Большое количество способов отделки потолка дает возможность выбрать вариант по душе любым хозяевам, однако многие из них остаются верны старому методу — побелке, которая нисколько не потеряла актуальности. Это работа — один из способов, позволяющих получить прекрасный результат, но затратить на операцию минимум средств и не очень много времени. Слишком сложной такую технологию отделки назвать нельзя, однако и она имеет свои особенности. Поэтому перед началом операции нужно узнать, как побелить потолок, как подготовить основание, выбрать инструменты и подходящие материалы.

Побелка потолка: плюсы и минусы выбора

Ассортимент отделочных материалов для этой поверхности довольно широк, поэтому на скудность выбора метода жаловаться не приходится. По этой причине многие люди считают побелку «пережитком прошлого», однако, несмотря на пренебрежительное отношение, она до сих пор не теряет своей популярности. Да, у нее есть ряд недостатков, но и достоинств у этой технологии немало. Традиционно начинают именно с них.

Преимущества отделки-побелки

Первое и неоспоримое достоинство этого вида отделки — значительная экономия, так как материалы имеют вполне приемлемую цену, к тому же никаких сложных конструкций это преображение поверхности не требует. К другим плюсам относится:

Простота работы для неподготовленного человека. Мастер-новичок способен сделать работу качественно, если он будет следовать технологии. Привычный набор инструментов, с которыми умеет обращаться большинство хозяев, занимающихся ремонтом самостоятельно. Экологичность, абсолютная безопасность этих видов отделки (правда, некоторые проблемы может создать использование извести). Шанс сберечь драгоценные метры в стандартных квартирах, где высота потолков — вечная головная боль. Надежная защита потолка от плесени благодаря бактерицидным свойствам (извести).

Еще один плюс побелки — безукоризненность покрытия, но оно будет таковым только при тщательной подготовке основания.

Недостатки побелки

В первую очередь, в эту категорию входит длительный и трудоемкий период подготовки комнаты, так как от состава нужно защитить все то, что находится в помещении. Другие претензии:

«разведение» грязи в ремонтируемой комнате;

простота отделки, которая не дает большого простора для фантазии дизайнеров;

скорость побелки: наносить состав нужно максимально быстро, иначе на основании появятся полосы;

сложность работы в тех домах и квартирах, где потолки очень далеки от того, чтобы называться даже «почти идеальными»;

невозможность скрыть маленькие дефекты основания, они предполагают подготовительные работы, а значит, стоимость ремонта значительно возрастет;

необходимость начинать косметический ремонт с потолков, так как высок риск испачкать обои на стенах, однако есть альтернатива — их защита пленкой.

В армию минусов идет неустойчивость покрытия к внешним воздействиям и «стихийным бедствиям»: например, после потопа у соседей на потолке останутся некрасивые желтые разводы. Такие же «метки» появляются на кухнях из-за постоянного присутствия пара, копоти и высокой температуры.

Еще один минус — необходимость удалять отделку, которая довольно быстро теряет привлекательный вид, поэтому не отличается долговечностью.

Чем лучше отделывать потолок?

На выбор материала могут повлиять разные факторы. К ним относится:

вид побелки, который использовался до потолка прежде;

степень прочности строго отделочного материала;

его общее состояние (пятна, другие дефекты);

особенности работы с типами побелок;

присутствие в семье аллергиков.

Некоторые затруднения может вызвать определение вида отделки, которая использовалась ранее. Новые владельцы квартиры или дома могут не знать, какое именно покрытие им оставили «в подарок». В этом случае определение возможно: по поверхности просто проводят сухим пальцем или ладонью. Мел останется на коже, а известка не оставит следов.

Ассортимент в этом случае невелик, однако выбор все же есть, так как побелить потолок можно известью, мелом или водоэмульсионной краской. Ни один из составов не лишен недостатков, но и достоинства у каждого, несомненно, имеются. Поэтому сначала нужно познакомиться со свойствами всех кандидатов.

Гашеная известь

Этот вяжущий материал отлично справляется с маскировкой небольших дефектов — бугорков, трещин, щелей. Несомненный его плюс — бактерицидность, способность предотвратить образование плесневого грибка. Минусы материала — долгое высыхание поверхности, неприятный запах, возможная аллергическая реакция. Негашеная известь — вещество, с которым нужно обращаться осторожно: оно способно вызвать ожог на коже. По этой причине перед приготовлением рабочего раствора необходимо «вооружиться» защитной одеждой и перчатками. Или предусмотрительно купить «дружелюбный» состав.

Чтобы приготовить 10 л раствора, нужно приобрести и/или подготовить (просеять) известь (2,5 кг), поверенную соль (100 г), теплую воду и небольшое количество синьки. Сначала компоненты разводят в литре воды, потом оставшуюся жидкость постепенно вливают, разводя раствор до необходимой консистенции и объема. Приготовленную побелку оставляют на 15-20 минут, затем ее процеживают сквозь сито (марлю).

Мел

Это второй простой претендент, который тоже не лишен хороших качеств. Мел экологичен, поэтому не представляет никакой опасности даже для чувствительных хозяев. Покрытие из мела «умеет» дышать, поэтому проблем с микроклиматом в доме или квартире не будет. Если говорить о недостатках, то первый из них — возможное осыпание материала. Мел будет оставаться на руках при прикосновении к нему. Мыть такое покрытие тоже нельзя, сырость этой отделке противопоказана, в противном случае оно будет отваливаться кусками.

Для приготовления раствора для побелки нужно приготовить 5 кг мела, немного синьки (20 г) и столярный клей (ПВА), который улучшит сцепление смеси с основой, а также придаст покрытию максимальную прочность. Все ингредиенты смешивают с водой так, чтобы получилась вязкая субстанция. Если она не держится на рабочем инструменте, то рекомендуют долить еще немного клея. Меловой раствор перед началом работы также рекомендуют процеживать.

Водоэмульсионная краска

Надо сказать, что именно этот материал на сегодняшний день является первым ответом на вопрос, чем и как побелить потолок. Конкурентов, имеющих недостатки, используют значительно реже. Большое преимущество водоэмульсионной краски — ее готовый вид, который не требует приготовления смеси. Такая отделка не будет осыпаться, пачкать руки, сохнет она быстро. Недостаток ее относителен — это более высокая цена.

В этот состав можно ввести пигмент, поэтому потолок можно сделать любого цвета. Если в водоэмульсионной краске присутствую гидрофобные присадки, то смесь разрешается использовать даже во влажных помещениях. Чтобы гарантировать отсутствие проблем, материал приобретают с небольшим запасом, так как составы в разных партиях могут немного отличаться оттенком.

Есть несколько разновидностей эмульсии:

Атласная краска. Она даст возможность скрыть небольшие дефекты потолка благодаря блеску окрашенной поверхности. Матовая эмульсия. Эти составы отличаются более плотной текстурой, поэтому позволяют скрыть даже существенные несовершенства основания. Минус этого вида материала — долгое высыхание красок.

Влагостойкие водоэмульсионные краски с бактерицидными компонентами имеют свою «сферу деятельности». Их используют для отделки помещений с повышенной влажностью — ванных комнат, кухонь и т. д.

Подготовка к побелке потолка

Этот этап требует тщательности, потому что брызги способны запачкать все поверхности и мебель, а их удаление займет большое количество времени, потребует серьезных усилий.

Что потребуется для работы?

Приобретение набора инструментов — первая часть ответа на вопрос о том, как побелить потолок. Чтобы операция прошла гладко и без вынужденных перерывов, нужно купить все, что может потребоваться во время работы. Любая пауза может стать причиной появления видимых границ между участками, побеленными в разное время. Поэтому заранее надо приобрести:

набор валиков со средним ворсом: разной ширины, с длинными и короткими ручками;

малярные кисти: как широкие, так и узкие, для побелки труднодоступных участков, стыков и углов;

краскопульт, дающий шанс экономии времени, однако новичкам инструмент может не понравиться, причина — большое количество брызг при работе.

«Свой» валик потребуется и для грунтовки: разные этапы требуют разных инструментов. Поможет в работе пластиковая кювета, избавляющая орудия труда от излишков состава. Помимо малярного инструмента мастеру нужно приготовить ведро для смешивания компонентов, если предстоит работа с меловым или известковым раствором. Для избавления от старой отделки будут необходимы шпатели. Хорошо, если в хозяйстве есть стремянка. Простейшая замена ей — стол. Естественно, для очищения рук и инструмента потребуются тряпки.

Защита комнаты

Чем свободнее помещение, тем меньшие приготовления предстоят хозяевам. Подготовка комнаты включает несколько этапов:

Сначала из нее убирают мебель, которую можно вынести. Затем снимают люстры, карнизы, а радиаторы избавляют от декоративных экранов. Пол (стены) закрывают старыми газетами или полиэтиленовой пленкой, потом защищают оставшиеся предметы мебели и батареи. Укрывной материал для надежности фиксируют скотчем.

Точно так же поступают с плинтусами — напольными и потолочными.

Удаление старого покрытия: нужно или нет?

Этот этап отличается трудоемкостью, поэтому многие хозяева предпочли бы его избежать. Такой шанс есть, но к рекомендациям профессионалов все же лучше прислушаться.

Когда удалять необходимо?

Можно обойтись без этой утомительной процедуры. Однако маляры рекомендуют не игнорировать данный этап в одном случае: если для работы выбран не тот состав, которым был отделан потолок.

Например, если использовался мел, то новое покрытие обязано быть таким же. Когда выбирают другой вариант, поверхность очищают в обязательном порядке. Исключение из этого правила все-таки есть: на старую известь прекрасно ляжет и она, и меловая побелка.

Однако профессионалы советуют чистить потолок в любом случае. Удаление старого покрытия даст возможность проверить состояние основания. Если обнаружатся какие-то дефекты, то на этой стадии их можно своевременно исправить. К тому же старая отделка, оставшаяся на потолке, может спровоцировать отслаивание нового слоя.

Водоэмульсионную краску рекомендуют оставлять на потолке лишь в одном случае — если поверхность ее безукоризненна, а покрытие нисколько не изменило оттенок. Иначе отделку лучше удалить. Этот состав счищают с помощью растворителя и того же шпателя.

Советы для новичков

Есть несколько рекомендаций, которые помогут справиться с малоприятной работой. Первая из них касается кистей. Их за несколько часов до начала работ лучше замочить в теплой воде. Щетинки успеют разбухнуть, поэтому инструмент не будет их терять.

Известковую побелку удаляют в сухом состоянии. Эту операцию проводят шпателем. Предварительно основание простукивают резиновой киянкой. Смачивать побелку не рекомендуют: она будет размазываться по потолку, а значит, после удаления «пожилого» покрытия основание придется долго отмывать от разводов извести. Поскольку этот материал удаляется не очень охотно, придумали способ избавиться от него. Чтобы максимально упростить удаление известки, на старый слой перед началом операции наносят клейстер. В этом случае клеевой состав должен укрепить покрытие, поэтому его можно будет снимать пластами. Старую меловую побелку удаляют совсем по-другому — влажным способом. Материал прокатывают валиком. Инструмент предварительно смачивают в горячей воде, в которой размешивают небольшое количество уксуса (3%). Затем ждут около 5 минут, и начинают снимать покрытие шпателем. Всю площадь сразу не увлажняют, поскольку многие куски успеют высохнуть до того момента, когда до них дойдет очередь. Небольшие участки мела, которые сильно «сопротивляются», вымывают губкой. После завершения работы основание проверяют пальцем. Поверхность должна быть полностью освобождена от побелки.

После «водных процедур» потолок сушат. Защита нужна при работе с любым составом, однако для манипуляций с известкой необходима полная экипировка, включающая головной убор, маску (респиратор) и очки.

Как побелить потолок?

После всех приготовлений приступают к основной работе, которая состоит из нескольких операций.

Этапы побелки

Первым делом потолок очищают от пыли, плесени, жирных пятен (растворителем). Желтые разводы и признаки присутствия плесени удаляют раствором Белизны. От жира поможет избавить раствор кальцинированной соды (соли).

От пятен ржавчины потолок освободить сложнее. Для них готовят раствор медного купороса. Он должен иметь насыщенный ярко-синий цвет. Процедур нужно несколько: обработку обычно повторяют после высыхания первого слоя. Все дефекты тщательно заделывают, используя шпаклевку для потолков. Ее можно купить, но есть альтернатива — самостоятельное изготовление. Для этого смешивают гипс, мел и столярный клей, пропорции — 2:1:2. Смесь разводят водой так, чтобы по консистенции она была похожа на тесто. Если трещины на потолке большие, то их дополнительно проклеивают серпянкой. Сначала фиксируют ее, затем дефекты замазывают. Вновь они не появятся. Шпаклевку наносят шпателем, после высыхания эти участки шлифуют наждачной бумагой. Высушенный потолок грунтуют, затем оставляют в покое на 24 часа. Перед тем как начинать побелку горизонтальной поверхности, проводят подготовку: узкой кистью проходят по стыкам стен и потолка. Обрабатывают весь периметр. Первый слой побелки наносят, двигаясь от окна вглубь помещения. Белят потолок полосами: каждая из них должна заходить на предыдущую примерно на 30-50 мм.

После высыхания основания (срок можно найти на упаковке) наносят второй слой побелки, но в этом случае направление меняют на перпендикулярное.

Особенности работы

Чтобы исключить возможность «чудесного появления» непрокрашенных участков, во время работы рекомендуют варьировать освещение: естественное должно меняться на искусственное, или наоборот. В этом случае очень поможет ассистент, который сможет включать и выключать приборы. После завершения работы потолок оставляют сохнуть самостоятельно: любая помощь (фенов и сквозняков) противопоказана.

Как побелить потолок эмульсией? Если выбор пал на краску на водной основе, то для нее данная технология не меняется. Небольшое отличие при использовании данного вида отделки есть. Это возможность нанесения всего одного слоя: в большинстве случаев второй попросту не нужен. Исключение — нанесение краски на старую побелку: в этом случае окрашивать основание надо дважды, первый слой также должен самостоятельно высохнуть.

Ответ на вопрос, как побелить потолок, совсем не сложен, однако сначала на предстоящую работу лучше взглянуть со стороны. Познакомиться с процессом можно и нужно, а поможет разобраться в операции следующее видео: