Как укладывать деревянный пол: возможные способы и этапы работы

Несмотря на невероятное разнообразие строительных материалов, те из них, что проверены веками, остаются востребованными и в наше время. В первую очередь, это относится к древесине, которая любима из-за привлекательности, податливости, тепла и экологичности, из-за способности положительно влиять на микроклимат помещений. Если рассматривать только напольные покрытия, то деревянный настил остается достойным противником всех новых материалов. Поскольку дерево удобно и просто в обработке, то многие хозяева работают с ним сами. Однако чтобы избежать досадных ошибок, начинающим мастерам нужно узнать, как укладывать деревянный пол. Успех гарантирует и корректный выбор древесины, и соблюдение технологии монтажа.

Особенности и требования к деревянному полу

Теплота натурального материала привлекает многих. Такие полы имеют одну особенность: они, как никакой другой материал, способны не только без труда вписаться в любое помещение, но и придать ему особый уют и шарм. Подготовленный, защищенный материал не требует особого ухода, а ходить по такому полу очень комфортно даже босиком.

Сейчас деревянные напольные покрытия активно используют в частном строительстве, особенно они популярны в таких же домах, где перекрытия сделаны из аналогичного материала. Несколько реже эти полы настилают в квартирах многоэтажных домов. Они становятся настоящим спасением, если нет возможности залить выравнивающую стяжку.

Что за качества необходимы полу?

Перед тем как укладывать деревянный пол, нужно не только познакомиться с технологией, но и узнать, каким характеристикам он должен соответствовать. Практичное, надежное и привлекательное покрытие обязано:

иметь достаточную влаго- и износостойкость;

гарантировать качественную звуко- и теплоизоляцию;

быть максимально надежным, прочным и безукоризненным;

быть гигиеничным, поскольку уборка не должна превращаться в серьезную проблему для покрытия.

Эстетичность настила из досок — качество «по умолчанию». Но чтобы получить безупречное покрытие, необходим правильный выбор материала и изучение всех этапов предстоящей работы.

Для создания деревянного пола используют палубные, паркетные (цельные, клееные), шпунтованные доски и двухслойную их разновидность, верхняя часть которой сделана из ценных пород дерева.

Критерии выбора пиломатериалов

Чтобы деревянный пол не превратился в источник проблем, чтобы доски не деформировались, нужно подобрать правильный материал.

Влажность для деревянных заготовок — один из важнейших показателей. Пиломатериал, выбранный для роли напольного покрытия, должен иметь определенный уровень содержания влаги. В противном случае через несколько лет эксплуатации на полу появятся щели, доски могут деформироваться. Для чернового покрытия нормой являются 17%, не выше. Для чистового пола требования строже: допускается влажность не более 12%. Сорт. Для чернового покрытия подойдет 2 или 3 сорт. Однако для чистового пола нужен высший или первый. Если покрытие будет покрываться краской, то в этом случае можно обойтись второсортным пиломатериалом. Выбирая его, надо внимательно осмотреть каждый элемент на предмет сколов, сучков, трещин. Например, в древесине высшего сорта серьезных дефектов быть не должно, в первый сорт отличается их минимальным количеством. Размеры досок. Как правило, для настила чаще приобретают материалы 25-30х100 мм или 25-30х120 мм. Однако на выбор толщины влияет шаг лаг. Чем больше расстояние между элементами, тем большая надежность требуется от досок. Например, толщина их для шага в 300 мм — 20 мм, для 600 мм — 35 мм, для 900 мм — 50 мм. Длину пиломатериалов выбирают, ориентируясь на параметры помещения. Идеал — соответствие длине (брус) и ширине (доски) комнаты.

Любой строительный материал всегда приобретают с запасом. Для настила к необходимому количеству рекомендуют добавлять не менее 15%.

Выбор породы дерева

В большей степени он зависит от того, в каком помещении будут настилаться полы, какая нагрузка на них будет оказываться. Для комнат с большой проходимостью важнее прочность материала, для мокрых помещений — его максимальная устойчивость к влаге.

Например, если говорить о древесине, которая чаще используется для производства паркетной доски, то здесь есть несколько лидеров. К ним относится береза, бук, дуб и ясень. Достойным конкурентом им сможет стать клен, ольха, осина, орех и вишня.

Если рассматривать хвойные породы, то здесь фаворитом является влагостойкая лиственница, которая по долговечности и прочности практически не уступает дубу. Клен — еще один претендент-универсал без недостатков, но огромным минусом может стать его цена.

Более доступны доски из пихты, сосны и ели, однако они не лучший выбор, так как эти породы менее прочны. К самым экзотическим кандидатам относится венге, зебрано, мербау, палисандр, тигровое дерево, ятоба, ярра и т. д. Их минус — цена.

Принципы обустройства деревянного пола

Как укладывать деревянный пол? Есть несколько методов. Одни способы относятся к самым популярным технологиям, другие не так востребованы, но все же иногда применяются.

Лаги

Половые доски чаще всего настилают на лаги. В этой роли выступает брус. Данные элементы конструкции могут монтироваться прямо на бетонное или земляное основание. Однако есть и другие варианты их укладки — на балки перекрытия, уложенные на ленточный или столбчатый фундамент, или на опоры, сделанные из дерева, кирпича или металла. Еще один способ — обустройство «плавающего пола» на бетонном основании. Это конструкция отличается тем, что ее жестко не фиксируют.

Устройство деревянных полов на бетонном основании практически одинаково для квартир и частных домов. Однако в последнем случае для пола первого этажа необходимо обеспечить одно условие — устроить сухое, проветриваемое подполье. Именно от него зависит долговечность и прочность напольного покрытия, особенно на тех участках, где очень высок уровень грунтовых вод.

Альтернатива без лаг

Самый простой и быстрый вариант — укладка деревянного пола «без посредников» — прямо на бетонное основание. Например, доски, имеющие замковую систему, приклеивают клеем на полиуретановой основе. Есть и второй способ, в нем брус также отсутствует: это укладка пола на «подложку» — на влагостойкую фанеру. Его можно использовать и для выравнивания старого деревянного покрытия.

Однако у данных технологий мало преимуществ и большое количество недостатков. Такие полы невозможно качественно утеплить, поверхность нужно идеально подготовить: например, тщательно выровнять основание, или сделать стяжку, использовать самовыравнивающуюся смесь. В противном случае не исключено, что доски будут прогибаться. В список минусов «идет» появление порога между комнатами. К плюсам — некоторая экономия высоты помещения.

Как укладывать деревянный пол?

Прежде чем приступать к работе, пиломатериалы, предназначенные для укладки деревянного настила, выдерживают в помещении несколько дней для акклиматизации. Все заготовки обрабатывают антисептическими составами, которые станут защитой древесины от плесени, насекомых и грызунов, а также от огня. К монтажу приступают после высыхания материала. Как укладывать деревянный пол? Работа зависит от того, где будет проходить операция.

Монтаж лаг на грунт

Если деревянный пол будет настилаться непосредственно над грунтом, то сначала на таком «неблагоустроенном» основании делают небольшие столбы, которые чаще называют тумбами. В роли опор нередко выступают кирпичи. Лучший вариант — керамические полнотелые блоки. Высота таких элементов — два-четыре кирпича, их размеры — 250х250 мм. Поверхность всех столбов должна находиться на одном уровне, только это условие сможет исключить провисание лаг и скрип половиц деревянного покрытия.

Для прочного бруса (50х100 мм) хватит двух опор по краям, если длина лаг не превышает 3 метров. Расстояние между столбиками (и брусом) — 600 мм. Если лаги имеют большую длину или меньшее сечение, то дополнительная опора посередине элементов — условие обязательное.

Для каждой тумбы создают бетонное основание. Для этого делают разметку для опор, в местах установки копают мини-котлованы глубиной в штык лопаты и размерами 300х300 мм либо 400х400 мм. Потом для каждого крохотного плитного фундамента делают небольшую опалубку, которая должна возвышаться над поверхностью как минимум на 30 мм, лучше на 50 мм. На дно засыпают песок, его проливают и трамбуют, затем в опалубку заливают раствор. Через сутки на бетон укладывают рубероид, затем переходят к кладке кирпичных тумб, каждый ряд которых проверяют уровнем. Высоту опор меняют с помощью изменения толщины раствора. После завершения операции кладке дают неделю на высыхание, затем столбики защищают гидроизоляцией — прочной полиэтиленовой пленкой либо рубероидом.

Затем приступают к монтажу лаг. Сначала укладывают два крайних элемента. Расстояние от этих рядов до стены — примерно 50 мм, между торцами брусьев и стеной — минимум 10 мм, так как необходимо компенсировать температурное расширение древесины.

Между крайними элементами натягивают и фиксируют леску, с помощью которой проверяют промежуточные ряды брусьев. Для регулировки уровня используют тонкие деревянные дощечки-прокладки. Фиксируют лаги на столбах анкерными болтами.

Укладка лаг на железобетон

Данная операция более проста, так как серьезная подготовка такому основания, как правило, не нужна. В этом случае на него настилают гидроизоляцию (ту же пленку), которую поднимают и фиксируют на стенах. Сверху на полиэтилен укладывают брусья, проверяя их уровнем, и регулируя высоту элементов конструкции. К основанию их крепят их анкерными болтами, предварительно просверлив отверстия.

Если необходимо значительно поднять настил над бетонным основанием, то можно выбрать более удобный способ: это использование специальных шпилек, которые имеют гайки и шайбы. Эти элементы фиксируют в бетоне, затем в лагах просверливают отверстия.

С помощью шайб и гаек элементы подгоняют под необходимый уровень. После выведения лаг на нужную высоту выступающие концы шпилек срезают болгаркой. Поскольку данный вариант монтажа приводит к удорожанию конструкции, его используют не очень часто.

Монтаж лаг на балки перекрытия

Если помещение для обустройства пола имеет ширину, которая составляет 2500-3000 мм, то балки укладывают прямо на столбчатый или ленточный фундамент, вернее, на слой его гидроизоляции. В новых домах их жесткая фиксация противопоказана, так как усадка может стать причиной деформации пола.

При большей площади комнаты (ширине более 3 метров) дополнительно сооружают столбы, которые придадут жесткости конструкции. Их тоже защищают гидроизоляционным материалом. Затем на балки укладывают и крепят лаги. Следят за тем, чтобы все соединения элементов приходились точно на опоры. Для регулировки уровня используют те же деревянные прокладки.

Рекомендованное расстояние такой конструкции от стен — 12-15 мм. Между ними и системой пола делают прокладку из теплоизоляционного материала, который не помешает древесине «дышать», и одновременно защитит помещение от холода.

Для устройства чернового пола используют низкосортные доски. Для их укладки к боковой поверхности лаг (в нижней части) прикручивают черепные брусья (10х20 мм, 20х30 мм). Затем на них максимально плотно укладывают доски. Черновой пол можно оставить «как есть», или прибить его гвоздями.

Подготовка к монтажу пола

Теплота древесины — качество, которое появится только при определенных условиях, поэтому и в домах, и в квартирах следующим этапом становится укладка теплоизоляционного слоя. Потенциальные материалы — популярная минеральная вата (или ее разновидности), дорогая эковата, пенопласт или пенополистирол (ЭППС), керамзит или опилки.

Если рассматривать оптимальные варианты, исходя из удобства работы, цены и характеристик, то это минвата или базальтовая (каменная) вата: несколько слоев по 50 мм, расположение плит в них — в шахматном порядке. Такое утепление даст возможность надежно перекрыть практически все «пути наступления» холода.

Для защиты материала от влаги на лаги и черновой пол укладывают гидроизоляцию — полиэтиленовую пленку. Максимально прочной и долговечной считают ее армированную разновидность. Ширина нахлеста — 150-200 мм. Для надежности слоя все стыки материала закрывают таким же скотчем.

На теплоизоляционный материал настилают пароизоляционную мембрану, отрезки которой укладывают с таким же нахлестом, и точно так же герметизируют скотчем. Главное условие для этого этапа — укладка «антиконденсатных» пленок правильной стороной: гладкой к утеплителю, ворсистой — в сторону помещения.

Укладка деревянного пола

Дальнейшие работы зависит от того, какой пол хотят получить хозяева.

Черновой пол

Если на роль финишного покрытия выбран ковролин, ламинат или линолеум, то на лаги монтируют черновое покрытие из фанеры, ДСП, ОСП или необрезной доски.

Фанера, ДСП, ОСП

Листовой материал укладывают на лаги, затем крепят саморезами либо гвоздями. Расстояние между стенами и черновым полом — 10 мм. Рекомендованный шаг крепежных элементов — 300 мм. Шляпки обязательно утапливают в материал на 1-2 мм. Через несколько недель после завершения укладки этот зазор закрывают плинтусом.

Доски

При монтаже дощатого настила перед началом укладки подбирают длину досок, так как их соединение должно проходиться на лаги. Работу начинают с дальнего угла помещения, чтобы двигаться в сторону входной двери.

Доски укладывают максимально плотно, затем их фиксируют гвоздями или саморезами, предварительно просверливая отверстия, диаметр которых на миллиметр меньше этого параметра крепежных элементов. Шляпки их также утапливают в поверхность досок.

Готовый черновой пол циклюют — вручную или с помощью оборудования. После получения идеально ровной поверхности приступают к монтажу финишного покрытия.

Чистовой пол

Как правило, большинство выбирает традиционное направление укладки дощатого настила — от окна. Если длина досок меньше размеров помещения, то их фиксируют «вразбежку». Такая укладка поможет создать максимально прочное покрытие.

Есть и еще одна рекомендация, касающаяся долгожительства пола: доски укладывают так, чтобы годичные кольца соседних элементов были противоположны друг другу. По периметру стен обязательно оставляют отступ для свободного «дыхания» пола — от 10 до 15 мм. После завершения укладки в эти зазоры укладывают полосы утеплителя и закрывают их плинтусами.

Как укладывать деревянный пол? В этом случае на способ влияет выбранный материал. Половые доски могут иметь несколько видов соединения. Шпунтованные изделия имеют соединение «шип-паз», поэтому их укладка относительно проста. Есть доски, которые предусматривают другой тип монтажа — в четверть. Этот вариант дает возможность создать покрытие, шве которого практически незаметны.

Для фиксации досок гвоздями (70-100 мм) или саморезами (80-120 мм) чаще используют в боковые пазы, в которые крепежные элементы «загоняют» под углом 45°. Потом их шляпки утапливают в древесину. Некоторые мастера для этой цели, наоборот, используют шипы: действуют так же — закручивая саморезы под углом 45°.

Последний вариант, известный «с давних времен», — крепление перпендикулярно, прямо в лицевую сторону досок. В этом случае гвозди или саморезы углубляют в материал. Потом отверстия зашпаклевывают составом, который подбирают под цвет материала. Но данный способ для монтажа напольного покрытия не самое лучшее решение.

Первый элемент укладывают шипом к стене, фиксируют его вертикально в тех местах, которые впоследствии спрячутся под плинтусом. Доски с системой «шип-паз» аккуратно подбивают с помощью резиновой киянки и бруска. Второй возможный вариант — стягивание элементов струбцинами.

Максимально допустимые зазоры между досками — 1 мм. Чтобы плотно зафиксировать последний элемент, используют деревянные клинья. Их вбивают между стеной и доской, а после завершения работы удаляют.

Обработка готового покрытия

Как и в случае с черновым полом, поверхность сначала циклюют и шлифуют. В этом случае используют фуганок или шлифовальную машину. После завершения обработки пола в зазоры между покрытием и стенами укладывают полосы теплоизоляционного материала. Затем переходят к установке плинтусов. Оставшиеся щели замазывают шпаклевкой, подобранной под цвет деревянного покрытия. Последний этап работ — защита пола лаком, воском, маслом или краской. Несколько слоев ЛКМ — условие обязательное.

Такую масштабную операцию можно провести самостоятельно. Но предварительно не помешает получить максимум информации о том, как укладывать деревянный пол. Лучше и увидеть все этапы, потому что неважных мелочей в данной работе нет. А чтобы убедиться в этом, можно посмотреть видео, посвященное этой теме: