Ассортимент напольных покрытий довольно широк, но есть некоторые отделочные материалы, которые практически сразу после «выхода в свет» становятся очень востребованными. К такой популярной продукции относится ламинат, подходящий любому стилю интерьера. Материал надежен, практичен и великолепно выглядит, однако и он не лишен слабых мест. Главное из них — неравнодушие к влаге, которая становится причиной деформации ламелей. Что делать, если вздулся ламинат? Победить проблему реально самостоятельно, причем в некоторых случаях замена элементов не нужна. Но надо представлять, как можно справиться с задачей. К счастью, вариантов ее решения существует несколько.

Из чего состоит материал?

Прежде чем приступать к поиску причин, из-за которых вздулся ламинат, надо познакомиться с этим многослойным материалом. Количество слоев в разных изделиях может отличаться, поэтому для примера лучше рассмотреть самую сложную и надежную разновидность покрытия.

Нижний слой — пленка, являющаяся одновременно защитой, звуко- и теплоизоляцией. Она — элемент необязательный, но, как правило, всегда присутствует в качественной продукции. Защитный слой, изготовленный из плотной бумаги, пропитанной смолой либо парафином. Альтернатива эму — полимер, например, ПВХ. Этот слой обязателен для любой продукции, он защищает материал от влаги и плесневого грибка, придает покрытию прочность. Плита ДСП (ДВП). Это самый толстый слой, от которого зависит качество ламелей, так как именно здесь располагаются замковые соединения. Чем они надежнее, тем дольше будет служить покрытие. Данный слой (из ДСП или ДВП) может быть дополнительно защищен влагостойкой пленкой, она располагается с лицевой стороны ламелей. Далее следует декоративное покрытие — бесцветная бумага с нанесенным рисунком, текстурой. Примеры — имитация дерева, камня. Иногда этот слой изготавливают из полимеров.

Последний защитный «рубеж» — пленка из меламиноформальдегидной либо акриловой смолы. Наиболее популярный вид ламината имеет только 4 слоя: бумажный нижний, ДСП (ДВП), декоративное покрытие и пленку, предохраняющую изделия от влаги.

Понятно, что самое слабое звено ламелей — их замковые соединения, менее защищенная часть. Восковая их пропитка — большой плюс планкам, потому что такая защита гарантирует более плотное прилегание и предохранение замков от влаги. Этот момент рекомендуют уточнять при покупке напольного покрытия.

Вздулся ламинат: причины неприятного явления

Если вздулся ламинат, то первой потенциальной виновницей практически всегда считается влага. И это логичная догадка — вода противопоказана многим строительным и отделочным материалам. Однако что можно предположить, если деформировался водостойкий материал, который способен оставаться целым и невредимым даже при мини-потопе?

Основные причины

Причин вздутия ламината может быть несколько.

Главный, иногда единственный его враг — влага. Причем не всегда к таким последствиям приводит непосредственный контакт покрытия с водой. В некоторых случаях причиной становится высокая влажность в помещении. Оптимальные условия для ламелей — 40-60%. Если этот показатель выше, то комната требует ламината, коэффициент водопоглощения которого составляет максимум 7%. Низкое качество продукции. Деформироваться способны ламели, имеющие какой-либо брак. Данная ситуация не редкость: в каждом десятом случае такого вздутия причиной являются бракованные элементы. Плохо то, что при покупке и монтаже ламината дефектные планки зачастую ничем себя не выдают. Использование слишком толстой подложки. Такая защита способна просесть и вызвать деформацию элементов и появление щелей, в которые попадает влага. Например, подкладки толщиной 5 мм способны «обрадовать» усадкой до 3 мм. Оптимальным параметром являются 3 мм. Неудачное сочетание — некорректное расположение предметов мебели и нарушение технологии монтажа — еще одна «популярная» причина. Очень часто такие неприятные явления наблюдают те хозяева, которые занимались монтажом самостоятельно.

Нарушения, допущенные при монтаже, — отсутствие гидроизоляции и компенсационных зазоров. В этом случае демонтажем и ремонтом покрытия должны заниматься профессионалы. Если вздулся ламинат, который разбух от воды, то ситуацию нередко можно исправить своими силами. Качественный материал способен находиться во влажном состоянии даже несколько часов, но не потерять ни идеального вида, ни отличных характеристик.

При регулярной обработке напольного покрытия защитными составами шанс окончательно испортить ламели невелик. Причина — восковая или мастичная пленка, которая предохраняет изделия от воды. Поэтому влага может приникнуть в них только одним путем — через замковые соединения, которые сильнее изношены. Вздутие всего пола — ЧП, с которым сталкиваются крайне редко. Ламинат, за которым регулярно ухаживают, может деформироваться только на стыках.

Низкое качество напольного покрытия

Нередко именно на него можно «свалить» множество проблем, которые появляются у хозяев ламината. Как определить, что качество материала, мягко говоря, не очень? Его выдают сразу несколько признаков.

Очень слабая замковая система. Элементы обязаны входить туго, со щелчком. Если соединение досок не требует никаких усилий, то нужно насторожиться, потому что такие замки смогут стать источником проблем: вода может попасть в щели. К аналогичным последствиям приведет и неправильная геометрия изделий. Невысокое качество верхнего, защитного слоя. На поверхности недорогой продукции очень быстро появляются почти незаметные, прозрачные царапины. В будущем они превратятся в «открытые ворота», облегчающие доступ к дереву любой жидкости. Недостаточная плотность ламелей. Качественные изделия не прогибаются, поцарапать их сложно, а отколоть кусок от замков попросту невозможно.

Еще один явный признак «некачественного качества» поможет определить обоняние. Дешевые изделия выдает очень неприятный запах, который сохраняется долгое время.

Виды дефектов напольного покрытия

Причины их появления различны, а последствия можно разделить на три вида. К ним относится вздутие на определенных участках (локальные дефекты), появление волн и деформация на стыках планок.

Локальное вздутие

Это пузыри, размеры их различны. В данном случае причины очевидны: это глубокие царапины, в которые сумела попасть жидкость. Даже у небольшого ее количества появляется шанс проникнуть в толщу материала, чем оно и пользуется.

Деформация планок по стыкам

Такие дефекты более характерны для влажных комнат, которые к тому же очень часто моют. Регулярное и сильное смачивание — причина вздутия краев ламелей. Максимальная защита планок в таких помещениях — условие обязательное. Швы можно обработать или воском, или герметиком. Чтобы не столкнуться с деформацией на стыках, для «извечно» мокрых комнат лучше покупать продукцию с высокой плотностью и очень надежной ламинированной пленкой.

Появление волнистости покрытия

В образовании волн можно винить качество изделий или некорректный монтаж покрытия. Это отсутствие либо недостаточная ширина компенсационного зазора. Если в помещении высокая влажность, то перед монтажом ламината надо дать материалу отлежаться в мокрой комнате, причем время акклиматизации лучше увеличить в 2 раза. Второй вариант (если времени нет) — увеличение зазора: как минимум на 5 мм, но больше — лучше.

Третья причина появления волн — укладка длинных рядов без компенсационных зазоров. Например, ламели, проложенные из комнаты в комнату. Им не хватит расстояний, оставленных у стен, поэтому рано или поздно появится деформация. Разрешенная длина ламината без разрывов — 10 м, ширина — 8 м. Для комнат с высокой влажностью и перепадами температур эти показатели уменьшаются до 8 м и 6 м соответственно.

Что делать, когда вздулся ламинат?

Способ исправления напольного покрытия зависит от конкретной ситуации, поэтому нужно рассмотреть все потенциальные методы. Начать лучше с самых простых.

Ошибки при укладке: ремонт напольного покрытия без его демонтажа

Когда ламинат вздулся только на стыках, а причиной стало отсутствие деформационного зазора, проблема решается относительно просто. В этом случае разборка всего покрытия не понадобится. Решают задачу так:

Сначала демонтируют плинтус. Потом находят те участки, которым «мешает» стена. Эти ламели демонтируют, а затем обрезают электролобзиком (болгаркой) так, чтобы между ними и стеной оставалось расстояние в 10-20 мм. Обязательно учитывают ширину плинтуса. Обрезанные планки возвращают на законное место. В тех местах, где они деформировались, на них укладывают какой-нибудь груз. Если с первой попытки с вздутием справиться не удалось, то операцию повторяют: ламинат демонтируют, потом снова укладывают.

Отдельного внимания заслуживают компенсационные зазоры, так как для разных условий они свои. Если в комнате нормальная влажность и не бывает перепадов температур, то оптимальный вариант — 10 мм. Во влажных помещениях, где резкие колебания привычное явление, необходимо увеличивать зазор до 15 или 20 мм.

Есть еще один способ — обрезка элементов без их предварительного демонтажа. В этом случае пропил делают на месте — болгаркой или лобзиком. При использовании этого метода важна осторожность, так как нельзя повредить ни само основание, ни подложку под ламинат.

Способы исправления, когда ламинат вздулся от влаги

В этом случае выбор способа зависит от масштаба возникшей проблемы.

Если в деформации виновато отсутствие гидроизоляции и влажное основание, то ламели демонтируют, потом планки обязательно пронумеровывают, а затем сушат. В помещении должна быть хорошая вентиляционная система.

Когда ламинат вздулся по иной причине (из-за попадания очень большого количества воды), то действуют по-другому. В этом случае ламели снимают, проверяют, нет ли жидкости на подложке. Если она обнаружена, то напольное покрытие в этом месте разбирают. Элементы покрытия и подложку сушат, потом пол вновь собирают.

Если вздулись некоторые участки покрытия

Пузыри, появившиеся на отдельных ламелях, — веская причина для удаления этих элементов и замены их новыми, так как в этом случае ни о каком исправлении говорить не приходится. С планками, имеющими замковое соединение, поступают таким образом:

Первым делом демонтируют плинтус на том участке, который находится ближе всего к испорченным ламелям. Берут стамеску, отвертку или крюк и поддевают инструментом крайнюю планку. Затем разбирают доски, добираясь до вздувшегося изделия.

В некоторых случаях эта операция не лучшее решение, особенно если «мишень» располагается в центре большого помещения. Как заменить ее без демонтажа большого количества элементов? Для этого:

Внутри ламели вырезают прямоугольник, размер которого немного меньше ее. Затем его удаляют при помощи стамески и молотка. После этого довольно легко удаляют оставшиеся части планки. Чтобы вставить новый элемент, соседние ряды аккуратно подбивают к стене, так как замки ламели для соединения требуют свободного места. В этом случае удаляют плинтус. Когда провести этот этап попросту невозможно, то используют иной способ. Замки новой ламели срезают с 3 сторон, вставляют оставшийся элемент, а остальные стороны промазывают клеевым составом. Подготовленную планку устанавливают, затем прижимают руками, проходя по всей ее площади.

Если был использован клеевой метод, то сначала на ламели маркером проводят диагональ, по которой затем надрезают элемент. Потом его аккуратно вытаскивают, зацепив с боков той же стамеской (отверткой), с помощью молотка.

Чтобы не искать новый материал, который к тому же может отличаться оттенком, рекомендуют на случаи ЧП приобретать большее количество ламината. Если этот момент хозяевами был упущен, либо резерв им пришлось использовать, то существует еще одно решение. Заменить поврежденные планки можно изделиями, находящимися под мебелью, а на их место установить новые, но максимально сочетающиеся цветом (рисунком) со старыми ламелями. Самый простой и экономичный способ — замена и «ссылка» под мебель деформировавшихся планок.

Народный способ борьбы с вздутиями

Данный метод, как и многие народные рецепты, помогает далеко не всегда. Однако его можно попробовать, так как поврежденную планку (или несколько досок) все равно придется менять. Противопоказание к данной операции одно: это мокрая подложка, которая потребует демонтажа и просушивания этого участка покрытия.

Если вздулся ламинат, то используют утюг, оптимальная температура для процедуры — средняя, либо чуть ниже. Для защиты планки используют только металлическую линейку, потому что бумага — верный способ повредить покрытие. Инструмент укладывают на вздувшийся участок, затем через него ламель проглаживают. Возможные альтернативы не самой удобной линейке — махровое полотенце, сложенное в два раза, бумажные салфетки.

Что делать, если случился потоп?

Если ламинат пережил серьезное затопление, то ламелям необходимо создать идеальные условия для сушки. В этом случае напольное покрытие разбирают, все элементы отравляют сушиться, причем в естественных условиях, без помощи приборов.

Планки укладывают стопками, каждую из них прокладывают бумагой. Сверху помещают груз, который сможет предотвратить деформацию ламината. В качественной просушке нуждается и основание. Срок зависит от его материала. Например, дереву требуется от 3 до 15 суток.

Способ проверки «готовности» основания — полиэтиленовая пленка, уложенная на него на ночь. Если утром на материале не будет конденсата, то можно приступать к монтажу высушенного ламината. Намокшая пенополиуретановая или полиэтиленовая подложка быстро высохнет. Пробковый или хвойный материал потребует замены.

Если виновата очень толстая подложка

Это вторая серьезная проблема, для решения которой придется приложить немало усилий — полностью демонтировать ламинат. Для этого сначала удаляют плинтусы и демонтируют панели, затем — подложку. На основании расстилают новый материал необходимой толщины. Затем покрытие восстанавливают.

Какой способ применять не рекомендуют?

Есть оригинальные решения, которые, в лучшем случае, не приведут к желанному результату. Первый пример — использование груза для ламелей, на которых вздулся пузырь. На такую выпуклость укладывают тяжелый предмет, чтобы он устранил досадное «недоразумение». Однако последствием чаще становится перемещение проблемного участка в сторону.

Как избежать печальных последствий?

Исправление любых дефектов напольного покрытия — операция затратная, как по времени, так и по усилиям, которые приходится прикладывать. Многих (или всех) проблем можно избежать, если:

грамотно подготовить основание, корректно выбрать толщину подложки;

перед монтажом дать материалу «отлежаться», акклиматизироваться;

серьезно, тщательно изучить технологию монтажа, все ее нюансы.

Не менее важно правильно ухаживать за покрытием — использовать полироли, составы, имеющие восковую основу. Пример — карандаши. Ламинат класса 31, 32 требует только пылесоса или веника, классы выше позволяют проводить как сухую, так и влажную уборку. В последнем случае нужно очень хорошо отжимать тряпку. Противопоказания для такого покрытия — агрессивная бытовая химия и любые препараты с абразивами.

Нередко от всех возможных проблем уберегает покупка качественного, более дорогого ламината. Как правило, у таких изделий практически нет слабых, уязвимых мест. Эти планки просты в укладке и обслуживании, их замковая система качественна, поэтому максимально надежна. Для эксплуатации во влажных помещениях лучше приобретать продукцию, имеющую основу из ПВХ.

Если в комнате вздулся ламинат, то самое логичное решение — обращение к специалисту, который имеет не только большой опыт подобных работ, но и все оборудование, необходимое для устранения дефектов. Однако и он спасет только на время, если хозяева не будут правильно обращаться с напольным покрытием после его ремонта.

Что делать, если вздулся ламинат? Выхода существует всего два: или вызывать мастера, или действовать самостоятельно, но сначала посмотреть, как операцию проводят другие. С одним из возможных способов решения задачи познакомит автор следующего видео: