Практически каждый владелец собственного жилья мечтает сделать его уютным, привлекательным и необычным. Едва ли не главную роль в восприятии дома или квартиры играют потолки, дизайн которых может визуально изменить размеры, повлиять на общий стиль, а значит, на впечатление о комнате. По этой причине вопрос об их чистовой отделке дизайнеры всегда считают приоритетным. Один из возможных вариантов — кессонный потолок, известный человечеству с давних времен. Этот неординарный архитектурный элемент почти универсален: он может быть уместным не только в загородном доме, но и в стандартной квартире. В том, что это за конструкция, каковы ее особенности, а также требования к помещению, нам и предстоит разобраться.

Что такое кессонные потолки?

Кессон (caisson) — французское слово, но произошло оно от итальянского «ящичка» — от cassetta. Хотя сам принцип образования таких квадратных углублений в арках и потолках применялся в архитектуре еще в Древнем Египте и Греции, современному названию они обязаны именно итальянцам. Сначала подобные ячейки закрывали терракотовыми плитками.

В Древнем Риме им нашли другое применение: кессоны-кассеты начали использовать для бетонных арок и куполов. Благодаря им масса потолков уменьшалась, но за счет дополнительных ребер жесткости увеличивалась надежность перекрытий. В эпоху Возрождения кессонные потолки изготавливали уже из разных материалов — из камня и дерева. Через небольшой промежуток времени потолочные конструкции научились декорировать. Ячейки стали украшать лепниной, росписью, причем небольшие картины в каждой нише были различными.

Сейчас кессонные потолки остаются популярными, однако теперь они очень востребованы и для декорирования жилых помещений, так как эти элементы способны выполнять сразу несколько важных функций. Помимо главной миссии — облегчения конструкции — они способны улучшить акустику комнат, зрительно увеличить их высоту, совершенно изменить общее восприятие квартиры или дома. Внутри крупных или небольших ниш-ящичков (квадратных, круглых, ромбовидных либо многоугольных) нередко располагают осветительные приборы (люстры, светильники) или дополнительные декоративные элементы.

Кессонные потолки делают двумя методами — каркасным и бескаркасным. В первом случае сначала изготавливают потолок из гипсокартона на каркасе, в него производят монтаж всех систем (вентиляции, кондиционирования, подсветки). Затем конструкцию декорируют деревянными балками (гипсовыми карнизами, молдингами, розетками). Во втором случае каркаса нет: кессон — отдельная гипсовая конструкция, ячейка уже имеет все декоративные элементы. Эти наборы кассет воспринимаются единой конструкцией.

Потолок из кессонов: плюсы и минусы

Трехмерная эффектная структура конструкции не единственное достоинство таких сооружений. К достоинствам с полным правом можно отнести:

Долговечность. Если монтаж кессонов произведен по всем правилам, то о сроке службы такого потолка можно не беспокоиться. Его сочетаемость с большим количеством стилей. Резные розетки, витражные вставки, лепнина, роспись — только некоторые из элементов возможного дизайна. Улучшение важнейших характеристик помещения — звуко- и теплоизоляции, а также простой способ обустройства дополнительного освещения. Возможность сделать более уютной просторную комнату с очень высокими потолками.

В эту же категорию можно отнести придание потолку идеального вида, маскировку всех дефектов основания, возможность скрыть коммуникации. Эти преимущества, однако, относятся к любому виду сложных потолочных конструкций.

Главный минус «коробочных» конструкции — серьезное «съедание» высоты помещения, однако недостаток этот важен только для квартир со стандартными потолками. Второй повод для размышлений — цена материалов, стоимость монтажа, но самостоятельная работа обещает серьезную экономию на услугах. Некоторая сложность потолка из кессонов тоже способна стать «камнем преткновения» для хозяев.

Материалы для потолков

Кессоны нередко используют в больших загородных домах, чтобы подчеркнуть свой статус. Подходят они и для общественных зданий, офисов, которым необходимо придать официальный вид. Однако кроме дорогих вариантов оформления таких потолков есть и другие, вполне доступные, материалы.

Дерево

Классические кессонные конструкции создают исключительно из дерева. В роли материала вступает бук, вишня, дуб, красное дерево, орех, ясень и другие ценные породы. В этом случае на первый план выходит фактура дерева, поэтому чаще ее сохраняют в первоначальном виде, покрывая лаком, морилкой.

Однако в этом случае необходимо следить за тем, чтобы оттенок элементов потолка полностью совпадал с мебелью и напольным покрытием. В противном случае будет нарушена целостность восприятия комнаты. Белые потолки, наоборот, делают из недорогой древесины, которую затем покрывают краской.

Кессонные потолки — необычные элементы, которые не подойдут для некоторых модных стилевых направлений. В качество одного из ярких примеров можно привести требовательный хай-тек.

Древесные плиты МДФ

Это еще один претендент, недорогой, но такой же экологически чистый. Если говорить о достоинствах, то плюс плит — возможность подобрать любой вариант МДФ, имитирующий тот или иной материал (например, камень). Древесные плиты легко монтировать, они могут хорошо сочетаться с другими вариантами отделки — со стеклянными либо глянцевыми кессонами.

МДФ имеют достаточно неплохие тепло- и звукоизоляционные характеристики, однако они не лишены недостатков. Материалам противопоказана влажность выше 70%, поэтому их установка возможна только в сухих помещениях. Древесные плиты боятся огня, по этой причине ни кухни, ни другие помещения с открытым огнем не лучшие места для конструкций с МДФ.

Гипсокартон

Очередной экологически чистый вариант, который отличается хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Гипсокартон не горит, он способен противостоять влаге, поэтому лучше МДФ подходит для комнат, где высока влажность, для помещений с каминами или печами. Другие достоинства материала — его доступность, практичность, почти универсальность.

В такие кессонные потолки без особого труда можно установить декоративные розетки, любые осветительные приборы. Покрытие поверхности глянцевой краской также не возбраняется. Эта операция даст возможность минимального ухода за кессонной конструкцией.

Полиуретан

Он имеет несколько преимуществ перед соперниками. Главный плюс этого материала — его невероятная легкость. Полиуретан очень просто разрезать, поэтому из него можно изготовить кессонные потолки любого уровня сложности: например, имитацию старинной лепнины.

Полимерный материал не подвержен разрушительному воздействию влаги, огонь для него тоже не опасен. Если запланированы белые потолки, то у хозяев не будет необходимости в дополнительной отделке. Легко разрезаемый полиуретан позволяет встраивать в ячейки любые светильники.

Картон строительный

В отличие от простого «родственника» данный вид материала имеет защиту от влаги и огня. Это самый бюджетный претендент, который легко разрезать, также просто и быстро монтировать, заранее декорировав пленкой, имитирующей дерево. Данный тип картона можно выбрать даже для украшения влажных помещений. В этом случае можно получить кессонную конструкцию за очень небольшие деньги.

Для упрощения создания кессонного потолка нередко используют натуральное дерево и плиты МДФ. Такой способ гарантирует меньшие траты, не такой сложный монтаж, однако внешний вид конструкции остается практически идентичным конструкции их натуральной древесины.

Как собрать декоративное покрытие?

Выбор варианта кессонного потолка — задача не совсем простая, однако собрать подобную конструкцию самостоятельно можно несколькими способами.

Кессонный потолок из дерева

В этом случае выбор зависит лишь от сложности дизайна комнаты и ее размеров. Создать кессонную конструкцию можно по-разному:

С помощью готовых кассет, изготовленных из прессованной древесины. Их монтируют на каркасе, затем поверхность отделывают шпоном. Мебельным способом. Из металлического профиля собирают раму, на которую затем монтируют коробы, сделанные из досок и фанеры. Стенки конструкции декорируют пленкой ПВХ под дерево. Крепление на уже отделанный (обоями, краской) потолок готовой рамы, которая представляет собой имитацию — перекрещивающиеся балки перекрытия.

Силовые нагрузки на подобные декоративные конструкции не предусматриваются. Поэтому монтаж в них светильников или вентиляторов не лучшая идея. Для установки таких элементов используют анкерные подвесы либо крюки, которые врезают в бетонную плиту. Исключение есть: это загородные дома, где сооружено деревянное перекрытие, а стены и потолки обшиты деревом. В этом случае кессонный потолок, созданный на балках перекрытия, может быть кстати.

Конструкции из гипсокартона

Для владельцев обычных квартир деревянный потолок обещает большие траты и трудоемкость операции. Поэтому более логичный материал — удобный, недорогой гипсокартон. Сначала из металлического профиля собирают каркас, затем его обшивают листами гипсокартона.

Стенки кессонов и лицевую поверхность шпаклюют, затем красят под белый камень, каменное литье или гипс. Ниши украшают плитками из полистирола. Чаще они имитируют лепнину либо резьбу. В центр каждого элемента помещают светильники. Профиль и гипсокартон — тот «дуэт», что дает возможность с минимальными усилиями получить сложный рисунок с помощью кольцевых элементов или скруглений.

Полиуретановый кессонный потолок

Отделка потолка готовыми полиуретановыми кессонами — наиболее удобный, простой способ создать эффектную конструкцию с лепниной, узорами, резьбой или тонировкой. Купленные кессоны устанавливают на каркас, собранный для подвесного потолка, наклеивают на отделку из ОСП, либо на фанеру, которую нашивают на обрешетку.

Полиуретановый кессонный потолок практически неотличим от гипсокартонной или деревянной конструкции. «Выдать» его может только полное отсутствие дефектов и идеальная, равномерная окраска. Облицовка, собранная из других материалов, всегда имеет небольшие погрешности, полиуретан в этом случае выглядит безукоризненно.

Украшение из строительного картона

Этот материал окажется подходящим в каркасных домах, где перекрытия, сделанные их бруса или досок, не отличаются большой надежностью. Чем больше размер балок, тем тяжелее будет завершенная гипсокартонная конструкция. Расход материала тоже будет значительно больше.

Для несложных кессонов нередко используют древесно-волоконные плиты, однако строительный картон выигрывает у соперника по весу. Из-за шероховатой поверхности его грунтуют и шлифуют, затем наклеивают на каркас. Плюс картона — небольшая цена, минус таких кессонных потолков — трудоемкость.

Рекомендации для оформления кессонами

Система кессонных потолков отличается своеобразием, поэтому перед тем как принять окончательное решение насчет такой конструкции, лучше ознакомиться с несколькими рекомендациями:

Далеко не все стилистические направления позволяют оборудовать такие потолки. Иногда гармонии добиться невозможно. Помимо хай-тека к стилям, не допускающим присутствия кессонных потолков, относится авангард, минимализм, поп-арт. Только идеальное освещение даст возможность создать привлекательную поверхность. Недостаточный его уровень может сделать потолок блеклым, абсолютно невыразительным. Сочетание цвета и оттенка деревянных кессонных конструкций с напольным покрытием и предметами мебели в комнате — способ сделать интерьер законченным, гармоничным. Размеры ячеек подбирают, исходя из размеров комнаты. В больших помещениях хорошим решением будут небольшие ниши, в маленьких — наоборот, разрешены крупные ячейки. Светлые тона рекомендуют выбирать, если хозяева не хотят акцентировать внимание только на потолке. В этом случае лучший вариант — белый цвет конструкции. Чтобы избежать нежелательного «уменьшающего» эффекта, балки рекомендуют сдвигать к дверным и оконным проемам. Кессонная конструкция в определенной части комнаты — один из возможных вариантов зонирования пространства. Подсветка и цветовая палитра, продуманные на стадии проектирования, обеспечат идеальный вид потолка.

Темные секции — оптимальный вариант для комнат с высокими стенами. Они дают возможность зрительно уменьшить размеры помещения. Светлые конструкции — идеал для невысоких стен. Кессонные потолки, расположенные в гостиной, кухне, кабинете (библиотеке), будут служить отличным украшением главных комнат дома.

Для других жилых помещений (для спальни, детской) рекомендуют выбирать более спокойный стиль оформления, однако этому совету следовать необязательно. В не слишком просторных коридорах такие конструкции в светлых тонах и с большим количеством осветительных приборов способны изменить помещение почти до неузнаваемости.

Как сделать кессонный потолок?

Первый этап — оценка помещения. Оптимальной для кессонного сооружения является высота потолка от 2,8 до 3 метров. В любом другом случае надо иметь в виду, что конструкция «украдет» 60-100 мм при использовании бруса, и как минимум 150 мм, если планируется покупка кессонов.

Украшение из готовых изделий

Если нет особого желания придумывать и сооружать сложную систему самостоятельно, то лучше обратить внимание на готовые кессоны, сделанные из полиуретана. Плиты стандартного размера с обратной стороны имеют специальную подошву, с помощью которой их приклеивают к каркасу из бруса или металлического профиля. Небольшой вес таких изделий позволяет обойтись без дополнительных креплений.

Сначала определяют центр потолка, затем из плит собирают эту часть кессонной конструкции. Оставшуюся площадь заполняют разрезанными ячейками, края покрытия оформляют потолочными плинтусами. Для получения «полноценного» деревянного перекрытия покупают наборы, состоящие из коробов и секций, имитирующих деревянные балки: как прямые, так и пересекающиеся элементы. Так как участки примыкания балок к стене, являются самым проблемным местом, дополнительно делают гипсокартонный короб, закрывающий эти части поверхности.

Чтобы гарантировать идеальный кессонный потолок, поверхность штукатурят. Если больших дефектов (например, разноуровневых плит перекрытия) нет, то обходятся шпаклевкой. Следующий этап — шлифовка поверхности. Последние операции перед монтажом полиуретановых коробов — грунтование и покрытие потолка водоэмульсионной краской.

Кессонный потолок из дерева

Этот вариант более интересен, однако он более трудоемок. Для изготовления балок используют шлифованный брус, обработанный защитными составами. Для комнат со стандартными потолками необходим материал с минимально возможными размерами — 60х60 мм. Там, где высота стен разрешает (от 2,8 до 3 или более метров), сечение обязано быть больше — 100х100 или 150х150 мм.

Первым делом рисуют эскиз, определяя композицию будущего потолка. Сначала находят центр поверхности, затем определяют расположение и количество балок. Разметку потолка начинают с главных элементов. Брус крепят саморезами с пластиковыми дюбелями. Перед окончательной фиксацией заготовок все линии проверяют с помощью лазерного уровня. Допустимое отклонение от общей плоскости всех балок составляет 1 мм, но не более.

Затем монтируют короткие перемычки. Если небольшой вес этих деталей позволяет, то их приклеивают. Если нет, то также используют саморезы. Для очень толстого бруса для монтажа берут металлические уголки. Завершающий этап — покрытие деревянных элементов лаком либо морилкой.

Кессонный потолок, изготовленный самостоятельно, — операция довольно простая для того, кто привык к отделочным работам. У тех, кто впервые сталкивается с такой оригинальной конструкцией, обязательно появятся вопросы. Ответить на некоторые из них и ускорить работу новичка сможет следующее популярное видео: