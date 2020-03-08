Использование подручного материала в непривычной для него роли давно стало привычным делом. Из всего, что «попадается под руку», творческие люди делают интересные, совершенно уникальные поделки. К таким палочкам-выручалочкам с полным правом можно отнести тару — стеклянную или пластиковую. Чтобы накопленное «добро» не пропадало зря, не загрязняло окружающую среду, некоторые хозяева используют его в качестве строительного материала, для утепления. Например, одна из любопытных идей — пол из пластиковых бутылок, или из стеклянных. Конечно, для строительства большого жилого дома такой вариант подходит вряд ли. Однако если планируется возведение небольшого строения (например, бани), то «бутылкострой» можно сначала рассмотреть, а затем оценить целесообразность такого применения привычной посуды.

Что такое бутылочный пол?

Эта идея кажется абсурдной, однако право на существование она имеет. Действенность метода уже доказана многими домашними мастерами. Тара в этом случае не служит напольным покрытием: она становится основанием для бетонной стяжки и, как говорят, довольно качественным утеплителем. Несмотря на кажущуюся нелепость такого оригинального способа использования посуды из стекла и пластика, смысл в технологии есть.

Оба вида бутылок сохраняют внутри воздух, а значит, гарантируют тепловой барьер, который будет успешно противостоять холоду, предохранит низ сруба от потенциального промерзания. Стеклянные бутылки максимально прочны, способны выдержать невероятное давление, поэтому их можно использовать даже в тех помещениях, где на пол предполагаются серьезные механические нагрузки.

Плюсы и минусы альтернативного метода

Перед тем как знакомиться с тем, как делают пол из пластиковых бутылок, или как применяют для этого стеклянные емкости, необходимо оценить преимущества этого, уже относительного, «новаторства». А затем рассмотреть его недостатки. К достоинствам такого метода относится:

материальная выгода, так как тару сравнительно легко найти бесплатно: если своих «накоплений» не хватает, то помогут родственники и знакомые, которые будут только рады отдать ненужное;

скорость и простота: обустройство такого пола отнимет минимум времени, а справиться с «бутылочной» работой довольно быстро сможет любой человек, даже далекий от строительства;

минимум расчетов, которые хозяевам предстоит сделать: после измерения диаметра тары можно легко подсчитать количество необходимого материала (на 1 м 2 уходит около 55 стеклянных бутылок);

уходит около 55 стеклянных бутылок); снижение потерь тепла из-за воздуха, надежно запертого внутри пластиковых либо стеклянных емкостей;

надежность стеклянной тары, которая в большом количестве способна выдержать максимальные нагрузки;

возможность помочь природе, избавив планету от небольшой порции мусора.

Самые большие плюсы применения в качестве утеплителя пластиковой либо стеклянной тары — бесплатность материала, возможность сэкономить на растворе, эффективность теплоизоляции. Это три главные привлекательные черты метода.

Нередко те, кто раньше смеялся над соседями-«новаторами», вскоре сами начинают проникаться этой идеей «обутыливания». Имеет ли пол из пластиковых бутылок или из стеклянной тары какие-то серьезные недостатки? Об этом пока неизвестно. Скептики смеются над «бутылкобетоном», но весомых доводов «против» не приводят.

К минусам можно отнести помещение, которое необходимо будет выделить для хранения постепенно накапливающейся тары. Так как плюсы в этом случае одерживают безоговорочную победу над несуществующими недостатками, технология имеет право на претворение в жизнь. Поэтому познакомиться с этим бережливым способом нужно всенепременно.

Рекомендации для качественной теплоизоляции

Если стеклянные емкости не вызывают сомнений почти не у кого, то пол из пластиковых бутылок многим кажется совершенно абсурдной идеей. В качестве доказательства скептики приводят главный аргумент — недостаточную прочность. Конечно, все знакомы с деформацией пластиковой посуды. Однако эти бутылки используют для сооружения полов ничуть не реже. Чтобы пол был надежным и «незыблемым», нужно познакомиться с несколькими рекомендациями.

Чтобы защитить полы из пластиковых бутылок от деформации, а также гарантировать покрытию максимальную прочность, емкости заполняют керамзитом, песком, мелкофракционным пеностеклом, опилками, глиной (сухой), либо другими сыпучими материалами. Подготовка основания и процесс укладки пластиковой тары практически ничем не отличается от монтажа стеклянных емкостей. Разница между материалами все-таки есть: оптимальная температура для строительства «пластикового пола» — 20-25°. Стяжку под любую посуду надо армировать. Максимальный размер ячеек — 150х150 мм. Одинаковые бутылки гарантируют меньший расход раствора.

Есть отличия между пластиком/стеклом и при «бетонных работах». Во время приготовления раствора для ПЭТ-бутылок цементно-песчаную смесь разводят подогретой водой. Такая операция позволит «начинке» пластиковых емкостей охлаждаться медленно. Результатом станет оптимальное давление на стенки бутылок. Оно поспособствует их укреплению, благодаря которому тара сможет продержаться до момента застывания раствора.

Где раздобыть посуду для пола?

Планируя такое грандиозное стеклянно-пластиковое строительство, лучше знать, что тары потребуется довольно много. Например, для помещения площадью 20 м2 будет нужно примерно 1000 стеклянных бутылок, при вертикальном способе — на порядок больше. Первый, самый простой вариант — помощь родственников, друзей, соседей по многоквартирному дому, знакомых, коллег по работе. В этом случае есть возможность собрать недостающие элементы относительно быстро.

Исследование свалок, мусорных контейнеров — занятие не очень приятное, но бутылки там найдутся всегда. Другой возможный выход — продуктивное путешествие по барам и ресторанам города. Хорошо, если там работают знакомые, либо «знакомые знакомых». Еще одно потенциальное решение трудной задачи — обращение за помощью в гаражный кооператив.

Пол из пластиковых бутылок, или из стеклянной тары не единственный способ получить недорогую, но утепленную конструкцию. Для такой операции подойдут другие емкости, которые можно герметично закрыть. Наиболее удобные из кандидатов — банки с винтовыми крышками.

Их устанавливают дном кверху, а относительная ровность такого основания под стяжку, большие размеры элементов несколько упростят задачу. Использовать можно и посуду из других материалов, тару разных объемов. Главное здесь — возможность ее надежно закрыть.

Как делают пол из пластиковых бутылок (стеклянной тары)?

Прежде всего, надо отметить, что емкости должны быть надежно закупоренными. С «самодостаточными» пластиковыми бутылками проблем обычно не возникает, так как они практически всегда остаются в «компании» с родными крышками. Про стеклянные емкости такого не скажешь, потому что они часто теряют пробки. Однако проблема с герметизацией все же решаема.

Подготовительные работы

Все крышки, на любой таре, перед изготовлением пола необходимо проверить на плотность закручивания/закрывания. В противном случае даже один бракованный элемент значительно ухудшит его теплоизоляционные характеристики. Работы, независимо от вида тары, советуют проводить при теплой солнечной погоде. Мастера рекомендуют прогревать пластиковые емкости до их герметизации и установки.

Лучший способ для стеклянных бутылок — их вертикальный монтаж, однако в готовом здании такой способ украдет довольно много пространства у потолков, а тару придется собирать очень долго. В этом случае стеклянные емкости лучше укладывать по-другому — горизонтально. Все бутылки внутри должны быть абсолютно сухими.

Перед тем как укладывать пол из пластиковых бутылок или из стеклянных емкостей, выполняют расчет материалов, учитывая площадь помещения. Принимают во внимание размеры тары — ее длину, диаметр (длину) горловины и дна выбранной посуды. Все изделия прогревают, наполняют каким-либо сыпучим теплоизоляционным материалом, затем надежно закрывают пробками либо крышками.

Инструменты, материалы

Набор больше зависит от того, где планируется сделать пол из стеклянных или пластиковых бутылок. Помимо тары в него может входить:

битумная мастика (либо битумная клейкая лента);

лопата, штыковая;

песок: речной, карьерный;

цемент (М400, М500);

щебень средней фракции;

рубероид.

Еще мастеру потребуется проволочный каркас: его сечение 7 мм, размер ячеек — от 50х50 мм до 150х150 мм. Геотекстиль покупают, если есть желание и не требуется строгая экономия.

Бутылочный пол и готовое основание

Этот вариант подойдет для больших помещений, которым не так страшна некоторая потеря высоты потолка. Укладку в этом случае делают горизонтальную.

На черновой пол (с заходом на стены) настилают гидроизоляционный материал — рубероид. Его укладывают внахлест, а стыки промазывают мастикой, либо закрывают битумной самоклеящейся лентой. Сверху на рубероид плотно укладывают бутылки, которые затем засыпают песком. Не него укладывают еще один слой рубероида, а уже не него — армирующую сетку, но так, чтобы она оказалась в толще раствора, а не в самом его низу.

Поверхность, подготовленную таким образом, заливают цементным раствором. Минимальная высота бетонной стяжки должна составлять 5-6 мм. После набора бетоном прочности можно укладывать финишное покрытие.

Монтаж при строительстве здания

Пол из пластиковых бутылок (или из винной посуды) если его будут укладывать после сооружения (и набора прочности) фундамента, позволит не беспокоиться о высоте будущих потолков, поэтому такой способ предпочтительнее.

Горизонтальная укладка

В этом случае мастера обходятся сравнительно небольшим количеством бутылок. Скорость — еще одно достоинство этой технологии.

Внутри основания роют котлован. Его глубина больше зависит от высоты пола из бутылок, но она не должна быть меньше 250 мм. Дно выкопанной ямы тщательно трамбуют. На дно котлована насыпают песчаную подушку, ее проливают, тщательно трамбуют, затем добавляют слой щебня, который тоже хорошо уплотняют. На подушке расстилают геотекстиль. Однако если главное при изготовлении пола максимальная экономия, то без этого этапа вполне можно обойтись. Сверху укладывают армирующую сетку, можно использовать стеклопластиковые (стекловолоконные) изделия. На нее укладывают бутылки: горло к горлу, дно к дну. После окончания монтажа сверху на бутылки снова настилают армирующую сетку, затем производят бетонирование пола. Высота стяжки — 60-80 мм. Раствор уплотняют, протыкают в нескольких местах, затем через сито на влажной бетонной поверхности распыляют тонкий слой цемента. Высыхания бетона ждут 3-4 недели, устилают стяжку гидроизоляцией, затем переходят к монтажу напольного покрытия.

Если бутылочных слоев запланировано несколько, то между ними тоже делают армирующую прокладку. Некоторые мастера делают эту операцию немного по-другому:

после окончания укладки первого слоя посуды делают армированную стяжку;

на нее снова укладывают бутылки, которые опять заливают армированным бетоном.

При недостаточно надежном грунте бутылочный пол рекомендуют устраивать на бетонном основании. В этом случае черновую стяжку делают после засыпки песка со щебнем и укладки в котлован гидроизолирующей мембраны. В качестве раствора можно использовать тощий бетон.

Вертикальный монтаж тары

Для вертикальной установки стеклянных бутылок глубина траншеи должна быть не менее 400 мм. В этом случае все элементы втыкают горлышками прямо в утрамбованный грунт, располагают максимально плотно, по возможности контролируя ровность поверхности. Для надежной фиксации тары в почве пользуются резиновой киянкой.

При вертикальном монтаже толщину стяжки можно слегка уменьшить, однако армирование все же обязательно. Недостаток у вертикального способа есть: это необходимость огромного количества стеклянной тары, а такую «армию» будет собрать не слишком просто. Зато качество (и прочность) теплоизоляции будет более высоким.

Вертикальный способ можно использовать и для пластиковой тары, но заполнять бутылки для него лучше не опилками, а тяжелыми материалами — песком, керамзитом или его крошкой. Главное условие — предварительное прогревание: либо посуды из пластика, либо наполнителей для нее.

Где еще используют бутылки?

Стеклянная разновидность тары нередко встречается и в других элементах небольших зданий. Такую посуду домашние мастера «утилизируют» по-разному:

При строительстве стен. В этом случае используют два метода. Первый — сооружение деревянного каркаса, который потом заполняют «бутылкобетоном». Второй — строительство кирпичных столбов, между которыми возводят стены из стекла и раствора. Во время возведения фундамента. Говорят, что такая технология дает возможность получить прочное основание, которому не страшна усадка здания. Но этот метод подойдет лишь для тех регионов, где фундаменту не будет угрожать морозное пучение. Для украшения стен: в качестве дополнительных источников света в них. Как правило, бутылками украшают те строения, которые возводят из другого оригинального строительного материала — из глиночурки.

Пластиковые емкости для такого «капитального» строительства совершенно не подходят. В стенах они смотрятся некрасиво, а фундамент с ними не выдержит критики. Надо отметить, что не слишком хороши они и для утепления пола, но ради экономии раствора этот вариант все же можно рассмотреть.

Пол из пластиковых бутылок или из закрывающейся стеклянной тары — самый дешевый способ получения качественной теплоизоляции. К тому же, такую работу можно выполнить за один-два дня без всякой помощи извне. Однако для жилых зданий эти конструкции все же использовать не рекомендуют: в этом случае лучше отдать предпочтение качественным современным теплоизоляционным материалам.

Наиболее популярна эта оригинальная технология у тех мастеров, кто возводит на участке баню (делает подвал, сарай, курятник) своими руками. Нетрадиционный «стеклянно-пластиковый» подход позволяет создать в помещении теплый пол, однако затратить на операцию минимум средств и обойтись без профессиональной помощи.

Чтобы завершить эту интересную тему, можно посмотреть следующее видео: