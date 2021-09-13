Ламинат — покрытие популярное, поскольку оно красиво, надежно и почти универсально: данный материал укладывают в жилых, общественных и производственных помещениях. Этими панелями отделывают стены, потолки и другие конструкции. Серьезных недостатков такие «слоеные» ламели не имеют, однако и они не застрахованы от случайных повреждений. В процессе эксплуатации на их поверхности могут появиться небольшие дефекты, поэтому у хозяев возникнет закономерный вопрос о том, как убрать скол на ламинате. Устранить мелкие и крупные повреждения можно несколькими способами, причем трудоемкий демонтаж элементов покрытия в большинстве случаев владельцам не требуется.

Почему появляются дефекты?

В образовании сколов и царапин виноваты сами хозяева, а главной причиной остается падение на пол мебели или тяжелых, острых предметов, таких же увесистых, «коварных» инструментов. Аналогичные дефекты появляются из-за «прогулок» по ламинату на высоких каблуках.

Однако небрежное отношение к покрытию не единственная причина, которая приводит к повреждениям довольно прочного материала. Сколы и царапины могут появиться из-за:

высокого уровня влажности в комнате;

нарушения технологии при монтаже ламината;

низкого качества изделий — их основы или декоративного слоя;

использования при производстве ламелей старого, изношенного оборудования.

Невысокое качество продукции и небрежное отношение к напольному покрытию — две основные причины, приводящие к появлению дефектов. Как убрать скол на ламинате? Есть мнение, что демонтаж является лучшим решением проблемы, однако данный выход нравится далеко не всем. Процесс этот достаточно сложный, поэтому существует риск повреждения других элементов. Еще одна возможная проблема — неправильная повторная сборка покрытия.

Требования к ремонтным составам

Прежде чем знакомиться с существующими способами, необходимо узнать, какие особенности есть у реставрационных работ и материалов.

Ламинат, созданный из прессованных волокон, одновременно и гибок, и тверд. Благодаря слоям материал способен выдерживать серьезные нагрузки. Поэтому при выборе способа удаления сколов нельзя забывать о структуре и слабых местах панелей.

Идеальная заплатка должна быть прочной, но эластичной, так как ламель будет прогибаться под весом человека. Место ремонта должно полностью совпадать с цветом ламината, поэтому этот участок необходимо закрасить или затонировать. Поскольку мытье полов регулярная процедура, материал для восстановления обязан быть влагостойким. В противном случае края отремонтированного участка скоро набухнут и поднимутся.

Оптимальной является та заплатка, которая не бросается в глаза даже при ближайшем рассмотрении. Поэтому одно из главных требований к материалам — их минимальная усадка. Иначе состав придется накладывать как минимум в 2 слоя. Каждый из них обязан высохнуть самостоятельно.

Как убрать скол на ламинате?

Любой дефект на безукоризненном покрытии превращается в серьезную проблему, становится причиной легкого приступа паники. Спасти ситуацию сможет демонтаж поврежденного участка, однако этот вариант не воодушевляет многих хозяев. Разборка пола, замена ламели и новая укладка — масштабная работа, отнимающая много сил и времени. Затевать ее из-за небольшого сколотого участка большинству владельцев полов из ламината кажется нерациональным решением.

Поскольку перестилание ламината — операция, которой хотят избежать, хозяевам поврежденного покрытия приходится искать иные методы. Способов есть несколько: на помощь приходят специальные средства и простые самодельные составы. Но выбор варианта спасения зависит только от серьезности дефекта.

Как убрать скол на ламинате? Надо отметить, что при работе с любым составом очень важна аккуратность, внимательность и точное следование технологии. Любой пропущенный, или некачественно проведенный этап станет причиной недолговечности даже самой надежной «заплатки».

Как устранить мелкие царапины и потертости?

Это самые «безобидные» дефекты, поэтому избавиться от них довольно легко. Для удаления небольших и неглубоких царапин используют несколько средств.

Оливковое масло. Его применяют для маскировки потертостей. Сначала поврежденный участок моют и сушат. Масло втирают сухой мягкой тканью. Результат работы появится примерно через полчаса. Чем тщательнее проведена эта операция, тем дольше будет сохраняться эффект. Полироль, но только состав, предназначенный для обработки ламината. Если используют жидкость, то из нее готовят раствор для полировки пола. Мастики, компонентом которых является силикон, втирают в поверхность круговыми движениями, потом протирают пол сухой тканью. Аэрозоль разбрызгивают на место повреждения, потом обработанную поверхность полируют.

Смазка WD-40 и ламинат не совсем привычное сочетание, но этот универсальный состав также используют для восстановления поврежденных ламелей. Средство наносят из баллончика на царапину, распределяют его тонким слоем. Через 2-3 минуты планку полируют сухой тканью.

Избавление от незначительных сколов и царапин

С небольшими дефектами справиться проще, так как для их ремонта выпускают различную продукцию.

Восковые карандаши или мелки

Первая палочка-выручалочка для поврежденной ламели — восковой карандаш, предназначенный именно для реставрации ламината. Такие изделия продают наборами, в которые входят бруски разных оттенков. Есть возможность купить товар штучно, однако для этого надо прийти в магазин, взяв с собой образец ламината. После приобретения воскового карандаша или бруска приступают к реставрации:

Место дефекта очищают от грязи и пыли, обезжиривают. Затем ждут, пока восстанавливаемый участок не высохнет. Карандаш/брусок разогревают над водяной баней до мягкого состояния. Расплавленным воском обрабатывают поверхность, сразу удаляя его излишки. После застывания массы восстановленный участок напольного покрытия полируют.

Самый важный этап этой операции — растапливание воска. Карандаш не должен потечь, поэтому сначала рекомендуют потренироваться на планке, оставшейся после ремонта. Такая подготовка даст шанс найти идеальную консистенцию средства, а значит, выполнить качественный ремонт пострадавшей ламели.

Восковой карандаш, подходящий по цвету к изделиям, рекомендуют приобретать заранее — во время покупки ламината. Твердые бруски идеальны для восстановления участков с высокой нагрузкой. Мягкие карандаши предназначены для тех поверхностей-«непроходимцев», куда не планируют ставить тяжелую мебель в будущем.

Мастика (паста) для дерева

Эту смесь используют для обновления и ремонта ламината. Чтобы получить идеальный оттенок, смешивают пасты двух цветов. Полученный состав наносят в два слоя, приглаживают его пластиковым шпателем. После заполнения дефектов ждут не менее 8 часов. Шлифуют поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Восстанавливающая мастика не панацея: она способна скрыть скол, но только на время. Поэтому операцию придется повторять.

Ретуширующие маркеры

Эти «фломастеры» относятся к универсалам. Их используют для ремонта деревянных поверхностей, для восстановления мебели, паркета и ламината. Однако ретуширующие маркеры спасут только в одном случае: если на покрытии появились небольшие, неглубокие и тонкие царапины.

Устранение серьезных дефектов

С большими сколами и глубокими царапинами восковые полочки и маркеры не справятся. В этом случае хозяевам придется использовать один из следующих способов.

Самодельные составы

Ламинату не всегда требуется помощь «профессионалов». В некоторых случаях дефекты можно исправить и самодельными шпаклевками.

Опилки и гипс

Что касается первого ингредиента, то его получают из обрезков ламината. Для этого этапа используют болгарку либо шлифовальную машину. Есть обязательные требования к материалу: стружка для ремонта дефектов напольного покрытия должна быть мелкой и сухой.

Данный состав поможет при сколах средних размеров. Гипс и опилки смешивают в пропорции 1:1. Затем для вязкости добавляют небольшое количество воды, снова тщательно перемешивают. Готовым составом заполняют дефект, потом шпаклевку уплотняют и втирают в поверхность шпателем.

Клей и опилки

Эта смесь состоит из клея и опилок. ПВА — оптимальный выбор для избавления от сколов больших размеров. Полиуретановая или хлоропреновая смесь поможет заделать небольшие дефекты. Сначала «отходы обработки ламината» смешивают с клеящим составом: масса должна получиться густой и однородной.

Затем смесью заполняют скол или трещину, излишки тут же удаляют. После высыхания состава на обработанное место наносят слой шпаклевки по дереву. Она должна идеально совпадать с цветом напольного покрытия. Высохшую, выровненную поверхность можно покрыть лаком.

Смесь: масляная краска для живописи и чистое льняное масло

Данный способ давно и успешно применяют для восстановления паркета, но эффективен этот дуэт и для ремонта поврежденного ламината. После получения нужного оттенка края скола защищают скотчем. Затем наносят смесь. Минус такой обработки — длительное высыхание состава: на него уходит 2-3 дня. Восстановленный участок ламината не шлифуют и не полируют.

Смола: эпоксидная или полиэфирная

Данные самотвердеющие составы — признанные фавориты, которые предпочтительнее всех других «спасителей». Эти вязкие жидкости смогут создать очень надежный, максимально прочный слой, и одновременно скроют серьезный дефект.

Их единственный минус — хрупкость, поэтому смолы «соло» не подойдут для восстановления больших (длинных) повреждений. В этом случае для нижнего слоя используют эпоксидный компаунд, который применяют для защиты кузовов автомобилей. Верхним декоративным слоем становится обычный эпоксидный клей.

Однако данный вариант восстановления можно рассматривать только для глянцевого ламината темных оттенков. На нем обработанные участки будут незаметны. Другие поверхности потребуют наклеивания пленки ПВХ. Работа максимально проста: ингредиенты смешивают, затем смолу заливают на поврежденный участок, дают ей время на застывание. После этого место дефекта камуфлируют пленкой.

Акриловый герметик или шпаклевка

Герметик — еще один потенциальный ответ на вопрос, как убрать скол на ламинате. В этом случае покупают белый герметик и пигмент, который идеально подходит под цвет покрытия. Оба компонента тщательно смешивают, создавая нужный оттенок. Затем массу наносят на место «травмы», оптимальный инструмент — резиновый шпатель. После того как ремонтная смесь высохнет (и несколько потеряет в объеме), на скол наносят еще один слой.

Акриловая шпаклевка — второй полимерный кандидат. Этот вариант ремонта используют, если скол на ламинате имеет очень большие размеры. В этом случае по границе «дыры» наклеивают полоски скотча, потом отверстие обрабатывают грунтовкой. После высыхания обеспыливающего состава «место аварии» затирают шпаклевкой. В этом случае после шлифования поверхности на нее наклеивают ламинированную пленку. Краску и лак для последнего этапа реставрации не используют.

Набор для ремонта ламината

Этот вариант придется по нраву тем, кто предпочитает все нужное всегда иметь под рукой. Такие ремнаборы выпускают многие производители. В них может входить:

воскоплавитель-паяльник и батареи для него (имеются не всегда);

комплект расплава: несколько восковых брусков разного цвета;

шлифовальные салфетки для обработки поверхности;

шпатель (шпатели) и абразивная губка.

Операция по удалению скола или глубокой царапины включает несколько этапов.

Восстанавливаемую поверхность очищают, затем обезжиривают. Выбирают восковой брусок подходящего цвета. Если найти нужный оттенок не получается, то базовый карандаш смешивают с другими, более темными. Воскоплавитель включают, после его нагревания лопаткой паяльника берут воск. Если необходимо его смешивают с другими оттенками. Воск наносят на поврежденный участок, не жалея ремонтной смеси. Излишки удаляют, выравнивая поверхность ламината шпателем.

После застывания воска восстановленный участок полируют салфетками. Если их несколько, то сначала используют более грубый материал.

Методы устранения «особо крупных» дефектов

Как убрать скол на ламинате? Ответ зависит от масштаба проблемы: если дефекты очень большие, то покупные и самодельные «помощники» могут не справиться с задачей. Или закамуфлируют их, но ненадолго. И в этом случае у хозяев останется два варианта, которые потребуют значительных усилий.

Замена поврежденного элемента. Для этого все соседние планки также демонтируют. Чтобы гарантировать идеальный вид, все ламели (кроме испорченной) нужно возвратить на свое место. Поэтому демонтируемые планки советуют пронумеровать во время демонтажа пола. Использование циркулярной пилы. Этот вариант можно рассматривать, если по каким-то причинам демонтаж невозможен. Испорченную ламель вырезают. Новый элемент точно подгоняют по размерам. Для ее посадки используют «родной» клей, или покупают универсальный состав — жидкие гвозди.

Второй вариант не лучшее из решений: если в будущем потребуется полная замена напольного покрытия, то работа усложнится. Для демонтажа приклеенных планок придется затрачивать больше усилий. Не исключено, что будут необходимы дополнительные инструменты.

Потенциально полезные рекомендации

Любой ремонт будет успешным, если перед операцией хозяева познакомятся со всеми ее нюансами.

Перед применением любого из составов восстанавливаемую поверхность необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, и в обязательном порядке обезжирить растворителем. Для этой цели подойдет Уайт-спирит, ацетон или спирт. Только быстрое восстановление поверхности спасет напольное покрытие от последствий. В большей степени это касается больших трещин, которые могут «расползтись». Однако и мелкие сколы рекомендуют ремонтировать сразу после их образования. Очень глубокие сколы часто становятся причиной затруднений. Их легче закрыть, если перед ремонтом выбранным составом заполнить дно опилками. Отходы обработки пиломатериала перед восстановлением покрытия нужно качественно утрамбовать. После завершения работы к отремонтированному участку надо относиться крайне бережно. Даже на высохшей поверхности не рекомендуют передвигать мебель, устанавливать тяжелые предметы или подвергать ее интенсивной нагрузке. Не разрешены такие эксперименты в течение первых недель. Чтобы предотвратить случайные повреждения, за покрытием нужно ухаживать правильно. Для уборки ламината надо применять только щадящие моющие средства. Такой пол нельзя чрезмерно увлажнять, после завершения уборки его надо протереть хорошо выжатой тканью. Лучше всего использовать микрофибру. Жесткие щетки для очистки и обработки ламелей противопоказаны.

Ламинат — покрытие надежное, износостойкое и прочное, но при небрежном отношении и оно может преподнести неприятный сюрприз. Самое неприятное последствие случайного скола — напитывание материала влагой, и его последующая деформация. В этом случае ламель придется менять. Чтобы предотвратить возможные повреждения пола, тяжелую мебель необходимо устанавливать на мягкую подложку.

При аккуратном отношении к отделочным материалам можно не опасаться серьезных последствий, но от ЧП не застрахован никто. Есть несколько эффективных средств, которые сравнительно быстро и просто избавляют покрытие даже от серьезных дефектов. Однако хозяевам нужно узнать, как правильно действовать, поэтому чужой опыт незаменим. О том, как убрать скол на ламинате, как замаскировать царапины, расскажет автор следующего видео: