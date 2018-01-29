Как правильно мыть ламинат: уход за неженкой

Если после долгого и мучительного выбора между линолеумом, паркетом и ламинатом вы все же отважились остановиться на последнем, то первое, о чем стоит задуматься, — как правильно мыть ламинат, чтобы не «поранить» столь требовательное покрытие. Да, такой материал требует бережного ухода. Но на деле все оказывается гораздо проще, чем можно было себе предположить. Существуют некоторые хитрости, позволяющие сохранить ламинат на долгое время красивым и блестящим.

Что такое ламинат

Это разновидность напольного покрытия, основной составляющей которого является древесноволокнистая плита с высокой плотностью. Материал экологически чистый. Толщина его колеблется от 6 мм до 1,2 см. Виды его различны по качеству и расцветке.

Больше всего ламинат похож на богатый паркет, что и неудивительно: он известен как бюджетная замена дорогостоящему материалу. Но перед паркетом у героя нашей статьи есть преимущество — разнообразие узоров, которыми пестрят строительные магазины.

Ламинированное покрытие хоть и отличается практичностью, но к его уборке нужен особый подход, иначе радовать хозяев он сможет недолго.

Что надо учитывать

Цена, поделенная на качество, делает ламинат довольно популярным продуктом. Так что ваш выбор будет весьма удачен. Но для тщательного ухода надо знать некоторые тонкости. Например, обязательно надо предотвратить появление следующих неприятностей:

скрипа;

вздутия;

разводов;

потери цвета;

царапин.

Готовим инвентарь

Мыть ламинат легко и приятно, причиной этому служит удачный верхний слой — специальная глянцевая пленка. Но для ее сохранности нужен определенный инвентарь. В отличие от уборки обычных полов, операция мытья ламината предполагает целых три этапа, каждый из которых требует своих инструментов.

Сухая уборка. Используется пылесос, оснащенный насадкой с мягким ворсом. Альтернативой ему может стать синтетическая метла. Влажная уборка. Для этого этапа лучше воспользоваться шваброй-бабочкой или флаундером с мопом из микрофибры. Можно взять и веревочную швабру с ведром для отжима. Финальный этап заключается в протирании покрытия сухой тканью — микрофиброй, нейлоном или фланелью.

Чтобы избежать неприятных разводов, вода в ведре должна меняться часто, рекомендуется прополаскивать и инструмент для влажной уборки.

Бытовая химия

Верхний глянцевый слой обычно хорошо справляется с защитой ламината. Исключение составляют очень сложные загрязнения или возникшая необходимость в полировке. Тогда придется прибегнуть к помощи бытовой химии. Такие специальные препараты — жидкости или гели — способны не только на чистку и дезинфекцию: они умеют создавать защитный слой и служить герметиками, надежно запечатывающими швы.

Популярны следующие средства:

Denkmit;

Emsal;

HG;

Starwax;

Unicum.

Все средства предварительно разводятся водой: на 5 литров достаточно 3-4 колпачков.

Враги ламината

Никогда не используйте следующие виды.

Средства, содержащие хлор. Ламинат от испуга покроется пятнами. Препараты с ацетоном. Возможны структурные повреждения покрытия. Порошкообразные средства провоцируют царапины.

Многие к этой категории причисляют и горячую воду, и совершенно зря: существует эффективный способ избавиться от разводов с помощью горячей воды, почти кипящей.

Чистим правильно

Если в вашем доме «завелся» ламинат, то придется основательно подойти к вопросам его безопасности. Это касается мебели, которая зачастую передвигается во время уборки. Помогут накладки из картона, которые спасут покрытие от царапин. Когда простор для бурной деятельности готов, можно начинать процесс:

пылесосом или веником избавляемся от сора;

разбавляем средство для мытья в соответствии с инструкцией;

смачиваем швабру в воде, отжимаем;

начинаем мытье спиралевидными движениями, от окон к двери;

протираем пол сухой тканью, накинутой на швабру.

Когда поверхность надо лишь освежить, можно воспользоваться пульверизатором, а завершить процесс сухим протиранием микрофиброй.

Горячая вода — безвредная альтернатива

Да, химические препараты замечательно справляются со своей работой, но специалисты считают, что любые подобные средства, вступают во взаимодействие с «начинкой» ламината. Результатом является выделение опасных для людей веществ — хлораминов и этаноламинов. Несмотря на их быстрое испарение, у человека они могут спровоцировать болезни дыхательных путей — бронхиальную астму, ринит и т.п.

Как же используется горячая вода? Температура ее — 90 °С, на 1 литр надо взять 50 мл 9%-ного уксуса. Благодаря такой комбинации щелочь в воде нейтрализуется, отчего разводы ламинату не страшны. Еще одним плюсом можно считать молниеносное высыхание пола, так что протирание его также не требуется.

Как убрать досадные загрязнения

Тут на помощь придут народные рецепты:

пятна от фломастеров и карандашей не могут устоять перед тройным одеколоном и медицинским спиртом;

винные и коньячные следы исчезают после обработки этиловым или техническим спиртом;

кровь и жир обрабатываются намыленной тканью, затем не мешает пройтись средством для мытья окон;

небольшие царапины можно скрыть фломастером или пластилином подходящего цвета;

следы от обуви уничтожаются ластиком или пищевой содой;

засохшая грязь требует пульверизатора со следующим составом: пол-литра воды, столовая ложка соды и 50 мл уксуса. Убирается влажной тряпкой.

Умные устройства: друзья или враги?

Как отнесется ламинат к моющему пылесосу? Зависит все от прочности покрытия: если присутствует восковая пропитка, то влага ему не страшна. Другие приспособления тоже в этом случае использовать можно.

Многофункциональное устройство. Тот же пылесос, только более продвинутый: им очищаются вообще все поверхности. Но не каждая модель понравится ламинату. Если это чудо техники умеет не только разбрызгивать, но и быстро собирать воду, то оно считается подходящим. Еще лучше, когда есть дополнительное оснащение: например, паркетный адаптер или конструкция, дозирующая воду. Пароочиститель. Замковое соединение ламината ставит крест на использовании этого аппарата, так как пар, попавший в стыки, приведет к их деформации. Когда ламинат полностью проклеен, хозяевам бояться нечего. При таком виде уборки дополнительных средств не потребуется.

Белый или черный ламинат

И светлое, и черное покрытие означает, что вам придется по-разному за ними ухаживать.

Единственным нюансом чистки белого ламината является его тщательная уборка от всех соринок, которые могут повредить материал (например, песок). Темный ламинат проблематичен, ведь на нем будут видны все погрешности недостаточно тщательной уборки — следы и разводы. Поэтому придется удвоить старания: влажную чистку придется проводить не единожды, а целых два раза. Полировать его можно тканью и средством для стекол.

Как правильно мыть ламинат? Не слишком усердствовать с моющими средствами и уборкой: достаточно мыть его через 2-3 дня. Помните, чем меньше ламинат «терзаешь», тем дольше он прослужит.

Видео о быстром мытье полов: