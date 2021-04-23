Эти привлекательные системы — один из самых востребованных способов отделки домов и квартир. Невероятная популярность натяжных потолков вполне объяснима: такие поверхности выглядят безукоризненно, скрывая под собой основания, которые чаще очень трудно назвать идеальными. Но и у этих конструкций есть слабые места. Например, иногда случается ЧП: хозяева внезапно (или со временем) обнаруживают, что провис натяжной потолок. Чтобы понять причины этого явления и устранить серьезную проблему, надо узнать об изменении внешнего вида конструкций максимум информации.

Особенности потолочных натяжных систем

Эта технология дает возможность относительно быстро создать ровную безукоризненную поверхность, скрыть неровное основание без его длительной подготовки. Поэтому такие системы — одни из самых востребованных конструкций.

Натяжной потолок — тканевое или поливинилхлоридное полотно, которое зафиксировано на багете-профиле. Последний монтируется на небольшом расстоянии от перекрытия (максимум 100 мм). После закрепления пленки на профиле ее прогревают тепловой пушкой. Благодаря смене температуры обеспечивается необходимый уровень натяжения, поэтому поверхность получается абсолютно ровной, гладкой, лишенной каких-либо дефектов.

Натяжные потолки — конструкция простая и почти совершенная, однако многим не очень понятно, почему провис потолок, хотя никаких видимых причин не наблюдается. Дело в том, что любой отделочный материал имеет собственный вес, и полотно здесь не исключение. Так как оно крепится к багету только краями, то со временем неизбежно провисает из-за отсутствия поддержки в центре, под собственным весом. Причем качество материала никакой роли не играет: опускаются даже дорогие натяжные потолки.

Немногие знают, что есть норма допустимого провиса. Она одинакова для всех конструкций — из ПВХ и ткани. Этот показатель — 1% от диагонали полотна в натянутом состоянии. Или 5 мм на 20 м2. Однако такое провисание незаметно глазу, поэтому владельцы этот мизерный процент не замечают. А он может сильно отличаться от нормы. Исключения есть: это помещение малой площади — ванны, кухни, прихожие. В них провис отсутствует.

Совершенно другая ситуация возникает, когда гладкое полотно обвисает заметным пузырем. Чтобы устранить данную проблему, и не встретиться с ней вновь, владельцам надо узнать, почему провис натяжной потолок, и как вернуть конструкции ее первоначальный вид.

Провис натяжной потолок: почему?

Если несколько причин, которые могут привести к потере натяжной конструкцией безукоризненного вида. Поэтому сначала нужно рассмотреть каждую ситуацию.

Провисание из-за воды

В этом случае причину, почему провис потолок, долго искать не надо: это потоп, устроенный соседями сверху. При такой печальной ситуации причинами появления пузырей впечатляющих размеров становятся главные достоинства полотен — их прочность вкупе с эластичностью.

Квадратный метр такого полотна способен выдержать нагрузку, которая эквивалентна 100 кг (около 100 л). «Закоренелые» оптимисты такое явление могут назвать не проблемой, а спасением имущества и отделочных материалов. Но и им оно подпортит настроение: устранять последствия затопления придется в любом случае, причем действовать надо быстро.

Если владельцы покрытия заметили, что полотно надулось, то сначала по пузырю нужно провести рукой. Вода, собравшаяся внутри, будет перекатываться. В этом случае необходимо сразу же обесточить квартиру, чтобы устранить риск короткого замыкания, а потом обратиться за помощью к специалистам. Хозяевам платить за услуги не придется: вину обязаны загладить виновники затопления.

Некачественный монтаж профиля

Это второй возможный ответ на вопрос, почему провис натяжной потолок. В отличие от предыдущей ситуации, в этом случае полотна провисают не так катастрофически — на 5 или более сантиметров. Если хозяева заметили появление провиса, то первым делом им нужно осмотреть профили, на которых зафиксирована пленка.

Одна из причин провисания натяжного полотна — некачественная установка багетов. Подобные ситуации нередко возникают, когда монтажом занимались непрофессионалы: часто — сами хозяева, реже — недостаточно квалифицированные мастера. Такие явные дефекты провоцируют зазоры, появляющиеся между монтажной планкой и полотном.

Второй «виновник» — багет, который отошел от стены. Как правило, такая «ЧС» происходит из-за некорректно выбранных крепежных элементов — маленьких или, наоборот, больших дюбелей, анкеров и т. д. Появление зазора размером 20 мм между профилем и поверхностью стены становится причиной ослабления натяжения полотна, поэтому оно неизбежно (и очень заметно) провисает.

Использование конструкций из гипсокартона

Гипсокартонные сооружения — отличный шанс закрыть неровные поверхности. Монтаж их относительно прост, а вес незначительно утяжеляет конструкции. Однако есть у этого материала и недостаток: при серьезной нагрузке гипсокартон может сломаться. Поэтому такую уязвимость всегда нужно учитывать при монтаже натяжных потолков на коробы или перегородки, сделанные из ГК.

В этом случае перед началом работы с натяжными системами следует усилить места фиксации профилей. Иначе со временем вес полотна и его сильное натяжение станут причиной появления трещин в гипсокартоне. Они будут увеличиваться и приведут к неутешительному результату — лист сломается, а полотно провиснет.

Некачественная подготовка основания

Тут виновник другой — речь идет о самом базовом потолке. Как правило, источником проблем становятся основания в старых домах. Такие поверхности рекомендуют очень тщательно проверить, избавить их от любого ненадежного покрытия — от плохо держащихся слоев штукатурки, от известковой побелки и т. п.

Эту причину, как и появления пузыря из-за скопившейся жидкости, определить достаточно легко. В данном случае отставшие кусочки тоже можно обнаружить, проведя ладонью по участку провисания. Встречаются и более тяжелые случаи, когда отваливается целый пласт.

Недостаточно прочные стены

Эта причина встречается крайне редко, но исключить ее из списка все-таки нельзя. В этом случае проблему вызывают стены помещения, которые сделаны из непрочного материала, который может начать крошиться. В таких основаниях есть слабые места: после сверления отверстий и установки крепежных элементов от них начинают откалываться кусочки. Место фиксации расширяется, а крепеж становится ненадежным.

Разрушение стен продолжается и после завершения монтажа натяжного потолка. Его провоцирует натянутое полотно, которое становится причиной ослабления фиксации и дальнейшего расслоения материала вертикальных оснований.

Циркуляция воздуха

Если немного провис натяжной потолок, то список подозреваемых расширяется. В него попадает воздух, который циркулирует в свободном пространстве между «двумя потолками». Провисание — результат притока большого количества в эту часть помещения. Пример — наличие сквозняка внутри натяжного потолка. Это явление может наблюдаться или периодически, или постоянно.

Проблема, появляющаяся время от времени

В первом случае точно определить причину бывает сложно. Пленка начинает провисать из-за воздуха, который скапливается в межпотолочном пространстве, проходя сквозь щели перекрытия. Однако небольшой пузырь «чудесным образом» пропадает, когда хозяева открывают балкон или створку окна.

Если дефект появился, и не исчезает

Причиной постоянного провисания становятся воздушные массы, «запертые» между основанием и полотном. Накапливаясь, они начинают давить на пленку, постепенно растягивая ее. Результатом становится заметное провисание потолка. Возможный вариант решения проблемы — демонтаж люстры. Весь накопившийся воздух выйдет через появившееся отверстие. Но это полумера, так как ситуация может повториться.

Покупка подделок или брак

Некачественный пленочный материал также может спровоцировать провисание. С этой проблемой сталкиваются те владельцы, которые хотят купить высококачественную продукцию, но по низким ценам. Чтобы быть уверенными в натяжном потолке, необходимо приобретать полотна тех компаний, что давно известны и дорожат своей репутацией.

Провисание с годами

Это еще одна причина, по которой натяжной потолок может начать опускаться. Однако такое явление характерно только для систем, монтаж которых производился на штапики, которые во время монтажа не дают возможности равномерной натяжки, к тому же со временем ослабляются. Исправить ситуацию можно, натянув материал сильнее. Эта операция — тоже прерогатива профи.

И наоборот, гарпунная технология — гарантия отсутствия серьезного провисания на протяжении всего срока эксплуатации. В этом случае усадку (натяжение) потолка рассчитывают на компьютере после многократных измерений помещения, а доставляют материал полностью готовым, с точными размерами. Но главным фактором остается человеческий: при любой технологии более важна квалификация и опыт установщика.

Возвращение полотну первоначального вида

Если провис потолок, то неудивительно, что хозяева хотят вернуть ему «былое великолепие», причем быстро. К счастью, в большинстве случаев решить эту задачу можно.

Самостоятельное исправление — вариант, который имеет смысл рассматривать, если у владельцев есть навыки работы с такими конструкциями. В противном случае они будут действовать «на страх и риск». Неосторожное обращение может стать причиной повреждения полотна. В таком случае хозяевам не миновать покупки нового материала и расходов на его монтаж.

Профессиональная помощь, наоборот, даст возможность избежать серьезных проблем. Поэтому специалисты рекомендуют обращаться в ту компанию, которая занималась монтажом конструкции. Если гарантийный срок не истек, то вполне возможно, что платить хозяевам не придется.

Провисание, случившееся из-за воды

В этом случае сразу отключают электропитание. Самый простой вариант, который может привлечь хозяев, — прокол полотна, но такие действия строжайше запрещены. Причина — его повреждение, «несовместимое с жизнью». Около небольшого отверстия из-за веса жидкости начнут образовываться трещины, которые сделают потолок непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Методы устранения пузыря

Как выливают воду? Существует 2 способа.

Простой вариант. От жидкости избавляются через отверстие для осветительных приборов — люстры, или точечного светильника. Для удобства используют шланг, под который подставляют тазы, ведра или другие вместительные емкости. Более сложный способ. Он подходит для относительно небольших «водяных пузырей», образовавшихся у стен. Сначала демонтируют часть пленки на одной из сторон полотна, а потом аккуратно сливают воду через его край. В этом случае малейшая ошибка может привести к порче напольного покрытия или к затоплению нижних соседей.

Второй обязательный этап — качественная просушка натяжного потолка и перекрытия. Причина — возможное появление плесневого грибка. Только после полного высыхания поверхностей полотно (люстру) возвращают на место.

Возможные подводные камни

Есть несколько моментов, которые нужно учитывать «хозяевам пузырей». Если из-за веса воды пленка опустилась почти до пола, то в этом случае ее подстерегает несколько опасностей.

Если жидкости нальется больше, чем материал в состоянии выдержать, то есть риск, что полотно все же порвется. Поэтому владельцы, которые только что обнаружили залив, должны «со всех ног мчаться» к соседям, чтобы добиться быстрого перекрытия воды. Вторая теоретическая опасность — острый предмет, оказавшийся в непосредственной близости от полотна. Примеры — «режущий» декор осветительного прибора, ваза с ручками или карандашами и т. п. Все потенциально опасные вещи убирают. Между люстрой и пленкой укладывают толстый слой любой мягкой ткани.

Самостоятельное вмешательство — причина исчезновения гарантии на полотно. К тому же неудачный слив способен привести к затоплению. Чтобы не столкнуться с возможными проблемами, лучше доверить их решение профессионалам.

Как предотвратить скопление воздуха?

Что делать, если в том, что вдруг (или не вдруг) провис натяжной потолок, виноваты воздушные массы? Лучший вариант решения задачи — заделывание щелей, которые находятся на стыках перекрытия и стен. В этом случае пленку также демонтируют, потом ищут все проблемные участки. Щели закрывают цементным раствором, монтажной пеной и т. д.

После высыхания состава натяжной потолок возвращают на место. Чтобы не столкнуться с таким явлением в будущем, в полотно рекомендуют установить вентиляционную решетку. Даже элемент небольшого диаметра способен предотвратить провисание пленки. Одно или несколько компактных изделий можно размести в углах, за гардинами или над мебелью.

Когда виноват гипсокартонный короб или стена

Если провис натяжной потолок, зафиксированный на гипсокартонной поверхности, то сначала демонтируют всю конструкцию. Затем занимаются усилением участков крепления багетов. Листы, имеющие серьезные дефекты (сколы, трещины), обязательно заменяют новыми элементами. На роль дополнительного укрепления выбирают двойной ГКЛ, фанеру с гипсокартоном либо деревянные или металлические закладные. Последние элементы — те же профили, которые использовались при монтаже гипсокартонной конструкции.

Если проблема — непрочные стены

Когда причиной провисания стало качество вертикальных поверхностей, работа предстоит не менее масштабная. Первым делом демонтируют полотно, потом снимают профиль. Отверстия укрепляют тем же материалом, из которого изготовлены стены — например, цементом. Выбор крепежа зависит от площади натяжного потолка. Если она велика, то оптимальным вариантом будут распорные дюбели. Затем на место возвращают монтажную планку, после чего переходят к натяжению полотна.

Когда причина кусочки старой штукатурки

Сначала полотно, которое растягивается из-за «строительного мусора», демонтируют полностью. Поверхность основательно зачищают: избавляются от всех «неблагонадежных» участков. После очищения поверхность пылесосят, притирают влажной тканью, потом грунтуют: состав наносят несколькими слоями (2-3). Натяжной потолок возвращают на место только после окончательного высыхания основания.

Некачественный монтаж багетов

Если натяжной потолок провис из-за некорректного крепления профиля, то операция не обещает больших трудностей для специалиста. Сначала с проблемной стороны демонтируют полотно, выкручивают крепежные элементы. Потом их заменяют новыми, подходящего размера. После этого полотно возвращают на место и натягивают.

Что делать с проблемой больших помещений?

Чем больше метраж комнаты, тем выше процент естественного провисания. Поэтому для просторных помещений специалисты используют другое решение. Если площадь комнаты более 60 м2, то единственно правильным вариантом считают монтаж нескольких полотен, которые фиксируют разделительными профилями. В этом случае провисание не превысит допустимую норму.

Какие случаи считаются гарантийными?

Если провис натяжной потолок, то в этом должен быть кто-то виноват. Поэтому вопрос о том, придется ли платить компании за устранение дефекта, возникает у многих хозяев. В перечень случаев гарантийного обслуживания, включены следующие ошибки специалистов:

полотно, которое не соответствует необходимым размерам;

использовавшиеся материалы низкого качества;

некорректный монтаж багетов.

Это те ошибки, которые фирма-установщик обязана исправлять «безвозмездно». Если провисание случилось по другим причинам, то платить владельцам натяжных потолков (или их соседям) придется. Чтобы был шанс использовать гарантию, на руках должен быть договор, подписанный с изготовителем. Кроме того, хозяевам нельзя предпринимать никаких самостоятельных действий: например, совершенно исключаются попытки снять полотно до приезда представителей компании.

Если провис натяжной потолок, то в большинстве случаев сильно расстраиваться не имеет смысла. Устранить такое сомнительное украшение возможно тем или иным способом. Оптимальный вариант профессионалы выбирают в зависимости от источника этой проблемы.

О том, что делают, если провис натяжной потолок, расскажет следующее популярное видео: