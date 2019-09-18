Идея о необходимости очередного ремонта рано или поздно «осеняет» всех хозяев домов или квартир, ведь красивое, комфортное, идеально чистое жилище — мечта каждого. С другой стороны, такие масштабные работы хочется провести быстрее. Одни приглашают мастеров, другие стараются обойтись своими силами. Для последних нередко камнем преткновения становится оформление потолка и, несмотря на изобилие вариантов, они выбирают простой и незатратный способ. Эта альтернатива — покраска потолка водоэмульсионной краской, которая смотрится строго и изящно одновременно. Чтобы получить идеальную поверхность, надо познакомиться с видами материалов, узнать особенности и секреты работы, иначе ошибки почти неизбежны.

Преимущества и недостатки

Водоэмульсионная краска была и остается довольно популярным материалом, объяснение этому есть. Среди достоинств такого варианта оформления выделяют:

невысокую цену красящего состава;

простую технологию приготовления, нанесения;

рекордно быстрое высыхание краски — несколько часов;

безопасность для домочадцев, отсутствие удушающего запаха;

возможность изменить цвет добавлением специального колера, имеющего такую же, водную, основу;

легкую очистку инструмента после завершения работ;

сочетание с любыми видами отделки других поверхностей помещения.

К недостаткам относят:

обязательное знание нюансов процесса, в противном случае возможно появление пятен, полос;

относительно быструю потерю первоначального вида;

необходимость качественной подготовки потолка.

Именно последнее требование отпугивает некоторых хозяев, однако работа, сделанная на совесть один раз, даст шанс долгое время не беспокоиться о капитальном ремонте потолка.

Виды водоэмульсионных составов

Сейчас есть несколько разновидностей таких красок, отличает их состав и особенности применения. Водоэмульсионная смесь — вода, содержащая минералы либо полимерные частицы, пигменты, добавки, придающие краске те или иные характеристики. Во время высыхания состава вода испаряется, а на поверхности остается пленка из минералов/полимеров. Именно от последних веществ зависят качества окрашенной поверхности.

Акриловые

Это самые распространенные составы. Здесь в роли второго компонента водоэмульсионной краски выступают акриловые смолы, для эластичности и водонепроницаемости к ним добавляют латекс. Такое покрытие можно мыть, не боясь за его состояние. Это качество позволяет использовать данный вид краски даже в помещениях с высокой влажностью.

Плюсы таких составов — простота нанесения, отличная укрывная способность, дающая возможность успешно закамуфлировать не слишком большие дефекты: например, щели, ширина которых не превышает 1 мм. Без недостатка не обошлось: это высокая цена.

Минеральные

В этих составах, которые можно по праву называть «старыми знакомыми», полимеры заменяют известь либо цемент. Минеральные водоэмульсионные краски имеют достаточно хорошее сцепление с поверхностью, но их большой минус — быстрое смывание. Этот недостаток приводит к логичному результату — постепенной потере былой популярности. Еще один плюс вида — его дешевизна.

Силикатные

Здесь в основе состава лежит жидкое стекло. Оно обеспечивает следующие качества таких водоэмульсионных красок — устойчивость к атмосферным осадкам, воздухонепроницаемость, длительный срок эксплуатации, если соблюдена технология окрашивания. Эти достоинства — причина, по которой данные материалы используют и для наружных работ.

Силиконовые

В таких красках главную роль исполняют силиконовые смолы. Эти вещества гарантируют паропроницаемость, поэтому составы могут использоваться в условиях высокой влажности. Другое преимущество силиконовой краски — способность камуфлировать трещины шириной до 2 мм. Недостаток у них один, такой же, как у акриловых материалов, — высокая стоимость.

Необходимо упомянуть еще об одной немаловажной характеристике красок — степени блеска. Составы бывают:

глянцевыми, на них хорошо видны все несовершенства;

матовыми, не прощающими даже мельчайшие дефекты;

полуглянцевыми;

полуматовыми.

Становится понятно, что лучше выбрать один из последних вариантов: либо полуглянцевый материал, либо полуматовый состав.

Во все виды водоэмульсионок может добавляться латекс, который позволяет использование материала во влажных помещениях. Знание основных достоинств и недостатков водоэмульсионных красок — шанс найти свой, почти безупречный, вариант.

Как выбрать грунтовку?

Без этой смеси вообще невозможно добиться качественного покрытия подобных поверхностей, ведь только они в состоянии гарантировать лучшую адгезию (сцепление) материалов с основаниями. Что касается выбора, то рекомендация здесь одна, но она важна: покупать надо такую же грунтовку, какую водоэмульсионную краску планируют использовать.

Для силиконовой краски приобретают силиконовый состав, для акриловой смеси — на основе акрила. Экономия в этом случае не должна стоять во главе угла, ведь от качества грунтовки зависит внешний вид будущего покрытия, а также срок его «жизни». Если на потолке нет шпаклевки, грунт наносят кистью, стараясь затирать праймер в поверхность, количество слоев — 2-3. На потолок, предварительно зашпаклеванный, состав наносят валиком, ограничиваются 2 слоями.

Есть вариант, позволяющий добиться некоторой экономии. В качестве грунтовки используют краску, разведенную водой в соотношении 1:2. Этой жидкой смесью проходят по потолку несколько раз. Данный способ можно считать недорогой альтернативой, однако только грунтовка-профессионал способна дать максимально надежное сцепление.

Инструменты, материалы

Покраска потолка водоэмульсионной краской требует большой «армии» всевозможных помощников. В нее входит:

сама краска;

грунтовка;

шпаклевка;

валики, лучше набор из трех инструментов;

емкость для краски;

кисти: широкая (5-8 см) для труднодоступных мест, узкая — для коррекции в них покраски;

кювета;

малярный (лента, крепп) и обычный скотч;

миксер (шуруповерт, электродрель с соответствующей насадкой);

полиэтиленовая пленка для защиты остальных поверхностей;

стремянка, альтернатива ее — длинный черенок для валика;

фонарик.

Самый главный инструмент при покраске потолка — валик, так как от его качества зависит вид будущего потолка. Самый оптимальный инструмент в этом случае — со средним или длинным искусственным плотным ворсом, так как короткая «шубка» обязательно забрызгает мастера и все вокруг. Мех не должен вылезать даже при попытках тянуть, дергать за него. Шов на хорошем валике найти довольно трудно. Лучше выбрать тот инструмент, на котором он расположен наискосок.

Еще будет нужна защитная одежда, очки. Если предстоят большие объемы работ, то лучше найти пульверизатор с краскораспылителем либо краскопульт с компрессором.

Подготовительные мероприятия

Покраска потолка водоэмульсионной краской требует тщательной подготовки поверхности, только при этих условиях окрашивание будет равномерным, качественным. Главное требование — ровное зашпаклеванное основание, поэтому перед началом работ обязательно проводят «тотальную зачистку» — полное удаление предыдущего покрытия: обоев или плитки вместе с клеевыми составами, краски.

Удаление побелки

В этом случае никаких серьезных препятствий не ожидается. Известковую либо меловую побелку сначала смачивают водой, потом удаляют шпателем, но избавляются абсолютно от всех следов, до бетона. От небольших пятен поверхность освобождают с помощью мокрой тряпки.

После удаления старого покрытия потолок тщательно моют раствором моющего средства. После высыхания поверхности ее грунтуют, затем шпаклюют — белым цементным либо гипсовым составом — до идеальной ровности.

Работа со старой водоэмульсионкой

Здесь все зависит от покрытия, от того, в каком оно состоянии. Если причина ремонта потолка лишь изменение цвета, то его сначала моют для удаления пыли, дают время на высыхание, а затем грунтуют. На сухой праймер наносят новую краску.

Трещины либо вздутия требуют очищения потолка от старой водоэмульсионной краски. Есть 2 способа:

Сухой, с использованием болгарки или наждачной бумаги. Он применяется, когда состав не боится воды. Удалять водостойкую водоэмульсионку трудно. Если работа не дает ожидаемых результатов, то по дефектным участкам проходятся крупной наждачной бумагой, потом шпаклюют и грунтуют. После этого красят. Мокрый, с помощью очень горячей воды — примерно 70°. Участки поверхности дважды смачивают, причем очень обильно. После первой обработки водой делают паузу на 10 минут, потом операцию повторяют, но ждут уже 5 минут. Вооружившись шпателем, краску снимают. Так повторяют несколько раз, небольшие пятна удаляют наждачной бумагой. Готовый потолок промывают, сушат, грунтуют. Затем поверхность обрабатывают шпаклевкой, выравнивают, снова обрабатывают грунтом.

Правила, обеспечивающие результат

Покраска потолка водоэмульсионной краской не так сложна, как может «померещиться» на первый взгляд, но и здесь есть свои подводные камни. Однако довольно простые правила позволят избежать неприятных ошибок.

Работу начинают только после полного высыхания грунтовки, в противном случае водоэмульсионная краска на потолке не задержится. Если запланировано двухслойное нанесение, то первый слой наносят поперек светового потока, идущего из окна. Второй проход делают параллельно ему. Контроль качества должен быть постоянным. Скачки с места на место при работе запрещены. При тройном проходе первый слой делают перпендикулярно плоскости окна и от него, второй — поперек первого. Третий повторяет направление 1-ого, но его нанесение начинают от стены, противоположной той, где находится оконный проем. Нанесение краски должно быть быстрым, допустимый максимум — 20 минут, поэтому любые перекусы/перекуры — табу. Каждому слою отводят довольно большое количество времени на высыхание — как минимум 12 часов. Оптимальное время для работы — вечер, так как очень «злобный» ультрафиолет становится виновником пятен, появившихся на сыром составе. При покраске днем окна завешивают плотной (не совсем прозрачной) пленкой либо легкой тканью. Сквозняки, чересчур горячие батареи, фены — причины разводов, возникающих из-за неравномерного высыхания водоэмульсионки. Радиаторы отопления советуют до проведения работ тщательно укутать одеялами. Новый слой краски — новый валик, так как инструмент, вымытый водой, уже не даст шанса получить идеальную поверхность. Использованные инструменты практичные хозяева оставляют для других подобных («красочных») работ.

Соблюдение этих простых рекомендаций даст почти стопроцентную возможность получить идеальный потолок даже мастеру-новичку, потому что главное — внимание даже к «малейшим мелочам».

Операции разными инструментами

Покраска потолка водоэмульсионной краской — тот процесс, который каждый мастер делает по-своему, поэтому и результат может сильно отличаться. В работе используют кисти, валики или краскопульты.

Окрашивание кистью

Для многих такая работа — привет из советского прошлого, но в этом случае достойного результата можно не ждать, так как все разводы и мазки будут налицо. Другой минус метода – перерасход краски, которая охотно покидает кисть, шлепаясь на пол и мастера. Неравномерное окрашивание — причина, по которой некоторые слои содержат большее количество водоэмульсионки.

Такой способ применим на дачных участках, для подсобных помещений, в мастерских или гаражах, однако надо иметь в виду, что эта работа украдет как минимум втрое больше времени, а оно для водоэмульсионной краски — деньги, ведь нужно уложиться в 20 минут.

Покраска валиком

Этот вариант, наоборот, дает возможность получить потолок без разводов и иных дефектов. Действуют при окрашивании таким, уже ставшим традиционным, образом:

Стык стен и потолка по периметру комнаты заклеивают малярным скотчем. Все поверхности защищают от водоэмульсионной краски полиэтиленовой пленкой. Подготавливают состав к работе: размешивают либо разводят водой, следуя инструкции производителя. Опытные мастера советуют разводить краску для первого слоя чуть-чуть жиже. Мешают состав насадкой-миксером. Крупинки, появившиеся на поверхности краски, удаляют, процеживая смесь через тройной слой марли. Большой кистью закрашивают стыки потолка со стенами и места, труднодоступные для валика (например, трубы отопления). Кисть макают в емкость на треть, обязательно отжимают о край, чтобы удалить излишки, которые не позволят получить тонкий слой. Корректируют «картину» маленьким инструментом. Водоэмульсионку наливают в кювету, затем смачивают (катают) в составе валик по всей его длине (ширине) до тех пор, пока все поверхность не будет равномерно покрыта краской. Наносить водоэмульсионку начинают с угла. Ширина полосы — максимум 50 см, нахлест — 5-10 см. Ручку валика держат под углом 45°, чтобы обеспечить лучший контроль над контактом ворса инструмента с поверхностью. Качество работы проверяют, направляя на участок свет фонарика. Либо просто меняют угол обзора. Появившиеся наплывы снимают выработанным (уже без краски) валиком. Следы от работы внахлест — W-образными движениями. Готовую поверхность оставляют на 12 часов, чтобы слой полностью высох.

Работа с краскопультом

Покраска потолка водоэмульсионной краской с помощью этого устройства — самая приятная операция, потому что она не только гарантирует безупречный вид потолка, но и проходит быстро, легко, без особых усилий. Сам процесс выглядит так:

Первым делом водоэмульсионную краску разводят водой, так как состав для валика и кисти слишком густой для данного инструмента. Затем краску в обязательном порядке процеживают, этого требует сопло, которое забивается даже мелкими частицами. Прежде чем начинают красить потолок, регулируют подачу смеси. Для этого выбирают мишенью другую поверхность, которую «поливают» около 20-30 секунд. Стабилизировав подачу, переходят к окрашиванию потолка. Сопло стараются держать перпендикулярно обрабатываемой плоскости, расстояние от нее до инструмента — около 50 см. Контролируют темп и скорость окрашивания, идеалом считают 1 м2 за 5 секунд. Покраску проводят квадратами: движение в одну сторону чередуют с поперечным направлением, затем переходят к следующему участку. Задержек избегают, ведь следствием такой промашки станет более толстый слой водоэмульсионки. Недокрас в этом случае гораздо лучше, так как его впоследствии надежно скроет второй слой. Оптимальное их количество — 3.

Покраска потолка водоэмульсионной краской — занятие, которое суперсложным назвать очень трудно, а достойный результат обеспечит преждевременное знакомство с особенностями работы и потенциальными ошибками, которых легко избежать.

О том, как проходит такая работа, расскажет следующее видео: