Способов достичь максимального комфорта в доме или квартире существует довольно много. Один из них — организация системы теплого пола. Операция состоит из нескольких этапов: сначала выбранные нагревательные элементы монтируют, потом их заливают стяжкой. Высохший бетон застилают напольным покрытием. Затем следует самая ответственная часть монтажа теплого пола: подготовленную систему подключают к электричеству, однако не напрямую. В схеме предусматривается терморегулятор, по-другому — термостат. Последняя операция не отличается особой сложностью, поэтому хозяева смогут обойтись без помощи электрика. Навыки подобной работы придутся кстати, однако у мастеров, впервые проводящих этот этап, некоторые моменты могут вызвать затруднения. Поэтому, прежде чем браться за дело, нужно узнать, как подключить теплый пол к терморегулятору, как сделать это корректно. Схема подключения зависит от формы комнаты, от приобретенного прибора, а также от вида нагревательного элемента.

Роль терморегулятора в системе теплых полов

Сначала надо рассмотреть принцип работы устройства, а затем — его роль в таких системах.

Работа термостата

Термостат дает возможность постоянно поддерживать температуру в помещении на максимально комфортном уровне, так как прибор автоматически включает или выключает нагревательный контур. Информацию он получает от температурного датчика. Когда температура достигает заданного уровня, электропитание отключается, однако устройство продолжает контролировать показания. При понижении температуры прибор тут же реагирует — работа системы возобновляется.

Возможности термостата этими функциями не ограничиваются: он способен включать в ночное время особый, экономичный режим. Если нет необходимости греть помещение в определенный период суток, то терморегулятор будет отключать нагревательные элементы в установленное время, поэтому позволит хозяевам уменьшить счета за электричество. Современные программируемые приборы смогут гарантировать серьезную экономию: обычно удается сберечь 30%, в некоторых случаях «выгода» более ощутима — она доходит до 70%.

Необходимость регулировки температуры

Почему для теплого пола так важна терморегуляция? Данная система не может эксплуатироваться точно так же, как обычные отопительные приборы. Принцип «теплее — лучше» в этом случае не работает. Как правило, в жилых помещениях поддерживается температура пола менее 30°, в ванных с «холодным» кафелем, или в коридорах ее поднимают до 30-33°. Выше этих значений градусы не «употребляют». Причин «сдержанности» есть несколько.

Комфортная температура для ног человека находится в пределах 25-27°. На повышение даже на несколько градусов человеческий организм сразу отреагирует — вместо приятного тепла жильцы будут ощущать дискомфорт. Рациональность. Если рассматривать систему теплого пола по сравнению с конкурентами, то здесь на первый план выходит экономия электроэнергии. Работа нагревательных элементов зависит от качества теплоизоляции дома. Когда хорошо утеплены все помещения здания, то система теплого пола будет работать минимальное количество времени. Финишному напольному покрытию также противопоказан чрезмерный нагрев. Даже те изделия, которые рассчитаны на такую эксплуатацию, требуют соблюдения определенных температурных границ. Если этого правила не придерживаться, то в ближайшем будущем владельцы теплой системы столкнутся с одной или несколькими проблемами — с деформацией из-за линейного расширения материала, с поломкой замковых соединений, расхождением швов, усыханием и т. д.

Самое главное преимущество систем теплых полов именно их экономичность. Большее количество электроэнергии расходуется на этапе их пуска в эксплуатацию, во время прогрева помещения до заданной температуры. В дальнейшем тратится минимум, необходимый только для поддержания оптимальных показателей. Эту работу и выполняет терморегулятор, который в данных системах является главным прибором — «начальником».

Разновидности терморегуляторов

Термостаты для теплого пола — компактные устройства, которые либо устанавливают в обычный подрозетник, либо крепят на стены (накладные модели). Прибор может располагаться в одном блоке с выключателем, монтироваться рядом с ним или розеткой, либо устанавливаться отдельно в удобном месте. В комплекты, предназначенные для работы с системами теплых полов, помимо термостата входит термодатчик с дополнительным элементом — с сигнальным кабелем.

Многие модели оборудованы встроенным датчиком, который контролирует температуру воздуха в помещении. Эти устройства используют в том случае, если иные отопительные системы в комнате отсутствуют. Но и в таких термостатах предусматривается возможность подсоединить термодатчик, работающий в «горячих точках» — на полу. Все устройства можно разделить на три группы: электромеханические, электронные и «умные», программируемые приборы.

Электромеханические модели

Такие термостаты имеют минимальный набор элементов. В него входит простейший индикатор-светодиод, клавиша (рукоятка) включения/выключения, а также температурная шкала, имеющая круговой переключатель, напоминающий диммер. Преимущества электромеханического оборудования — максимальная простота конструкции и приемлемая цена.

Однако надо обратить внимание на их недостатки. Чтобы научиться точно выставлять температуру, потребуется практика. Второй, более серьезный минус — невозможность программировать прибор, поэтому при покупке такой модели надо понимать, что существенной экономии электроэнергии в этом «полумеханическом» случае добиться не получится.

Электронные, цифровые устройства

Это приборы современные, функциональные и более удобные. Они оснащаются цифровыми дисплеями и сенсорными клавишами, максимально упрощающими установку необходимой температуры. Электронные устройства обещают больший комфорт использования, точное выставление температуры, однако на этом их достоинства заканчиваются.

Как и электромеханические устройства, электронные терморегуляторы не дают шанса экономии электроэнергии, поскольку их также нельзя запрограммировать. Цена электронных устройств выше стоимости более простых «коллег», а функционал отличается мало. Это те причины, по которым данные цифровые приборы не очень популярны.

Программируемые термостаты

«Умные» терморегуляторы — безусловные фавориты, практически не имеющие недостатков. Они оснащаются термодатчиками, которые можно настроить на контроль «по воздуху» или «по полу». Данные термостаты дают возможность настройки сразу нескольких режимов в зависимости от времени суток, дней недели, выходных и т. д.

Можно корректировать сделанные установки, либо на время перейти на ручной контроль. Если потребуется отключить режимы, то беспокоиться хозяевам тоже не о чем: все настройки надежно сохраняются в памяти устройства. Модели могут оснащаться ПДУ. Есть терморегуляторы, управление которых осуществляется удаленно — через интернет, GSM-каналы.

Большинство программируемых моделей рассчитано на контроль температуры в одном помещении, однако есть двухканальные (двухзонные) устройства, позволяющие следить за температурой в смежных комнатах. В этом случае в комплекте идут два выносных термодатчика, которые присоединяют к соответствующим клеммам прибора.

Умные устройства выпускаются трех видов: можно купить накладной, встраиваемый прибор, либо приобрести терморегулятор, монтирующийся ни DIN-рейку. Нельзя сказать, что последние конструкции являются хитами, поскольку проблемой в этом случае становится прокладка сигнального кабеля и монтажных проводников (иначе — «холодных концов») системы теплого пола.

Подключение терморегулятора: особенности

Перед началом работы необходимо узнать, как подключить теплый пол к терморегулятору, какие условия необходимо обеспечить системе и прибору. Особых требований к размещению устройства на стене нет. Его устанавливают в максимально удобном месте, позволяющем без проблем устанавливать режимы, время от времени контролировать работу терморегулятора. Однако существует несколько рекомендаций, которых лучше придерживаться.

Близость проема не лучшее условие, потому что сквозняки могут негативно сказаться на корректности показаний. По этой же причине термостаты не советуют располагать там, куда большую часть суток падают солнечные лучи. Эта рекомендация превращается в требование, когда прибор имеет встроенный термодатчик. На расположение терморегулятора на стене может повлиять длина сигнального кабеля, идущего в комплекте. Минимальное расстояние от выносного термодатчика до стены составляет 500 мм. Место для него — центральная ось между витками кабеля. Для пленочных теплых полов это центр черной карбоновой полосы. Если теплый пол обустраивается в комнате с повышенной влажностью, то устройство необходимо размещать в соседнем помещении. Причина предосторожности проста: большинство электрических контролирующих приборов не имеет требуемого класса защиты от влаги.

Минимальное расстояние от терморегулятора до пола составляет 400 мм, верхний предел не задан: в этом случае важно одно — обеспечить комфорт хозяев при работе с прибором. Идеально устройство, находящееся на уровне глаз. Термостаты нельзя располагать на стенах, которые контактируют с улицей.

Для терморегулятора теплого пола лучше организовать выделенную линию электропитания. Для электрических систем подойдет кабель, медные жилы которого имеют сечение 2,5 мм2. Такие проводника способны противостоять нагрузке 3,5 кВт. Для защиты линии рекомендуют приобрести автомат на 16 ампер. В схеме никогда не помешает УЗО.

Монтаж прибора в стену

Как подключить теплый пол к терморегулятору? Большое количество вопросов возникает еще до этого этапа. Например, если куплен прибор, встраиваемый в стену. В этом случае некоторые мастера используют стандартные подрозетники, глубина которых 45 мм, диаметр — 68 мм. Опытные специалисты советуют поступить иначе — купить монтажную коробку с большей глубиной — 60 мм. В этом случае в нее без «стеснения» поместится как сам прибор, так и все подключаемые провода.

После создания отверстия для подрозетника от него вертикально вниз прорезают штробу, в которой будет прокладываться сигнальный кабель, а также «холодные концы». Их соединяют с кабелем или матами с помощью муфт. Ширину и глубину канавки выбирают с таким расчетом, чтобы в ней свободно разместились два гофротрубы диаметром 10 мм. В одной будут находиться монтажные проводники, в другой — кабель термодатчика. Такое «раздельное» решение упростит задачу, если придется менять прибор-сенсор, вышедший из строя.

Стяжка толщиной 35-50 мм требует открытой прокладки гофротрубы с сигнальным кабелем. Если на нагревательный мат будет сразу укладываться плитка, то на поверхности пола вырезают штробу для гофры. Дополнительную гофрозащиту термодатчика не используют с теплыми пленочными полами, которые также не требуют организации стяжки.

Конец гофры перед заливкой стяжки закрывают теплопроводной латунной заглушкой, входящей в комплект. Этот элемент надевается на головку термодатчика, обеспечивая ей надежную защиту. Альтернатива «профи» из сплава — самодельная пробка, изготовленная из водонепроницаемого скотча.

Схема подключения устройства

Ей надо уделить максимум внимания. В этом случае проблем не возникнет. Как правило, все приборы подключаются по одинаковой, стандартной схеме, а инструкция обязательно входит в комплект оборудования. На задней стенке корпуса терморегулятора есть подсказки, позволяющие разобраться в работе: все клеммы пронумерованы, а чтобы не ошибиться при подсоединении приводов, имеются буквы:

L — фаза для проводников коричневого, красного, черного, белого цвета;

N — нейтраль, или ноль для синего или голубого кабеля;

1, 2 — для подключения кабеля питания;

3, 4 — для нагревательных элементов;

6, 7 — для термодатчика.

Для подключения сигнального кабеля расположение проводников значения не имеет. В некоторых моделях есть дополнительные клеммы, дающие возможность присоединить экранирующую оплетку, а с ней и провод заземления (желтый, желто-зеленый). Современные, «умные» приборы с дистанционным управлением оснащаются еще одним контактом, предназначенным для подключения каналов, либо других устройств.

Разные модели термостатов имеют свои схемы расположения клемм: например, рядом могут располагаться две нейтрали, а за ними — две фазы, предназначенные для нуля и нагрузки. Если мастер не обратит внимания на эту особенность, то следствием его ошибки станет короткое замыкание. Поэтому первым делом надо познакомиться с инструкцией, а затем внимательно изучить символы, находящиеся на корпусе прибора.

Как подключить теплый пол к терморегулятору?

Первый шаг при монтаже любого оборудования — тестирование прибора. Перед тем, как подключить теплый пол к терморегулятору, рекомендуют провести проверку омметром. Так легко можно узнать, соответствует ли заявленное сопротивление реальным показателю. Небольшое отклонение (в 5-10%) — свидетельство исправности прибора. Если разница больше, то рекомендуют поменять прибор.

Подключение термостата

Так как предстоит подключение довольно большого количества элементов, то работа делится на несколько последовательных этапов, которые позволят сделать сложное относительно простым.

Сначала подрезают провода, выходящие из подрозетника. Оптимальная их длина — 80-100 мм. Занимаются заземлением: с помощью клеммника Wago желто-зеленый проводник соединяют с экранирующей оплеткой. Ее конец скручивают, обрабатывают флюсом, закрывают тонким слоем припоя. Терморегулятор разбирают — отсоединяют от него крышку с экраном. Затем отверткой (3 мм) ослабляют клеммы. Первым делом подсоединяют термодатчик — к клеммам 6 и 7. Потом занимаются питанием — к первому (1) разъему крепят фазу, ко второму (2) нейтраль. Подключают монтажные, «холодные» проводники: к номеру 3 — ноль, в 4 — фазу. Так как они многожильные, на них перед подключением рекомендуют надеть наконечники. При соединении с линией питания такой подготовки не требуется. Подключенный прибор вставляют в монтажную коробку. Сначала его загибают вверх, под провода подкладывают палец. Затем прибор осторожно опускают, одновременно встраивая в подрозетник. Фиксируют его саморезами.

Последний этап — возвращение на место лицевой панели терморегулятора. После завершения работы можно переходить к проверке работы системы.

Возможные вопросы

Первое знакомство с приборами и их подключением практически всегда сопровождается вопросами. Особенно часто задают три из них.

Как подключить «разножильные» кабели?

Если используются двухжильные или одножильные кабели, то схема немного меняется.

Подключение двухжильного элемента

Это три проводника под одной защитной оболочкой: токопроводящие (синий и коричневый) и заземляющий (желто-зеленый). В этом случае коричневая фаза вставляется в 3 клемму, синяя нейтраль в 4, а заземление — в 5.

Если жила одна

В таком кабеле есть только фаза и заземление. Последнее поводится с пятой клемме, а оба конца токопроводящего элемента подсоединяются к контактам 3 и 4.

Важна ли фазировка?

Соответствие токопроводящих жил — условие обязательное. На работе оборудования некорректное соединения фазы и нейтрали не скажется, но безопасность хозяев всегда будет под угрозой. При перепутанных проводниках при выключении разорвется нулевой проводник, а фаза, находящаяся под ногами, продолжит работать.

Существуют модели, имеющие отдельный выключатель, при нажатии на который происходит разрыв обоих проводов. Такие устройства подразумевают ручную регулировку, но не все, а только некоторые приборы. Если срабатывает автомат, то отключается лишь один проводник.

Обязательно ли заземление?

Большинство терморегуляторов не имеет клеммы для желто-зеленого провода, защитное заземление на прибор не заводится. Как правило, на термостатах можно увидеть необычный значок — «квадрат в квадрате». Он свидетельствует о двойной изоляции.

Этот этап можно назвать одним из самых легких, так как подключить теплый пол к терморегулятору сможет любой, кто смог самостоятельно «справиться» с созданием системы теплого пола. О некоторых особенностях операции можно узнать из следующего видео: