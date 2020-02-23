Далеко не все квартиры и дома могут похвастаться поверхностями без малейших дефектов, поэтому во время капитального ремонта хозяевам прикладывать максимум усилий для их устранения. Самый лучший вариант для создания идеально ровного основания под финишную отделку — стяжка пола. Операцию нельзя назвать элементарной, она довольно требовательна к мастеру, но на небольших площадях вполне выполнима. Чтобы уменьшить стоимость ремонта, многие владельцы жилья предпочитают все его этапы делать своими руками. Стяжка пола самостоятельно возможна, но для любой работы необходимо знание технологии, соблюдение последовательности действий и аккуратность. Иначе конечный результат может не обрадовать, а огорчить владельцев.

Для чего нужна стяжка?

Выравнивание основания не единственная задача этого элемента. Такой тонкий бетонный слой между перекрытием и напольным финишным покрытием помогает:

корректировать пол: или придать ему ровность, или создать нужный уклон;

скрыть коммуникации, упрочить не слишком надежное основание;

равномерно распределить нагрузку от декоративного покрытия;

обеспечить дополнительную гидро-, звуко- и теплоизоляцию;

сделать практичные встроенные системы теплых полов;

немного приподнять уровень основания.

Некоторые виды напольного покрытия чрезвычайно требовательны к плоскости основания. Неровная поверхность обязательно станет причиной появления в них трещин. Движение по такому полу может сопровождаться скрипом, а этот «чудный» звук у всех без исключения вызывает дискомфорт.

Виды потенциальных работ

Если хозяевами запланирована стяжка пола самостоятельно, то сначала необходимо узнать о видах такого покрытия. Они различаются способом изготовления, числом слоев, типом соединения с основанием.

Способы изготовления

Все разновидности имеют довольно большие отличия.

Мокрая

Эта стяжка — традиционная, классическая песчано-цементная смесь. Ее можно сделать самостоятельно. Или приобрести готовый сухой состав. Основа может быть разной: как цементной, так и гипсовой. Поверхность пола заливают привычным способом, потом выравнивают по установленным маякам. Если для стяжки используют цемент с песком, то поверхность ее армируют. В этом случае для набора прочности слою необходимы 28 дней, это и есть главный недостаток «мокрого дела».

К мокрым методам по праву относится и другой вид — самовыравнивающиеся смеси. Их особенность — нанесение слоя минимальной толщины: от 0,5 до 20 мм. Технология, по сравнению с классикой, максимально проста. Сначала раствор полосами выливают на поверхность, а после его самостоятельного распределения удаляют пузырьки, проходя по наливному полу игольчатым валиком.

Сухая

Данный вид стяжки делают без использования растворов. Ее еще называют сборной. Это листы больших размеров, их толщина — 15-20 мм. Их укладывают на подготовленное основание. Использующиеся материалы — фанерные, гипсоволоконные или древесно-стружечные плиты. Чтобы обеспечить теплоизоляцию помещения, их кладут на керамзитовую подсыпку. Слой ее может быть довольно толстым.

Эту технологию выбирают для деревянных оснований, если полы квартиры имеют очень большой перепад высот, когда перекрытия старого здания недостаточно надежны. В самых тяжелых случаях плиты из ДСП или фанеры укладывают и крепят на лаги. Преимущества сухой стяжки — простота, скорость, легкость материалов, полное отсутствие в комнате «цементной грязи».

Полусухая

Это относительно новая технология. Особенность такой стяжки — минимальное количество воды в растворе: ее добавляют ровно столько, чтобы увлажнить цемент. Благодаря такому подходу удается избежать долгого перерыва в работе, который требуется для застывания жидкого бетона. На следующий день по полу уже можно ходить без опаски. Финишное покрытие разрешено укладывать через неделю. Метод несколько сложнее, чем традиционный вариант.

В эти растворы обязательно добавляют пластификаторы, которые придают густой смеси недостающую подвижность. Другой, почти обязательный, компонент — базальтовое или полипропиленовое фиброволокно, заменяющее арматуру, часто присутствующую в мокрой стяжке. Этот материал легок, но значительно улучшает износостойкость, прочность пола.

Количество слоев

В этой классификации всего два способа.

Однослойные

Один слой — самый простой вариант. В некоторых зданиях саму стяжку превращают в финишное покрытие. Речь идет о гаражах, мастерских, о других нежилых помещениях. В этом случае раствор заливают сразу на требуемую толщину.

Двухслойные

Нередко одному слою предпочитают два. Первый слой выравнивает поверхность, или, наоборот, создает необходимые уклоны. Для него используют обычный песчано-цементный раствор. Этот бетонный пласт называют черновой стяжкой, на которую уже можно производить укладку керамогранита либо плитки.

Название второго слоя — чистовая стяжка. Ее предназначение – придание поверхности идеальной гладкости. Такого пола требует ковролин, ламинат, паркет и т. п. Для чистовой стяжки полов без уклона чаще используют другой вариант — материал-профессионал — самовыравнивающуюся смесь. С ее помощью получить поверхность без единого дефекта проще всего.

Соединение с основанием

Стяжка — технология, использующаяся для любого вида оснований. Ее успешно используют на грунте, дереве, бетоне. Для каждого материала необходим свой вид соединения. Основных типов — два.

Связанная, сплошная

Этот слой прочно связывается с «основательным». Самый простой пример — бетонная стяжка и аналогичные перекрытия. Однородность материалов гарантирует оптимальное сцепление, а значит, максимальную прочность.

Плавающая

Такой метод используют, когда необходима тепло- и/или звукоизоляция. В этом случае на основание сначала укладывают гидроизоляционный слой, обязательно с заходом материала на стены, затем какой-либо утеплитель.

Технология стяжки: порядок работ

Если запланирована мокрая либо полусухая стяжка пола самостоятельно, то бетонный раствор понадобится в любом случае, а подобная работа будет состоять из нескольких этапов.

Предварительно подготавливают основание. Поверхность очищают, внимательно ее изучают, все крупные дефекты устраняют. Это даст возможность минимизировать расходы. Весь мусор и пыль удаляют, затем поверхность грунтуют, лучше нанести несколько слоев. Если выбран плавающий способ, то на пол настилают гидроизоляционную пленку, утеплитель. Устанавливают направляющие маяки (горизонтально либо под необходимым уклоном). Затем выкладывают проволочную армирующую сетку. Готовят раствор, заливают стяжку, разравнивают ее и закрывают пленкой. Ждут почти месяц, если используют мокрую технологию.

Это только схема, которой придется придерживаться, однако разных нюансов у этой «бетонной» работы довольно много. Есть несколько пунктов, с которыми нужно ознакомиться.

Материалы, требующиеся для стяжки

Основа — раствор. Можно использовать простую (традиционную) цементно-песчаную смесь, однако добавление пластификаторов облегчит дальнейшую работу, а также сократит сроки созревания бетона. Для раствора берут цемент М400 либо М500. Бетон должен быть М150 либо М200.

Для квартир этих марок будет достаточно, однако можно использовать и другие составы, с большей долей цемента. Да, стяжка получится более прочной, но минус их в том, что усадка будет больше, а вероятность появления трещин в период высыхания увеличится.

Пропорции, объем и замес

Чтобы получить цементно-песчаную смесь марки бетона М150, берут 3 части цемента (М400, М500) и 1 песка. Количество воды — 480-550 мл на 1 кг цемента. Разрешается добавлять еще один твердый ингредиент — гравий (щебень) мелкой либо средней фракции.

Для повышенной пластичности используют пластификаторы. Самый простой вариант — клей ПВА. Доля его в растворе не должна превышать 1%. Фиброволокно — еще один компонент, улучшающий качество стяжки. Оно предотвращает образование трещин при усадке стяжки или фундамента «свежепостроенного» дома.

Сначала все сухие компоненты перемешивают, получая однородную смесь. Затем постепенно добавляют воду, постоянно перемешивая раствор. Точный объем жидкости зависит от влажности гравия и песка. Идеален для стяжки тот бетон, который будет самостоятельно сползать с лопаты.

Для определения примерного объема раствора достаточно знать площадь комнаты и толщину бетонной стяжки. Последнее значение переводят в метры, затем обе величины перемножают. Результат — объем бетона в кубометрах. Пользуясь следующей таблицей, определяют, сколько цемента потребуется купить.

В ней указан расход цемента для раствора без гравия или щебня. Песок лучше взять строительный, а не речной. Разница материалов в гранях: острых в первом случае, сглаженных водой во втором. Бетон с карьерным песком выигрывает у речного конкурента соревнование по прочности.

Что надо делать после заливки?

Ждать — ответ неверный. Чтобы бетон получился качественным, нужно соблюдать температурный режим и поддерживать влажность. Оптимальная температура — +17°. Для того, чтобы влага не испарялась слишком быстро, поверхность закрывают толстой полиэтиленовой пленкой. В жаркую солнечную погоду рекомендуют занавешивать окна. При критической температуре (+25° или выше) бетон регулярно смачивают. «Увлажняющий уход» требуется первые 2-3 недели.

Стяжка пола самостоятельно

Речь пойдет о традиционной стяжке с «мокрым» раствором. Операция эта не слишком сложная, однако она подразумевает нелегкий физический труд. Чтобы получить представление, что за работа предстоит мастеру, лучше заранее узнать в подробностях, что и как придется делать.

Подготовка

Такую стяжку делают на железобетонных перекрытиях, на грунте, на тепло- и звукоизоляцию. На деревянных основаниях данную технологию использовать нет смысла: им больше подходит относительно чистая, легкая сухая стяжка, а не раствор.

Грунт — тяжелый случай

Самая трудная работа предстоит тем, кто подготавливает основание на грунте. В этом случае сначала выбирают почву. Глубина такого мини-котлована составляет 500 мм. Но дно укладывают геотекстиль, на него дренирующие материалы — песок, гравий или щебень. Их выкладывают (первый проливают) и трамбуют послойно.

Сверху укладывают теплоизоляционные материалы: керамзит, керамзитобетон либо пенополистирол. Затем утеплитель закрывают плотной полиэтиленовой пленкой, ее толщина — 200 мкм. Такой толстый «пирог» гарантирует прочность, дает возможность предотвратить увлажнение, промерзание. Если уровень грунтовых вод высок, то дополнительно потребуется обустройство качественной дренажной системы.

Железобетонное основание

Это самый лучший вариант поверхности для стяжки. Чтобы подготовить основание, все неровности сбивают, поверхность очищают, закрывают трещины и большие впадины. Следующий этап — обработка грунтовкой, чаще рекомендуют использовать надежный Бетоноконтакт. Однако эту работу некоторые мастера откладывают, так как сначала необходимо определение нулевого уровня и выставление маячков. В противном случае грунтовочный слой может быть поврежден.

Плавающая разновидность

Эта бетонная стяжка не имеет никакой привязки к основанию. Изолирующий слой состоит из утеплителя и гидроизоляционного материала. По всему периметру помещения до заливки раствора приклеивают демпферную ленту, которая будет компенсировать усадочные и температурные деформации бетона.

Разметка

Идеал — стяжка, находящаяся на одном уровне во всех комнатах. Горизонт легче всего разметить с помощью лазерного уровня. Сначала ищут самую высокую точку основания, затем от нее будут отмерять высоту стяжки. Эта величина зависит от ее разновидности:

как минимум 30 мм для цементно-песчаной смеси;

40 мм — для плавающей конструкции;

50 мм — для сплошной, связанной.

Для ванной, туалета или санузла высота может отличаться на 10-20 мм. Если стяжку там делают на одном уровне с другими комнатами, то от жилых помещений их отделяют порогом. Когда запланирована система теплого пола, слой планируют на 15 мм толще диаметра труб.

Сначала делают тщательную предварительную разметку. Лазерный уровень для таких операций — лучший выбор. Ее можно наносить на любом расстоянии от пола, однако считается, что удобнее всего оставлять метровую дистанцию. Главное — корректно разметить горизонт. Эту линию наносят на стены карандашом, маркером или мелом.

Следующий шаг — промер от линии до поверхности пола во всех комнатах. Нулевой уровень фиксируют там, где расстояние минимальное. Именно от этой точки отмеряют высоту, равную толщине стяжки. При переносе отметок на стены рекомендуют пользоваться малярной отбивкой. При многослойных покрытиях таким образом можно точно определить толщину каждого из слоев.

Монтаж маячков

Для фиксации чернового слоя равномерно по всей площади используются разные способы. Маячками становятся:

перфоленты, закрепленные саморезами с дюбелями;

полосы либо маленькие растворные марки;

«профессионалы» — реперные маячки;

металлические профили для ГКЛ.

Реперы — регулируемые по высоте подставки для маяков. Однако это вариант не слишком привлекателен, так как маяки убирают, а реперы оставляют замурованными в бетоне. Использовать можно даже деревянные рейки, однако они обязаны быть идеально ровными. Планки выставляют в полном соответствии с нулевым уровнем.

Расстояние между маяками зависит от площади комнаты и длины правила. Обычно оно на 300-500 мм меньше, чем инструмент. Маяки выставляют параллельно длинным стенам помещения. Расстояние от крайних элементов до стен — около 200 мм. Оставшееся пространство делят на одинаковые части так, чтобы они были меньше, чем длина правила.

Нет способа, который можно было бы однозначно назвать самым легким. Нередко используют профиль и строительный раствор.

Сначала расчерчивают основание. По этим линиям выкладывают горки густого раствора, аналогичного по составу тому, что потом будут использовать для стяжки. Однако он должен хорошо держать форму. Точный шаг «кучек» (около 500 мм) их зависит только от ширины (длины) комнаты. Высота — выше нулевой отметки. Профиль помещают на марки, затем элементы вдавливают. С помощью лазерного уровня добиваются полного совпадения линий.

Основную работу пол названием «Стяжка пола самостоятельно» начинают спустя 1-2 суток. Этого времени вполне достаточно для схватывания маячного раствора.

Армирование

После высыхания грунтовки переходят к дальнейшим этапам. В домах с надежным бетонным основанием, как правило, армирование не используют, если стяжку делают сплошной. В других случаях такое усиление вполне оправдано. Оно необходимо, когда:

здание построено совсем недавно;

стяжка предназначена для системы теплого пола;

устраивают плавающую конструкцию, которая отличается меньшей несущей способностью;

производят заливку бетона на грунт, который подвергается различным «испытаниям» (пример — морозное пучение);

Если запланирована стяжка толщиной более 50 мм, то в этом случае армирование тоже требуется: оно защитит конструкцию от растрескивания.

Сетка

Есть несколько вариантов.

По старинке. Для армирования бетона по традиции используют стальную сетку. Сечение ее — от 3,5 до 4 мм. Если стяжка будет толстой, то этот параметр лучше увеличить. Размеры ячеек — 60-100 мм. Сетку, связанную проволокой или пластиковыми хомутами, укладывают между маяками на небольшие кучки цемента. Другой способ обеспечить необходимое расстояние между сеткой и основанием — приобретение специальных фиксаторов. Использование новых материалов. Есть альтернативный вариант, не требующий «возни» с металлом. Это сетки, сделанные из волокон, связанных с помощью полимеров. Их называют композитными. Они бывают базальтопластиковыми, стеклопластиковыми, углепластиковыми. Главные плюсы таких сеток: высокая удельная прочность, низкая теплопроводность, такой же, как и у бетона, коэффициент температурного расширения.

Вяжут и монтируют обе армирующие сетки абсолютно одинаково. Минус последней — худшая работа на изгиб, поэтому при монтаже и во время операции со стяжкой случайно сломать ее гораздо легче.

Внутреннее армирование

Этот способ — добавление в раствор фиброволокна. Такой каркас из тонких волокон не виден, однако хаотичное их расположение — причина того, что бетон становится неуязвимым во всех плоскостях. Добавление микроволокон повышает марку бетона, гарантирует прочность, ударостойкость, полное отсутствие трещин, которые могут образоваться при усадке. Фибру производят из нескольких материалов.

Стальная проволока. Ее диаметр — от 0,2 до 1,2 мм, длина волокон — 25-60 мм. Для стяжек ее обычно не используют. Циркониевое стекло. Этот материал для изготовления монолитов тоже обычно не покупают, причина — их довольно высокая цена. Базальтовые волокна. Такое армирование повышает прочность бетона в 4-5 раз. Отличие этой микрофибры — частичное растворение в растворе, которое, тем не менее, гарантирует большую прочность. Полипропилен — самый популярный вид, так как эта микрофибра по характеристикам схожа с базальтовой разновидностью, однако цена ее значительно ниже. Она не изменяет своих свойств на протяжении всего срока службы покрытия.

В раствор полипропиленовую фибру можно добавлять любым способом: предварительно замачивать в воде или сначала перемешивать с песком, затем добавлять цемент и воду.

Укладка раствора

Стяжка пола самостоятельно — работа, которая завершается этим этапом. Чтобы улучшить сцепление, перед заливкой раствора необходимо прогрунтовать поверхность либо смочить ее водой. Смесь готовят, соблюдая пропорции. По консистенции она должна быть похожа на густую сметану, которая не растекается самостоятельно.

Заливку обычно начинают с участка (угла), который расположен дальше всего от двери. Смесь выкладывают между маяками, сначала ее распределяют мастерком, затем тщательно выравнивают правилом, совершая зигзагообразные движения. Поверхность инструмента должна идеально ровной.

После разравнивания всей поверхности стяжку пола оставляют в покое на сутки. На следующий день маячки удаляют, а оставшиеся канавки заполняют раствором. Их разравнивают мастерком либо затиркой.

Стяжка пола самостоятельно — операция, подвластная любому домашнему мастеру. Несмотря на требования, предъявляемые к ним, все этапы работы можно относительно легко и быстро сделать своими руками.

Если остались вопросы, то лучше сначала посмотреть, как стяжку делают другие. Например, очень хвалят это видео: