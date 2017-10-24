Советы по укладке ламината на бетон

Ламинат на сегодняшний день считается едва ли не самым популярным видом напольных покрытий. Это обусловлено такими его качествами, как практичность, красивый внешний вид, имитирующий рисунок дерева, относительно невысокая цена и простота укладки.

Положить ламинат на бетонный пол можно самостоятельно, не прибегая к услугам специалиста. В нашей статье вы найдете некоторые полезные советы, которые касаются укладки ламината. Они помогут вам быстро и без труда справиться с этой задачей.

С чего начать

Прежде всего, следует подготовить основание, на которое вы планируете стелить ламинат. Этот процесс можно разделить на несколько этапов:

Обследование поверхности пола. Для этого потребуется правило и строительный уровень. Основание, на которое вы будете класть ламинат, обязательно должно быть ровным и строго горизонтальным. Устранение дефектов. Если поверхность основания имеет перепады по уровню более 3 мм, то от них избавляются следующим образом: тщательно убирают мусор и пыль, основание загрунтовывают и заливают выравнивающей смесью. Выравнивание. Прежде чем залить основание самовыравнивающейся смесью, как следует его просушите. Также закройте все окна и двери, чтобы избежать сквозняка. После заливки необходимо будет пройтись по смеси игольчатым валиком, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Ожидание. В зависимости от типа смеси придется подождать от 6 до 12 часов, прежде чем приступать к дальнейшим действиям.

Важная составляющая — подложка

Укладывая ламинат на бетонный пол, необходимо использовать специальную подложку, которая выполняет функции тепло- и звукоизоляции.

Она бывает как натуральная (пробка), так и полимерная (вспененный полиэтилен либо полистирол).

Чтобы постелить подложку, следуйте правилам:

поверхность под подложкой должна быть чистой и сухой;

листы или полосы кладутся вплотную друг к другу. Щелей между ними быть не должно. Чтобы полосы не расползались в разные стороны, их фиксируют между собой при помощи липкой ленты;

пробковая подложка требует пароизоляции. Это значит, что прежде, чем укладывать ее, основание нужно застелить полиэтиленовой пленкой, толщина которой не менее чем 200 микрон, с напуском на стены помещения.

Можно укладывать подложку в два слоя. Тогда нижний слой кладут внахлест (примерно 20 см), а верхний — встык.

Способы укладки ламината

Соединять между собой доски ламината можно двумя способами: с клеем и без клея.

Бесклеевая укладка ламината на бетонный пол

Этот способ более популярен, чем клеевой. Ламинированные доски между собой соединяются по технологиям «Click» или «Lock».

До того, как стелить ламинат, откройте упаковку и дайте доскам полежать двое суток в той комнате, для которой они предназначаются. Это нужно для того, чтобы материал адаптировался к микроклимату квартиры.

Важное замечание: рассчитывайте и покупайте ламинат с учетом запаса. Запас может составлять от 3 до 15%. Это будет зависеть от выбранного вами способа укладки.

После того, как материал отлежался, действуйте по следующему алгоритму:

отберите и отложите в сторону бракованные доски с вмятинами и сколами;

начинайте укладку вдоль направления естественного освещения. Это позволит сделать стыки между досками почти незаметными;

положите первую дощечку пазом к стене, установив между ними распорные клинья толщиной около 10 мм, чтобы оставить компенсационный зазор;

когда пройдете первый ряд, и у вас останется отрезок до стены короче, чем доска, — распилите доску, закройте первый ряд, а второй ряд начинайте с оставшегося обрезка;

распиливать доски лучше всего электролобзиком, установив пилку с мелкими зубцами;

чтобы соединить ламинат с системой «Click», доски состыковывают между собой под углом около 30-40 градусов, затем придавливают книзу до щелчка в месте соединения;

доски с системой «Lock» соединяются между собой в одной плоскости, а затем их подгоняют, легонько постукивая деревянным молотком через проставочный брусок;

чтобы положить доску в том месте, где проходит стояк отопления, в ней просверливают круглое отверстие большего диаметра, чем диаметр трубы. Свободное пространство между трубой и панелью заполняют вкладышами из резины или подходящей по цвету шпатлевкой;

закончив монтаж, уберите распорные клинья. Осталось только закрыть плинтусами щели возле стен, и можно наслаждаться вашим новым полом.

Укладка ламината при помощи клея

Обычно ламинат кладется без применения клея, но иногда без него не обойтись. Клеевой способ монтажа чаще всего применяют, когда кладут ламинат на бетонный пол в коридоре или на кухне. Это позволяет защитить покрытие от воздействия влаги и сделать его более устойчивым к нагрузкам.

При монтаже ламината используют:

однокомпонентные полимерсодержащие клеевые составы

Они не имеют в своем составе воды и растворителей. Применяются для укладки ламинированных панелей на сухое и ровное бетонное основание. Очень быстро застывают, поэтому при работе с ними все излишки клея следует подчищать немедленно.

двухкомпонентные полиуретановые клеевые составы

Входящий в состав этих смесей поливинилацетат обеспечивает возможность длительной эксплуатации покрытия. При использовании этих клеевых составов не требуется грунтовать и как-либо дополнительно подготавливать торцы панелей.

клеевые составы с содержанием синтетических смол

Позволяют получить монолитное покрытие при обработке замков ламината. Используются для соединения деталей толще 14 мм.

Особенности клеевой укладки ламината

В основном правила при клеевом способе укладки схожи с бесклеевым способом. Но есть и особенности:

при клеевом способе монтажа требуется тщательная очистка торцов панелей от пыли, чтобы обеспечить лучшее соединение деталей между собой и исключить образование щелей между ними;

перед тем, как наносить клей, торцы обязательно обрабатываются мелкой наждачной бумагой и обезжириваются;

торцы доски смазывают клеем, плотно прижимают ее к предыдущей детали и подгоняют, легонько простукивая деревянным молотком через проставочный брусок;

излишки клея сразу же убирают чистой сухой ветошью;

прижав доску, ее фиксируют примерно на 15 минут с помощью струбцины для того, чтобы клей мог схватиться;

после каждых трех уложенных рядов делается перерыв на 2 часа для просушки клея;

последний ряд укладывать сложнее всего. Здесь используется монтажный ломик;

последний штрих — плинтуса по периметру комнаты и специальный профиль, скрывающий места стыка ламината с другим покрытием в области порога.

Внимание! Прежде чем заносить в комнату мебель, дайте клею хорошо просохнуть.

Заключение

Пожалуй, это все, что можно рассказать об укладке ламината на бетонный пол. Надеемся, эти сведенья помогут вам в работе, и вы порадуете свою семью собственноручно уложенным в квартире ламинатом.