гребенке. Таким же образом монтируют все остальные рейки.

Монтаж последнего изделия

Как правило, никаких проблем при фиксации первого и последующих элементов не возникает. Однако завершающая панель чаще всего становится камнем преткновения, так как идеального попадания в размер добиться не получается. Ее приходится подрезать. В этом случае поступают так:

Сначала изделие подрезают по длине, затем переходят и измерениям необходимой ширины рейки. Учитывают, что ее край должен скрываться за направляющим профилем. Чертят линию, обязательно на внутренней стороне панели. С помощью ножа по ней делают перпендикулярные насечки, заканчивающиеся точно на линии. «Лишние» элементы по очереди многократно сгибают-разгибают до тех пор, пока они не отламываются «по собственному желанию».

Если края получились далекими от идеала, то их аккуратно обрабатывают напильником. Затем элемент укладывают на уголок и защелкивают в стрингер. Чтобы максимально упростить работу, некоторые поступают несколько иначе. Сначала они обрезают последний элемент, потом снимают предпоследнюю панель, и устанавливают финишную. После этого возвращают на место предпоследнюю, защелкивая ее в гребенки.

Установка межреечных вставок — последняя операция. Этот этап работ также не предвещает особых сложностей. В этом случае все изделия сначала подрезают по длине (как рейки). Затем заглушки защелкивают в паз, который располагается между панелями. Аналогично поступают со всеми остальными вставками.

Монтаж точечных светильников

Осветительные приборы, как и другие инженерные коммуникации, устанавливаются на этапе монтажа. Проводкой занимаются до (или после) завершения фиксации гребенок. Светильники монтируют во время укладки отделочного материала. Перед тем как устанавливать панель, в ней дрелью с насадкой-коронкой делают отверстие необходимого диаметра. Также поступают при монтаже любого другого устройства.

Что нужно знать о реечных конструкциях?

Даже самая простая технология требует предварительного знакомства со всеми возможными затруднениями, а монтаж таких потолков все же трудно назвать элементарной работой. Поэтому перед подготовкой к операции нужно учесть некоторые особенности: как ее, так и материалов.

Ассортимент потолочных панелей довольно широк: есть матовые, зеркальные изделия, можно купить продукцию, которая имитирует различные материалы — дерево, камень или иную текстуру. Главное требование — приобретение элементов из одной партии, так как оттенки изделий немного отличаются. Разницы может быть не видно в магазине, но не исключено, что она будет бросаться в глаза на готовом потолке. Правильный выбор направления панелей не менее важный момент. Традиционно стыки изделий располагают параллельно длинным стенам. Однако если комната узкая и длинная (например, коридор), то перпендикулярное расположение элементов — единственно возможный вариант, потому что оно сделает помещение зрительно шире, короче. Для квадратной комнаты оптимальным вариантом станет диагональное расположение реек, но в этом случае задача усложнится. Монтаж металлических реек — операция одновременно и простая, и сложная. Причина — минимальная толщина материала, который требует максимума внимания и осторожного обращения. Любая небрежность способна привести к деформации материала, а исправленные дефекты, скорее всего, останутся видимыми.

Мастера на пути к цели могут подстерегать и другие неприятные сюрпризы. Бывает, что длины панелей оказывается недостаточно. Для соединения таких элементов приобретают промежуточные вкладыши, которые сделают стыки менее заметными.

Как ухаживать за потолками?

Легкость ухода — чуть ли не самая главная причина популярности реечных систем. Чтобы привести их в порядок, достаточно протереть поверхность мягкой салфеткой, смоченной в растворе моющего средства. Однако и эти практичные конструкции требуют соблюдения нескольких рекомендаций.

При чистке таких потолков нельзя использовать любые средства, которые могут «подозреваться» в содержании абразивных частиц.. Металлические щетки, инструменты с твердой щетиной использовать запрещается, так как покрытие довольно легко повредить. При серьезных загрязнениях можно частично демонтировать потолок, сняв одну, либо несколько панелей. Зеркальные поверхности панелей допускают применение любого средства для очистки стекол, зеркал. Безворсовые материалы — оптимальный вариант для ухода за реечными потолками.

Реечный потолок своими руками — тема, которая может заинтересовать тех, кто не в большом восторге от обычных подвесных конструкций. Такие панельные системы можно считать универсальными: они смогут оказаться кстати и во влажных помещениях, и там, где хозяева принимают гостей.

Об операции «Реечный потолок своими руками» во всех деталях расскажет следующее видео: