В доме все должно быть прекрасно: и потолки, и стены, и полы. Поэтому ремонт, в том числе и капитальный, — операция необходимая. Чаще всего страдает самая нагружаемая конструкция — деревянный пол, не теряющий своей популярности из-за теплоты, натуральности и красоты. Со временем, под воздействием многих факторов, покрытие начинает прогибаться, доски деформируются, между ними появляются малопривлекательные зазоры, а слух жильцов начинает радовать «художественный скрип». Демонтаж напольного покрытия — один из вариантов решения задачи, но привлекает он не всех, так как операция эта затратная, трудоемкая и очень грязная. К счастью, есть более простая альтернатива. Это выравнивание деревянного пола. Данный метод позволяет вернуть покрытию безукоризненный вид, но избежать неприятных, масштабных работ. Но возможно такое восстановление только при одном условии — если доски не имеют серьезных дефектов.

Выравнивание деревянного пола: основные способы

Демонтаж покрытия с последующей переборкой досок — процесс длительный и сложный, поэтому решиться на такой «подвиг» довольно трудно. Однако этот этап ремонта нередко становится единственным разумным выходом. Причины — проседающие подгнившие доски, на которых появились следы плесени. В этом случае напольное покрытие требует полной замены, исключений нет.

И наоборот: если настил прочен, а элементы не имеют серьезных дефектов, но появился перепад высот на полу, или на его отдельных участках, то можно избежать вскрытия дощатого настила. Выравнивание деревянного пола можно выполнить, используя несколько методов. Выбор способа зависит лишь от характера неровностей, появившихся за годы эксплуатации. Для реставрации пола из досок используются следующие методы:

локальное выравнивание (одного участка);

самовыравнивающиеся смеси;

использование подкладок;

выравнивание лагами;

сухая стяжка;

циклевка.

Чтобы определить, какая из технологий в том или ином случае сможет гарантировать результат, сначала предпринимают первое необходимое действие. Это проверка поверхности с помощью уровня — обычного водяного или лазерного. Минимальная длина инструмента для этого этапа работ — 2000 мм. Перепад, который не требует кардинальных решений, составляет 2 мм на погонный метр. Если слух «услаждает» скрип, или неровности покрытия серьезнее, то выравнивание деревянного пола становится операцией необходимой.

Локальное выравнивание

Такое выравнивание деревянного пола предполагает, что перепады обнаружены только на определенном участке, а с остальной поверхностью настила все в порядке. В этом случае выступающие элементы «возвращают» в плоскость с помощью ручной шлифовальной машины или рубанка. Перед операцией в обязательном порядке проверяют состояние крепежных элементов. Саморезы (гвозди), мешающие работе, или углубляют в толщу дерева, или попросту временно удаляют.

С вогнутыми элементами поступают по-другому. Их поднимают на необходимый уровень, используя акриловую либо масляную шпаклевку для дерева. Третий вариант «местного выравнивания» — изготовление самодельного густого состава. В него входят всего 2 компонента — ПВА и мелкие опилки. Смесь наносят на подготовленную впадину, затем аккуратно распределяют ее шпателем. Маяками в этом случае будут края углубления, которые находятся на одном уровне с остальной поверхностью пола. После того как шпаклевка высохнет, ее шлифуют.

Эти варианты рекомендуют использовать только в том случае, если напольное покрытие подготавливают для обшивки фанерными листами или под покраску. Если дощатый настил планируют лакировать, чтобы сохранить фактуру и естественный цвет древесины, то единственным вариантом остается циклевание поверхности.

Циклевка пола

Этот метод позволяет не только избавиться от всех неровностей, но и удалить верхний слой, потерявший былую привлекательность. Машина способна справиться с серьезными дефектами, так как с ее помощью можно выровнять перепады высотой до 10 мм. Циклевка — операция шумная, зато эта работа занимает минимум времени, гарантируя превосходный результат.

Что потребуется?

Циклевание — процесс несложный, но проблемой является специальное оборудование — циклевочная машина. Она стоит «неприлично» дорого, поэтому покупать ее для одноразовой работы смысла не имеет. В этом случае обычно советуют арендовать аппарат. Выбирая этот вариант, нужно осознавать, что действовать придется аккуратно и осторожно. Например, при выравнивании настила из шпунтованных досок, надо обеспечить одно условие: после работы от поверхности до их замков должно остаться расстояние 4-5 мм.

Помимо циклевочной машины для работы потребуется подготовить набор абразивных насадок разной зернистости — ленты и круги. Лучше заранее потренироваться на досках, чтобы найти наилучший вариант. Другой путь – консультация со специалистом, у которого была арендована машина. Кроме насадок будут необходимы одноразовые (бумажные) мешки для опилок, респиратор, защитные очки, перчатки. Для уборки комнаты понадобится пылесос.

Этапы работы

Сначала на циклевочную машину устанавливают диски, имеющие крупное зерно. Затем, используя специальный винт, регулируют прижимную силу аппарата. Операцию выполняют так:

Первым делом проводят ревизию поверхности пола. В большей степени это относится к крепежным элементам. Перед циклевкой их нужно углубить на 1,5-2 мм ниже той поверхности, которая откроется после снятия старого слоя. Приступают к первому этапу, который обязательно проводят вдоль волокон древесины. Главное требование к циклевщику-любителю — неторопливость, плавность работы, отсутствие резких рывков, длительных остановок на одном участке. После зачистки первой полосы машину поворачивают, затем смещают, захватывая треть обработанного участка. Так как в процессе работы диски истираются, их заменяют новыми насадками. Закончив обработку пола грубым материалом, переходят к его шлифовке. Для этого на машину устанавливают абразивную ленту, ее фракция — как минимум Р240.

После шлифования покрытие пылесосят, обрабатывают грунтом-антисептиком. Поверхность шпаклюют, сушат, снова шлифуют, затем покрывают воском, лаком, маслом или краской.

Использование подкладок

Это способ подойдет тем хозяевам, которым претит мысль о демонтаже старого покрытия, поскольку он потребует максимум времени, усилий и затрат на материалы. Технология максимально проста. Это использование подкладок разной толщины. Такое выравнивание деревянного пола может сочетаться с его теплоизоляцией.

Материалы и инструменты

Для работы потребуется приготовить:

отходы материалов — куски досок, ДВП, фанеры, ламината и т. п.;

любой листовой материал — фанеру, ДВП, ОСП;

уровень — лазерный (лучше) или обычный;

длинные саморезы по дереву;

малярную отбивку.

Для корректного монтажа подставок потребуется длинное правило, которое сможет заменить металлический профиль или абсолютно ровный брус.

Выравнивание пола

Первым этапом этой операции является выведение поверхности. Для этого на всех стенах комнаты размечают линии, которые будут ориентирами при выставлении подкладок. Идеальный инструмент для этой работы один: это лазерный уровень. Если его нет, то обходятся обычным, водяным инструментом. В этом случае сначала на стенах делают ряд отметок. Затем их соединяют, используя малярную отбивку.

После завершения подготовки из пиломатериалов делают квадраты со сторонами 80 или 100 мм. Количество элементов зависит от площади комнаты, а также от высоты перепада. Для упрощения работы помещение делят на квадраты со стороной 350-400 мм. Пересечения линий станут точками для монтажа. Переходят к фиксации подкладок. Так как перепады могут быть серьезными, в самых проблемных местах их укладывают стопками. Длины саморезов должно быть достаточно, чтобы они вошли в деревянный пол на 35-40 мм. Сначала в соответствии с линией на стене фиксируют первый и последний элемент ряда. На них укладывают длинное правило, которое поможет точно определить высоту каждой подставки. Для одного элемента используют один саморез. Если хозяева хотят одновременно с выравниванием утеплить свободное пространство, то для этой цели покупают шарики пенополистирола. Затем готовят раствор, в состав которого входят гранулы (6 частей), цемент (1 часть) и вода (4 части). Главное условие — густота, смесь не должна быть очень влажной. Раствор укладывают, выравнивают правилом, ориентируясь на установленные подкладки, превратившиеся в маяки. В этом случае идеальная поверхность не требуется. Важно только одно: чтобы смесь находилась ниже, чем деревянные элементы.

Готовую поверхность оставляют в покое на 2 суток, после чего приступают к следующему этапу.

Сооружение настила из фанеры

К этой операции переходят сразу, если полу не требуется утепление. Листы фанеры крепят саморезами к деревянным подставкам, потому что в противном случае пол со временем начнет проседать.

Сначала элементы расчерчивают точно так же, как установлены подкладки, чтобы гарантировать точное попадание «в цели». При укладке материала от стен делают отступы (8-10 мм), необходимые из-за линейного температурного расширения. Между элементами тоже оставляют зазор около 3-5 мм. После монтажа каждого листа его тут же проверяют уровнем.

Второй слой материала укладывают со смещением. Чтобы обеспечить одинаковую ширину зазоров, используют клинья. Их извлекают только после завершения работы.

Выравнивание с помощью лаг

У данного варианта недостаток один: это «воровство» высоты, так как конструкция сделает потолок ниже как минимум на 70 мм. Первый этап ничем не отличается от любой подобной работы. Сначала покрытие проверяют, дефектные половицы меняют, щели замазывают шпаклевкой.

Затем точно так же, как и в предыдущей операции с подкладками, определяют горизонтальные линии на стенах. Если необходимо утепление, то на основание укладывают пароизоляционную пленку, затем ее заводят на стены, где фиксируют скотчем.

Далее следует разметка поверхности для монтажа лаг. В этом случае расстояние от стен составляет 100-150 мм, между элементами — около 600 мм. Если для работы выбрана относительно тонкая фанера, то дистанцию лучше сократить до 400-450 мм. Альтернатива — монтаж перемычек между лагами. Их шаг — около 500 мм. Оптимальное расстояние между брусом для теплоизоляции минеральной ватой — 600 мм, именно такую ширину имеет утеплитель, который можно будет укладывать враспор. Установку лаг производят одним из двух способов: либо на такие же деревянные подкладки, либо на регулируемые шпильки, концы которых потом срезают. Следующий этап — монтаж утеплителя. Его укладывают враспор, если размещают между лагами, и без зазоров, когда деревянные элементы располагаются выше поверхности основания. За минватой обязательно следует слой паропроницаемого материала.

Завершающий этап — укладка фанерных листов с зазором (3-5 мм), с расстоянием от стены, оно равняется 8-10 мм. Второй ряд монтируют со смещением (500-600 мм). Шаг саморезов составляет 300-350 мм. Стыков между слоями фанеры избегают. После завершения работы переходят в укладке финишного покрытия.

Сухая стяжка

Данный вариант используют не только для дощатых настилов, но и для бетонных оснований. Поскольку такая стяжка тоже крадет лишние сантиметры, при выборе этого метода учитывают как высоту потолков, так и перепады дощатого настила.

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Материалы

Выравнивание деревянного пола требует «деятельного участия» нескольких материалов.

Сухая засыпка. Это уже готовая керамзитовая, перлитовая, либо силикатно-шлаковая смесь. Стандартная упаковка продукции – 40 литров. Минимальной считают толщину 20 мм, оптимальной — 30 мм. Большие значения использовать не рекомендуют, но максимальную толщину слоя засыпки все-таки указывают: это 80 мм. Листовой материал. Это элементы пола (ЭП) — влагостойкие гипсоволокнистые листы — ГВЛВ, плиты, имеющие замковое соединение. Оно упрощает и ускоряет монтаж, делают покрытие абсолютно ровным. Есть альтернативные и знакомые варианты — листы фанеры или древесно-стружечные плиты. Однако идеалом остаются именно ЭП. Рекомендуемая толщина такого покрытия — 20 мм (два листа по 10 мм). Смещение элементов обязательно, его гарантирует замковое соединение шириной 50 мм. Стандартные размеры ГВЛВ — 20х600х1200 мм. Как правило, любой материал, который предстоит раскраивать, приобретают с запасом (15%) на случай брака.

Помимо этих «помощников» подготавливают еще небольшой комплект. В него входит:

гидроизоляционный материал, настилаемый на поверхность основания для защиты: им может стать рубероид, пергамин, плотная битумированная бумага, толстая (200 мкм) полиэтиленовая пленка;

демпферная лента, которую крепят по периметру помещения, небольшой ее запас также обязателен;

оцинкованный профиль (для монтажа ГКЛ, ПП 60×27 мм), необходимый для установки маяков.

Для монтажа листового материал (ЭП) потребуется клей, который наносится на замковые соединения. Оптимальный вариант — почти универсальный ПВА. Для заделки швов между ГВЛВ используют гипсовую шпаклевку, для их надежности — грунтовку. Еще нужно купить специальные саморезы для гипсоволокнистых листов с зенкующейся шляпкой, крестообразным шлицем и двухзаходной резьбой.

Особенности сухой стяжки

От классического «пирога» структура такой стяжки отличается не очень сильно. Послойно она выглядит так:

основание — 1;

гидроизоляция — 2;

демпферная лента — 3;

сухая засыпка — 4;

гипсоволокнистые листы — 5;

замки, соединяемые клеем и саморезами — 6.

Перед началом работы нужно собрать небольшой комплект инструментов. Потребуется правило, уровень (идеален лазерный прибор), шуруповерт, электролобзик, лопата для засыпки, а также широкая доска для ее трамбовки. Для узкого гидроизоляционного материала понадобится водостойкая лента.

Выравнивание деревянного пола стяжкой

Работа проходит по следующему сценарию:

Сначала с помощью уровня находит нулевую линию, которая станет ориентиром, — будущей поверхностью сухой стяжки. Потом от нее отнимают толщину гипсоволокнистого покрытия (20 мм). Эта линия и станет местом для выставления маяков. Основание застилают выбранным гидроизоляционным материалом. Его поднимают и заводят на стены таким образом, чтобы его края находились выше, чем планируемая поверхность стяжки. При использовании нескольких полотен минимальный нахлест должен составлять 100 мм. Стыки проклеивают водостойким скотчем. Крепят гаситель колебаний: по периметру помещения на гидроизоляционный материал приклеивают демпферную ленту. Минимум усилий мастера потребует самоклеящийся элемент, иначе придется воспользоваться «услугами» клея или двухстороннего скотча. Третий, не самый сложный вариант — ее фиксация небольшими кучками сухой засыпки. Переходят к выставлению маяков. В этом случае главным ориентиром является горизонтальная линия на стене. Дополнительно корректность установки профилей контролируют уровнем. Высота элементов и верхней поверхности сухой засыпки должна совпадать. Потенциальные подкладки под маяки — куски фанеры, гипсокартона, плитки и т. п. На подготовленный участок высыпают сухую смесь. Слой ее должен быть выше установленных маяков на 20-25 мм. Затем берут правило и выравнивают засыпку. Излишки смеси отправляют на участок, расположенный рядом, а готовый слой трамбуют. После завершения засыпки одного ряда (участка) переходят к монтажу ГВЛВ. Клеевой состав наносят на замок элемента, затем на него укладывается следующий лист. При укладке второго ряда обязательно делают смещение — как минимум на 250 мм.

Ряды элементов пола дополнительно соединяют саморезами. Их вкручивают в линию, располагающуюся в середине замковых соединений. Шаг крепежных элементов — 100-150 мм. Шляпки их утапливают в материал. Такую фиксацию проводят после склеивания ГВЛВ. Либо тогда, когда все листы будут уложены.

После завершения работы излишки демпферной ленты срезают, швы между плитами, отверстия от саморезов замазывают гипсовой шпаклевкой. После высыхания состава эти участки шлифуют, затем удаляют пыль и переходят к укладке напольного покрытия.

Самовыравнивающиеся смеси

Данная технология применяется не очень часто, к тому же она имеет несколько ограничений.

Противопоказания

Наливные составы применяют, когда поверхность не отличается большим перепадом высот. Их нельзя использовать в том случае, если напольное покрытие имеет серьезный дефект: когда оно прогибается. Результат будет не тем, на который рассчитывал мастер: выравнивающий слой растрескается уже в ближайшее время. Другие минусы варианта — разнородность материалов, длительный срок, требующийся для высыхания самовыравнивающихся смесей, дополнительный вес, если необходим толстый слой. Не исключено, что на поверхности появятся дефекты — трещины, отслоения и т. п.

Теперь о толщине слоя наливных полов. Она может составлять 20-25 мм, однако такой вариант совершенно не подходит для деревянных покрытий по одной простой причине. Минимальная толщина не в состоянии гарантировать прочность материала. Чересчур толстый пласт будет серьезной нагрузкой на основание. Для полов из прочных досок допускается выравнивающий слой в 50-70 мм.

Как делают «наливку»?

Такое «самостоятельное» выравнивание деревянного пола выдвигает свои требования к подготовке покрытия. Перед началом операции зазоры основания закрывают шпаклевкой. После ее высыхания обработанные участки поверхности шлифуют, очищают от пыли, затем грунтуют антисептическим составом.

Чтобы защитить древесину от влаги, специалисты рекомендуют добавить еще один этап — застелить основание гидроизоляционным материалом. В этом случае лучшей кандидатурой будет плотная полиэтиленовая пленка (те же 200 мкм). Потенциальная замена — битумная мастика.

Материал настилают на подготовленную поверхность с заходом на стены (150-200 мм). На них ее временно фиксируют скотчем. Пленку укладывают внахлест, затем аналогично (скотчем) закрывают стыки. По периметру стен закрепляют демпферную ленту.

Наливную смесь разводят и размешивают в соответствии с рекомендациями производителя. Потом ее выливают на основание. Сначала состав распределяют ракелем или широким шпателем, затем по нему проходятся игольчатым валиком, который «выгоняет» из смеси пузырьки воздуха.

После схватывание раствора его закрывают пленкой, защищая от быстрого высыхания. Срок, необходимый слою, зависит от нескольких факторов: от его толщины, от уровня влажности и температуры: ом может составлять как неделю, так и почти месяц.

Поскольку выравнивание деревянного пола можно сделать несколькими способами, главное для хозяев — выбрать самый подходящий вариант. Например, можно посмотреть, как операцию проводит мастер в следующем видео: