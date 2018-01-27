Как утеплить потолок в частном доме эффективно?

С приходом холодов у многих частных домовладельцев ощутимо прибавляется забот: несмотря на все старания хозяев сохранить драгоценное тепло, температура все же неумолимо падает, а стоимость отопления, наоборот, продолжает расти. Ни для кого не секрет, что львиная доля теплого воздуха собирается на самом верху помещения, поэтому проблему можно решить лишь укреплением последнего бастиона, противостоящего потерям, — потолка. Именно этим путем тепловая энергия с перманентным успехом покидает жилую площадь. И хозяевам волей-неволей приходится задумываться о том, как утеплить потолок в частном доме без особых трат на материалы. Чтобы точно рассчитать расходы, надо четко определиться с подходящим способом утепления, именно от него будет зависеть стоимость работ.

Выбор способа утепления потолка

Для частного дома существует два метода, позволяющих минимизировать теплопотери.

Утепление изнутри, со стороны жилых помещений. Утепление снаружи, со стороны чердака.

Оба способа позволяют достичь желаемого результата. Но у каждого из них есть ограничения, минусы и плюсы. Главным же критерием при выборе считается удобство. Внутреннее утепление ощутимо «съест» высоту потолка (15-45 см), да и процесс этот нельзя назвать легким. Но он будет хорош, если подвесные потолки только планируются, тогда межпотолочное пространство можно без труда заполнить изоляционной прослойкой. Второй способ возможен только при наличии чердака, зато он считается более эффективным и менее энергозатратным. Ложкой дегтя могут стать коммуникации, проходящие там. Также способ не подойдет, если чердак выполняет функции складского помещения.

Ассортимент материалов

Если со способом утепления все предельно ясно, то с возможными материалами нужно познакомиться поближе. При выборе их надо ориентироваться на экологичность и долговечность, пожаробезопасность и легкость, влагостойкость и теплопроводность.

Пенопласт. Отличается влагостойкостью и удобством в работе, но горюч, поэтому при утеплении изнутри обязательно оштукатуривание.

Минеральная вата. Экономична, хороша для обоих способов утепления. Плюс — высокий уровень теплоизоляции, минус — нужна пароизоляция, так как материал неравнодушен к влаге.

Эковата. Экологически совершенный аналог предыдущего материала. Теплоизоляционные свойства высоки.

Керамзит. Используется как утеплитель с давних времен. Оптимален для утепления со стороны чердака. Минусом является высокая степень гигроскопичности.

Вермикулит. Отличается от керамзита отсутствием «влажных» недостатков.

Пеностекло. Из-за невесомости хорош при утеплении нетяжелых потолочных перекрытий.

Лидерами в категории «теплоизолирующий материал» являются пенопласт и минеральная вата. Не исключено использование и обоих материалов сразу.

Процесс теплоизоляции потолка на чердаке

Первым делом помещение необходимо очистить от скопившегося мусора, заняться влажной уборкой, а также удалить с балок перекрытия прежнюю изоляцию.

Список нужных материалов

Пенопласт. Минеральная вата. Подойдут как плитки, так и рулоны. Пароизоляционная пленка. Плита ОСП. Монтажная пена. Элементы крепежа (шурупы, гвозди, саморезы). Деревянные рейки или металлический профиль.

Заодно заранее стоит побеспокоиться о необходимых инструментах: ножовке, шуруповерте и молотке, остром ноже.

Этапы утепления

Процесс заключается в последовательном утеплении пространства между потолочными балками.

Первым слоем укладывается пароизоляционная пленка. Ширина ее должна превосходить расстояние между балками на 10-15 см. Крепится пленка к ним рейками. Теперь плотно укладывается пенопласт. При этом надо обратить внимание, что отрезать пенопласт лучше с некоторым запасом, ведь не бывает идеально ровных балок. И гораздо легче отрезать потом излишки материала, чем бездарно выкинуть неподходящий кусок. После окончания операции оставшиеся зазоры между пенопластом заполняются монтажной пеной. После ее высыхания неровности удаляются, а сверху опять укладывается пароизоляционная пленка. Минеральная вата — следующий слой. Укладывается она так же плотно, как и пенопласт. Если вас не устраивает малая толщина, можно добавить второй слой, только уложить его лучше аналогично кирпичной кладке: стыки нового должны располагаться на середине листов первого. Следующим, последним, шагом является настил ОСП плит, не боящихся ни повышенной влажности, ни резких температурных перепадов.

Теплоизоляция изнутри: подводные камни

Наличие в доме чердака — большое преимущество. Но что делать, когда конструкция строения не предусматривает его? Тогда утепление жилища возможно только изнутри. Но такой метод имеет некоторые недостатки. Как было написано выше, высота потолка существенно уменьшится. После такой теплоизоляции помещению не помешает ремонт. И не все используемые материалы «грешат» экологической чистотой, а это уже может сказаться на здоровье домочадцев.

Очень популярен метод, когда совмещается монтаж подвесных потолков и их утепление. Используются обычно те же материалы, что и для теплоизоляции на чердаке. Но эффективность способа невелика, да и не каждый дом располагает столь высокими потолками, что они позволят «отщипнуть» от себя даже 20 см.

Выход из таких ситуаций есть. Название его — газобетон. Преимуществами его являются легкость и низкая теплопроводность. Первая позволит без боязни приклеить газобетон к потолку, вторая обеспечит достаточный теплоизоляционный эффект.

Процесс теплоизоляции потолка в помещении

Вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

газобетонные плиты, толщина которых варьируется от 8 до 10 см;

грунтовка глубокого проникновения;

ножовка по дереву;

полистирольный клей;

шпаклевка;

шпатель с зубчиками.

Этапы утепления

Манипуляции с этим материалом тоже не слишком трудозатратны.

Грунтовка обязательна как для потолка, так и для газобетонных плит. Они обрабатываются на стороне, которая будет прилегать к потолку, и на торцах. Необходимо дождаться окончательного высыхания всех поверхностей. После этого шпателем плиты покрываются клеем, затем прижимаются к потолку. Когда завершен первый ряд, можно приступать к следующему. Шахматный порядок плит обязателен. Когда плиты намертво прилипли к потолку, можно приступать к завершению утеплительного процесса. Оно состоит в грунтовке поверхности, натягивании малярной сетки и последующем шпаклевании.

Вопрос о том, как утеплить потолок в частном доме, решается довольно просто. Все, что потребуется от хозяев, — это внимательность и аккуратность. Тогда в зимние вечера и ночи вам не будет страшен даже самый лютый мороз.

Смотрите видео о том, как утепляют свой чердак: