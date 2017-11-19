Мозаичные полы из мраморной крошки на итальянский мотив

Пик популярности мраморных полов в нашей стране пришелся на советские годы. В настоящее время уверенно лидируют наливные полы. Они все больше и больше вытесняют покрытия, выполненные с применением крошки из мрамора.

Однако ее производство продолжается до сих пор. Ведь мраморная крошка используется не только как отделочный материал для изготовления пола, но и при изготовлении деталей мемориалов, а также для производства литьевого мрамора.

История появления мозаичных полов

Тераццо — так называются мозаичные полы, выполненные из мраморной крошки.

История их появления тесно связана с напольными декорациями Древней Греции. Там полы выкладывали из гальки, скрепляя их глиной или известью. Постепенно этот вариант устройства напольного покрытия переняли и усовершенствовали в Древнем Риме.

Первые тераццо появились в начале XII века в Венеции. И по сей день такие полы называют венецианскими. Даже в наше время мраморные мозаичные являются самыми популярными в аристократических домах Италии, на виллах и в солидных учреждениях.

В жилых помещениях полы из мраморной крошки выполняются довольно редко. Их основная область применения — общественные заведения, крупные торговые центры и т.д.

Мозаичные полы из мраморной крошки: преимущества и недостатки

К несомненным преимуществам тераццо можно отнести их:

прочность;

пожаробезопасность;

влагостойкость;

высокую устойчивость к истиранию;

долговечность;

красоту и декоративность;

экологичность;

неприхотливость в уходе.

Все эти качества позволяют применять мраморные мозаичные полы в местах с очень большой проходимостью людей, например в торговых центрах и на станциях метро.

Но, несмотря на все свои преимущества, мозаичный мраморный пол не лишен и недостатков. Например,

его монтаж сопряжен с определенными сложностями и финансовыми затратами;

он холодный;

демонтаж такого покрытия крайне затруднителен, поэтому к вопросу выбора рисунка следует подходить с особой тщательностью.

Как делают мозаичные полы

Процесс изготовления тераццо довольно непростой. Он включает в себя следующие этапы:

подготовка основания;

разметка будущего рисунка при помощи разделительных реек и жилок;

подготавливание раствора;

заливка пола;

финишные шлифовка и обработка поверхности.

Более подробно этот процесс выглядит так.

Подготовка основания

Мозаичные полы могут быть залиты на песчано-цементную стяжку или ровное бетонное основание.

Прежде чем приступать к работам, следует четко определиться с высотой пола, который получится в результате заливки, сделать отметки по периметру помещения.

Поверхность основания очищается от мусора, устраняются значительные дефекты, заделываются щели рядом с трубами.

При помощи электрощетки или другого инструмента поверхности придается шероховатость для лучшего сцепления с раствором.

Поверхность основания очищается от пыли и перед самым нанесением смеси увлажняется.

Разметка будущего рисунка при помощи разделительных реек и жилок

Если планируется выполнение пола в один цвет, то на основание устанавливают маячки на расстоянии примерно метр-полтора друг от друга.

В том случае когда планируется изготовление пола с рисунком, то предварительно выполняют его разметку и по контуру рисунка устанавливают разделительные жилки (стеклянные, латунные, алюминиевые или полимерные).

Жилки закрепляют при помощи цементного раствора, либо слегка «утапливают» их в предварительно залитой стяжке. Верх жилки и предполагаемый уровень пола должны совпадать. Нанесенные по периметру помещения отметки высоты пола помогут отследить этот момент.

Подготавливание раствора

Мозаичный раствор состоит из:

цемента;

каменной муки;

мраморной крошки разного размера;

воды;

и при необходимости цветного пигмента.

Мраморную крошку до приготовления смеси моют и просушивают. Это делается для улучшения сцепления ее с цементным раствором. Затем ингредиенты соединяются и перемешиваются в сухом виде, а потом потихоньку сухая смесь поливается из лейки и перемешивается до получения крутого малоподвижного раствора.

Мраморная крошка подразделяется по размерам:

МК — крупная. Размеры зерна колеблются от 10 до 15 мм.

МС — средняя. Размеры: 5-10 мм.

ММ— мелкая. Размеры: от 2,5 до мм.

В мозаичный раствор добавляют все 3 вида крошки для того, чтобы обеспечить более равномерное ее распределение по поверхности основания.

Для приготовления мозаичного раствора берут 1 часть цемента и по 1 части мраморной крошки каждого размера. Перемешав эти компоненты в сухом виде, к ним добавляют 0,5 части воды.

Если в растворе будет слишком много воды, это отрицательно скажется на его качестве, поэтому выступающую наружу жидкость следует аккуратно удалять при помощи резиновых скребков.

Заливка пола

Состоит из двух этапов. Первый этап — заливка нижнего слоя. Нижний слой — это песочно-цементный крепкий раствор. Его укладывают на основание и разглаживают гладилкой. После того как раствор схватился, но еще не успел затвердеть, на него выкладывают мозаичную смесь, уплотняя его гладилками или виброрейкой до уровня высоты разделительных жилок.

После того, как раствор уплотнится, его поверхность выравнивается и заглаживается, маячки и жилки убираются, оставшиеся от них углубления также заполняются раствором.

Основной задачей в следующие 5-7 дней (время застывания раствора) будет поддержание поверхности во влажном состоянии. Для этого нужно 1 раз в день смачивать поверхность раствора водой, а затем накрывать полиэтиленовой пленкой, опилками или рогожей.

Финишные шлифовка и обработка поверхности

Через 5-7 дней, когда пол затвердеет, останется только произвести его финишную шлифовку.

Для этого пол нужно сначала посыпать мокрым песком, а затем выполнить грубую обдирку шлифмашиной с карборундовыми камнями.

Далее следует произвести осмотр пола. Если появились выбоины, то их необходимо заделать и после этого провести грубую и мелкую шлифовку, используя абразивные камни № 60-80 и №230-325.

Последние штрихи — полировка поверхности при помощи войлочных кругов и полировального порошка.

Как ухаживать за мозаичным полом

Несмотря на то, что мозаичные полы совсем нетребовательны в уходе и очень прочные, они с течением времени могут потерять былую привлекательность. Исправить это можно при помощи полирования и применения специальных упрочняющих пропиток, которые увеличат срок службы такого пола. Наносятся они в соответствии с инструкцией.

Также можно покрыть тераццо специальным лаком. Это придаст ему еще больше блеска и привлекательности.