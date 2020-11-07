Экологичность, привлекательность, особая теплота — те качества, благодаря которым древесина становится материалом-фаворитом для создания многих конструкций. Именно она нередко является финишным покрытием пола, так как выглядит поверхность уютно, безукоризненно. По доскам приятно не только ходить босиком, на них комфортно сидеть и даже лежать. Казалось бы, серьезных недостатков у дерева нет. Однако со временем один из них проявляется «во всей красе». Это скрип половиц, на «музыку» которых хозяева реагируют по–разному. Одни почти не замечают дефекта, потому что считают его небольшим неудобством. Других неприятный звук, наоборот, постоянно раздражает, сильно нервирует, отвлекает от дел. Причин «скрипучей проблемы» есть несколько. Впрочем, как и ответов на вопрос, как устранить скрип пола.

Причины появления «скрипучей помехи»

Прежде чем приступать к изучению способов, как устранить скрип пола, необходимо разобраться в причинах, которые через некоторое время заставляют полы подавать «голос». Как правило, в появлении проблемы виновато трение элементов друг об друга. Возникновению неприятной ситуации с полами способствуют несколько факторов. Некоторые их них справедливо называть серьезными ошибками.

Ослабление крепежных элементов

Этот процесс практически неизбежен для любой конструкции, которую «нещадно» эксплуатируют. Полы всегда становятся самым слабым звеном квартиры или дома. Если доски на лагах были закреплены гвоздями, то через некоторое время отверстия могут расшириться. Причин тому две: это высыхание древесины и последствия постоянных нагрузок. Иногда для появления скрипа достаточно всего одного гвоздя, который не в состоянии плотно прижать половицу к основанию.

Некорректный монтаж пола

Эта грубая ошибка — недостаточный зазор, который был оставлен между настилом и стенами помещения. При изменении уровня влажности и перепадах температур материал неизбежно расширяется. Если деформационный зазор вовсе не был предусмотрен, или он был сделан слишком маленьким, то скорее рано, чем поздно доски начнут постепенно деформироваться, а следствием вскоре станет появление раздражающего скрипа.

«Неправильные» материалы

В скрипе пола может быть виноват он сам. Как правило, такая проблема встает перед владельцами полов, настеленных совсем недавно. Причиной становится либо несоблюдение технологии, либо использование некачественного пиломатериала. Первый пример не до конца просушенные доски. В этом случае при просыхании неизбежна их деформация. Она ослабляет крепеж, провоцирует трение соседних элементов.

Экономия материалов

В этом случае речь идет о гвоздях. Если строители прибили половицы только посередине, то через некоторое время доски начинают «гулять». В результате сдвига в поперечном направлении возникает трение между соседними элементами, а слух хозяев начинает «услаждать» скрип, особенно досаждающий ночью.

Это еще не весь список. Возникновение скрипа можно ожидать и в других ситуациях.

Сильная деформация одной половицы (выгибание ее внутрь или наружу). В этом случае проблема будет локальной. Рассохшиеся, покоробленные лаги, которые тоже способны привести к возникновению трения о перекрытие. Подгнившие, просевшие участки лаг, балок. Доски, прикрепленные к ним, будут проседать, и задевать соседние элементы. Слишком большое расстояние между лагами — некорректно выбранный шаг, который не соответствует толщине половиц. Выбор крепежных элементов недостаточной длины. Данный промах приводит к быстрому ослабеванию фиксации половиц. Ошибки при монтаже лаг — игнорирование проверки уровнем. Если есть перепады высот, то прогиб половиц скорее правило, чем исключение. Прокладки под лаги из относительно мягкого материала. Такие элементы со временем могут спрессовываться со всеми вытекающими последствиями.

Самый нежелательный сценарий — проседание фундамента здания. В большей степени эта ситуация относится к старым домам. В этом случае деформация полов потребует капитального ремонта.

Как определить причину скрипа самостоятельно?

От причины, вызвавшей появление звуков, зависит ответ на вопрос, как устранить скрип пола. Поэтому в первую очередь надо заняться поисками виновников. Для этого проводят проверку того участка, на котором локализуется проблема. С помощью нагрузки выясняют, надежна ли фиксация половиц к лагам. У каждого обнаруженного несовершенства есть своя причина.

Если отдельная половица прогибается, и при этом оголяется не только шляпка, но и верхняя часть гвоздя, то дело в ослаблении крепежа данного элемента покрытия. Когда прогиб есть, но нет претензий к качеству фиксации досок, виновниками проблемы можно считать просевшие, деформированные либо прогнившие лаги. Сначала рекомендуют проверить покрытие с помощью уровня. Если обнаруживается перепад высоты, то можно считать, что виновник скрипа, с большой долей вероятности, найден. Когда прогибаются все половицы, варианта два: это либо наверно выбранное расстояние между лагами, либо недостаточно толстые доски. Вариантов «лечения» тоже есть два. Это замена половиц на более прочные элементы или монтаж дополнительных лаг.

Иногда источник скрипа простым исследованием поверхности пола найти не получается. В таком случае рекомендуют разобрать несколько половиц, чтобы оценить состояние лаг и основания под ними. Второй обязательный этап — проверка нагрузкой покрытия по периметру, около плинтусов. В них могут образоваться трещины, нередко рассыхается древесина. Не исключено, что проблема в них, а значит, придется демонтировать плинтусы.

Как устранить скрип пола самостоятельно?

Для избавления от раздражающих звуков совсем не обязательно сразу приглашать мастера. Сначала можно попытаться победить проблему самостоятельно. Реально работающих способов есть несколько.

Каждый из них потребует разных усилий, количества времени. Одни методы гарантируют результат почти «на века». Другие, в большей степени, являются полумерой, дающей возможность забыть о скрипе на не очень долгий срок. Начать лучше с самых простых вариантов, а закончить перечень самыми требовательными операциями.

Использование уплотнительного шнура, клиньев. Эти варианты лучше рассматривать в том случае, если зазоры между половицами небольшие. Обе операции нельзя назвать максимально быстрыми, зато избавиться от скрипа они помогают всегда. Использование других деревянных элементов — шкантов. Этот относительно простой и незатратный метод применяют в том случае, если соединения половиц недостаточно плотное. Он не отнимает слишком много времени, но обещает результат. Помощь других крепежных элементов — саморезов. К ней прибегают, если крепление половиц к лагам далеко от идеала. Плюсы — скорость, отсутствие серьезных трат. Если оба соединяемых элемента не имеют дефектов, то работа пройдет успешно. Устранение щелей между досками монтажной пеной. Этот способ гарантирует скорость, минимальные затраты. Если говорить о его эффективности, то помощь пены все же не даст забыть о скрипе навсегда. Через несколько лет он вернется. Укрепление настила анкерами. Данный способ используется, когда между лагами и бетонным основанием обнаруживаются зазоры. Крепежные элементы становятся подпорками для покрытия на тех участках, где оно проседает. Способ затратен, однако он достаточно эффективен.

Последний метод — единственное решение, когда нужно устранить широкие щели. Для стяжки половиц применяют специальный инструмент. Это самый требовательный вариант, поскольку мастеру необходим опыт работы с приспособлением.

Устранение щелей клиньями или шнуром

Эти методы можно принять на вооружение, если никаких серьезных дефектов финишное покрытие не имеет. Если поверхность идеально ровная, половицы по-прежнему надежные, но появились небольшие зазоры, то можно использовать один из двух вариантов.

Использование клиньев

Это самый простой метод, который используется уже очень давно. Для изготовления клиньев выбирают рейки определенных размеров:

их толщина должна совпадать с шириной щелей;

ширина элементов обязана быть равной толщине половиц.

Последнее условие не обязательно, но желательно, так как устранить скрип пола помогут те клинья, которые войдут плотно, и не оставят свободного пространства «для маневра». Перед началом операции покрытие очищают от мусора, затем удаляют пыль пылесосом. Влажную уборку делать запрещается, поскольку древесина должна оставаться сухой.

После подготовки элементы примеривают, затем обмазывают столярным клеем со всех сторон. Рейки в щели забивают молотком, но предварительно укладывают на клинья брус или доску (20х70 мм). В противном случае древесину можно повредить.

Если после завершение работы остались небольшие зазоры, то их заделывают густой самодельной замазкой, изготовленной из опилок и клея. После высыхания состава поверхности шлифуют машинкой, на которую устанавливают насадку, имеющую крупное зерно.

Помощь уплотнительного шнура

Этот вариант менее трудоемок, поэтому его предпочитают многие мастера. В данном случае можно использовать не только специальный уплотнительный шнур, но и обычный (натуральный) шпагат.

Специальный синтетический уплотнитель предварительной подготовки не требует. Попадая в зазоры, он расширяется и заполняет все свободное пространство. Шпагат, изготовленный из лубяных волокон, перед процедурой обязательно пропитывают столярным клеем.

Шнур укладывают в щели, затем с помощью молотка и стамески его «вгоняют» в зазор таким образом, чтобы между поверхностью пола и материалом оставалось свободное пространство (4-5 мм). Пустоты заполняют шпаклевкой для дерева, втирая ее в щели узким шпателем.

Лучшими кандидатами считаются составы с масляной основой. Излишки тут же удаляют тканью. После высыхания шпаклевки швы обрабатывают наждачной бумагой, чистят пол от пыли, затем грунтуют и красят.

Удаление скрипа шкантами

Данный метод уже нельзя назвать элементарным, поскольку навыки в этом случае явно не помешают. Способ предусматривает просверливание отверстий под углом 45°, а потом вбивание в них деревянных нагелей. Диаметр сверла и шкантов должен быть одинаковым. Наиболее популярный вариант — 8 мм.

Получившееся отверстие избавляют от опилок. Первый нагель обмазывают столярным клеем (ПВА), затем вбивают до упора. Следующий шкант устанавливают аналогичным образом, но уже с другой стороны: для него просверливают не эту же, а соседнюю половицу. Рекомендованный шаг между элементами — 250-300 мм.

После завершения работы ждут высыхания клеевого состава. Части, оставшиеся на поверхности, срезают лобзиком, потом участки шлифуют, грунтуют, наносят на них декоративное покрытие.

Использование саморезов

Если доски начали отходить от лаг, то есть смысл использовать дополнительные крепежные элементы. Чаще ими становятся длинные саморезы. Этот параметр крайне важен, так как крепеж должен надежно зафиксироваться в лагах — войти в них как минимум на 40-50 мм.

Сначала определяют, где находятся лаги. На них укажут шляпки гвоздей. От «гуляющих» элементов, обнаруженных во время исследования, избавляются, используя гвоздодер. На тех участках, где замечены прогибы, просверливают по 2 отверстия, чей диаметр меньше, чем у саморезов, на 1-2 мм. С помощью зенковки делают углубления (3-4 мм) для шляпок, которые потом будут закрывать.

Затем саморезы вкручивают, отверстия для «потая» избавляют от пыли и закрывают шпаклевкой для дерева или тем же самодельным составом. После высыхания участки шлифуют, очищают от пыли и окрашивают.

Монтажная пена в роли замазки

В первом случае речь идет не об обычных составах, а о тех, что предназначены как раз для такого рода работ. Это клей-пена, использующаяся для приклеивания деревянных элементов, при восстановлении напольного финишного покрытия. Для такого материала потребуется традиционное «оружие» — пистолет.

Первым делом точно так же определяют, где находятся все проблемные участки. Попутно рекомендуют отметить местом и те нагруженные зоны, надежность которых в будущем не гарантирована. Это места отмечают мелом. В щелях просверливают несколько отверстий. Шаг между ними составляет от 200 до 300 мм. Количество «дырок» зависит от длины ремонтируемого участка.

Сделанные отверстия и зазоры заполняют монтажной пеной. Ее излишки незамедлительно стирают мягкой тканью. Если есть необходимость, то после застывания состава отверстия маскируют шпаклевкой, имеющей нужный оттенок. Или в обычный материал добавляют подходящий колер.

Традиционная монтажная пена — второй потенциальный вариант. Только нужно купить состав с небольшим расширением. Отличие в работе минимально. Излишки этого состава удаляют только после застывания субстанции. Их срезают канцелярским ножом.

Укрепление половиц анкерами

Этот способ самый трудоемкий, но существуют ограничения. Помощь анкеров возможна только в одном случае: если бетонное основание не повреждено. Если стяжка не отличается надежностью, то анкер не сможет стать опорой половицам. Другое условие касается толщины досок. Минимальное значение составляет 25 мм.

Чтобы понять, возможна ли такая операция, сначала демонтируют несколько половиц, чтобы проверить качество черновой стяжки и толщину досок, а также определить место расположения лаг. Демонтаж — процедура, которая воодушевляет не всех. Поэтому есть возможность обойтись без нее.

На лаги укажут шляпки гвоздей, а расстояние от поверхности половиц до бетона можно определить с помощью длинного гвоздя. Его опускают в предварительно просветленное отверстие. Однако минус у способа без демонтажа есть: в этом случае удостовериться в надежности основания не получится.

Как устранить скрип пола, используя эту «тяжелую «артиллерию»? Для работы потребуются анкера, длина которых равна измеренному расстоянию (между основанием и поверхностью пола), но от него отнимают 5 мм, необходимых для маскировки крепежа в половицах.

На «скрипучем» участке пола от лаги отступают 10-50 мм. В этой точке сначала делают широкое, но неглубокое отверстие: его диаметр — 25-28 мм, глубина — около 8 мм. Потом в его центре делают отверстие, предназначенное для анкера. В него вставляют крепеж, который должен упереться в бетон, затем на анкер накручивают болт.

Точно так же поступают с остальными «крепежно-опорными» элементами. Рекомендованный шаг — 150-200 мм. После завершения основного этапа отверстия очищают, затем заполняют покупной либо самодельной шпаклевкой. После высыхания состава поверхность пола доводят «до ума».

Второй, более сложный способ — вкручивание анкеров через половицы (и лаги) в бетонное основание. В этом случае отличие одно: такая операция потребует более длинных элементов.

Другие способы войны со звуком

Это еще не все. Существуют и другие варианты избавления от надоедливого скрипа.

Стягивание настила специальным инструментом. Это вайма, или корпусная струбцина, которую используют при изготовлении мебельных щитов. Перед операцией все крепежные элементы удаляют, затем половицы стягивают ваймой, и крепят к лагам саморезами. Монтаж листов фанеры или ДВП (толщина — от 12 мм). Этот метод ненадежен, он помогает не всегда и не всем, зато способ относительно прост, чем и привлекает. Прежде чем приступать к настилу, все половицы рекомендуют проверить, проблемные элементы — притянуть к лагам. Переборка пола. Эта операция многих пугает масштабами, но гарантирует результат. В этом случае демонтируют плинтуса и все доски, проверяют состояние каждой половицы и лаги. Все элементы, имеющие дефекты, заменяют. При сборке «нового» пола доски фиксируют тоже не гвоздями, а саморезами.

Идеальный способ один: это полная замена покрытия. Переборка пола не самый лучший вариант, так как соседство новых и старых половиц рано или поздно снова станет причиной возникновения каких-либо проблем. Поэтому избежать «рецидива болезни» поможет только один способ — замена всех элементов покрытия.

Как устранить скрип пола, сложно ли это сделать самостоятельно, решать владельцам покрытий, издающих неприятные звуки. Большинство способов не подразумевает больших трат, однако избавляет хозяев от этой проблемы. По крайней мере, на какое-то время.

Начинать «войну» или смириться? Ответ на этот вопрос тоже зависит от хозяев дома или квартиры. Некоторые вообще не считают «звук пола» серьезной проблемой: они говорят, что скрип — своего рода сигнализация, причем бесплатная.

О том, как устранить скрип пола, расскажет следующее видео: