Как стелить линолеум на бетонный пол: выбор за нами

Многие владельцы квартир и частных домов из всех вариантов напольных покрытий все равно выбирают старый добрый линолеум. Да, возрасту его можно позавидовать, ведь пик его популярности приходится еще на советские времена. Но нельзя считать его пережитком прошлого: с тех пор утекло много воды, и линолеум тоже изменился до неузнаваемости: улучшилось как его качество, так и внешний вид. Как стелить линолеум на бетонный пол? Ведь именно правильная укладка его послужит гарантом долговечности изделия. Но сначала мы разберемся с другими немаловажными вопросами, чтобы затем приступить к главному.

Выбираем лучший вид

Виды линолеума классифицируются по области применения и по составу.

Применение

Основным показателем здесь выступает степень износостойкости. Имеется несколько классов:

Бытовой. Используется в помещениях, нагрузка в которых невысока. Этот вид хозяин может постелить самостоятельно на любую разновидность пола: бетонную или деревянную. Полукоммерческий. Оптимален для общественных помещений: офисов, больниц и отелей. В квартирах его обычно используют в прихожей или в кухне, где проходимость довольно высока. Коммерческий. Особенность его — защитный слой, содержащий множество укрепляющих добавок (корундовые наполнители, антистатики и пр.). Подходит для большой нагрузки, потому популярен в супермаркетах и на производстве.

Промышленный и специального назначения. Хоть и относятся к коммерческой области применения, но обладают незаурядными качествами: повышенной гидро- и звукоизоляцией, термоустойчивостью. Воздействие химических веществ также не нанесет им вреда.

Состав

По типу изготовления подразделяются на:

глифталевый;

коллоксилиновый;

поливинилхлоридный;

резиновый.

Глифталевый материал имеет звуко- и теплоизоляцию, может быть разноцветным и даже с печатным рисунком. Коллоксилиновый содержит нитроцеллюлозу, влагоустойчив и гибок, но пожароопасен. Поливинилхлоридный может быть однослойным и многослойным, зато теряет гибкость при пониженной температуре. Резиновый состоит из 2 слоев: дробленой резины с битумом и синтетического каучука с наполнителем.

Оцениваем достоинства

Линолеум широко используется из-за его универсальности. За ним довольно просто ухаживать. Несмотря на эластичность и мягкость линолеум достаточно крепок, потому трещины ему не грозят. Устойчивость к истиранию заносит его в список долговечных материалов, которые на протяжении 30 лет могут не терять своих свойств.

Но главным преимуществом линолеума является невозможность деформации, потому большие нагрузки ему не страшны. Его толщина, доходящая до 4 мм, дает возможность стелить линолеум даже на поверхность, которая далека от идеала. Если прибавить к списку влагоустойчивость, то сомнениям совсем не останется места.

Готовим бетонный пол

Самым важным этапом в нашем случае является выравнивание поверхности бетона, так как от этой операции зависит не только внешний вид покрытия, но и его долговечность: линолеум, настеленный на безукоризненно ровное основание, будет меньше стаптываться и изнашиваться.

Сначала надо заняться демонтажом старого покрытия. После убирается как крупный, так и самый мелкий мусор. В довершение необходимо пройтись по бетону пылесосом. Затем проводится тщательная оценка бетонного основания. Если сумма всех дефектов (вмятины или выпуклости, перепады уровня между плит) составляет пятую часть площади всего помещения, то рекомендуют бетонную стяжку, и распределение по поверхности выравнивающей смеси, дающей возможность достичь максимального результата. Жителям нижних этажей лучше добавить в смесь антисептические средства от плесени (1:10). Когда пол не требует дополнительного выравнивания, нужно основательно подойти к проверке стыков бетонных перекрытий. Если они обнаружились, дефекты требуют срочного устранения, потому как предстоит укладка изоляционных материалов. Бугорки срезаются, а щели замазываются шпаклевкой, раствором цемента или эпоксидной смолой. После пол предпочитают покрывать финишной грунтовкой.

Выбираем способ укладки

Он целиком зависит от площади помещения:

Если площадь комнаты едва достигает 20 кв. м., то подойдет бесклеевой способ: линолеум фиксируется плинтусами. Покрытие надо раскроить так, чтобы края его не доходили до стен на 0,5 см, так как линолеуму свойственно сужаться и расширяться в зависимости от сезона. Иногда можно воспользоваться двусторонним скотчем, который прикрепляется по периметру и в местах стыков линолеума. Для более долгой эксплуатации подойдет клеящая мастика или клей.

Двухсторонний скотч

Такой способ подойдет для мягкого материала. Для фиксации линолеума скотчем сначала на бетон наклеивается лента, но верхняя защитная пленка пока не отклеивается. Лучше, если полоски ленты будут образовывать на полу сетку, это позволит линолеуму зафиксироваться крепче. Потом укладывается материал, одна сторона слегка приподнимается, в этот момент пленка со скотча снимается и линолеум придавливается к полу. Поверхность его выравнивается руками, затем действия повторяются с другой стороны.

Приклеивание

Обычно принято покупать и линолеум, и клеящие вещества в одном магазине, потому что продавец покажет и расскажет, какие именно составы оптимальны для вашего покрытия. Клеи разделяются в зависимости от способа их нанесения — сплошные или фиксирующие. Вторые предпочтительнее: расходуются они более экономно, да и не так энергозатратно нанесение. Клеи бывают:

водно-дисперсионные;

двухкомпонентные;

для фиксации;

на растворителе;

однокомпонентные;

полиуретановые.

Все виды (кроме тех, что для фиксации) наносятся на бетон сплошным слоем. Фиксирующие — только точечно. Если комната имеет большие размеры, то стоит предпочесть битумные мастики: они влагоустойчивы и имеют высокую прочность. С помощью них можно успешно выровнять небольшие дефекты, которые остались после стяжки.

До нанесения мастики по поверхности пола надо пройтись грунтовкой, затем можно приступать к нанесению состава и на пол, и на линолеум. Если покрытие не очень толстое, то хватит полумиллиметрового слоя, в противном случае — он достигает 0,9 мм. Когда будете выбирать мастику, смотрите на производителя: только известные марки гарантируют надежность и качество.

Свариваем стыки

Самой важной операцией этого непростого дела является состыковка полотен. Есть два способа — холодный и горячий.

Холодный

Минимален по времени и нетяжел. Похож на простое склеивание. Сначала на стык приклеивается скотч, потом он разрезается по линии стыка, а в щель заливается клей. После застывания клея липкие полоски удаляются.

Горячий

В «горячем» случае без сварочного аппарата не обойтись, но и результат работы несравним с первым методом. Еще понадобится полимерный шнур. Процесс состоит из 2 этапов:

шнур, помещенный в сварочный аппарат, нагревается до 350°, заливается в стыки, потом ждут застывания, затем излишки срезаются острым лезвием;

этот же шов заваривают второй раз, после чего снова удаляют излишки.

Перед тем, как стелить линолеум на бетонный пол, было бы неплохо посоветоваться со знающими людьми или посмотреть видеоматериалы. Хоть работы и не требуют высокого мастерства, но лучше все же один раз увидеть.

Спешите увидеть замечательное видео: