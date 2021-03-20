Любой ремонт требует внимания к малейшим деталям. От того, насколько качественно сделана финишная отделка, зависит вид помещения и его общее восприятие. В большей степени это относится к потолкам, которые в большинстве случаев неидеальны, поэтому для сокрытия всех несовершенств (их и стен) многие хозяева используют потолочные плинтусы, которые придают комнатам завершенность. Если монтаж багетов на прямых участках особых сложностей не вызывает, то стыки элементов в углах требуют максимальной аккуратности. Поэтому многих хозяев, планирующих, или уже начавших ремонт, интересует, как резать потолочный плинтус, какие инструменты для этого этапа работ можно использовать.

Материалы и особенности их резки

Ответ на вопрос о том, как резать потолочный плинтус, зависит от того, из какого материала он сделан. Нарезка отличается, так как багеты имеют разную плотность. Поэтому первым делом нужно рассмотреть самые популярные материалы, а заодно и особенности их разрезания.

Пенопласт

Такие изделия имеют самую низкую цену, потому что материал очень неустойчив к механическим воздействиям. Пенопласт легко поцарапать, повредить при случайном ударе. Плюсы — минимальный вес, упрощающий приклеивание, простота обработки, возможность покрасить в любой цвет.

Этот вспененный материал состоит из небольших крупинок, которые довольно легко отделяются друг от друга. Однако они — главный недостаток таких багетов. Для них необходим очень острый инструмент. В противном случае плинтус может раскрошиться, поэтому будет негоден для монтажа. Это справедливо как для углового, так и для ровного реза.

Пенополистирол

Этот претендент дороже, но от первого кандидата он отличается не очень сильно, поскольку является «родственником» пенопласта: его производят из вспененного полистирола. Данный материал тоже состоит из мелких пузырьков-гранул, однако они прилегают друг к другу уже плотнее. Но и пенополистирол не потерпит не слишком острого лезвия, он также раскрошится. Поэтому мастеру нужно подготовить не менее острое орудие труда.

Главное достоинство пенопласта и пенополистирола — их мягкость, которая позволяет избежать появления зазоров, плотно прижав заготовки друг к другу и к углам.

Экструдированный пенополистирол

ЭППС изготавливают из того же сырья, что и обычный пенополистирол, однако в данном случае используют другую, более совершенную технологию. Обычный ППС изготавливают с помощью пара, который пропускают сквозь микрогранулы.

Чтобы получить экструдированный пенополистирол, частицы смешивают при высокой температуре и таком же давлении, а потом в сырье добавляют вспенивающий реагент. Размер гранул в этом материале гораздо меньше (максимум 0,2 мм), в результате он меньше крошится и более прочен. Очень острый инструмент для его резки не требуется, но тупизна режущей кромки также не приветствуется.

Поливинилхлорид

Пластиковые плинтуса (ПВХ) — еще один вид потолочных изделий. Обычно их приобретают для отделки ванных комнат. Если рассматривать тему «Как резать потолочный плинтус», то в этом случае они исключения, потому что для их состыковки используют специальные, готовые уголки.

Вообще, эти багеты можно разрезать канцелярским ножом, ножовкой по металлу или острым кухонным инструментом. Поскольку изделия из ПВХ не восстанавливают форму из-за отсутствия упругости, на них не рекомендуют сильно надавливать при разрезании.

Полиуретан

Это еще один представитель полимерной продукции. Он отличается высокой плотностью и отсутствием недостатков предыдущих конкурентов. Его резать легко, поэтому орудие должно быть острым, но к его заточке максимальных требований не предъявляют. Плинтусы из полиуретана не крошатся, не деформируются, с честью переносят практически любое давление.

Дерево

Этот традиционный материал режут привычными столярными инструментами: например, лобзиком, ручным или электрическим. Места реза обрабатывают наждачной бумагой либо напильником. Поскольку такие изделия стоят дороже, чем другие плинтусы, при работе требуется аккуратность. Серьезную ошибку можно совершить легко, но исправить ее уже не получится. Последствием небрежности станет покупка нового багета.

Идеальным инструментом для разрезания деревянных заготовок будет электрическая торцовочная пила. Самый большой минус ее — высокая цена, особенно качественных моделей. С другой стороны, у покупателей есть возможность найти недорогой инструмент, которых будет достойно справляться с работой.

Используемые инструменты

Сначала о том, как резать потолочный плинтус из полимеров или дерева, как сделать это корректно и быстро. В этом случае для работы потребуются 2 орудия труда — стусло и режущий инструмент.

Чем резать плинтусы?

Что касается последнего, то выбор зависит от материала плинтуса:

изделия из пенопласта (всех полистиролов) предполагают использование острого канцелярского ножа;

плинтусы из полиуретана обычно разрезают с помощью ножовки по металлу;

дерево требует «деятельного» участия лобзика или пилы.

Второй потенциальный инструмент для полиуретана — тот же канцелярский нож. Причина — достаточно низкая плотность материала. Другая альтернатива — остро наточенный кухонный нож. Особое требование к нему — не слишком толстое лезвие.

Возможная замена лобзику для древесины — ножовка по металлу. Оптимально полотно, имеющее самые маленькие зубчики. В противном случае орудие будет застревать в материале, а в таких условиях сделать безукоризненный рез крайне трудно.

Стусло и его самостоятельное изготовление

Стусло — второй обязательный инструмент для работы с плинтусами.

Что это такое?

Не все могут знать, что оно собой представляет. Это приспособление, которое дает возможность резать любые заготовки под разными углами (45-90°). Это желоб, состоящий из дна и двух боковых сторон, в которых сделаны прорези для инструментов. На дно его укладывают материал, а в прорези вставляют ножовку (нож и т. д.). После распиливания багетов с его помощью получают практически идеальные заготовки.

Стусло — необходимость для обрезки любых плинтусов, поскольку для стыков элементов требуется угол 45°. В противном случае соединение деталей не получится: или между соседними плинтусами останется зазор, или их попросту будет нужно снова подрезать, так как состыковать соседние изделия будет невозможно.

Да, оставшееся отверстие можно замаскировать каким-либо составом. Однако такой вариант все же не самый лучший. Заполнитель в скором времени может немного изменить цвет, и это несоответствие станет очень заметным. Однако даже здесь есть исключение.

Как сделать стусло?

Для самостоятельного изготовления потребуется найти доску длиной около метра или более, либо лист фанеры (ДСП). Еще надо подготовить:

ножовку;

рашпиль;

саморезы;

карандаш;

рулетку, транспортир;

отвертку (шуруповерт).

Операцию сложно назвать трудной.

Из выбранного материала вырезают 3 детали шириной от 200 до 250 мм, длина их — 300 мм (400, 500 мм). С помощью саморезов их соединяют в форме буквы «П». Используя транспортир, на верхних частях боковин делают отметки, соответствующие углу 45° (если нужно, то и 90°). Затем берут ножовку, которой пропиливают отверстия таким образом, чтобы пазы доходили до дна инструмента.

Готовые отверстия растачивают рашпилем, чтобы в них смог свободно войти лобзик либо ножовка.

Как резать потолочный плинтус?

Ответ зависит от того, о каком угле идет речь. Внутренняя и внешняя стыковка немного отличаются.

Внутренние углы

Проще всего работать со стуслом, однако есть возможность справиться и без этого инструмента. В этом случае линию угла реза (45°) чертят с помощью транспортира. Второй вариант — прикладывание плинтуса к тому месту, где он будет находиться, и наметка точек для разрезания.

Срез на 45° не единственная операция. Чтобы была возможность без проблем состыковать оба элемента, небольшой скос делают на внешней их стороне. Этот этап требует неоднократной примерки обеих заготовок, так как такую коррекцию можно сделать только на глаз. Плинтуса из полимерных материалов подрезают острым канцелярским ножом. Для деревянных багетов используют не ножовку, а другой инструмент: скосы лучше создавать, обтачивая края изделий крупным рашпилем.

Внешние углы

В этом случае отличие состоит в том, что стачивать придется не внешние стороны планок, а внутренние части. В остальном процедура ничем не отличается. Сначала с помощью стусла делают срезы под углом 45°, затем обе заготовки отправляют на примерку — на стену, потом аккуратно делают скос на внутренней стороне.

Если внешний угол стены следует на небольшом расстоянии от внутреннего, то нередко возникает другая проблема. Она — подбор длины заготовки. Здесь нужна максимальная точность, поэтому приходится делать многократные примерки, так как здесь работает правило про «семь раз отмерь».

Неправильная геометрия стен — еще одно препятствие, обойти которое бывает сложно. Неровность их — одна из самых распространенных проблем. В этом случае плинтус прикладывают к основанию, отмечают на изделии дефекты стены, потом его дополнительно обрабатывают.

Как резать потолочный плинтус с помощью стусла?

Нельзя сказать, что использование этого инструмента делает задачу элементарной. Багет необходимо надежно удерживать на месте, иначе результатом могут стать дефекты. При небольшой ширине изделия его необходимо прижимать к ближней стороне стусла.

Для внешних углов

Перед тем как приступить к операции, на заготовке делают запил (45°).

Инструмент фиксируют в самом удобном положении. Это подготовка дает шанс точно определить положение плинтуса. Вернее, той его кромки, которая должна будет находиться у потолка. Как правило, правостороннюю заготовку располагают справа, а левостороннюю — слева. Плинтус прижимают к нижней и боковой стороне стусла так, чтобы избежать любых его движений. Пропил начинают делать от себя.

После завершения работы обе заготовки прикладывают к углу (без клеевого состава), проверяют совпадение деталей. Если необходима корректировка, то ее делают ножом.

Для внутренних углов

В этом случае сначала определяют, какая поверхность планки будет «соседствовать» с потолком.

Ее кладут на дно инструмента. Другую сторону прижимают к ближней его стенке. После завершения отпиливания, планки проверяют на месте их последующей фиксации. Если есть необходимость, то также проводят корректировку.

Последний этап работы — приклеивание плинтусов. Если остались небольшие зазоры, то их впоследствии можно закрыть подходящим материалом.

Как сделать работу с помощью нарисованного стусла?

Использование «стусла без стусла» — еще один ответ на вопрос, как резать потолочный плинтус. На роль шаблона подойдет бумага, картон или довольно большая деревянная доска. Сначала на материале чертят три параллельные линии, потом дорисовывают квадрат, затем его углы соединяют диагоналями, получая углы 45°.

Поскольку далеко не во всех домах и квартирах стены имеют абсолютно правильную геометрию, в этом случае для точности реза сначала нужно проверить оформляемый угол. Если стены не соответствуют, то от использования нормального инструмента, нужно и вовсе отказаться. Его с успехом заменит самодельное бумажное (картонное) приспособление.

Как обрезать края без стусла?

Если нет желания изготавливать самодельный плинтус, то есть альтернативный вариант. Но в этом случае результат будет зависеть от точности работы. Операция состоит из нескольких шагов:

сначала багеты, предназначенные для оформления сложного участка, отмеряют и отрезают (90°);

прикладывают первую планку, затем на потолке у угла карандашом проводят линию;

этот плинтус убирают, затем прикладывают противоположную заготовку, которую также отмечают;

затем на обеих заготовках (по очереди) пунктиром проводят линии реза — от точки пересечения до края элементов;

обрезанные заготовки примеряют, делают корректировку, а затем приклеивают, хорошо состыковав их.

Несмотря на отсутствие специального инструмента, качество работы не страдает, однако в этом случае важна точность и безукоризненно выполненные срезы. Работу над заготовками для внешнего угла проводят аналогично, но в этом случае линии чертят (и продолжают дальше) от него.

Альтернатива разрезанию плинтусов

Если нет желания проводить самостоятельную стыковку заготовок, то можно воспользоваться более простым решением — приобрести специальные уголки, значительно облегчающие этот этап операции. Однако и этот вариант не всегда доступен. Причина — ограниченность ассортимента таких изделий. Подобрать их можно далеко не к каждому плинтусу.

Готовые уголки максимально упрощают операцию. В данном случае сначала определяют размеры этого элемента, потом вымеряют длину заготовок-плинтусов для углов. Обрезают их под 90°, потому этот этап никаких сложностей не обещает.

Что делать, ели угол не прямой?

И в этом случае есть несколько выходов, поэтому способ обязательно найдется.

«Простая непростая» подгонка

Это самый простой метод, на главный его недостаток — длительность операции, так как планки отрезают буквально по чуть-чуть. Заканчивают операцию тогда, когда обрезанные края багетов сойдутся идеально.

Использование поворотного стусла

К сожалению, такой инструмент найдется не в каждом «арсенале», но, тем не менее, о нем надо упомянуть. В этом случае сначала с помощью угольника измеряют величину угла стыка стен. Потом полученное значение делят пополам. Под этим углом и подрезают плинтусы. Альтернатива, о которой уже было сказано (написано) вскользь, — вычерчивание бумажного стусла с помощью транспортира.

Создание краев-пазлов

Это кропотливая работа, которую нельзя назвать правильным методом, но добиться результата она позволяет. В данном случае в одной заготовке делают выпуклость, а в другой, наоборот, выемку таких же размеров. Операция «Пазл» тоже отнимет немало времени, однако способ этот имеет право на жизнь. Минус его — сложность, поэтому прежде чем приступать к операции на нормальных «пациентах», необходимо попрактиковаться на обрезках.

Разметки-линии на потолке

Это вариант был уже описан (Как обрезать края без стусла?). Если говорить о сложности и его точности, то данный метод гарантирует отсутствие серьезных ошибок. К тому же эту работу нельзя назвать слишком медленной. Однако аккуратности и внимательности она тоже требует.

Несколько рекомендаций

Любая работа имеет нюансы, однако мелочами их воспринимать нельзя. Чтобы обрезка прошла аккуратно и без проблем, надо обратить внимание на несколько моментов.

Правильные замеры — самое главное при любой работе. Чтобы отметить заготовки для внутреннего угла, измерение начинают именно от него. Перед отрезанием обеих планок для внешнего угла не забывают о том, что за него они будут «выглядывать» на длину, равную ширине изделий. Фиксацию потолочных багетов начинают только после нескольких проведенных проверок. Когда края плинтусов сойдутся идеально, тогда и можно приступать к их приклеиванию (креплению саморезами). Для коррекции соединяемых заготовок можно использовать пилочки или напильники. Для пенопласта и обоих видов пенополистирола необходимо брать тонкие, острозаточенные лезвия.

Поскольку любой дебют редко проходит без ошибок, начинать рекомендуют с тренировки на обрезках. Поэтому при покупке лучше добавить к длине изделий 10-15%. Так можно гарантировать, что материала хватит не только на подготовку, но и на все помещение даже в том случае, если огрехи в процессе работы все же появятся.

Что делать, если зазоры остались?

Если дефекты обнаружены уже после завершения работы, то мало кому понравится перспектива ее переделывать. В этом случае их проще замаскировать одним из составов. Лучшим вариантом для такой обработки станет финальная акриловая шпаклевка. Она имеет белый цвет и очень пластична. Материал берут пальцами, затем его вдавливают в оставшийся зазор, аккуратно распределяя в отверстии, разравнивая. Оставшийся состав удаляют влажной тканью. Как правило, следов несовершенств на стыках не остается.

Как резать потолочный плинтус? Нужно запастись необходимыми инструментами и терпением, так как спешка всегда провоцирует ошибки. Главное в этом случае — выбор оптимального способа. Но внимательность и аккуратность не менее важны: плинтусы сделаны из не слишком прочного материала (исключение — деревянные багеты). Они хрупки, поэтому чрезмерные усилия при работе с такими изделиями противопоказаны.

О том, как резать потолочный плинтус, расскажет автор следующего видео, которое зрители считают самым простым и понятным: