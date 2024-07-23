Системы теплый пол в ванной: выбор и установка, плюсы и минусы

Тепло то, чего зачастую не хватает помещениям. Поэтому в последнее время очень востребованы различные системы, позволяющие организовать основной либо дополнительный обогрев/подогрев. Очень часто ими оборудуют именно небольшие сантехнические помещения. Теплый пол в ванной становится спасением, ведь там основание чаще всего выкладывается керамической плиткой, которую нельзя назвать комфортной. Особенно это чувствуется в помещениях, которые мокрые «по умолчанию». Если владельцы жилья решили сделать выбор в пользу такой системы, то сначала им нужно определить, какой из ее вариантов будет самым предпочтительным. Видов систем не слишком много, но каждая из них имеет свои требования и особенности. Поэтому сначала нужно познакомиться со всеми кандидатами.

Быть теплому полу или не быть?

Далеко не все хозяева жилья точно знают свою цель. Некоторые пока не определились, поэтому сомневающимся имеет смысл узнать о преимуществах и недостатках подобных систем.

Сильные стороны теплых полов

Такой вид отопления не зря завоевал невероятную популярность. Теплые полы выбирают по нескольким причинам:

Практичность. Многих владельцев привлекает именно невидимость такого вида обогрева. Система, спрятанная под плиткой, не испортит внешний вид санузла, но подарит ему долгожданное тепло. Комфорт. Небольшие ванные комнаты дают возможность довольно легко поддерживать оптимальный микроклимат с помощью термостатов. Полу в отапливаемом помещении будет не нужен теплый коврик. Ногам будет комфортно и без него. Защита вещей и отделочных материалов. Все знают, что никто не застрахован от появления «назойливого» плесневого грибка. В большей степени от него страдают именно комнаты с постоянной и чрезмерной влажностью. Сравнительно высокая температура не только спасет ванную от крайне опасного врага, но и победит «извечную» сырость. Отсутствие вреда. Теплый пол в ванной с таким обогревом будет очень быстро сохнуть, поэтому у хозяев не будет «шанса» поскользнуться. Он абсолютно безопасен и по другой причине: элементы такой системы напрямую не контактируют с членами семьи. Поэтому люди максимально защищены от излучения, которое свойственно некоторым типам обогревательных электрических приборов.

Системы обогрева располагаются под напольными покрытиями, поэтому хозяева-ремонтники ничем не ограничены: они могут выбрать любые отделочные материалы и дизайнерские решения. Кроме того, этот вид отопления позволяет не расходовать тепловую энергию напрасно. Она распространяется по помещению равномерно, а не стремится только вверх. Поэтому можно не бояться, что тепло мгновенно «утечет» сквозь стены и перекрытия.

Слабости «пола в полу»

Поскольку недостатки есть у всего, данные системы тоже их не лишены. Претензий к теплым полам несколько:

Эффективность обогрева зависит от свободной площади помещения. Чем больше мебели в ванной, тем меньшую производительность системы нужно ожидать. У владельцев не будет шанса быстро изменить температуру в комнате, быстро достичь более комфортных показателей. Для этого все же потребуется время. Испугать может сложный монтаж и расходы. Если у хозяев сделан ремонт, то им придется пожертвовать полом. Покрытие понадобится демонтировать.

Последний минус относится к дорогим электрическим системам теплых полов. В этом случае при отключении подачи электроэнергии начнут остывать и полы в ванной. Но справедливости ради нужно отметить, что и этот процесс не слишком быстрый. К тому же без освещения в этом помещении хозяева вряд ли задержатся.

Разновидности систем обогрева

Широкий ассортимент очень часто становится причиной длительных раздумий. Что касается теплых полов, то здесь сделать выбор проще. У владельцев есть 2 основных варианта — пол водяной либо электрический. Под последним понятием «скрываются» системы, в которых используют:

греющие кабели;

термоматы (нагревательные маты);

и инфракрасные пленки (ИК-пленки).

Поэтому каждый сможет найти свой «оптимал»: как для ванной, так и для членов семьи.

Водяной теплый пол

Эта самая недорогая система. Поэтому она максимально распространена. Ее подключают к горячему водоснабжению, а монтаж и эксплуатация системы не доставляет проблем. Для создания греющего водяного контура в «подполье» используют несколько разновидностей труб.

Для организации теплого пола подходят металлопластиковые (металлополимерные, из алюминия и полиэтилена), полипропиленовые и металлические гофрированные изделия (из меди, нержавеющей стали). Очень востребованы композитные трубы. Максимально долговечны и надежны металлические гофры.

Преимуществ у водяной системы довольно много:

экономичность;

высокая теплоотдача;

долгое сохранение тепла;

цена материалов, стоимость монтажа;

простота эксплуатации и долговечность.

Плюс водяного теплого пола и в том, что его монтаж можно выполнить самостоятельно в частном доме или на 1 этаже многоквартирного здания. Но в последнем случае владельцам жилья необходимо иметь автономный источник (котел). Если при создании системы отопления не затрагиваются несущие конструкции и инженерные системы, то разрешения надзорных органов не требуется. Но сначала мастерам нужно познакомиться с особенностями и этапами этой операции.

Минусы водяной системы — ее сложность, некоторое увеличение нагрузки на перекрытия, необходимость проведения точных расчетов, касающихся мощности котла, существующий риск «наводнения» в доме или в квартире (на 1 этаже). По этим причинам данный вид обогрева для ванных комнат используют нечасто.

Электрические теплые полы

Этот вариант хорош тем, что такие системы не имеют ограничений: их можно монтировать в любом здании, где есть электроснабжение. Поэтому потенциальным владельцам имеет смысл познакомиться с видами электрообогрева.

Использование нагревательного кабеля

Для этой цели приобретают двухжильные или одножильные электротехнические изделия. Первые нагревательные кабели более практичны, поскольку они не потребуют вывода обоих концов в одну точку, их не нужно закольцовывать. Изделия укладывают, надежно фиксируют, затем заливают стяжку. Или используют в этом качестве плиточный клей.

Достоинства кабельного теплого пола:

выбор мощности с помощью дистанции между элементами;

быстрый и равномерный нагрев;

не слишком высокая цена;

надежность системы;

хорошая мощность;

безопасность.

Слабые места этой разновидности — необходимость корректной укладки (соблюдения расстояние между витками) и невозможность монтажа под ванну, если владельцы планируют закрыть ее глухим экраном. Возможное последствие такого сочетания — перегрев кабельной системы и выход ее из строя. Если рассматривать все электрические виды отопления, то нагревательные кабели проигрывают в скорости нагрева пола термоматам и пленкам. Для создания комфортных условий в ванной им потребуется от 1,5 до 2 часов.

Помощь термоматов

Это более совершенные и удобные изделия. Нагревающий мат — двухжильный кабель (28 мм), зафиксированный на стекловолоконной сетке, ширина которой составляет 500 мм. Благодаря небольшой толщине в заливке стяжки нет необходимости, а «скромный» слой клея для плитки практически не крадет у высоты ванной комнаты лишних сантиметров.

Преимущества термоматов существенны:

небольшая толщина: она дает шанс монтажа изделий на старую кафельную плитку;

возможность использования матов в помещениях с невысокими потолками;

дополнительное армирование пола за счет сетки из стекловолокна;

экологичность, безопасность, универсальность;

впечатляющий срок службы (15-20 лет);

простой и быстрый монтаж;

экономичность.

Некоторые изделия «более универсальны»: у них есть защитные экраны из алюминиевой фольги. Поэтому их можно использовать даже для укладки под паркет и ламинат. К недостаткам нагревательных матов относят их фиксированный размер, исключающий максимально точную подгонку под любую площадь.

Инфракрасная пленка

Данные изделия отличает высокая мощность, и это несмотря на минимальную толщину таких теплых полов. Это пленки из прочного и тонкого полиэстера (полипропилена), ширина их — 300-1000 мм.

Внутри запаяны нагревательные углеродные элементы — полосы карбона (черный цвет). Они проводят ток и преобразуют его в тепловую энергию. Соединяет эти элементы воедино контур, созданный из меди (шины) и серебра (паста). Благодаря ему тепло максимально равномерно распределяется по поверхности пленки.

Плюс инфракрасного излучения в том, что в первую очередь оно нагревает предметы в помещении. Те сначала накапливают энергию, а потом начинают «делиться» теплом с воздухом. На этом список достоинств ИК-пленок не исчерпывается. К другим их плюсам относят:

практически моментальный нагрев из-за минимальной толщины (не более 5 мм): на это уйдет около 4-5 минут;

универсальность тонких изделий: такой пол может располагаться в полу и на старой плитке, он подходит для любых напольных покрытий;

возможность разделения обогреваемой площади на отдельные зоны и контроля температуры благодаря терморегулятору, являющемуся частью ИК-системы;

простой монтаж: самый элементарный вариант — укладка пленок прямо на старую плитку (на теплоизоляционный слой), эта операция не потребует участия специалистов и создания стяжки.

Слабости у «теплых пленок» тоже есть. К ним относят статическое электричество, из-за которого мебель в обогреваемой инфракрасными лучами ванной начинает усиленно «собирать» пыль. Другие их минусы — ограниченный срок службы из-за датчика и терморегулятора (примерно 7 лет), очень быстрое остывание пола и уязвимость пленки. На нее нельзя ставить любые тяжелые предметы. Иначе результатом таких «вольностей» станет перегрев, за которым последует и поломка системы. Кроме того, для ИК-пленок опасен контакт с острыми предметами. Чаще их монтируют в «благополучных» комнатах домов и квартир, однако безопасны они и для мокрых помещений.

Какой вариант предпочесть?

Данный вопрос волнует многих хозяев, решивших обеспечить максимальный комфорт «вечно сырого» помещения. Однако выбор зависит сразу от нескольких факторов:

Размер ванной. Если она большая, то лучшей кандидатурой будет эффективная и более экономичная водяная система обогрева. Помещение скромной площади — повод задуматься о монтаже электрического теплого пола. Его установка менее требовательна. Кроме того, он отнимет у высоты ванной всего несколько сантиметров. Особенности напольного покрытия. Классическая кафельная плитка дает шанс выбрать любое решение. Более капризны изделия из натурального камня, так как они менее охотно нагреваются. В данном случае имеет смысл остановиться на водяном обогреве помещения. Сложность проектирования систем отопления и установки теплого пола. По понятным причинам в этом соревновании победителя нет. Каждой из разновидностей обогрева помещений потребуются услуги опытных специалистов. Простота и безопасность для людей — качества, которые характерны для термоматов и инфракрасных систем. К тому же монтаж этих видов обогрева ванных комнат не займет много времени.

Последний важный момент — наличие в семье маленьких «естествоиспытателей». И для них лучшей разновидностью станет водяная система, поскольку она менее всего подходит для «разносторонних исследований». Однако спасти чад (их родителей) смогут максимально защищенные электротехнические устройства.

Особенности электрических видов обогрева

Пол с подогревом с помощью оборудования требует корректного определения оптимальной мощности. Слишком низкий параметр станет причиной неэффективной работы системы, высокий показатель опасен вдвойне. В этом случае возможен перегрев и выход ее из строя. Поэтому сначала не помешает познакомиться с рекомендациями профессионалов:

Если теплый пол в ванной будет дополнением, а не основным видом обогрева, то оптимальная удельная мощность системы должна находиться в пределах 130-150 Вт/м2. Когда он будет единственным источником тепла в сантехническом помещении, то лучше остановиться на мощности 180-200 Вт/м2. На показатель обязательно повлияет и толщина плитки в ванной. Чем она толще, тем ниже ее теплопроводность.

Кроме того, покупателям необходимо знать и общую мощность системы для прогрева комнаты. Чтобы определить ее, полезную площадь пола (без площади, занимаемой ванной, сантехникой, приборами, мебелью) умножают на удельную мощность (130-150 или 180-200 Вт/м2). Результатом вычислений и будет оптимальная мощность теплого пола.

Монтаж электрической системы (нагревательные кабели, термоматы)

Первый подготовительный этап — гидроизоляция и теплоизоляция основания, освобожденного от напольного покрытия и отремонтированного. В качестве первой защиты используют плотную полиэтиленовую пленку, битумную мастику и рубероид, либо жидкое стекло. Роль теплоизоляции полов в ванных комнатах чаще всего исполняют тонкие, но эффективные фольгированные материалы. Исключением станет основание в квартире на первом этаже. Там лучше использовать более надежную защиту: например, экструдированный пенополистирол.

При укладке греющих элементов от стен отступают не менее 50 мм, от радиаторов — как минимум 100 мм, чтобы защитить систему от перегрева. Термоматы нередко укладывают прямо на плитку. После завершения монтажа нового покрытия максимальное внимание уделяют швам, так как затирка обязана быть надежным барьером от влаги.

Подготовка мест под приборы

Это единственные трудоемкие и достаточно грязные операции, но они необходимое «зло». Сначала в стене делают штробу под кабель и термостат. Оптимальное расположение для терморегулятора — место около розетки, на высоте 40-170 см от пола, на расстоянии 50-60 см от дверей (окон). Идеальной считают фиксацию прибора вне ванной комнаты, но это условие выполнить не всегда реально.

Затем ищут место для термодатчика. Для его установки выбивают штробу в полу. В идеале канавку делают на одинаковом расстоянии от нагревательных кабелей. Существует еще одно обязательное условие: оба устройства должны разделять как минимум 50 см.

Монтаж греющего кабеля

Перед началом работы обязательно занимаются составлением схемы раскладки. Для определения расстояния между элементами (шага укладки) полезную площадь помещения делят на длину купленного изделия, затем результат умножают на 100 и получают расстояние в сантиметрах. Разрешается увеличение показателя на 10 мм. Минимальная дистанция между петлями/витками составляет 80 мм.

Потом приступают к работе:

Подготовленное основание выравнивают, грунтуют. Потом его гидро- и теплоизолируют. Для соединения полос используют армированный скотч. Затем разматывают монтажную ленту. Переходят к укладке нагревательного кабеля, соблюдая расстояние между петлями/витками, надежно фиксируя его зажимами. Устанавливают и закрепляют термодатчик, предварительно помещенный в гофрированную трубу. Потом на стене фиксируют терморегулятор. Устройства соединяют, работу системы проверяют.

Если подогрев пола работает безукоризненно, то заливают стяжку, ее толщина — от 30 до 50 мм. К монтажу напольного покрытия приступают через 7-15 дней.

Укладка термоматов

Если выбран данный вид системы, то изделия укладывают после создания теплоизоляционного слоя. Когда есть необходимость, «лишнюю» сетку отрезают, но кабель не трогают ни в коем случае. Большое преимущество этих теплых полов — возможность обойтись без песчано-цементной стяжки. На уложенные термоматы можно сразу наносить плиточный клей.

Монтаж ИК-пленки

Первые этапы данной операции практически ничем не отличаются от тех, что были описаны выше. Что касается укладки пленки, ее можно раскладывать вдоль длинной стены и поперек, но гораздо удобнее первый вариант.

Полосы монтируют встык, наложение и пересечение греющих элементов запрещается. Изделия укладывают медными шинами вниз. Для их фиксации используют монтажный скотч. Датчик температуры в этом случае располагают под пленкой, но обязательно между карбоновыми полосами.

Создание водяного теплого пола

Описание процесса, возможно, пригодится тем хозяевам, кто привык контролировать работу приглашенных специалистов. Эта операция включает несколько этапов:

Подготовка основания, его гидро- и теплоизоляция. Фиксация демпферной ленты. Заливка тонкой стяжки и добавление второго теплоизоляционного слоя. Укладка армирующей сетки и фиксация водяного контура. Подключение системы. Проверка ее работоспособности, заливка финишной стяжки.

Последние этапы операции «Теплый пол» — монтаж кафельной плитки и запуск системы. Его рекомендуют отложить на месяц.

Теплый пол в ванной может быть водяным и электрическим. Но более востребован второй вариант, у которого нет серьезных недостатков. Тем, кто еще не принял окончательного решения, имеет смысл познакомиться с интересным видео: