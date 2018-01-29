Как отмыть линолеум после ремонта: чумазости — бой!

Сложно найти человека, который ни разу бы не занимался ремонтом своей квартиры. Но кардинальное обновление жилища всегда приносит и немало забот. Касается это именно мусора и грязи, избавиться от которых зачастую довольно проблематично. Особенно часто страдает пол: на него толстым слоем ложится пыль, сыпется побелка, краска тоже предпочитает отметиться здесь капельками или здоровенными кляксами. Далеко не каждое напольное покрытие позволяет после ремонта легко привести себя в приличный вид, и это в первую очередь касается линолеума, который из-за своей практичности можно встретить чуть ли не в каждом доме. Потому о том, как отмыть линолеум после ремонта, лучше поинтересоваться еще до начала «грязных» работ.

Табу для линолеума

Этот популярный материал, однако, довольно капризен, потому требует к себе бережного отношения. Существует список средств, которые ни в коем случае не могу применяться для его очистки, иначе пол быстро перестанет вам нравиться. Итак, противопоказаны:

любые абразивы, оставляющие на поверхности царапины;

отбеливатели в неразбавленном виде;

сода и щелочь, могущие привести к нарушению самой структуры линолеума;

химические растворители, которые можно использовать только локально и для небольших пятен.

Как ухаживать правильно?

Поверхность линолеума довольно капризна и чувствительна, потому требует чуткого к себе отношения.

Влажная уборка подразумевает только теплую воду, так как горячая может привести к неожиданным последствиям — отслаиванию декоративного слоя. Солнечные лучи тоже губительны для линолеума — покрытие выгорает. Любые пятна удаляются сразу, иначе процесс сильно усложнится.

Чтобы не повреждать пол, под мебель подкладываются специальные пластины.

Как отмыть линолеум после ремонта быстро?

Чем больше времени проходит, тем проблематичнее удалить некоторые загрязнения. Потому важно сразу застать грязь «врасплох». Помощниками в борьбе могут стать как дозволенные химикаты, так и остроумные народные средства, часто позволяющие решить проблему столь же эффективно. Прежде чем начинать нелегкую битву с грязью, надо достоверно знать, что именно стало причиной «трагедии».

Известь и цемент: три рецепта

Побелка и цемент имеют неприятное свойство: даже при тщательной уборке на полу так и остаются «чудные» разводы или налет. Как поступить в этом случае? Вероятно, вам сможет помочь один (или несколько) из следующих вариантов:

Соль и мыло. Такой союз применяется очень часто, и не только в уборке помещений. Точные пропорции не нужны, достаточно взять небольшое количество того и другого, хорошо размешать в теплой воде (ни в коем случае не использовать очень горячую), затем тщательно намочить загрязнение. После чего, вооружившись шпателем, попытаться его соскрести. Перманганат магния (марганец) тоже способен избавиться от проблемы. Для этого достаточно нескольких крупинок, которые разводят, опять же, в теплой воде. Нельзя допускать, чтобы в растворе остались кристаллы, иначе, избавившись от одного пятна, вы посадите новые. Керосин. Эта ароматная «тяжелая артиллерия» применяется, когда остальные способы потерпели фиаско. Средство тоже растворяется в воде. Брать надо немного керосина. Но для того, чтобы минимизировать последствия такой уборки для вашего носа, придется затем мыть пол не единожды. Для скорейшей нейтрализации запаха используйте уксусную эссенцию: добавьте 2-3 ложки в ведро воды. Если после ремонта на покрытии остались темные пятна, от них легко избавиться с помощью олифы. Нанесите ее на мягкую тряпочку, основательно протрите линолеум, а затем полируйте куском сухого шерстяного материала.

Вездесущая краска

Как бы мы не старались производить покраску максимально аккуратно, коварная вещь все равно так и норовит запачкать пол. В этом тяжелом случае поможет только мгновенное ее удаление, а промедление задачу сильно усложнит.

Надо сказать, что для каждого вида краски есть свои спасительные рецепты.

Свежая «краска для покраски» может сдаться, если сразу нанести на нее растительное масло, размягчающее ее. Подождав несколько минут, принимайтесь за дело — вооружитесь тряпкой или щеткой (не металлической, а синтетической), после чего осторожно потрите пятно. Усилий прилагать не надо, иначе можно повредить поверхность.

Другим вариантом является растворитель или любой другой продукт, содержащий спирт. Только сначала надо протестировать его на участке, хорошо скрытом от глаз. Если дурных последствий не замечено, то приложите к пятну ватку, смоченную в растворителе, подержите несколько минут, а потом начинайте оттирать. Желательно не захватывать «здоровые» участки.

Морилка с линолеума убирается с помощью перекиси водорода или хлорки. Потребуется несколько капелек того или иного средства. После нанесения надо сделать паузу, а затем промыть место пятен мыльным раствором. Таким методом можно избавить от дефекта даже пожелтевший уже линолеум.

Грунтовка

Такие загрязнения также требуют от хозяев незамедлительных действий, поскольку свежие пятна легко удаляются мягкой тряпкой: грунтовка собирается, затем моется покрытие. Если этот этап вы «проворонили», то придется заниматься грунтовкой более серьезно. Сначала удалите верхний слой, но скоблите аккуратно, чтобы не затронуть поверхность. После успешных действий начните оттирать пятно «Уайт спиритом».

Монтажная пена

Самая трудноудаляемая субстанция, применяемая во время ремонта. От нее необходимо избавляться сразу после случившегося. Тогда она легко отстанет, если отчистить ее резиновым или деревянным шпателем: соберите ее движениями от краев к центру, удалите, не касаясь ее руками, а оставшееся пятно можно оттереть ветошью или салфеткой. Из средств подойдет ацетон или средство для снятия лака. В крайнем случае придется купить в магазине специальный очиститель для монтажной пены. В завершение очистки пройдитесь по поверхности ветошью с воском, допускается замена его льняным маслом. Эти манипуляции позволят закамуфлировать «место преступления».

Когда пена застыла, надо попытаться срезать ее «шапку», для чего лучше воспользоваться канцелярским ножом или шпателем. Делать это необходимо аккуратно, срезая слой за слоем. Если кажется, что можно легко задеть поверхность покрытия, то лучше прибегнуть к магазинному средству для избавления линолеума от «монтажки». Затем следует известная уже процедура — обработка поверхности льняным маслом или воском.

Димексид — гроза монтажной пены

Есть и одно лекарственное средство, позволяющее безболезненно избавиться от пенного «нароста». Хоть оно и продается в аптеках, с монтажной пеной справляется непринужденно. Для размягчения состава надо нанести Димексид на пену, затем оставить ее в покое, а через какой-то промежуток времени пену удалить резиновым шпателем или губкой.

Как отмыть линолеум после ремонта? Легко и просто, надо только приложить некоторые усилия, а результатом станет вновь чистое и красивое напольное покрытие.

Смотрите видео о завершающих штрихах: