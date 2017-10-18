Как провести теплый пол от центрального отопления?

Теплый пол в квартире — это прекрасно. Он создает ощущение уюта и умиротворения. Однако далеко не во всех квартирах полы настолько теплые, что можно ходить по ним босиком. Поэтому владельцы такого жилья часто задумываются о том, чтобы установить у себя теплый пол.

Для горожан, живущих в многоквартирных домах, самым соблазнительным вариантом является теплый пол от центрального отопления. Именно об этом способе обогрева жилья и пойдет речь в нашей статье.

Достоинства теплого пола от центрального отопления

Теплый пол — наиболее эффективная схема теплообмена. Теплый воздух поднимается от пола к потолку, обогревая помещение равномерно, исключая сквозняки, что немаловажно для семей с маленькими детьми.

Еще одним весомым аргументом в пользу проведения теплого пола от системы центрального отопления является значительная экономия семейного бюджета при оплате коммунальных услуг, ведь «вода» дешевле электричества.

Какие ждут трудности

Все ли так просто и радужно, как кажется на первый взгляд? С какими трудностями придется столкнуться человеку, решившему установить в своей квартире теплый пол от центрального отопления? Законно ли это, и возможно ли самостоятельно смонтировать теплые полы у себя в квартире?

Обо всем этом мы и расскажем дальше.

Трудность первая. Изменение высоты помещения.

Установка теплого пола требует надежной теплоизоляции основания для сохранения драгоценного тепла.

Если пол собираются укладывать в квартире, под которой находится отапливаемое помещение, то достаточно 30 миллиметрового слоя утеплителя. Если же квартира расположена на первом этаже, и под ней холодный подвал или почва, то тут может потребоваться от 50 до 100 мм утепляющего материала. К этому добавьте толщину стяжки, закрывающей трубы (это еще минимум 50 мм) и толщину финишного покрытия пола. Таким образом, вы узнаете, насколько сильно изменится высота вашего жилища.

Если с этим все в порядке, то вас ждет следующий уровень сложности — получить разрешение на установку теплого пола от управляющей компании.

Трудность вторая. Административная.

Считается, что устанавливать теплые полы от центрального отопления в квартирах категорически запрещено. Это не совсем так. Кое для кого существует возможность получить официальное разрешение от управляющей компании на установку теплого пола.

Это владельцы помещений, располагающихся в окончании отопительного контура, т.е. граждане, которые проживают на первых или последних этажах многоквартирных домов (в зависимости от схемы подачи тепла). Им коммунальщики могут выдать разрешение на установку теплого пола, но, вероятнее всего, потребуют установить счетчик для учета количества потребления тепловой энергии.

Запрет для остальных жильцов связан с тем, что расчет схемы центрального отопления производится, учитывая различные факторы: мощность котельной, количество и общую площадь отапливаемых квартир, пропускную способность тепломагистрали, разводку труб в многоэтажном доме и т.д.

Если врезаться в эту систему просто так, то у вас-то, конечно, станет теплее, а вот у других жильцов квартир, подключенных с вами к одному стояку, температура дома может значительно снизиться, а это приведет к жалобам на работу коммунальных служб.

Те, кто готов рискнуть и врезаться «по-пиратски», должны быть морально готовы и к тому, что их рано или поздно вычислят, и тогда придется заплатить немаленький штраф.

Но, если вы и с этой трудностью благополучно справились, тогда можете приступать к закупке оборудования.

Оборудование и материалы

Трубы

Поскольку трубы будут заливаться стяжкой, они должны быть максимально прочными. Требуемая устойчивость к давлению 8—10 бар.

Категорически противопоказаны шовные трубы, которые могут лопнуть, не выдержав давления. Нежелательно также большое количество стыков в контуре теплого пола: они могут стать причиной протечки или засора.

Кроме устойчивости к давлению, у труб должны быть самые высокие показатели устойчивости к коррозии и образованию накипи, а также они должны иметь соответствующий уровень звукоизоляции.

Диаметр труб желателен в пределах 16 — 20 мм. Более тонкие хуже отдают тепло из-за резкого повышения гидравлического сопротивления, а более толстые приведут к значительным потерям тепла в общей системе теплоснабжения.

Приобретать трубы следует единым цельным отрезком для одного контура. Его длина не должна превышать 60-80 м при диаметре в 16 мм. Если такой длины будет недостаточно для комнаты, значит, придется увеличить количество контуров от одного коллектора.

Из какого материала выбирать трубы

Отличные показатели по гибкости и теплоотдаче у меди, но такие трубы не всем по карману;

Металлопластиковые трубы можно использовать для теплого пола, но тогда это должен быть по-настоящему качественный материал от надежного производителя.

Лидеры в этой сфере — трубы из сшитого полиэтилена. Наилучший вариант из них — те, которые имеют маркировку РЕ-Ха.

Гофрированные трубы из нержавеющей стали — также прекрасный вариант.

Оборудование

Если просто врезать контуры теплого пола в стояки отопления, то вода не будет циркулировать внутри них, и потребуется насос, а также система вывода скапливающегося воздуха.

Также необходима будет установка фильтров для защиты вашей системы теплого пола, поскольку вода в централизованном отоплении не отличается кристальной чистотой.

Учтите, что температура теплоносителя в централизованном отоплении может достигать 80 градусов, что чревато неприятными последствиями для стяжки и финишного покрытия вашего пола. А также духотой в квартире. Для системы теплый пол наилучшей является температура, не превышающая 40 градусов.

Для того чтобы снизить температуру воды до необходимого уровня, требуется специальный узел, который будет смешивать воду из подачи и обратки. Также нужны приборы, контролирующие и регулирующие этот процесс (термодатчик для теплого пола, сервопривод, термоголовка).

Подключение теплого пола

Для правильного подключения теплого пола разработаны специальные схемы, разработанные на основе гидравлических и теплотехнических расчетов.

В настоящее время производители предлагают готовые смесительно-коллекторные узлы самых разнообразных конструкций, в которые входят все необходимые элементы: циркуляционный насос, система кранов и смесителей, приборы измерения и контроля, блоки управления (как ручного, так и автоматического).

Такой подход значительно упрощает монтаж теплого пола. Стоит только выбрать подходящий именно для вашего помещения комплект. Но без совета специалиста здесь будет не обойтись.

Процесс «запуска» теплого пола происходит, как правило, по приведенному ниже алгоритму.

Готовится основание: выравнивается, очищается, грунтуется.

Производится гидроизоляция основания при помощи ПЭТ пленки толщиной от 200 мкр с заходом на стены (15 —20 см).

По периметру крепится демпферная лента для защиты стяжки.

Настилаются термоизолирующие маты с металлизированным слоем.

Производится раскладка труб по заранее разработанной схеме. Обязательно оставляется запас для подключения трубы к коллектору.

Оба вывода контура присоединяются герметично к коллектору.

Проводится проверка герметичности системы (опрессовка и наблюдение за показателями манометров и состоянием всех труб и соединений в течение суток).

Заливка стяжки толщиной не менее 50 мм. Перед заливкой стяжки трубы заполняют теплоносителем во избежание их деформации.

Высыхание стяжки при стабильной температуре в течение 3 —4 недель.

Укладка декоративного покрытия на бетонное основание.

Как видите, провести теплый пол от центрального отопления совсем не просто и не быстро. Поэтому следует хорошо взвесить все «за» и «против», прежде чем браться за это дело. Но если вы уж точно решились, то лучше пригласите для выполнения этой непростой работы квалифицированного специалиста.