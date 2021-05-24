Для многих автолюбителей гараж — второй дом, в котором они проводят довольно много свободного времени. Поэтому при его строительстве очень важны все этапы, однако особого внимания требует пол. Он будет вынужден выдерживать очень серьезные нагрузки, падение инструментов и запчастей, противостоять влаге и агрессивным жидкостям. Чтобы сделать помещение максимально функциональным и абсолютно безопасным, многие хозяева выбирают бетонирование — оптимальный вариант для автовладельца и его машины. Но прежде чем приступать к работе, нужно узнать, как залить пол в гараже самостоятельно, какие требования предъявляют к помещению, и какие этапы включает эта ответственная операция.

Требования к бетонному полу в гараже

Чтобы не столкнуться с возможными неприятностями уже в ближайшем будущем, сначала нужно узнать, каким должен быть пол в гараже. Он обязан иметь несколько важных качеств и особенностей.

Основные критерии

Что необходимо такому основанию?

Прочность, максимальная надежность покрытия — первое требование. Оно должно с легкостью выдерживать вес автомобиля. Поскольку кроме него в гараже обычно устанавливают стеллажи для хранения запчастей, разнообразных инструментов и жидкостей, толщина бетонной стяжки обязана быть достаточной. Если в ней будет качественное армирование, то минимум — 100 мм. Если пол будет вынужден «терпеть» микроавтобус или внедорожник, то лучше сразу выбрать больший показатель — 150 мм. Способность противостоять перепадам температур. Если в гараже нет постоянного отопления, а в регионе холодные зимы, то бетон будет промерзать, а весной оттаивать. В этот период в помещении будет значительно увеличиваться влажность. Такие условия очень опасны для автомобиля, особенно для днища, где скапливается конденсат, который становится причиной коррозии. Чтобы защитить бетон, его гидроизолируют.

Еще один момент — дополнительная защита. Это условие не относится к обязательным, однако владельцам имеет смысл подумать о защите стяжки одним из напольных покрытий. Но оно должно быть максимально прочным, способным без труда выдерживать вес техники. Примеры — плитка повышенной прочности и толщины (керамогранит), краска, наливной пол — минеральный, полимерный (эпоксидный, полиуретановый и т. д.).

Что еще важно для пола в гараже?

Можно сказать, что условия в гараже очень далеки от идеальных, особенно для пола. Поэтому ему требуется:

Устойчивость к агрессивным химикатам, и полная пожаробезопасность. Очень часто гараж превращают в мини-склад, в котором хранят горюче-смазочные составы, а также краски и растворители, а они не лучшие соседи: как для машины, так и для ее хозяина. Возможность уборки без угрозы полу. Поскольку в помещении автовладельцы занимаются обслуживанием автомобиля, проводят ремонт, покрытие должно позволять регулярно проводить чистку. Идеально ровная поверхность и уклон для стока воды. Жидкость не должна собираться в каком-либо участке. Оптимален наклонный пол в сторону стока.

Таким образом, пол в гараже обязан быть износостойким, долговечным, пожаробезопасным, способным выдерживать неравномерные нагрузки. Идеальная поверхность — та, с которой легко и быстро удаляется грязь. Контакт ее с жидкостями, особенно с агрессивными, не должен превратиться в причину разрушения стяжки.

Выбор марки бетона для стяжки

Перед тем как залить пол в гараже, придется решить множество вопросов. Один из них — выбор оптимальной марки бетона. В этом случае все зависит от веса автомобиля, от проектной нагрузки на пол помещения. Средний вес легкового автомобиля составляет 1500 кг, масса внедорожника доходит до 2000 кг.

Марки бетона

На выбор влияет и другой фактор — глубина залегания грунтовых вод. Когда она небольшая, лучше использовать одну из следующих марок: М200, М250 либо М300 или М350. Противопоказан бетон М100, так как при перепадах температур прочность его снижается, поэтому повышается риск проникновения влаги в структуру основания. М150 тоже не лучший выбор, он не имеет достаточной прочности и не способен сопротивляться серьезным нагрузкам.

Марки М200 и М250 — кандидаты, которых можно рассматривать на роль стяжки. Однако М200 более подходит для статических нагрузок, а пол в гараже к таким покрытиям не относится. Наиболее уязвима его центральная часть, где стоит автомобиль. М250 — золотая середина. Его прочности и морозостойкости достаточно. М300 и М350 — оптимальные марки. Они водонепроницаемы, устойчивы к динамическим нагрузкам, не пылят, способны выдержать 300 циклов замораживания и разморозки. Однако дорогую М350 для обычного гаража использовать нецелесообразно. В этом случае идеальным вариантом будет М300. Этот бетон долговечен и способен выдержать даже самую тяжелую технику.

Для самостоятельного приготовления бетона М300 нужен цемент М400 или М500, щебень и песок. Например, для одной части первого берут 1,9 части песка (чистого, без примесей) и 3,7 части щебня (мелкой и средней фракции). Для М500 увеличивают количество песка: с 1,9 до 2,2. Щебень засыпают в последнюю очередь, перед добавлением воды. В состав советуют ввести небольшое количество добавок, повышающих морозостойкость, и пластификаторов.

В большинстве случаев у мастеров нет времени и возможности точно соблюсти пропорции, поэтому проще считать килограммами. Например, некоторые мастера рекомендуют следующий рецепт: на 10 кг цемента необходимо брать около 30 кг песка и 40-50 кг щебня. Количество воды — вдвое меньше, чем общий вес (всех компонентов).

Третий вариант раствора: одна часть цемента, 3 песка и 3 щебня. Альтернатива вторым «по главности» ингредиентам — гравийно-песчаная смесь (ГПС), которая содержит большее количество гравия.

Готовые смеси

Оптимальный вариант — готовые сухие смеси или растворы. В их составе уже имеются все необходимые компоненты, причем в идеальных пропорциях. В некоторые смеси добавляется фиброволокно, предназначенное для дополнительного армирования. Оно позволяет материалу выдерживать повышенные нагрузки, а также увеличивает срок службы бетона.

При замешивании раствора необходимо добавить щебень. В этом случае нужно соблюдать пропорции. Они указываются на упаковке строительного материала. Минус готовой продукции — более высокая цена, поэтому чаще ее используют только для создания финишного слоя. Этот бетон более пластичен, его легче выровнять.

Как залить пол в гараже?

Данная операция состоит из нескольких этапов. Это:

рытье мини-котлована;

создание подушки (песок, щебень);

укладка гидроизоляции (и теплоизоляции);

монтаж арматуры и заливка бетонной смеси.

Фронт работ зависит от особенностей гаража и от того, на каком этапе начинается обустройство пола мини-здания. Если планируют заменить старое покрытие, то его демонтируют. Когда внутри стен еще растет трава, от нее избавляются.

Подготовка основания

Как правило, заливают бетонный раствор по грунту, однако такое основание не гарантирует надежность: оно недостаточно прочное и плотное. Поэтому первым этапом является обустройство подушки из песка и щебня. Операция, предваряющая начало работы, — удаление плодородного слоя почвы.

Следующий этап — определение глубины котлована. Для этого необходимо установить отметку нулевого уровня, то есть найти самую высокую точку будущего пола. Поверхность может быть расположена на одном уровне с порогом, либо быть немного ниже, если запланировано обустройство водоотвода.

Найдя высшую точку, ее переносят на стены с помощью лазерного или водяного уровня. Затем на них чертят линии. Если предусмотрен уклон, то разница должна составлять примерно 2° в сторону ворот, или туда, где будет находиться дренажная решетка. Например, при стандартной длине гаража (6 метров) возможный перепад высот — 90-120 мм.

После нахождения нулевой отметки приступают к выкапыванию котлована. Его глубина (от нулевого уровня) должна составлять около 250-300 мм. При этом ориентируются на следующие параметры: минимальная толщина бетонной стяжки — 100 мм, песка — 50-100 мм, щебня — 100-200 мм. Если на бетон будет укладываться финишное покрытие, то к этому значению добавляют толщину облицовочного материала и клеевого состава.

Укладка подушки и гидроизоляции

Перед засыпкой материалов грунт выравнивают, проверяют уровнем, трамбуют ручным инструментом, либо используют виброплиту.

Первым слоем становится щебень. В этом случае оптимальные пропорции таковы: материал мелкой фракции — 30%, средней — 70%. Щебень засыпают слоями по 30-50 мм, каждый из них тщательно утрамбовывают. Таким же образом (предварительно разделив на 2-3 части) засыпают песок. Перед трамбовкой его проливают водой. По периметру стен фиксируют демпферную ленту. Альтернативный вариант — полосы пенопласта: их толщина — 100-200 мм, ширина — 150 мм.

Последний этап подготовки — укладка гидроизоляции. Для этой защиты подходит плотная полиэтиленовая пленка, уложенная в 2 слоя, полимерная мембрана или рубероид. Любое покрытие должно быть без каких-либо дефектов, минимальный нахлест — 100 мм. Для стыков используют двухсторонний скотч. Гидроизоляцию заводят на стены, выше отмеченного нулевого уровня. Там ее временно фиксируют тем же скотчем. Высокий уровень грунтовых вод — веская причина для выбора более надежного материала — гидроизола или его аналогов (стеклоизола, гидростеклоизола и т. д.).

Армирование

Перед тем как залить пол в гараже, надо уложить армирующую сетку, поскольку бетон будет испытывать сильные нагрузки. Этот этап необходим для стяжки любой толщины. Оптимальный материал — сварная металлическая сетка сечением не менее 5 мм, с ячейками 100-150 мм.

Поскольку армирующая конструкция должна находиться в толще бетона, ее устанавливают на:

обломки кирпича, небольшие камни;

куски тротуарной плитки или брусчатки;

куски канализационных труб с вырезанными пазами;

специальные приспособления — монтажные подставки-фиксаторы.

Сетку укладывают с нахлестом, как минимум в одну ячейку. Соединяют элементы проволокой либо пластиковыми хомутами.

Заливка бетона

Перед тем как залить пол в гараже, устанавливают маяки, позволяющие идеально выровнять стяжку. Их фиксируют параллельно стенам таким образом, чтобы расстояние между ними было меньше, чем длина правила.

сначала по линиям, между ячейками сетки, укладывают кучки густого раствора;

потом в них устанавливают, проверяют уровнем и вдавливают выбранные направляющие — идеально ровные рейки либо металлический профиль, имеющийся в хозяйстве.

Перед заливкой раствора маяки рекомендуют смазывать отработкой, чтобы потом было проще удалить элементы. После завершения этой подготовки замешивают раствор, и сразу же приступают к заливке.

Первую приготовленную порцию выливают между дальней стеной и ближней направляющей. Затем зигзагообразными движениями правила раствор выравнивают, передвигая инструмент на себя. Если появляется впадина, в нее добавляют излишек бетона. После завершения работы на одном участке переходят к бетонированию следующего.

Спустя сутки из незастывшего еще бетона удаляют маяки, потом пустые участки заливают раствором и тут же разравнивают шпателем. Готовую поверхность закрывают пленкой, чтобы из стяжки не испарялась влага.

Ходить по полу можно будет спустя несколько дней, но для проверки пола машиной придется подождать: как минимум месяц. Излишки гидроизоляции, выведенной на стены, отрезают после застывания бетона.

Защита пола в гараже

На заливке бетона работы заканчиваются редко, потому что бетонный пол будет пылить, без дополнительного покрытия он уже в ближайшее время покроется пятнами, смыть которые у хозяев не получится.

Для защиты поверхности стяжки используют различные материалы, поэтому хозяину гаража приходится сделать выбор в пользу одного из кандидатов. Самые простейшие способы — применение битумного лака или жидкого стекла, но есть и другие варианты.

Использование пропитки

Их называют модификаторами, строительные грунтовками или праймерами. Это самый простой и универсальный способ, позволяющий избавиться от пыли и подготовить основание для финишной отделки — для покраски, монтажа плитки и т. д. Обработка этими составами возможна в любое время: как спустя 2-4 недели после заливки бетона, так и после длительной эксплуатации пола.

Наносят пропитки валиком или кистью. Первый способ предпочтителен, так как работа этим инструментом выполняется качественно и очень быстро. Пропитки бывают органическими и неорганическими. Первые — акриловые, полиуретановые и эпоксидные смеси. Эти варианты — лучшие, если рассматривать защиту пола в гараже.

Покраска пола

Это еще один простейший вариант. Красящий состав не только защитит от пыли, но и изменит цвет серой, «угрюмой» поверхности. Однако в этом случае надо выполнить несколько обязательных условий.

Для такой защиты необходима краска, предназначенная для бетонной поверхности. Лучше искать ту продукцию, на упаковке которой имеется надпись «Для пола в гараже». Эти краски гарантируют нескользящее покрытие и антистатический эффект. Любой из составов требует предварительной обработки бетонного пола — его грунтования. Идеал — оба материала (краска и грунт) с одинаковой основой и от одного производителя.

Старое покрытие необходимо отшлифовать, чтобы удалить пятна, появившиеся дефекты и т. п. Весь образовавшийся мусор убирают с помощью пылесоса, потом основание протирают влажной тряпкой. Грунтовку наносят как минимум в 2 слоя. Каждый из них обязан высохнуть самостоятельно.

Резиновая краска тоже входит в эту категорию, но для нее не используют грунтовочные смеси. В большинстве случаев состав продается полностью готовым. Поэтому его нужно только перемешать перед нанесением. Однако бетонное основание перед покраской также потребует тщательной подготовки.

Полимерные наливные полы

Второе название таких покрытий — жидкий линолеум. Для бетонных полов в гаражах оптимальны два вида НП. Это эпоксидные и полиуретановые полы. Для уменьшения расхода материала поверхность выравнивают. Потом грунтуют составом, имеющим такую же основу. Жидкую смесь выливают порциями, распределяют шпателем или специальной шваброй, затем проходятся по ней игольчатым валиком, чтобы избавить покрытие от пузырьков воздуха.

Резиновые изделия

Такой пол подразумевает укладку резиновых плиток или рулонного материала. Второй, менее привычный вариант — наливной пол, или «асфальт». Данное покрытие состоит из двух ингредиентов: из резиновой крошки и полиуретанового клея. Компоненты смешивают перед нанесением. Готовый состав выливают на бетон, разравнивают и «прокалывают» валиком. В эти смеси можно добавлять пигменты. Главный недостаток резиновых материалов — их высокая цена.

Плиточный пол

Это самый дорогой вариант, но он и один из самых долговечных. Но только в том случае, если выбран надежный материал — тот, что:

не боится влаги;

очень неприхотлив в уходе;

пожаробезопасен, а также максимально стоек к механическим воздействиям, низким температурам и агрессивным веществам.

Для защиты бетонного пола в гараже используют несколько видов изделий. В списке кандидатов:

Тротуарная плитка. Наиболее распространенный вид — бетонные изделия, которые отличаются износостойкостью, простотой укладки и невысокой ценой. Недостаток — гигроскопичность, поэтому материал не подойдет для помещений с повышенной влажностью. Клинкерные изделия. Эти плитки практически не имеют недостатков. Их главные достоинства — стойкость к влаге и огню, отсутствие боязни механических нагрузок, простота ухода и долговечность. Минусы — цена и сложность выбора клеевого состава. Керамогранит — один из лучших вариантов для гаража, поскольку этот материал не имеет слабых мест. Единственное условие — покупка матовых изделий, потому что на глазурованном керамограните будут очень хорошо видны царапины.

Создание бетонной стяжки — ответственная, не самая простая и быстрая операция, потому что от ее качества будет зависеть долговечность основания. А о том, как залить пол в гараже, расскажет автор из следующего видео: