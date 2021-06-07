Ремонт — масштабная операция, мелочей в которой не бывает, так как каждый ее этап подразумевает знание технологии и точное следование ей. Однако наиболее требовательным основанием является пол, от качества подготовки которого зависит, насколько прочным, привлекательным и долговечным будет финишное покрытие. К сожалению, традиционное выравнивание полов песчано-цементной смесью не дает возможности создания с первой же попытки идеально ровной поверхности. Даже профессионалу стяжку приходится «доводить до ума». Однако подготовить пол к укладке чистового покрытия можно другим способом — удобной самовыравнивающейся смесью. Но чтобы получить отменный результат, мастеру нужно узнать, как проходит операция «Наливной пол своими руками»: пошаговая инструкция поможет познакомиться с ее этапами и не совершить ошибок.

Что такое наливной пол?

Такая смесь сильно отличается от обычного песчано-цементного раствора и полусухой стяжки. Она более текуча, «послушна» — однородна и пластична. Основа наливного пола — минеральные и органические связующие, наполнителями служит очищенный кварцевый, мелкий керамзитовый песок, угольная зола, превращенная в пыль и т. д. В состав добавляют пластификаторы, различные присадки, а также ускорители затвердевания. Причем каждый производитель не раскрывает полный список компонентов своего продукта. В наливной смеси может содержаться до 15 ингредиентов.

Самовыравнивающийся пол разводят водой до жидкой консистенции, выливают его полосами на основание, которое предварительно тщательно подготавливают. После распределения слоя шпателем (ракелем) по нему проходят игольчатым валиком, чтобы удалить пузырьки воздуха. Других манипуляций не требуется: этот раствор выравнивается самостоятельно. После завершения процесса твердения никакой дополнительной обработки ему тоже не нужно.

Преимущества

У любого строительного и отделочного материала есть как «жирные» плюсы, так и несколько минусов. У почти идеальных наливных полов первых значительно больше. К ним относится:

экологичность;

износостойкость;

отсутствие пыления;

идеально ровная поверхность;

относительная простота работы;

легкое очищение и гигиеничность;

устойчивость к агрессивным химикатам;

пожаробезопасность и гидроизоляционные свойства.

Еще одно привлекательное качество — максимальная устойчивость к любым неблагоприятным условиям: как к высоким, так и к низким температурам. Поэтому такие покрытия часто используют для неотапливаемых помещений. Наливной отличает очень широкий диапазон температур — от -60 до 90°.

Недостатки

Их немного. Минусами наливных полов можно назвать:

высокую цену;

большой объем работ.

При сильном желании к недостаткам легко отнести надежность этого покрытия, которое практически невозможно демонтировать. Но иногда этот минус становится плюсом, поскольку прочность и идеальность наливного слоя уменьшает фронт работ.

Виды наливных полов

Наливной пол — технология, которую используют для разных оснований. Этим методом выравнивают бетонные, деревянные, металлические и другие поверхности. После затвердевания смеси пол полностью готов к укладке финишной отделки — керамической плитки, ковролина, ламината, линолеума, паркетной доски и т. д. Прежде чем начать знакомиться с этим уникальным способом выравнивания, имеет смысл узнать о видах эффектных и эффективный составов.

Все наливные полы делят на 2 большие группы — на минеральные и полимерные. Они отличаются главным ингредиентом. Первые — смесь цемента или гипса, наполнителей и модификаторов. Основой вторых является полиуретан либо эпоксидная смола, не так давно появились акриловые составы. Ранее полимерные полы использовали только в роли выравнивателей оснований в промышленных цехах, но благодаря их уникальным свойствам материалы быстро расширили «сферу деятельности». Их стали использовать в домах и квартирах. Теперь полимерными смесями «облагораживают» полы в гаражах.

Наливные полы делятся на несколько видов, разница между ними — связующий материал. Есть составы выравнивающие и декоративные. Мастеру придется выбрать одну из смесей: гипсовую, полиуретановую, цементную или эпоксидную.

Выравнивающие

Такие составы могут предназначаться как для чернового, так и для финишного выравнивания. Их основа — цемент или гипс. Наливные полы, в состав которых входят крупнозернистые компоненты, используют для чернового выравнивания, толщина их слоя может доходить до 100 мм. Такие стяжки делают для укладки плитки, в том числе и для систем теплых полов.

Смеси с мелкофракционными компонентами наносят очень тонким слоем, на отлично подготовленное основание. Их применяют в том случае, если готовятся к укладке ламината, линолеума, ковролина, паркета или другой требовательной, «капризной» отделки.

Составы на основе цемента

Это универсальные материалы, которые имеют низкую цену, но прочны и достаточно влагоустойчивы. Помимо цемента и очищенного песка в их состав входят пластификаторы и различные добавки, улучшающие характеристики смеси.

Цементные наливные полы приобретают для исправления серьезных дефектов основания, перепадов высот и т. п. Главная цель — уменьшение затрат на более дорогие финишные смеси: в этом случае слой верхнего, «разорительного» наливного пола можно значительно уменьшить.

Смеси с гипсовой основой

Эти материалы дороже, чем песчано-цементные, зато такие смеси можно укладывать более толстым слоем. Они быстрее застывают и обладают лучшими теплоизоляционными свойствами.

Минус таких составов — недостаточная устойчивость к механическим нагрузкам, боязнь повышенной влажности. Поэтому гипсовый наливной пол можно устраивать только в помещениях, где нормальная (и постоянная) влажность и небольшая проходимость.

Комбинированные смеси

К ним относится гипсоцементный и полимерцементный наливной пол. Последние смеси отличаются выдающими свойствами: они выдерживают высокую влажность, серьезные нагрузки и значительные перепады температур. Поэтому полимерцементные составы используют для обустройства пола в гаражах и подвалах.

Декоративные

Наливной пол может быть и чистовым покрытием. Для такой роли идеально подходят полимерные составы — полиуретановые, эпоксидные и метилметакрилатные (акриловые). Они дороже минеральных материалов, однако высокая цена оправдана: эти смеси износостойки, максимально прочны и поэтому долговечны. К тому же их можно колеровать, создавать на покрытии объемные рисунки.

Полиуретановые наливные полы

Это самые популярные материалы, если рассматривать тему «Наливной пол своими руками». Они гигиеничны, эластичны, стойки к химикатам и ударным нагрузкам. Выпускают две разновидности полиуретановых наливных полов: тонированные и прозрачные. Последние смеси дают шанс устроить 3D-пол с рисунком, который выглядит объемным.

Эпоксидные смеси

Такие полы являются одними из самых прочных и износоустойчивых, поэтому их чаще приобретают для тех помещений, где на основание предполагается серьезная механическая нагрузка, — для гаражей, стоянок и т. д.

Чтобы добавить покрытию декоративности, используют различные добавки — пигменты, каменную крошку, кварцевый песок. Другой вариант — нанесение на незастывшее покрытие блесток, флоков (чипсов). «Ткань» — мелко нарезанные нити акрила, вискозы, полиамида или шерсти, а «закуска» — частицы краски, виниловой или акриловой. Защищают такие полы лаковым слоем.

Акриловые составы

Эти суперпрочные, влагоотталкивающие смеси довольно редко становятся материалами для обустройства полов в домах и квартирах. Наливные акриловые полы традиционно используют для промышленных предприятий, торговых центров, для бассейнов, спортзалов, бань и саун. Однако в последнее время цена на такие смеси становится все более доступной, особенно если учитывать небольшой расход материала. Есть и комбинированные составы: пример — цементно-акриловые полы.

Как выбрать наливной пол?

Чтобы понять, какой из видов будет оптимальным решением, обращают внимание на несколько моментов. Роль играют:

нагрузки, которые должно выдерживать покрытие;

материал основания для заливки пола;

наличие серьезных дефектов;

вид финишного покрытия;

требуемая толщина слоя.

Многое зависит от помещения. Например, для обычных комнат лучшим вариантом будет почти безупречный полиуретановый наливной пол. Для влажного помещения или гаража идеалом станет надежный эпоксидный состав. Обе смеси могут не потребовать финишной отделки, так как получающиеся покрытия и без нее способны выглядеть эффектно. В большей степени это касается «незабываемых» полиуретановых полов с объемным рисунком.

Наливной пол своими руками: пошаговая инструкция

Нельзя сказать, что наливной пол своими руками — операция чрезвычайно сложная, однако любая работа требует, чтобы под руками были все инструменты и материалы. Для создания выравнивающего слоя понадобится набор, в который входит:

демпферная лента;

карандаш (маркер), рулетка;

строительный степлер и скобы;

уровень: лазерный либо водяной;

большая емкость (таз) для создания смеси;

игольчатый валик, широкий шпатель, ракель;

дрель с насадкой-миксером или строительный прибор;

ботинки на шипах — «краскоходы» или «мокроступы»: их можно сделать самостоятельно из дощечек и гвоздей (или саморезов).

Один из важнейших инструментов, от которого зависит качество наливного пола, — игольчатый валик. В этом случае надо корректно подобрать длину игл: она должна быть равна (хотя бы приблизительно) двойной толщине заливаемого слоя. Для нанесения грунтовки понадобится валик или широкая кисть.

Расчет количества смеси

Чтобы получить необходимый объем наливного пола, сначала изучают упаковку купленной продукции. Там производитель указывает средний расход. Для слоя толщиной 1 мм необходимо от 1,6 до 1,8 кг/м2. Если он будет 5 мм, то потребуется от 8 до 9 кг/м2 (1,6х5 или 1,8х5). Для комнаты площадью 15 м2 потребуется от 120 до 135 кг. Значит, необходимо купить как минимум 7 мешков по 20 кг. Вполне возможно, что материал останется, зато с дефицитом его мастер точно не столкнется.

Подготовка основания

Этот этап — необходимость для любого состава. Выравнивающие смеси допускают наличия небольших выбоин и выступающих дефектов, а также перепадов высот.

Подготовка основания включает удаление ненадежных участков, пятен краски, цементного молочка, кусочков штукатурки и бетона, застывшего на поверхности. Крупные дефекты (трещины, стыки, выбоины) заполняют цементным раствором или шпаклевкой, а после высыхания грубый слой шлифуют. Последний этап — уборка грязи и пыли. В этом случае для крупного мусора используют веник, для удаления мелкого — пылесос.

Грунтование

Грунтовка — состав, который выполняет сразу несколько задач. Она обеспыливает, укрепляет основание, и обеспечивает идеальную адгезию материалов. Для этой цели используют либо грунтовку глубокого проникновения, либо бетоноконтакт — нечто среднее между грунтовкой и клеем. Последний вид гарантирует дополнительную гидроизоляцию и придаст поверхности шероховатость, которая максимально улучшит сцепление.

Количество слоев зависит от особенностей основания, однако рекомендуют наносить не менее двух. Каждый из них обязан высохнуть сам. Поскольку на грунтовку не должна оседать пыль, следующий этап необходимо проводить сразу после высыхания защиты. Допустимый максимум — сутки, не более.

Защита пола от потенциальных дефектов

Еще один важный материал — демпферная или кромочная лента, предназначенная для наливных полов. Она защитит покрытие от трещин, которые неизбежны из-за деформационных процессов, потому что материал стен тверже наливного покрытия. Если толщина его слоя менее 10 мм, то защитную ленту можно не устанавливать.

Она необходима, если заливка пола будет проходить поэтапно. Например, если комнаты не разделены порогами, то в местах прохода также укладывают ленту. Самоклеящийся материал гарантирует скорость и простоту работы. Если липкой полосы изделие не имеет, то его фиксируют скобами и строительным степлером, «сажают» на клей или двухсторонний скотч.

После засыхания этих участков возможно появление небольших трещин. Чтобы заделать их, используют или специальный герметик (для полимерных смесей), или раствор, из которого создавали пол. Для защиты от смеси соседних помещений некоторые мастера используют полоски гипсокартона или деревянные бруски.

Определение уровня заливки

Для этого находят нулевой уровень — самую высокую точку. Если операция предстоит только в одной комнате, то ее определяют только для этого помещения. Если наливные полы планируют делать во всей квартире или доме, то ищут общий высший уровень. Сначала на стене, на расстоянии около метра от пола с помощью уровня чертят линию. Затем измеряют расстояние от нее до пола в разных частях помещения. Там, где этот параметр будет минимальным, и находится высшая точка.

Затем от полученного значения отнимают толщину наливного пола, потом это расстояние отмеряют от имеющейся линии по периметру комнаты. Это и будет тем уровнем, до которого надо заливать раствор. Метки, черточки и линии делают непосредственно на стенах, или на кромочной ленте.

Приготовление раствора

Для максимального удобства операции необходима большая емкость: как минимум 15-20-литровая. Смесь готовят по инструкции на упаковке. Обязательно точно отмеряют количество воды, поскольку ее недостаток сделает наливной пол менее текучим, поэтому не позволит получить ровную поверхность.

Избыток ее также нежелателен: в этом случае раствор способен расслоиться, а последствием станет появление трещин на покрытие, которое затвердело. Главное правило: сначала в емкость наливают воду, создают водоворот, затем тонкой струйкой засыпают сухую смесь. Жидкость для приготовления наливного пола должна быть абсолютно чистой, в идеале — отфильтрованной. Готовой смеси дают настояться 3-5 минут, затем снова перемешивают.

Заливка пола

Поскольку текучим наливной пол остается примерно 40-60 минут, пауза между заливками обязана быть минимальной, не более 10 минут. Этот этап не «предвосхищает» иных сложностей, если подготовка была проведена абсолютно корректно. Однако лучше работать с напарником, который будет заниматься приготовлением состава.

Обязательное требование во время операции и после завершения работы — обеспечение оптимальных условий для равномерного высыхания наливного пола. В помещении не должно быть сквозняков, на пол не должны «смотреть» солнечные лучи, а температура обязана находиться в определенных пределах: быть не менее 5°, но не более 30°.

Начинают работу с дальнего угла комнаты. Замешанный раствор небольшими порциями-полосами выливают на основание, затем аккуратно, но сравнительно быстро разравнивают шпателем (ракелем). Чтобы равномерно распределить смесь и удалить воздушные пузырьки, наливной пол прокатывают игольчатым валиком. Повторно участки не обрабатывают, так как смесь быстро сохнет.

Когда можно начинать ходить по наливному полу без оригинальных приспособлений? Это зависит от толщины наливного пола. Считают, что «первопроходцы» могут ступить на поверхность спустя 4-6 часов, но только в том случае, если для покрытия были созданы идеальные условия (нет сквознякам, солнцу, низкой и очень высокой температуре).

Какова длительность «отпуска»?

Когда можно переходить к укладке финишного покрытия? Только тогда, когда наливной пол наберет необходимую прочность. Минимальный срок для высыхания покрытия — неделя. Иначе существует риск деформации — из-за того, что не успела испариться остаточная влага.

Как проверить готовность пола к дальнейшим операциям? Способ есть: для этого на отдельном участке покрытия с помощью скотча фиксируют кусок полиэтиленовой пленки размером 1х1 м. Через сутки ее отклеивают, а основание проверяют.

Если влаги на поверхности нет, то можно приступать к работе. Когда на ней обнаруживают влажное пятно или выступивший конденсат, это значит, наливной пол еще не готов, потому что не высох полностью. Последний этап операции «Наливной пол своими руками»— обрезка демпферной ленты. Для этого обычно используют острый нож.

Что делать, если появились трещины?

Дефекты могут «обрадовать», если мастером были допущены ошибки. К ним относится работа с еще влажным бетонным основанием, его непрочность, присутствие дефектов, слишком жидкий раствор и сухая смесь, срок годности которой истек.

Большие трещины потребуют повторения заливки. Небольшие дефекты можно исправить «малой кровью». В этом случае сначала трещину расширяют, затем очищают от пыли (кисточкой, пылесосом). Затем ее грунтуют, сушат, после чего заливают новой порцией раствора.

Сложно ли сделать наливной пол своими руками? Эту технологию трудно назвать элементарной, поскольку мастеру надо безошибочно пройти все этапы работы. Однако главным из них является тщательная подготовка основания. Именно от его качества в большей степени зависит надежность, безукоризненность: и наливного пола, и финишной отделки.

О том, как сделать наливной пол своими руками, расскажет мастер в следующем популярном видео: