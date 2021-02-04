Люди, давно уставшие от стандартов, все чаще используют неординарные решения для оформления квартир и домов. Например, не так давно возникло новое дизайнерское веяние. Для жилья стало почти нормой большое количество осветительных приборов, которые не только избавляют все уголки от тьмы, но и помогают в зонировании помещений. Дополнительные источники света на потолках, в нишах, около зеркал и на стенах дают возможность правильно расставить акценты, выделить те или иные сильные стороны помещения, одновременно скрыть его недостатки. Самым непривычным, необычным вариантом пока считается подсветка пола. Это очень интересный способ, позволяющий превратить типичную жилплощадь в максимально удобный и очень эффектный дом, особенно в вечернее время.

Причины популярности освещения пола

Чтобы разобраться, почему этот вариант оформления дома или квартиры быстро набирает армию поклонников, достаточно оценить плюсы данного решения, а потом попробовать найти его серьезные недостатки.

Каковы преимущества?

Традиционно начинают с перечня плюсов. Оригинальное освещение пола имеет немало достоинств.

Одна из главных задач любой подсветки — расставить акценты, чтобы привлечь внимание к определенным, самым выигрышным элементам интерьера. Светильники, которые располагаются по периметру комнаты, способны зрительно расширить пространство, раздвинуть границы небольшого помещения. Оригинальность, свежесть. Данное решение позволяет сделать любое жилье неповторимым, подчеркнуть вкус хозяев, добавить комнатам индивидуальности, привнести особенный уют. Зонирование пространства с помощью подсветки пола. Оно несколько сложнее, чем деление на зоны потолочными приборами, но тоже возможно. Например, светом «отмечают» подиумы либо ступеньки лестниц. Безопасность хозяев — то преимущество, которое заслуживает того, чтобы стоять в самом начале этого списка. Освещенный пол дает жильцам шанс без «приключений» добраться в темное время суток в любую комнату. Максимальный комфорт. Подсветка пола может полностью заменить другие осветительные приборы, особенно в вечернее время, когда яркий противопоказан глазам, так как им нужен отдых, а хозяевам не помешает релаксация после напряженного трудового дня.

Возможность добавить «ума» дому или квартире — еще одно неоспоримое преимущество, которое не только позволяет свести к минимуму расход электроэнергии, но и гарантирует комфорт. Подсветка с датчиком движения будет включаться самостоятельно, и выключаться, когда владельцы покинут помещение. Этот прибор монтируют на первом отрезке подсветки. Оптимально устройство, предназначенное для работы в помещении, — инфракрасный сенсор.

Есть ли у подсветки недостатки?

Минусом можно считать дополнительные расходы, которые неминуемы из-за покупки осветительных приборов, их монтажа и работы светильников, требующих питания. Однако недостатки относительны, так как экономия на счетах за электроснабжение вскоре станет ощутимой, а эффектность, эффективность и домашний комфорт «заставят» быстро забыть обо всех прежних переживаниях.

Подсветка пола и ее особенности

Этот вариант декора можно использовать в любой комнате, но эффектнее он будет выглядеть в небольших помещениях. Например, подсветка нужна прихожим (коридорам), которые отличаются большой проходимостью («завидной» длиной). Освещение пола даст возможность свободного передвижения в вечернее и ночное время суток, потому что полностью отпадет необходимость в поисках выключателей в кромешной тьме.

Осветительные приборы для организации подсветки должны иметь мягкое, приглушенное свечение, так как их главная задача — указывать хозяевам путь. Для экономии электроэнергии чаще используют светодиодные приборы. Чтобы достичь еще большей эффективности такие системы оснащают датчиками движения.

Требования к приборам

Если говорить об особых требованиях к приборам, то их не так немного. Главное условие есть: они обязаны быть максимально стойкими к нагреву, так как часто монтируются прямо в пол с покрытием из ламината, плитки, паркета.

Все приборы обязаны иметь высокий класс влагозащиты. Для напольных моделей, подвергающихся большей опасности, чем потолочные и настенные устройства, минимум — IP65. Причина — частое мытье полов, монтаж во влажных помещениях. Приборы с уровнем IP68 можно устанавливать в помещениях с бассейном, или даже погружать в него. Корпуса светильников, расположенных в доступной близости, должны быть хорошо защищены от механических воздействий. Поэтому обычные приборы не годятся для напольной подсветки, для монтажа в плинтусы, так как их корпус все же хрупок. Его легко повредить, задев обувью или при перестановке мебели.

Герметичность устройств — требование обязательное. И последнее: на роль приборов, выбранных для подсветки пола, не подходят мощные лампы, которые будут ослеплять, дезориентировать хозяев, а не указывать им путь. Главное требование к таким источникам света — комфортность для глаз.

Где используется подсветка?

Об этом виде подсветки можно сказать одно: она уместна в любом помещении дома или квартиры. В некоторых комнатах без нее и вовсе трудно обойтись.

Кухни

Самый популярный прием, использующийся дизайнерами для этих комнат, — зонирование пространства с помощью напольной подсветки (светодиодной ленты), закрепленной в нижней части кухонного гарнитура. Надо отметить, что этот вариант идеален только для современных стилей. Для классических интерьеров данный способ не лучшее решение.

Главное требование к приборам, монтируемым в кухнях, — их прочность. Светодиодные ленты должны быть максимально защищенными, светильники — иметь толстое стекло. Оригинальное оформление помещения — модули, встраиваемые между напольными плитами. Их может быть немного, так как они служат только дополнением.

Ванная, туалет, санузел

В таких помещениях, не отличающихся большой площадью, помимо своей прямой обязанности этот вид освещения выполняет и другую работу. Он визуально делает комнаты более просторными. Считается, что наиболее эффектно подсветка выглядит там, где располагаются подвесные типы сантехнических приборов.

Обязательное условие для устройств во влажных комнатах — высокий класс влагозащищенности. Здесь важна безопасность приборов, поэтому рекомендуют покупать пластиковые, а не стеклянные изделия. Для оформления небольших помещений явного фаворита нет. Одинаково эффектно в них будут смотреться как встроенные приборы, так и светодиодные ленты.

Прихожие, коридоры

В этих помещениях самая большая проходимость. Кроме того, в них первым делом попадают гости, поэтому данные комнаты многие дизайнеры называют визитными карточками дома. Особенно требовательны к освещению длинные коридоры. В этом случае используется сразу несколько видов подсветки: напольная, потолочная, оформление зеркал, шкафов-купе и т. п.

В прихожих разной площади такую подсветку делают по-разному: используют ее по всему периметру, освещают отдельные сегменты напольного покрытия, либо размещают в промежутках между плитками. Точечная подсветка пола сможет «изменить» неправильную форму комнаты, удачно подчеркнет фактуру отделочного материала. Узкие и длинные коридоры — повод выбрать светодиодные ленты или точечные светильники, расположенные через определенные промежутки.

Гостиные, спальни

В этих комнатах подсветка пола чаще используется в роли декоративного элемента. Однако такое освещение сможет стать способом светового зонирования пространства. В роли осветительных приборов выступают светодиодные ленты, трубки, расположенные под кроватью, или световые модули, встроенные в напольное покрытие.

Детские

Подсветка пола — самое лучшее решение, особенно если ребенок боится «кромешной» темноты, потому что приглушенный свет нисколько не помешает сну, но развеет все страхи. Ночники или проекторы здесь не лучшие варианты. Эти приборы, наоборот, могут концентрировать внимание на себе, поэтому будут мешать быстро заснуть.

Виды осветительных приборов для подсветки

С этой задачей могут справиться только современные, новейшие приборы, которые полностью лишены множества недостатков традиционных ламп накаливания. Подсветка пола может быть организована с помощью одного из следующих кандидатов.

Точечные светильники

Лампы могут быть галогеновыми или светодиодными. Их отличие — очень надежный, прочный корпус. Установка этих осветительных приборов не самая легкая: для монтажа источников света придется заранее подготавливать отверстия. Точечные светильники потребляют мало электроэнергии, имеют впечатляющий срок эксплуатации. Для монтажа в полу или плинтусах выбирают модели, имеющие компактные размеры и минимальную высоту.

Способы освещения точечными светильниками различны.

Встраивание устройств в нижнюю часть стен или в высокие плинтусы только по одной стороне помещения, или по нескольким. Надо сказать, что это самый популярный вариант оформления комнат и освещения лестниц. Установка в напольное покрытие. В этом случае вариантов тоже несколько. Приборы можно установить по периметру, либо монтировать их параллельно одной или двум стенам. Еще одно оригинальное решение — обрамление «точками» только прохода, часто использующегося в просторной комнате.

Расстояние между осветительными приборами выбирают хозяева: оно может быть как 400, так и 700 мм.

Недостатки данных вариантов — высокая стоимость, которая, впрочем, оправдывается длительной работой приборов. Если выделить только галогеновые изделия, то минусов у них больше. К стеклянной поверхности ламп нельзя прикасаться руками, поэтому вкручивать приборы нужно крайне аккуратно. Поскольку пол чаще, чем другие поверхности, подвергается загрязнениям и «нападкам» пыли, то галогеновые устройства не самый лучший вариант. Частички, осевшие на колбе, спровоцируют ее нагрев. Последствием станет разрушение стекла.

Светодиодные ленты

Если рассматривать монтаж системы, то этот вариант самый простой и доступный, если хозяева решили заниматься декорированием самостоятельно. Самоклеящиеся ленты приклеиваются и замечательно держатся на любой поверхности — на плитке, на пластиковых плинтусах, на деревянных покрытиях и различной отделке стен.

Несомненные плюсы светодиодов — их экономичность и безопасность. Эти приборы почти не нагреваются. Для монтажа светодиодных лент необходим блок питания, который рассчитан на определенную мощность. Монтируют светодиодные изделия в специальный прозрачный пластиковый канал. Для того чтобы скрыть БП, в помещении предусматривают нишу.

Дюралайт

Эти гибкие светильники — те же светодиодные ленты, которые залиты прозрачным ПВХ или силиконовой герметичной массой. Такие трубки максимально защищены от влаги, механических воздействий, поэтому этот вариант используют не только в комнатах, но и на улице. Дюралайт выбирают для оформления крыльца, лестниц, террас, беседок и т. д.

Гибкие ленты очень просты в монтаже, потому что их просто укладывают по периметру помещения. В продаже можно найти несколько разновидностей дюралайта — с двумя, тремя или пятью проводами. Как правило, для самостоятельного монтажа приобретают первый вариант, так как остальные модификации потребуют приглашения специалиста.

Световые модули, или световой пол

Это тоже светодиодные представители для подсветки пола — прозрачные разноцветные плиты со спрятанными внутри светильниками — лентами или группой точечных светильников. Чаще такие светодиодные блоки встраивают отдельно (например, в углах или в центре помещения), либо делают из них оригинальные рисунки.

Модули, занимающие всю площадь помещения, в домах и квартирах, как правило, не используют, потому что такая комната будет очень похожа на танцпол. Данный вариант можно увидеть в гостиничных холлах, торговых центрах, в других общественных зданиях. Потенциальные помещения для такого необычного вида — коридоры, кухни либо ванные.

Неоновая подсветка

Это еще один претендент, который нередко выбирают для комфортного освещения комнат. Данные осветительные системы тоже включают дополнительные элементы — конвекторы и кабели. Для них оборудуют специальные ниши, которые располагают по периметру помещения. Недостатки у «неонового решения» есть. В первую очередь, к ним относится хрупкость колб. Устранить опасность можно, если установить приборы в ниши.

Второй вариант — покупка ударопрочных устройств, но их цена довольно высока. Лучшим вариантом являются гибкие шнуры — герметичные ПВХ трубки, заполненные газом. В них залит «токонесущий» провод. Минус неоновый ламп для подсветки — необходимость приглашения электрика. Гибкий («холодный») неон дает шанс справиться с работой самостоятельно.

Оптимальное решение

Поскольку подсветка пола уже не является «новейшим новшеством», для нее уже выбраны осветительные приборы-фавориты. Это светодиодные источники света. Причин предпочтения несколько. Это доступная цена, широкий ассортимент, простота монтажа, впечатляющий ресурс работы и экономное расходование электроэнергии. Если рассматривать идеальный вариант для светодиодных лент, то им является их монтаж в плинтус с экраном.

Подсветка пола своими руками

Самые популярные варианты для самостоятельной работы — простейший монтаж светодиодной ленты-«липучки» и установка точечных светильников. Последняя операция более требовательна как к мастеру, так и напольному покрытию, поэтому начать знакомство лучше с оформления помещения удобными, гибкими приборами.

Монтаж светодиодных лент по периметру

Так как самоклеящаяся лента является оптимальным решением, то именно ее лучше покупать хозяевам, которые пока не имеют опыта подобных работ. При выборе материала нужно учитывать, что длина одного изделия составляет 5 м, продукция имеет разную мощность и отличающиеся диоды. Один блок питания рассчитан на 2 ленты. Поэтому в первую очередь определяют количество осветительных приборов и БП, которые должны быть соответствующей мощности.

Для оформления дома используют блоки с напряжением 12 вольт. Оптимальные изделия для подсветки — SMD 5050. Ленте, имеющей 30 диодов на метр, необходимы 7,2 Вт/м. После умножения этого значения на 5 метров получается 36 Вт. Две ленты будут требовать 72 Вт. Для их беспроблемной работы потребуется блок питания, имеющий запас по мощности (25%). В результате несложных вычислений (72х1,25) получается, что оптимальный показатель БП составляет 90 Вт. Для периметра 20 м потребуются 2 блока и 4 ленты.

Монтаж светодиодный лент несложен.

С ленты снимают предохранительную пленку. Затем ее приклеивают к плинтусу параллельно полу. Или над ним, к нижней части стены. Идеальный вариант — покупка плинтуса с экраном. В этом случае гарантирован безукоризненный вид подсветки, ее защита от маленьких «любопытствующих субъектов». Блок управления и питания размещают в нише или под напольным покрытием. Панель управления и выключатель монтируют на стене. Управляют освещением с помощью дистанционного пульта.

Места соединения проводов изолируют термоусадочными трубками, замена им — герметик.

Установка точечной подсветки

Такие светильники монтируют в углах помещения, по его периметру, на стенах около ступеней лестницы, или в подступенки. Сначала определяют место монтажа, решают, целесообразно ли добавлять в систему датчики движения. После этого покупают осветительные приборы, проводники и выключатель (сенсор), ищут участок, откуда будет запитываться подсветка.

Напольный вариант

Вариант установки зависит от особенностей размещения, от этапа ремонта. Проводку обычно прокладывают еще до монтажа напольного покрытия.

Если полы деревянные, то кабели раскладывают между лагами, а там, где будут монтироваться точечные приборы, делают отводы для них. Для упрощения работы они должны выступать над финишным покрытием на 100-150 мм. В местах, отмеченных для светильников, вырезают отверстия соответствующего диаметра. Если на пол будет укладываться плитка, то прокладку проводов и создание отводов рекомендуют делать до заливки стяжки. В местах, предназначенных для приборов, устанавливают капсулы из металла или прочного пластика, затем в них выводят концы проводов. Капсула с плафоном должна находиться на одном уровне с керамической плиткой.

Все соединения изолируют теми же термоусадочными трубками (герметиком). После укладки напольного покрытия к отводам подключают светильники, потом их надежно фиксируют.

Настенные системы

Если напольное покрытие уже уложено и приведено в порядок, то у хозяев есть несколько вариантов. Первый из них — использование штроб для прокладки проводов и монтажа светильников. В этом случае проще сделать одну широкую канавку на минимальном расстоянии от пола, а затем в ней проложить кабели и сразу же сделать отводы к точкам. Такое решение сэкономит время и средства. Чтобы найти идеальное положение для установки точечных светильников, поступают так:

Если плинтусов еще нет, то от пола отступают 50-60 мм. Используя уровень, проводят горизонтальную линию. На ней отмечают точки для будущих светильников. Затем отходят от стены и проверяют их расположение, а также оценивают расстояние между элементами. После этого проводят еще две линии, которые станут границами при монтаже точечных приборов — верхними и нижними их краями.

Самый логичный способ, если покрытие уложено, а плинтусов пока нет, — установка светильников в них. Еще один вариант монтажа точечных светильников — создание гипсокартонной стены с нишами, где будут располагаться приборы. Однако такая работа может считаться рациональным решением только в одном случае: если помещению требуется утепление.

Монтаж светильников в мебель

Этот способ максимально удобен. Как правило, светильники устанавливают в планку, которая закрывает нижнюю часть шкафов либо кухонных гарнитуров. Плюс такого выхода из положения — простой подвод электричества с помощью стандартного удлинителя.

Подсветка периметра неоновым шнуром

Есть еще один вариант, который гарантирует, что хозяевам не придется удалять недавно установленный обычный плинтус, «увечить» стены или напольное покрытие. Речь идет о проводе с неоновой подсветкой. Ему потребуется блок питания (12 вольт), заводские модели имеют USB подключение. Для такого варианта освещения нужен инвертор, имеющий соответствующую мощность. У этого устройства есть переключатель, который обеспечит работу (и «безработицу») прибора в разных режимах:

если он находится в центре, то подсветка выключена;

при переключении влево шнур начинает моргать;

при переводе вправо он светит постоянно.

Обязательное условие — изделие, имеющее «юбку». Именно она серьезно упрощает монтаж: установить такой тонкий шнур можно двумя способами — в щель между плинтусом и полом, или между ним и стеной. В качестве инструмента во время операции используют пластиковую карточку.

Подсветка пола не зря становится все более популярной, ведь недостатков у нее практически нет, а преимуществ много. Об одном из вариантов оформления помещения «поведает» автор интересного видео: