Теплоизоляция здания — обязательный этап, причем независимо от того, из какого материала оно возводилось. Только эта операция гарантирует, что в доме всегда будет тепло, сухо и очень уютно. Если рассматривать лишь дома, построенные из дерева, то в этом случае у их владельцев есть замечательная возможность: это утепление пола в деревянном доме снизу из подвала, либо сверху, но для такой операции в уже эксплуатируемом здании потребуется демонтаж напольного покрытия. Для этого этапа подходит сравнительно большое количество теплоизоляционных материалов. Поэтому сначала «хозяевам пола» предстоит выбрать оптимального кандидата, а потом познакомиться с тем, как проводят такие теплоизоляционные работу.

Преимущества утепления пола снизу

Эту технологию используют для благоустройства домов, имеющих холодные подвалы или погреба. Данный способ применяют владельцы каркасных строений, «опирающихся» на свайные или столбчатые основания.

Плюсы теплоизоляции со стороны подвала

Такая теплоизоляция деревянной конструкции обеспечит практически полное отсутствие теплопотерь, а значит, температура в доме будет очень комфортной для проживания. Кроме того, этот барьер защитит деревянную конструкцию от промерзания. Однако у этого вида теплоизоляции есть и другие сильные стороны:

Утепление пола со стороны подвала — операция, возможность которой не зависит от возраста (состояния) здания. Теплоизоляцию можно проводить и в построенном доме, и в еще строящемся сооружении. Поскольку теплоизоляционный материал, располагающийся на потолке подвала, не будет подвергаться нагрузкам, для проведения этого этапа можно выбрать утеплитель любой жесткости и толщины. Утепление пола в деревянном доме снизу — отличный шанс защитить деревянные (каркасные) конструкции от вездесущего плесневого грибка, очень «любящего» влагу и прохладу. В этом случае утепленный дом станет для него неинтересным объектом. Благодаря этой операции точка росы с линии под условным названием «покрытие-утеплитель» смещается на поверхность досок, ламината и т. д. Поэтому внутренняя часть деревянной конструкции будет полностью защищена от влаги и, соответственно, от гниения.

Не последней в списке будет экономия электроэнергии. Минимальные потери тепловой энергии значительно снизят расходы владельцев на «коммуналку». К тому же нижнее утепление пола не «позволит» демонтировать напольное покрытие, а менее трудозатратная операция с его демонтажем не даст «съесть» высоту жилых помещений, что нередко становится самым весомым аргументом «за».

Недостатки утепления снизу, из подвала

Если говорить только о минусах теплоизоляции из подвального помещения, то в этот список можно поместить длительную работу с поднятыми руками, которые будут сильно уставать. Другие слабые стороны теплоизоляции пола снизу:

более сложный монтаж материала (и создания пирога);

несколько ограниченный ассортимент подходящих утеплителей;

необходимость очень надежного крепежа для теплоизоляционного материала.

Большой проблемой станет нижнее утепление, если подвальное помещение представляет собой довольно низкий подпол. Однако в любом случае после завершения работы мастер будет вознагражден теплом и комфортом.

Утепление деревянного пола из подвала: материалы-претенденты

Перед тем как переходить к знакомству с операцией «Утепление пола снизу своими руками», нужно определить, какого кандидата можно назвать первым фаворитом. К каждому из них предъявляют несколько требований. Утеплитель для теплоизоляции дома снизу обязан быть:

достаточно легким, чтобы не утяжелять конструкцию;

пожаробезопасным и непривлекательным для «живых врагов»;

очень качественным, поскольку условия для него не самые идеальные.

К самым популярным претендентам относят минвату, пенопласт (ППТ) и экструдированный пенополистирол (ЭППС), пенополиуретан (ППУ) и пенофол (или его аналоги). Однако есть и несколько других потенциальных кандидатур.

Минеральная вата

Этот материал не горит, «умеет дышать», имеет биологическую и химическую стойкость, отличные звуко- и теплоизоляционные свойства. Минвату (шлаковату, стекловату, каменную вату) ценят за простой монтаж и небольшой вес. Она долговечна (50-70 лет), не деформируется, не дает усадки.

Максимально простую работу гарантирует плитная разновидность теплоизолятора. Оптимальным вариантом считают более надежную и прочную каменную (базальтовую) вату. Чтобы обеспечить максимальную защиту, фиксируют 2 слоя материала, нижнюю часть «барьера» обязательно монтируют со смещением, чтобы исключить любые лазейки для «побега» тепла.

Однако у этого утеплителя есть и недостатки. В эту «негативную колонку» уходит ощутимый вес, если сравнивать минвату с ее успешным соперником — с экструдированным пенополистиролом. Кроме того, говорят, что и в минеральной вате живут и благоденствуют вездесущие зверьки.

Самый главный минус этого минерального теплоизолятора — недостаточная защищенность от влаги. Когда минеральная вата намокает, она практически сразу теряет свои изоляционные характеристики. По этой причине данному материалу необходим очень надежный паро- и гидроизоляционный слой.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол

Эти материалы имеют схожие характеристики, поэтому проблемой может стать выбор кандидата на роль утеплителя пола снизу, со стороны подвального помещения. Однако разница между претендентами все же довольно существенна.

Экструдированный пенополистирол более прочен, так как он однороден. Пенопласт, напротив, состоит из небольших шариков, склеенных между собой. У ЭППС практически нет пор, поэтому он отличается крайне низким водопоглощением, такой же теплопроводностью, а значит, замечательными тепло- и звукоизоляционными свойствами.

ППТ при сравнительно серьезной нагрузке ломается и крошится. Экструзионный пенополистирол способен выдерживать сильное давление. Оба материала горючи, но в процессе производства в сырье добавляют антипирены, способствующие достаточно быстрому самозатуханию. ЭППС и ППТ выпускают пазованными.

Главным недостатком более рыхлого пенопласта считают его «невероятную привлекательность» для мышей, которые рассматривают его в качестве уютного и теплого дома.

Пенополиуретан

Если искать достойного претендента только для утепления деревянного пола из подвала, то в этом случае идеалом будет жидкая, «скоростная» разновидность этого утеплителя. Для напыляемого пенополиуретана характерен:

очень низкий коэффициент теплопроводности;

отличное сцепление практически с любыми поверхностями;

создание сплошного слоя, не имеющего даже маленьких зазоров;

способность противостоять высоким и низким температурам (140°, -50°).

ППУ не интересен вредителям и патогенам, он не боится воздействия химических «агрессоров». Этот утеплитель имеет низкий уровень водопоглощения. К его серьезным недостаткам относят высокую цену и необходимость участия установки для напыления. К ней обязательно должен «прилагаться» специалист-оператор.

Пенофол

Это относительная новинка — тонкий теплоизоляционный материал, состоящий из 2 слоев. Первый из них — вспененный полиэтилен, второй — тонкая фольга (толщина — 20 микрон). Выпускают обычный и самоклеящийся вид этого утеплителя. Еще одна разновидность — пенофол, защищенный фольгой с обеих сторон. Именно такой теплоизолятор рекомендуют использовать для защиты крыш, чердаков, подвалов, полов, стен.

Преимущества пенофола:

легкость транспортировки компактных рулонов;

способность отражать тепловую энергию в помещение;

простой и легкий монтаж из-за небольшого веса материала;

экологичность, пожаробезопасность, шанс обеспечить отличную звукоизоляцию.

Цена этого материала ниже, чем у других утеплителей. Кроме того, универсальный пенофол способен заменить собой гидроизоляционный барьер.

Плюсом и минусом данного материала можно считать его толщину. Для регионов с суровыми зимами этому утеплителю потребуется «теплая компания», второе решение — несколько слоев (4-6) этого материала. Еще одним его недостатком считают мягкость, которая не позволяет проводить без подготовки (обрешетки) отделку поверхностей штукатуркой или обоями.

К слабым сторонам пенофола можно причислить и вентиляционный зазор, который нужно оставить над фольгированной частью утеплителя в помещениях. В противном случае на ней будет скапливаться конденсат.

Керамзит

Данного претендента можно рассмотреть только в одном случае: если деревянный дом уже полностью построен, утепление со стороны подвала не привлекает, поэтому его хозяева совсем не против демонтажа напольного покрытия. Керамзит:

экологичен, удобен в работе;

полностью пожаробезопасен;

имеет вполне доступную цену;

состоит из обожженной глины, а значит, имеет низкую теплопроводность;

отличается небольшим весом, поэтому не станет «тяжелым случаем» даже при значительной толщине слоя.

К слабым сторонам данного сыпучего утеплителя относится впечатляющий объем этой теплоизоляции, если сравнивать ее с «аккуратными» рулонными и плитными материалами.

Низкая влагостойкость — еще один серьезный минус керамзита, поэтому ему тоже необходима качественная гидроизоляция. Если влажность повышена, то он влагу впитает. Вес материала, естественно, увеличится. Но со временем глиняный утеплитель высохнет «самостоятельно».

Другие потенциальные кандидаты

В этот список можно внести напыляемую эковату, отличающуюся низкой теплопроводностью, паропроницаемостью, приемлемой ценой, пожаробезопасностью и непривлекательностью для маленьких «нежелательных жильцов».

Кроме керамзита для утепления различных оснований (полы, стены) деревянных зданий используют другие легкие, но надежные сыпучие материалы — вермикулит и перлит. Еще один потенциальный теплоизоляционный кандидат — экологичное пеностекло (бой, крошка, щебень).

Самыми недолговечными утеплителями будут мелкие опилки. Чтобы максимально защитить их от влаги и врагов, используют борную кислоту, глину, известь или цемент.

Какой материал почти что идеал?

На самом деле, идеалов по-прежнему не существует. Как и одного, «самого правильного» варианта. Но есть несколько претендентов и мнений:

Если рассматривать кандидатов только для нижнего утепления пола деревянного дома, то в этом случае фаворитом является прочный, надежный и не слишком «капризный» экструдированный пенополистирол. Именно его признали одним из лучших утеплителей для защиты деревянных сооружений. Достойным соперником ЭППС является другой теплоизоляционный универсал: минимум недостатков имеет напыляемый, жидкий пенополиуретан. Но только в том случае, если хозяев дома не слишком расстраивает перспектива «приглашения» установки и дорогостоящей помощи мастера-профессионала. Насчет жесткого утеплителя есть и противоположная точка зрения. Некоторые мастера считают, что плитные теплоизоляционные материалы не смогут гарантировать полное отсутствие мостков холода. Они фаворитами называют рыхлые рулонные утеплители, которые дают возможность без особого труда заполнить ими даже углы.

Например, к подходящим претендентам относят более безопасные (негорючие) базальтовые маты. Для их беспроблемной фиксации рекомендуют использовать небольшие куски теплоизоляционного материала и тонкую проволоку, шнур либо полимерную сетку.

Утепление пола в деревянном доме снизу

Эта технология подходит для дома, который только строится. В данном случае хозяева могут утеплить пол снизу, а потом заняться монтажом напольного покрытия. Если же здание уже эксплуатируется, то перед его владельцами встает более серьезная задача. Им предстоит:

демонтировать напольное покрытие и обустроить черновой пол;

обеспечить его гидроизоляцию и уложить теплоизолятор;

защитить утеплитель пароизоляционным материалом;

монтировать чистовое напольное покрытие.

Как видно из приведенных (предстоящих) этапов, теплоизоляция этой части здания — создание многослойного технологического пирога. Основой «всего» являются лаги. Чтобы утеплить дом (пол) со стороны помещения, приобретают и/или подготавливают:

пиломатериалы — обрезные доски и брус (40х40 мм, 50х50 мм);

пароизоляцию (мембрану) и гидроизоляцию (п/э пленку);

листовой материал — фанеру, ОСП и т. п.;

армированный скотч, степлер;

антисептик, антипирен;

шуруповерт, саморезы;

тонкую проволоку.

Все деревянные заготовки перед началом работы обязательно обрабатывают защитным составами, потом сушат. Альтернатива — приобретение и использование двухкомпонентного препарата, включающего антисептик и антипирен.

Подготовка и гидроизоляция

Первым делом к лагам прибивают черепные бруски, которые предназначены для фиксации чернового пола. Затем на них укладывают доски, эти элементы не требуют крепления. Готовую конструкцию застилают гидроизоляционной пленкой. Ее полотна укладывают с нахлестом (100-150 мм), стыки закрывают металлизированным скотчем.

Утепление и пароизоляция

Если приобретен минераловатный материал, то при его разрезании добавляют несколько сантиметров, чтобы утеплитель зафиксировать враспор. Плиты любого пенополистирола режут точно по размеру. Затем действуют так:

Все теплоизоляционные элементы укладывают на пленку так, чтобы не было зазоров. Если необходимо, то утеплитель располагают в 2 ряда со смещением по принципу кирпичной кладки. После завершения монтажа все зазоры задувают монтажной пеной, после этого делают небольшой перерыв, нужный для ее схватывания. Сверху на лаги и утеплитель настилают пароизоляционный материал. Его фиксируют степлером. На лаги набивают бруски. Потом к ним крепят доски или монтируют фанеру (ОСП, ДСП и т. п.). Финишным покрытием утепленного пола сможет стать ламинат, линолеум, паркет, ковролин и т. д.

Некоторые опытные мастера советуют добавить еще один этап — застилание чернового пола мелкоячеистой металлической сеткой. Этот барьер защитит теплоизоляционный материал и хозяев от нежелательных «грызуще-шебуршащих» соседей.

Утепление без демонтажа напольного покрытия

Вообще, именно эта операция называется «Утепление пола в деревянном доме снизу из подвала». Данный вариант несколько сложнее, так как главное в этом случае — хорошо зафиксировать теплоизоляционный материал, чтобы он не «вздумал» падать вниз. Для крепления утеплителя используют несколько способов. Каждый из них гарантирует надежность:

Фиксация с помощью клеевого состава. Например, для пенополистирола используют специальный клей-пену. Она подходит для оштукатуренных поверхностей, для оснований из бетона, дерева, ОСП и т. д. Чтобы утеплитель оставался на месте, применяют тонкую стальную проволоку, капроновую нить или полимерный шнур. Для фиксации материала в лаги вбивают небольшие гвозди, либо натягивают «держатель» с помощью забитых скоб.

Последние варианты — использование реек или небольших деревянных клиньев. Последние приспособления помогут удержать жесткие плитные материалы — пенопласт и экструдированный пенополистирол.

Утепление пола из подвала предполагает, что все этапы будут проводиться в обратном порядке: сначала фиксация пароизоляции, потом монтаж утеплителя. Последним этапом станет создание чернового пола и его отделка, а предпоследним — монтаж гидро-пароизоляционного материала на потолке подземного помещения, в котором сыро «по умолчанию». Одна из кандидатур на эту роль — мембрана Изоспан А.

Что делать, если в деревянном доме бетонный пол?

Для утепления такого основания снизу можно использовать практически любые материалы — минеральную вату, пенопласт, ЭППС, пенофол и т. д. Такая теплоизоляция со стороны подвала дает возможность выбрать один из двух вариантов:

Создание деревянного каркаса для монтажа теплоизоляционного материала. Фиксация плит на бетонном основании без обрешетки: с помощью клеевого состава и/или дополнительных крепежных элементов — дюбелей-зонтиков (грибов).

Зазоры между частями этой защиты тоже заделывают монтажной пеной.

Однако в «бетонном случае» владельцы домов чаще выбирают теплоизоляцию основания сверху. Слои такого многослойного пирога почти не меняются. Если высота помещений позволяет, то поверх утеплителя заливают довольно тонкую бетонную стяжку (50 мм как минимум).

Утепление пола в деревянном доме снизу из подвала — одна из операций, дающих шанс сохранить тепло и подарить комфорт всем членам семьи, даже самым маленьким. Однако главное в этом случае — корректный выбор теплоизоляционного материала и такое же прохождение всех этапов работ.

В завершение темы «Утепление деревянного дома снизу» — популярное видео: